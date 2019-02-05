 Россия после выхода США из ядерного договора разрабатывает новые типы ракет, - Шойгу

Заявление такого содержания Шойгу сделал на совещании военных чиновников после того, как Вашингтон и Москва заявили о расторжении заключенного в 1987 году ключевого договора по контролю над вооружениями, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
"В течение 2019-2020 годов мы должны разработать наземную версию морской системы "Калибр", оснащенной крылатыми ракетами дальнего радиуса действия, которые показали хорошие результаты в Сирии", – сказал Шойгу.
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"За тот же период нам также придется создать наземную ракетную систему с гиперзвуковой ракетой дальнего радиуса действия", – добавил министр и уточнил, что эти планы были одобрены президентом России Владимиром Путиным.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.
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В октябре прошлого года президент Дональд Трамп сообщил, что планирует отказаться от соглашения, сославшись на невыполнение Россией своих обязательств. Договор был подписан в 1987 году президентом США Рональдом Рейганом и лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым.
Вашингтон утверждает, что Москва нарушила договор РСМД, создав и развернув ракетную систему 9М729. По словам источника в Государственном департаменте, США недавно сообщили своим западным союзникам, что Россия уже развернула четыре дивизиона, вооруженных крылатой ракетой 9М729. Сейчас Россия располагает 100 такими ракетами.
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Перед тем как её будут
Оленевод...для рюских баранов речуху толкнул...
Хотя по факту "разработка наземной версии ракеты "калибр"" - просто громкие слова: одно дело переделать наземную версию в версию морского базирования (ее нужно как минимум дооснастить системой стабилизации и системой заряжания), а другое "разработать" наземную версию из морской путем отпиливания этих систем....и распиливания бабла на этой "разработке". Та же хрень по "гиперзвуковой ракете дальнего радиуса действия" - скорее всего переименуют в "новую" какую нибудь систему стратегических баллистических ракет - там еще с совковых времен боеголовки в стратосфере развивали гиперзвуковую скорость
Іранські вівці можуть підтвердити
Бо те, що мокша виготовляє в натурі, літає вкрай погано.
Ракетами они пугают,у вас скоро голодные бунты начнуться.
Колбасил меня он исключительно тем, что без опыта управления чем-либо вообще, щимится рулить ни много ни мало 40-ка миллионной страной.
Причем не какой-нибудь Швецией, где колея уже по уши, не свернёшь, главное ехать. А Украиной, которую перманентно колбасит не по-детски, и которая воюет на всех фронтах ни много ни мало со 140-ка миллионной РФ.
Ну чтоб вы понимали, это если девочку, которая оперировала своих кукол с помощью маминой пилочки для ногтей, поставить в настоящую операционную.
А там лежит чувак, только что вылезший из молотилки, и шансы выжить у него напрямую зависят от врачей. Т.е. от девочки этой, ляляля, сёсёсё, хачу барбарыску.
Девочке-то пофиг, ей что чувак этот, что куклы- один хрен. У неё азарт. Ей взрослые дяди такую вот ответственность вручили. Доверяют значит.
А чувачок таки склеит ласты.
С маминой пилочкой в глазу. Всунутой туда из чисто ********** желания позырить, что там внутри.
И вобщем-то только этим мне не нравился Вова, пока он молчал.
А потом Вова заговорил.
И фильтровать свою лингвистику я больше не могу вапще. Самое время закрыть мою писанину и нагуглить себе котиков.
Итак.
Зашел Вова сразу в масть. В мою любимую. Я её называю «А, ****, я не умею нихрена, поэтому свои обязанности делегирую тебе».
Любимая масть некоторых начальников, которые дупля не отбивают в производственных процессах. И поэтому они клёвые с любой из сторон, а я работаю.
Но тут всё ещё круче.
Вовчик дупля не отбивает ни в чем вообще, кроме шуток юмора по типу «жопа-гыыыы-Украина проститутка многостаночница-снова гыыыы-снова жопа».
Поэтому что? Поэтому страной управлять будете вы.
Не конкретно ВЫ, а все вы, оптом.
В режиме он-лайн и конечно бесплатно.
Не имея для этого компетенций и не неся за это никакой ответственности.
Т.е. ежели какой *****- Вовчик не при делах.
Он же сразу предупреждал, вот прям вслух, что решений принимать не любит, программы у него нету, а работать будет собака злая, а не такой орёл, как он. Ну например он-лайн голосовалки, соц.опросики, форумы, чатики и вот это всё.
Кто вам доктор? Отож. И пилочкой в глаз-нннна!
Дальше Вова, как опытный игрок, зайдя в нужную масть принялся её отрабатывать по полной программе. Встретился этот наш кандидат- обаяшка с западными послами.
Послы- это такие специально и долго обученные люди, которые в политику умеют, а в «абырвалг» нет. Поэтому после беседы с нашим кандидатом они сильно расстроились.
Потом почитала это всё я и не то, чтобы расстроилась даже. Я просто оху…опешила, да.
Теперь оху…опешивайте вы.
Цитата:
"Когда все западные инвесторы поверят в нашу страну - это будет одна из сильнейших армий, потому, что когда сюда вкладываются большие деньги - это будет сильная защита. Никакие русские, никто на нас не нападет, когда у нас здесь будут сильные иностранные компании, которые будут вместе с нами защищать нашу территорию"(с)
Вот где? Где в этом болоте притаилась жаба смысла?
Голохвастов со своими крисами нервно курит и грызёт ногти. По локти грызёт.
А Вовчик пилочкой в глаз-нннна!
И не успела я сделать глубокий выдох, Володя пошел по козырям.
Постит он, значит, картиночку со своим иплетом в зелёных тонах и подпись, пробивающая не дно даже, а основы **** мироздания.
«Разом до перемоги. Зелені чоловічки, які повернуть Крим і Донбас»
Зелени чоловички ***…
И это не цинизм.
Не глупость случайная юмориста жопошного.
Это наш потенциальный на минуточку Верховный Главнокомандующий.
Ещё раз.
Наш потенциальный Президент и Главком ассоциирует себя с ОККУПАНТАМИ, которые отжали у нас Крым и превратили Донбасс в ковавое гетто.
Которые пятый год убивают украинцев, ломают об колено судьбы тысяч и тысяч.
Это наш. Потенциальный. Президент.
Знаете, мне вот кажется, что Порох изменился в один день. После Дебальцево примерно.
В один какой-то момент, очень ****** момент, он понял, что с Путиным нельзя договориться по-людски. Нельзя. Точка. Только с позиции силы или как минимум достойного сопротивления.
Сколько нам понадобится жизней, чтобы это понял один смешливый парень, подпирающий щёчку кулачком на встрече с международным политикумом?
Сколько?
А теперь давайте, крысюки. Звиздуйте голосовать за Вовчика. Некоторые, видимо, рождаются с каким-то дефектом восприятия окружающей среды.
Только как же мне не хочется встрять с вами за компанию!
ВЫ- не та компания, с которой я без боюсь подпишусь куда-то встрять.
Я тут недавно задал вопрос: а почему бы Вовчику не начать с Кр.Рога? Не расчистить это рыговское кубло? Иди в мэры!
Так его "политолог" мне ответил, типа "масштаб не тот, "не тот... центр тяжести!"(с) Ему с городом играться неинтересно!)))))
якщо лікар бухий, постійно косячить, не одного в могилу завів, то дехто вирішує вибрати дівчинку.
Украина «показала» позицию израильских ВВС в сирийской системе ПВО.
Успех израильского авиаудара в Сирии было связано с тем, что Украина поставляла электронный разведывательный комплекс. Специалисты в китайских публикациях новостей Сина подчеркнуть этот факт, отметив, что благодаря мобильной радиоразведке комплексу Кольчугам, что израильские ВВС достигли точных данных о местоположении всех систем Сирийская ПВО, в том числе системы Tor и ЗРОК. «Панцирь-С», С-75 и РЛС JY-28.
«Учитывая большую точность израильских военных ударов, то логично предположить , что это было реализовано благодаря современным средствам электронного распознавания, в частности, это может также применяться к комплексу кольчужного, который был перенесен сравнительно недавно украинской стороне для израильского оружия " , - аналитики примечаниями.
Специалист также отметил, что перед передачей Кольчуг электронной разведки комплекса, израильская армия обработала новые удары по Сирии с особой осторожностью, что может также указывать, что благодаря «помощи» Украина, что позиции систем ПВО и радиолокации были известны.
Подробнее на: http://avia-pro.fr/news/ukrainskaya-kolchuga-pomogla-izrailyu-nanesti-moshchneyshiy-udar-po-sirii
я год служил на космодроме
и лично видел как летит
ракета стартовав внезапно
под общий возглас бл@ть куда
Надеюсь, шо нормальные россияне не захотят жрать траву, шобы кремль ракеты строил, и начнут просыпаться и шевелиться.
Да и нам наконец-то полегче будет... Токо свои крысы во врагах останутся.
пенсионер
Холодная война разгорается хлеще прежней. Одни видят причину внутри своей страны, другие винят Запад. Всё больше даже маститых либералов переходят на позицию, что кинули нас «партнёры», не развернули масштабного «плана Маршалла» по оказанию нам помощи и вот теперь получают от нас «ответку»…
Жили-были 2 деревни. Вроде соседи, а не только дружбу не водили, но заклятыми врагами друг на друга смотрели.
В одной деревне дома справные, в огородах всё растёт, скотина удойная и упитанная, мужики работящие, старики обихоженные, молодёжь подрастает и готова продолжить обустройство жизни.
В другой деревне хорошо только лебеда росла, от бескормицы крупнорогатая скотина молока давала словно коза, дома скособоченные - мужики уж очень запойные были. Старики долго не жили, молодёжь поглядывала на соседей и подумывала, а не сбежать ли туда.
Но однажды за околицей деревни обнаружились полезные ископаемые. За счёт их последнее время и сводили концы с концами. Выкопают, продадут соседу, кое-что домашним привезут из еды-одёжки, а на остальные гуляют мужики, да ружья приобретают. -Зачем вам столько ружей то, -спрашивали их. -От соседа оборонятся, -отвечают. -Он на наши подземные богатства зарится.
Казалось бы, какое дело благополучным селянам до бедолаг, пусть живут как хотят. Но тревожно! Даже одно незаряженное ружьё и то по ходу пьесы стреляет, а у них арсенал полный! Или, неровен час, по пьяни сожгут и свою и все вокруг деревни. В общем, побаивались буйного соседа. Ну, буйный и вбил себе в голову, что раз боятся, то он если и не центр мира, то один из полюсов в двухполюсном. И провозгласил себя самым духовным и как выпьет, то пристаёт ко всем с вопросом «ты меня уважаешь?»
Но не бывает везения бесконечного и наступила пора, что богатства подземные сильно подешевели и деревня начала разваливаться. Мужики почуяли скорый трындец, за ум взялись, пить бросили и объявили, что отказываются от особого пути и будут жизнь налаживать, как у благополучного соседа…
Быстро сказка сказывается, да долго дело делается. Десяток лет мужики хозяйство переделывали и вроде уже на нормальную жизнь выходили, но тут нашлись умники и сказали.
-Вот мы пить бросили, угрозу сожжения всех вокруг сняли, а что в ответ получили? Ни плана Маршалла, ни денег и даже уважать нас перестали, т.к. ружья мы зачехлили. А должны были бы нас на руках носить, экономику нам эффективную и социально ориентированную отстроить, твари неблагодарные. Ну, раз они так ...
Вышли мужики из «завязки» и кинулись снова во все тяжкие. Не жили, говорят, как люди - не хрен и начинать! Ружья расчехлили, почистили и деньги, которые от продажи подземных богатств, тоже в первую очередь на новые ружья решили направлять. И гордятся, мол, у нас в деревне народ такой, что в сапогах резиновых проходят, крапивой питаться будут, но патриотизмом и духовностью не поступятся и, главное, заставят себя уважать как прежде!...
В общем, пропала деревня.
после высера: разведка не ожидала шо рф начнет аннексию крыма(а любая бабушка на лавочке это знала), после того что ЦРУ не разогнали после эпичнейшего "прокола", следует реально распределить боезапасы, ибо американцы, в то время когда тут Харьков был завален умирающими, бодро поставляли товарищу "кобе" - сотни заводов, зная для чего, что будут выпускать эти заводы и...... куа это все попрет.
Так что, никогда нет прямых линий, как и нет идеального цвета, как и нет жирного кота, который бы говорил правду что он голодал.
В Москве обрушилась часть здания института "Гидропроект", в котором разрабатывали проект «Керченского моста».
Сглазили, биндероцы=))
Так что особого повода для веселия нет!
Военная составляющая была создана до Горбачёва, Горбачёв в неё уже не вкладывался, наоборот переводил военное производство в гражданское. Это называется конверсия.
Что и как происходило в экономике СССР при Горбачёве никто всерьёз не расследовал, на эту тему клеятся выгодные определённым политическим кругам штампы. Это я не в защиту СССР оно и сегодня не мёд и там был не сахар, это чисто справедливости ради!