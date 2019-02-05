 Агент российских спецслужб, действующий на территории проведения ООС, задержан контрразведкой СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Контрразведке Службы безопасности Украины.

Установлено, что гражданин Украины по заданию представителей НВФ "псевдореспублик", подконтрольных российским спецслужбам, проводил сбор с дальнейшей передачей информации о дислокации, численности и передвижении военной техники и авиации задействованных в ООС подразделений ВСУ.

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Во время проведения следственно-оперативных мероприятий были выявлены и изъяты соответствующие документальные материалы и предметы (мобильные терминалы, электронные носители и накопители информации, карта местности,) которые полностью подтверждают противоправную деятельность гражданина Украины.

В результате проведения ряда обысков по местам проживания членов агентурной сети ее руководителя было задержано в порядке ст.208 УПК Украины, объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины и по решению суда избрано меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

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