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 Агент российских спецслужб, действующий на территории проведения ООС, задержан контрразведкой СБУ. ФОТО

Контрразведкой выявлена и прекращена деятельность агентурной сети специальных служб "псевдореспублики", которой руководил житель Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Контрразведке Службы безопасности Украины.

Установлено, что гражданин Украины по заданию представителей НВФ "псевдореспублик", подконтрольных российским спецслужбам, проводил сбор с дальнейшей передачей информации о дислокации, численности и передвижении военной техники и авиации задействованных в ООС подразделений ВСУ.

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Во время проведения следственно-оперативных мероприятий были выявлены и изъяты соответствующие документальные материалы и предметы (мобильные терминалы, электронные носители и накопители информации, карта местности,) которые полностью подтверждают противоправную деятельность гражданина Украины.

В результате проведения ряда обысков по местам проживания членов агентурной сети ее руководителя было задержано в порядке ст.208 УПК Украины, объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины и по решению суда избрано меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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Агент российских спецслужб, действующий на территории проведения ООС, задержан контрразведкой СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ разоблачила на Николаевщине агентурную сеть ГШ ВС РФ, которой руководил бывший морской офицер ВСУ. ВИДЕО

Агент российских спецслужб, действующий на территории проведения ООС, задержан контрразведкой СБУ 02

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Источник: https://censor.net.ua/n3110098
 
   
 Топ комментарии
 
Ось нафіга у заголовку писати фото, якщо мармизу цього у@бана затерли?
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Удавить бы его в камере и всем хорошо.
В Украине - одним ган..ном меньше станет, а в лугандоне - появится герой...
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Щось УСБ активізувалась. Надійшла указівка?
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Ось нафіга у заголовку писати фото, якщо мармизу цього у@бана затерли?
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Це (пікселізація) грає на руку парашинським пропутлеровським писакам які кругом пишуть що все брехня, там ніби громадянська війна і іхтамнєт. Лице ворога треба показувати по всьому світі, щоби не було приводу брехунам.
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Титухани на ..выборах.. будут кошерние , с боевым опытом
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Удавить бы его в камере и всем хорошо.
В Украине - одним ган..ном меньше станет, а в лугандоне - появится герой...
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Достойные люди в шпионы лугандона идут!
Хоть морда в клеточку, но что то подсказывает, что с мозгами там явный напряг...

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ха-ах-ха, а морда как всегда заретушована, для порошеновских дебилов самый раз туфту сожрать, чтобы повизгивать от удовольствия.
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Давайте уже, на каждого сепара лепите такую:
Агент российских спецслужб, действующий на территории проведения ООС, задержан контрразведкой СБУ - Цензор.НЕТ 9870
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а лолита смотри какая упитанная, будет в тюряге первой красавицей.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАгент российских спецслужб, действующий на территории проведения ООС, задержан контрразведкой СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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