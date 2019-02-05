 Наемники РФ обстреливали позиции ВСУ в районе Вольного, Троицкого, Опытного и Песков, ранен один боец, - пресс-центр ООС

С полуночи 5 февраля до 18:00 противник обстрелял позиции наших войск шесть раз, в том числе три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воин 57-й ОМПБр Сергей Гузенко погиб на Донбассе от пули вражеского снайпера. ФОТО

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" наемники обстреляли позиции украинских военных: из минометов калибра 82 мм вблизи хутора Вольный, из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов - в районе населенного пункта Троицкое.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники трижды обстреляли позиции наших защитников из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Опытное.

Также позиции наших войск были обстреляны в районе поселка Пески из автоматических гранатометов.

"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Обороняющиеся подразделения в ответ подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война на Донбассе: в России рассказали о потерях ВС РФ в Украине

Напомним, 4 февраля враг восемь раз обстрелял позиции ВСУ: один украинский воин погиб, еще один получил ранения, уничтожены шестеро террористов.