 Супрун имеет полную поддержку президента. Она является гражданкой Украины, а реформированный Верховный суд установит истину, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, слова Главы государства процитировал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Цеголко отметил: "Президент прокомментировал решение суда в отношении министра здравоохранения при принятии Американской торговой палаты.

"Хочу подчеркнуть, что я как Президент комментировать решение суда по закону не имею права. Но подчеркиваю, - госпожа Супрун имеет полную поддержку Президента Украины.

Я очень ценю что мы вместе с госпожой Супрун, вместе с правительством, вместе с парламентом сделали для медицинской реформы. Я очень ценю ту помощь, которые я как Президент получаю в вопросах введения сельской медицины.

Подчеркиваю, что я горжусь тем, что я начал судебную реформу. Первая инстанция еще не реформирована. Но я не сомневаюсь, что реформированный Верховный суд установит истину.

Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции Президента Украины. Я недавно встречался с госпожой Ульяной. Подчеркиваю, госпожа Ульяна является гражданкой Украины, согласно Указу, который подписал Президент Петр Порошенко. Точка ".

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Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.