 Супрун имеет полную поддержку президента. Она является гражданкой Украины, а реформированный Верховный суд установит истину, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, слова Главы государства процитировал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Цеголко отметил: "Президент прокомментировал решение суда в отношении министра здравоохранения при принятии Американской торговой палаты.
"Хочу подчеркнуть, что я как Президент комментировать решение суда по закону не имею права. Но подчеркиваю, - госпожа Супрун имеет полную поддержку Президента Украины.
Я очень ценю что мы вместе с госпожой Супрун, вместе с правительством, вместе с парламентом сделали для медицинской реформы. Я очень ценю ту помощь, которые я как Президент получаю в вопросах введения сельской медицины.
Подчеркиваю, что я горжусь тем, что я начал судебную реформу. Первая инстанция еще не реформирована. Но я не сомневаюсь, что реформированный Верховный суд установит истину.
Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции Президента Украины. Я недавно встречался с госпожой Ульяной. Подчеркиваю, госпожа Ульяна является гражданкой Украины, согласно Указу, который подписал Президент Петр Порошенко. Точка ".
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
Согласно свидетельству о признании в Украине иностранного документа об образовании №-1672-16, выданного Министерством образования и науки 22 июля 2016 года, Ульяна Супрун закончила Университет штата Мичиган и является доктором медицины. Но пусть этот статус не вводит в заблуждение читателей - это соответствует только второму уровню высшего образования в Украине - степени "специалист".
По истечении первых четырех лет обучения в вузе и получения степени "бакалавр" есть выбор - какую ступень высшего образования осваивать дальше - степень "специалист" или степень "магистр", которая в дальнейшем даст право поступить в аспирантуру.
До присоединения к Болонской конвенции наши ВУЗы готовили выпускников только категории "специалист". На Западе же такой степени нет вообще и после бакалаврата можно поступить только в магистратуру.
"Степень по документу об образовании "Доктор медицины" определена эквивалентом в соответствии с системой образования Украины: степень высшего образования - специалист. Данный документ дает право на территории Украины на трудоустройство и продолжение обучения в соответствии с действующим законодательством", - сказано в свидетельстве за подписью замминистра образования Инны Совсун.
Интересно, что в биографии Супрун сказано, что после окончания Университета штата Мичиган она 4 года работала "доктором-резидентом". Это обозначает, что она была не доктором, а студентом медицины. То есть, еще не прошла все степени обучения, чтобы стать полноценным врачом. В США в среднем резидентура длится от 3 до 5 лет. За это время студент медицины составляет схемы лечения, ставит диагнозы, учится проводить различные медицинские манипуляции, однако, делает это под присмотром профессора медицины, настоящего доктора.
Далее Супрун стала старшим ординатором - то есть студентом, находящимся на последнем году ординатуры. Это также еще не оконченное образование. Предпоследняя графа в ее официальной биографии относительно образования - это курсы по проведению рентгенологической диагностики. Напомним, что по этому поводу возмущался и известный кардиохирург Борис Тодуров: "Мы что, туземцы, что нам присылают специалиста с секретным дипломом из-за рубежа, которая закончила какие-то курсы лаборантов?".
А вот последняя графа в перечне образовательных достижений Супрун - это учеба в аспирантуре. По-нашему, защитив диссертацию, она должна была бы получить ученую степень кандидата медицинских наук. Но закончила ли аспирантуру Супрун, - неизвестно. Этого диплома в публичном доступе нет.
Интересно и то, что в профессиональном опыте Супрун сказано, что она вела частную практику в диагностической клинике женского здоровья, но без статуса АР как врач она этого делать не могла. Но вполне могла быть лаборантом или медсестрой. Дальнейший трудовой путь Супрун - это административные должности в различных клиниках.
С 2008 года по 2013, когда она появилась в Украине во время Евромайдана, в официальной биографии - пробел. Сама Супрун ранее рассказывала журналистам, что это пять лет она просто путешествовала по миру.
И токо не говорите мне шо барыга тут не причем. Причем... и очень причем.
Бо оно, вместо того шобы искоренять воровские схемы и строить нормальное государство, оно их взяло в свои руки и усугубило коррупционную болезнь Украины в разы!
Это не президент, это - чума.
лола,твои дешёвые отмазки не прокатят!Ну никак,шлюха пальмомасловая! НЕ ВЕРЮ!!! пЭЦя,не искренне и лживо.А если и так,то ты,падаль офшорная,за ПЯТЬ лет не смог реформировать 8000 судей???? мальдивский,скажи,зачем НАРОДУ УКРАИНЫ гидрант-пистапол??? Какой второй срок,вафлежуй щекаладный?
пропискирегистрации (Конче-Заспа) на уровне рядового жителя села
Ульяна Супрун не отказалась от гражданства США.
Стаття 19. Право на державну службу
1. Право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче:
1) магістра - для посад категорій "А" і "Б";
2) бакалавра, молодшого бакалавра - для посад категорії "В".
2. На державну службу не може вступити особа, яка:
6) має громадянство іншої держави;
Подробнее: http://www.slovo.odessa.ua/main/23850-vnov-izbrannye-sudi-verhovnogo-suda-posetili-alma-mater.html#ixzz5egKKCQR6
Где Кивалов
там пэрэмога.
Вона хороший спеціаліст і хороший організатор-реформатор.
шЛяшко за гроші Ахметова мститься Порошенку за реформи в країні, а бидлота це підтримує, бо їм аби зберегти старі корупційні схеми.
Ніхто так не постраждав від Пороха, як ***** і українські олігархи.
прощупал почву - увидел что по соплям получит и вылез в роли защитника.
месяц назад писали что порох приступил к протягиванию своего ставленника на место Супрун.