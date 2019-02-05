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 Правительство будет добиваться отмены решения суда об отстранении Супрун от работы, - заявление. ДОКУМЕНТ

Кабинет министров крайне обеспокоен решением Окружного административного суда Киева и обещает оспорить его в установленном законом порядке.

Речь об этом идет в заявлении, опубликованном на "Правительственном портале", сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта команда, с момента прихода в Министерство, объявила войну тем коррумпированным схемам, которые процветали в области годами, и это, на наш взгляд, не главная причина того, почему против Ульяны Супрун и ее команды была развернута настоящая война", – сказано в заявлении.

В правительстве подчеркивает, что именно команда Супрун реализует политику, направленную на внедрение программы доступных лекарств, борьбу с коррупцией при закупках, повышение оплаты врачей.

Также на Цензор.НЕТ: Супрун отстранена из-за того, что она имеет двойное гражданство и больше месяца является исполняющей обязанности, - пресс-служба суда

"Сегодня все эти усилия ставятся под сомнение и делается все для того, чтобы вернуть в отрасль те подходы, которые и стали причинами сегодняшних проблем. Поэтому мы крайне обеспокоены сегодняшним решением Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей. Это решение будет обжаловано в установленном законом порядке, и мы будем добиваться его отмены в установленном законом порядке", – подчеркивают в Кабмине.

Правительство будет добиваться отмены решения суда об отстранении Супрун от работы, - заявление 01

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3110107
 
   
 Топ комментарии
 
Я за Супрун, знаю как функционирует страховая медицина и что он для этого сделала.
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Пусть эти клоуны сначала Супрун на должность назначат в установленном Законом порядке. И проблема решится сама собой
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Супрун умничка! Надавила на мозоль богатыревым-бахтеевым, запорожанам-амосовым и пр. сволочи.
15 февраля суд --нужно поддержать рефлрмы!
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если порошенко не в доле, однозначно там схема коррумпированная. он ведет себя как настоящая свинья, та тоже жрет до самого убоя
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Если вот так просто можно отменить решение суда, то какой тогда смысл в этом суде? Да нахрена вообще нужны эти суды, если их решение может отменить любой высокопоставленный дядя?
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так суды нужны власти для того, чтобы либо блокировать и затягивать любое неугодное для них решение, либо молниеностно проводить их в жизнь, решением суда. Правительство будет добиваться отмены решения суда об отстранении Супрун от работы, - заявление - Цензор.НЕТ 3142 Но только тех решений, которые им лично выгодны. Такое себе карманный легимитизатор похожий на три наперстка, типа кручу, верчу, н....ать всех хочу Правительство будет добиваться отмены решения суда об отстранении Супрун от работы, - заявление - Цензор.НЕТ 279
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Та запросити увесь той окружний суд на полювання на лосєй.. А там вже як кому з тих лосєй повезе..😕😕😕
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Я за Супрун, знаю как функционирует страховая медицина и что он для этого сделала.
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Не звизди . Даже закона о страховой медицине нет .
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зарегистрированный в Верховной Раде проекту закона № 9163 «О финансировании здравоохранения и общеобязательном медицинском страховании в Украине», кстати от Ляшко тое есть один проект. Это начинание имеет корни с 2014......
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А Супрун тут при чем? Она что-ли законы утверждает?
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Супрун ни при чем. У меня претензии к Валентине, что она неправду распространяет о якобы введенной Супрун страховой медицине.
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То, что проводит Супрун - это не страховая медицина. Вы же не имеете страховой полис на руках по которому вы можете обратиться в любую клинику, и вам страховая компания обязаны оплатить страховую сумму, указанную в полисе. То, что делает Супрун - это профанация и развал медицины.
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Развал чего??)) Я в медицине 35 лет. Ее никогда не было
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Так и сейчас нет. А то, что делает Супрун, это имитация и профанация реформ.
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Volodymyr Ariev5 ч. · Недореформовані судді пішли в наступ. То майно Захарченку повернуть, то хочуть вертолітний майданчик Януковичу, тепер атака на Уляну Супрун. На жаль, свого часу Венеційська комісія наполягла на довгому і поступовому реформуванні судової системи України: спочатку Верховного Суду і потім крок за кроком спуститись до першої ланки.
Поки завершили перший етап, але чим ближче до реформи нижчої інстанції, тим більше відверто підозрілих, м'яко кажучи, рішень. І поки реформа не завершена, будуть сюрпризи, від яких стискаються кулаки. Мало того, вони будуть ухвалювати такі рішення спеціально, щоб викликати негатив проти тих, хто ці горе-суди реформує. Але таргани бояться світла. І якщо всі будуть називати не просто рішення суду, а і прізвище та фото авторів чи авторок, тоді шанси на законність в перехідний період трохи зростуть.
Сьогодні: суддя Сергій Костянтинович Каракашьян, який заборонив Супрун керувати МОЗ. Його декларація і фото в перших коментарях.
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А разве судья вынес приговор, который противоречит действующему законодательству Украины? Походу это соевая камарилья держит Супрун на должности с грубыми нарушениями этого самого законодательства!
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Пусть эти клоуны сначала Супрун на должность назначат в установленном Законом порядке. И проблема решится сама собой
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А чего спамить? Супрун и.о. министра 2.5 года! По закону должны были в месячный срок назначить. Это между прочим несформированный кабмин и през имеет право распустить Раду по этому поводу.
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Супрун умничка! Надавила на мозоль богатыревым-бахтеевым, запорожанам-амосовым и пр. сволочи.
15 февраля суд --нужно поддержать рефлрмы!
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То есть склонить суд к антизаконному решению, ну тогда понятно зачем эта вся каша заварена, проверка верховного суда на вшивость... да и не верится что у нас в парламенте оказался один Мосийчук, знающий законы. Мутноватая история с этой Супрун ведь она даже не политик, все равно все эти довольства или недовольства ничего не изменят, были умышленно нарушены конституция и законы Украины... вот и вся суть этого кипиша.
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Все это напоминает одну злободневную поговорку--- если очень хочется но нельзя то можно Правительство будет добиваться отмены решения суда об отстранении Супрун от работы, - заявление - Цензор.НЕТ 7826
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а за шо увольнять то ??, за то шо за ворованые деньги не покупала брильянтов и не делала подтяжек на физии в швейцарских клиниках как ее папередницы ??... шляшко тварь продажная , шо передом шо задом !
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Её "забыли" на должность назначить. Думаю умышленно
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Ахметівська наркоторгівка і її ручні свинки взувають "па буквє" людину, котра лопатами розгрібає гній з занедбаного гадюшника нашої медицини. Ганьба ганебная. Печаль печальная.
Відчепіться від Супрун!Правительство будет добиваться отмены решения суда об отстранении Супрун от работы, - заявление - Цензор.НЕТ 6550
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Я как то сомневался на счёт Супрун ,но когда корупционное шобло Ляшка подало в суд на Супрун ,то у меня сомнения отпали -она наступила на корупцию в медицине .
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В чем проблема? Суд вынес вполне правомерное решение, соответствующее Конституции и законодательству Украины. Что мешает Гройсману завтра же внести кандидатуру такой классной Супрун на голосование в Верховную Раду, предварительно убедившись, что она отказалась от гражданства США (согласно ст.4 Конституции Украины двойное гражданство запрещено)? А ляшко молодец, в очередной раз показал, что вся соевая власть функционирует с грубым попранием Конституции и законов Украины (чего стоит только отсутствие документально оформленной коалиции партий в Раде, без чего она в принципе не может осуществлять свою деятельность)
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Я шойто не понял, у нас судебная ветвь власти, суперреХформированная таки независима..? И как исполнительная власть может в рамках законодательства на неё повлиять..???
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Вы бы , с таким энтузиазмом, так добивались повышения пенсий.
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Это правительство геноцидное в одно место отправить надо вместе с неучем гросей.
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Такое впечатление, шо Супрун семейный врач у гроси и пэти))
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А может все-таки лучше устранить причины такого решения суда? Тем более, что мы все заем, в какой стойке пере властью стоят наши суды. И если такое решение суд принял, то явно кабмин оборзел.
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Її повинні позбавити громадянства і посади, оскільки вона є громадянкою США. Крім того, народу потрібна доступна і якісна медицина. Ми платимо податки і має право на доступні і якісні медичні послуги. За роки "роботи" Супрун медицина стала гіршою!

Стаття 49 Конституції України - Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПравительство будет добиваться отмены решения суда об отстранении Супрун от работы, - заявление. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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