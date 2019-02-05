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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия, Общество
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 Супрун имеет полную поддержку президента. Она является гражданкой Украины, а реформированный Верховный суд установит истину, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поддерживает Уляну Супрун, отстраненную от должности и.о. министра здравоохранения Украины согласно определению Окружного административного суда Киева, но комментировать данное судебное решение не имеет права. Также он подтвердил, что она является гражданкой Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, слова Главы государства процитировал его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Цеголко отметил: "Президент прокомментировал решение суда в отношении министра здравоохранения при принятии Американской торговой палаты.

"Хочу подчеркнуть, что я как Президент комментировать решение суда по закону не имею права. Но подчеркиваю, - госпожа Супрун имеет полную поддержку Президента Украины.

Я очень ценю что мы вместе с госпожой Супрун, вместе с правительством, вместе с парламентом сделали для медицинской реформы. Я очень ценю ту помощь, которые я как Президент получаю в вопросах введения сельской медицины.

Подчеркиваю, что я горжусь тем, что я начал судебную реформу. Первая инстанция еще не реформирована. Но я не сомневаюсь, что реформированный Верховный суд установит истину.

Хочу подчеркнуть и напомнить, что вопрос гражданства относится к исключительной компетенции Президента Украины. Я недавно встречался с госпожой Ульяной. Подчеркиваю, госпожа Ульяна является гражданкой Украины, согласно Указу, который подписал Президент Петр Порошенко. Точка ".

Также читайте: Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3110106
 
   
 Топ комментарии
 
Некоторые персонажи удивили ... В хорошем смысле.
Супрун имеет полную поддержку президента. Она является гражданкой Украины, а реформированный Верховный суд установит истину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1011
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На чей бизнес Супрун ввела поборы ?
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Ахметівська наркоторгівка і її ручні свинки взувають "па буквє" людину, котра лопатами розгрібає гній з занедбаного гадюшника нашої медицини. Ганьба ганебная. Печаль печальная.
Відчепіться від Супрун!Супрун має повну підтримку президента. Вона є громадянкою України, а реформований Верховний суд встановить істину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1042
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В какой суд обратится чтоби зиму отменил?
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Просто пэтя имеет процент с каждой аптеки.,Всё просто !
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После того, как вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид (партия "Самопомич") обнародовала документ об образовании и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун и свидетельство о его признании в Украине, "Страна" решила разобраться, что означает этот документ.
Согласно свидетельству о признании в Украине иностранного документа об образовании №-1672-16, выданного Министерством образования и науки 22 июля 2016 года, Ульяна Супрун закончила Университет штата Мичиган и является доктором медицины. Но пусть этот статус не вводит в заблуждение читателей - это соответствует только второму уровню высшего образования в Украине - степени "специалист".
По истечении первых четырех лет обучения в вузе и получения степени "бакалавр" есть выбор - какую ступень высшего образования осваивать дальше - степень "специалист" или степень "магистр", которая в дальнейшем даст право поступить в аспирантуру.
До присоединения к Болонской конвенции наши ВУЗы готовили выпускников только категории "специалист". На Западе же такой степени нет вообще и после бакалаврата можно поступить только в магистратуру.
"Степень по документу об образовании "Доктор медицины" определена эквивалентом в соответствии с системой образования Украины: степень высшего образования - специалист. Данный документ дает право на территории Украины на трудоустройство и продолжение обучения в соответствии с действующим законодательством", - сказано в свидетельстве за подписью замминистра образования Инны Совсун.

Интересно, что в биографии Супрун сказано, что после окончания Университета штата Мичиган она 4 года работала "доктором-резидентом". Это обозначает, что она была не доктором, а студентом медицины. То есть, еще не прошла все степени обучения, чтобы стать полноценным врачом. В США в среднем резидентура длится от 3 до 5 лет. За это время студент медицины составляет схемы лечения, ставит диагнозы, учится проводить различные медицинские манипуляции, однако, делает это под присмотром профессора медицины, настоящего доктора.
Далее Супрун стала старшим ординатором - то есть студентом, находящимся на последнем году ординатуры. Это также еще не оконченное образование. Предпоследняя графа в ее официальной биографии относительно образования - это курсы по проведению рентгенологической диагностики. Напомним, что по этому поводу возмущался и известный кардиохирург Борис Тодуров: "Мы что, туземцы, что нам присылают специалиста с секретным дипломом из-за рубежа, которая закончила какие-то курсы лаборантов?".
А вот последняя графа в перечне образовательных достижений Супрун - это учеба в аспирантуре. По-нашему, защитив диссертацию, она должна была бы получить ученую степень кандидата медицинских наук. Но закончила ли аспирантуру Супрун, - неизвестно. Этого диплома в публичном доступе нет.
Интересно и то, что в профессиональном опыте Супрун сказано, что она вела частную практику в диагностической клинике женского здоровья, но без статуса АР как врач она этого делать не могла. Но вполне могла быть лаборантом или медсестрой. Дальнейший трудовой путь Супрун - это административные должности в различных клиниках.
С 2008 года по 2013, когда она появилась в Украине во время Евромайдана, в официальной биографии - пробел. Сама Супрун ранее рассказывала журналистам, что это пять лет она просто путешествовала по миру.
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міністр - це, в першу чергу, хороший менеджер..... і в даному випадку цілком достатньо базових знань в області медицини
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Й цих знань значно більше аніж у деяких головлікарів.
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В чём нельзя обвинить Супрун ,так это в корупции -это факт ,её уже подставляли депутаты с корупционного шобла Ляшка .А это в сегодняшней Украине самое главное .
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А кто проверял эту сучку??? Те, которым она помогала зарабатывать, точнее грабить миллиарды??? Такую же зарплату, какую ей платили, она могла легко заработать и в штатах. Скажете патриотка? Почему тогда от американского паспорта не отказалась? Не будьте наивными, ей миллионы платили панамские патриоты..............
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В сложившейся ситуации, где все суды (особенно киевские) являются подконтрольными администрации президента и без звонка "свыше" ничего не решают, слова Порошенка звучат как блеяние козла. Это как бы - все корупционеры, а я хороший, я Робин Гуд.
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Ну, что, как я ни старался Любить Гаранта, но вот эта его поддержка вышеупомянутой тети, поставившей здравоохранение с ног на голову, поставила крапку. Потеряешь ты, Петя много голосов на выборах
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Тетя может и хорошая и честная, но ее реформа - это мрак! Знаю не понаслышке.
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Тетя честная, но мой инстинкт самосохранения и интуиция говорят, что она неправа)
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Та ОНО и голову рискует...После выборов...
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Вот же жЫвотные! Самим создать проблему, а потом ее же и решать! Заливая все это очередными деньгами из казны!
И токо не говорите мне шо барыга тут не причем. Причем... и очень причем.
Бо оно, вместо того шобы искоренять воровские схемы и строить нормальное государство, оно их взяло в свои руки и усугубило коррупционную болезнь Украины в разы!
Это не президент, это - чума.
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Не просто реформований суд, а рішучереформований! Президент має бути точним у визначеннях. Супрун має повну підтримку президента. Вона є громадянкою України, а реформований Верховний суд встановить істину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9047
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Подчеркиваю, что я горжусь тем, что я начал судебную реформу. Первая инстанция еще не реформирована. Источник:https://censor.net.ua/n3110106

лола,твои дешёвые отмазки не прокатят!Ну никак,шлюха пальмомасловая! НЕ ВЕРЮ!!! пЭЦя,не искренне и лживо.А если и так,то ты,падаль офшорная,за ПЯТЬ лет не смог реформировать 8000 судей???? мальдивский,скажи,зачем НАРОДУ УКРАИНЫ гидрант-пистапол??? Какой второй срок,вафлежуй щекаладный?
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Это для тех кто сомневался под чьей крышей эта ведьма. Хорошо, что эта крыша скоро улетит, как фанера! Жаль только, что эта ***** ни за что не будет отвечать.....
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Ух ты а мне больше всего нравится как семья Порошенко получает качественный медицинский сервис в районном медучреждении по месту прописки регистрации (Конче-Заспа) на уровне рядового жителя села
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Петя повышает рейтинг - защищает Супрун. Сначала нагнали, а потом пришел Справедливый и спас тётку. Фу, дешевки...
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Петя спаситель.Короче партия Ахметки робит накат через суды Грановского на Супрун,аж раптом Петя справедливо все разрулит через того ж Грановского Супрун має повну підтримку президента. Вона є громадянкою України, а реформований Верховний суд встановить істину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1433
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А в целом Национальный университет имени Ильи Мечникова и Одесская юридическая академия занимают четвертое место в стране по количеству выпускников-судей нового Верховного Суда.
Подробнее: http://www.slovo.odessa.ua/main/23850-vnov-izbrannye-sudi-verhovnogo-suda-posetili-alma-mater.html#ixzz5egKKCQR6

Где Кивалов
там пэрэмога.

Супрун має повну підтримку президента. Вона є громадянкою України, а реформований Верховний суд встановить істину, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9346
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І я підтримую Супрун.
Вона хороший спеціаліст і хороший організатор-реформатор.
шЛяшко за гроші Ахметова мститься Порошенку за реформи в країні, а бидлота це підтримує, бо їм аби зберегти старі корупційні схеми.
Ніхто так не постраждав від Пороха, як ***** і українські олігархи.
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Единственное, что меня радует, так это то, что вся эта быдлота на дерьмо исходящая про зраду, выгребет от джульки или клоуна в первую очередь! Хорошо помню как енакиевская быдлота молилась на хряка. Вот они первыми и выгребли!
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Кстати, а ты на кого молилось что бы в Украине небыло войны и януковоча?????
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пля - ну не верю я что этот цирк не с подачи парашенки.
прощупал почву - увидел что по соплям получит и вылез в роли защитника.

месяц назад писали что порох приступил к протягиванию своего ставленника на место Супрун.
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Українське законодавство не передбачає подвійного громадянства, а якщо якийсь суд і справді буде пореформовано, то він багато чого цікавого зможе встановити. Все залежатиме від того, хто буде його рехворматором.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСупрун имеет полную поддержку президента. Она является гражданкой Украины, а реформированный Верховный суд установит истину, - Порошенко
 
 
 
 
 
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