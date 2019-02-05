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Все про:Одесса (5320) СБУ (13200) терроризм (18002)

 Стрелок-зенитчик из "ДНР" задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры 4 февраля задержали пророссийского наемника из террористической организации "ДНР".

 Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что в августе 2015 одессит присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористов. Там мужчина занимал должность стрелка-зенитчика и участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

В мае 2016 злоумышленник покинул ряды незаконных вооруженных формирований и вернулся в Одессу. По информации СБУ в это время боевик занимался незаконным изготовлением оружия.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях пророссийских террористов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Продолжаются следственные действия".

Также читайте: Правоохранители задержали в Одессе трех участников группировки, торговавшей оружием, у одного из них обнаружили военный билет "ДНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

Стрелок-зенитчик из ДНР задержан в Одессе, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110093
 
   
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а "лисо" зенитчика почему в "квадратиках" замылено ?
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по программе "не портите жизнь зенитчику" ...
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В Івано-Франківську п'яний переселенець з Луганщини вихвалявся символікою так званої "ДНР"

Про це доповів керівник КП «Муніципальна варта» Андрій Прусак під час оперативної наради у міського голови п'ятого лютого.

За словами муніципала, днями переселенця з Луганщини затримали у лікарні на Матейки. Перед цим його привезли до медзакладу у нетверезому стані.
Чоловік демонстрував шеврони самопроголошеного об'єднання ДНР. На цього громадянина склали адміністративний протокол.
Пізніше Прусак розповів, що 41-річного чоловіка доставили з квартири по вулиці Галицькій з травмами, які він собі завдав через сп'яніння. У медзакладі чоловік почав буянити. Хвалився, що воював за ДНР та демонстрував символіку терористичної організації. Черговий з "Муніципальної варти" викликав поліцію.
На дебошира склали адмінматеріали за ***********, появу у громадському місці в нетверезому стані та демонстрацію символіки заборонених організацій. Про витівку чоловіка проінформували місцеву СБУ. http://vikna.if.ua/news/category/if/2019/02/05/95058/view
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25 лет воли не выдать такому, с зениток стрелял в Украинцов.
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у той же чкс

Переселенка побудувала теплицю за 2 000 000 гривень, не вклавши ні копійки. Вклалися 55 акціонерів, яких зацікавив її проект. Наталя Марійчук з Алчевська в 2014-му переїхала в Солонку на Львівщину
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25 лет тюрьмы с лишением гражданства Украины и депортацией в Росиии , я бы дал такое наказание как минимум
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Нап"ялити на зенітку і вистрілити. Всі діла.
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Неудачная должность: про блокпост проблематично наплести...

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На огромном количестве блок-постов есть ЗУ-23
так что этот клоун легко может съехать!
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А смысл?
Блок посты на линии разграничения, очень часто расположены в пределах видимости противника, а значит, нет смысла использовать авиацию для их уничтожения: сойдут артиллерия и минометы.
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...офуєно,може хтось опізнав би ще в якихось злочинах,так ні дивиться на піну...
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Лицо как обычно закрыто , авакяновский кадр ,если шо .Ходил бы голубан в маске,был бы до сих .. вірним присязі.. Стрелок-зенитчик из "ДНР" задержан в Одессе, - СБУ - Цензор.НЕТ 1805
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Почему ГНИДАМ, с таким пашпартом в ДыРыЛядии не сидится? Не нравиться Украина-уйобуйнакуй атседава!!!
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Он в Одессе такой далеко не один. Тут вата на вате и сепар на сепаре!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСтрелок-зенитчик из "ДНР" задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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