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 Наемники РФ обстреливали позиции ВСУ в районе Вольного, Троицкого, Опытного и Песков, ранен один боец, - пресс-центр ООС

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

С полуночи 5 февраля до 18:00 противник обстрелял позиции наших войск шесть раз, в том числе три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных: из минометов калибра 82 мм вблизи хутора Вольный, из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов - в районе населенного пункта Троицкое.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники трижды обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное.

Также позиции наших войск были обстреляны в районе поселка Пески из автоматических гранатометов.

"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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Наемники РФ обстреливали позиции ВСУ в районе Вольного, Троицкого, Опытного и Песков, ранен один боец, - пресс-центр ООС 01

Напомним, 4 февраля враг восемь раз обстрелял позиции ВСУ: один украинский воин погиб, еще один получил ранения, уничтожены шестеро террористов.

Источник: https://censor.net.ua/n3110092
 
 
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А зажмуреним ще на ранок шести козлорожим подвійну порцію гарячої смоли в горлянки.

Слава Нації !
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреливали позиции ВСУ в районе Вольного, Троицкого, Опытного и Песков, ранен один боец, - пресс-центр ООС
 
 
 
 
 
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