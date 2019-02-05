 Правительство будет добиваться отмены решения суда об отстранении Супрун от работы, - заявление. ДОКУМЕНТ

Речь об этом идет в заявлении, опубликованном на "Правительственном портале", сообщает Цензор.НЕТ.

"Эта команда, с момента прихода в Министерство, объявила войну тем коррумпированным схемам, которые процветали в области годами, и это, на наш взгляд, не главная причина того, почему против Ульяны Супрун и ее команды была развернута настоящая война", – сказано в заявлении.

В правительстве подчеркивает, что именно команда Супрун реализует политику, направленную на внедрение программы доступных лекарств, борьбу с коррупцией при закупках, повышение оплаты врачей.

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"Сегодня все эти усилия ставятся под сомнение и делается все для того, чтобы вернуть в отрасль те подходы, которые и стали причинами сегодняшних проблем. Поэтому мы крайне обеспокоены сегодняшним решением Окружного административного суда Киева об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей. Это решение будет обжаловано в установленном законом порядке, и мы будем добиваться его отмены в установленном законом порядке", – подчеркивают в Кабмине.

Напомним, ранее поддержку Ульяне Супрун и возмущение фактом отстранения ее от работы выразили премьер-министр Владимир Гройсман, вице-премьер-министр Павел Розенко и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко.

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Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.