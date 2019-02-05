 Стрелок-зенитчик из "ДНР" задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что в августе 2015 одессит присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов. Там мужчина занимал должность стрелка-зенитчика и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
В мае 2016 злоумышленник покинул ряды незаконных вооруженных формирований и вернулся в Одессу. По информации СБУ в это время боевик занимался незаконным изготовлением оружия.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сейчас боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях пророссийских террористов на временно оккупированной территории Донецкой области.
Продолжаются следственные действия".
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Про це доповів керівник КП «Муніципальна варта» Андрій Прусак під час оперативної наради у міського голови п'ятого лютого.
За словами муніципала, днями переселенця з Луганщини затримали у лікарні на Матейки. Перед цим його привезли до медзакладу у нетверезому стані.
Чоловік демонстрував шеврони самопроголошеного об'єднання ДНР. На цього громадянина склали адміністративний протокол.
Пізніше Прусак розповів, що 41-річного чоловіка доставили з квартири по вулиці Галицькій з травмами, які він собі завдав через сп'яніння. У медзакладі чоловік почав буянити. Хвалився, що воював за ДНР та демонстрував символіку терористичної організації. Черговий з "Муніципальної варти" викликав поліцію.
На дебошира склали адмінматеріали за ***********, появу у громадському місці в нетверезому стані та демонстрацію символіки заборонених організацій. Про витівку чоловіка проінформували місцеву СБУ. http://vikna.if.ua/news/category/if/2019/02/05/95058/view
Переселенка побудувала теплицю за 2 000 000 гривень, не вклавши ні копійки. Вклалися 55 акціонерів, яких зацікавив її проект. Наталя Марійчук з Алчевська в 2014-му переїхала в Солонку на Львівщину
так что этот клоун легко может съехать!
Блок посты на линии разграничения, очень часто расположены в пределах видимости противника, а значит, нет смысла использовать авиацию для их уничтожения: сойдут артиллерия и минометы.