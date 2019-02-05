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 "То, что сегодня сделал суд с подачи некоторых политиканов, - это антигосударственная позиция", - Березюк об отстранении Супрун

Лидер парламентской фракции "Объединение "Самопомич" Олег Березюк считает, что сегодняшнее решение суда об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун является преступлением против человечности и затрагивает национальную безопасность.

Об этом Березюк сообщил кореспонденту Цензор.НЕТ.

"То, что сегодня сделал суд с подачи некоторых политиканов, это антигуманно, антигосударственная позиция. Более того, это касается безопасности страны и дестабилизирует отрасль, которая начала возрождаться. Можно найти массу претензий к МОЗ, как и к любому министерству, но его действия, которые системно внедряются, являются полезными. И их внедрения зависит от МОЗ, от депутатов, и местных органов власти", - сказал он.

По словам Березюка, сейчас началась огромная волна дезинформации о деятельности МОЗ, за которой стоит "фарммафия".

"Я много езжу по стране. И как врач, хочу сказать, что украинская медицинская услуга была фактически уничтожена на протяжении последних 10 лет. Физически. Непутевым олигархическим управлением, которое вымывало деньги с госбюджета, и фармакологической мафией, которая создала анклав на территории Украины. В мире лекарства продавались по референтным ценам, а в Украине эта мафия, которая состоит из 5-6 человек, держала их очень высокими", - отметил Березюк.

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Он подчеркнул, что хотя является представителем оппозиционной политсилы, но считает, то, что сделал МОЗ под руководством Супрун, "лучиком надежды на то, что медицинская услуга в Украине для простых людей возрождается ".

Он очень высоко оценил внедрение механизма "деньги ходят за пациентом".

"Я на этой неделе вернулся из Харьковской области. В обычном районе качество амбулаторных услуг в сто раз выше, чем 2-4-10 лет назад, потому что есть условия. И качественней управленец может реализовать их. Супрун стала на хвост и вытащила деньги из карманов фарммафии. Сегодня онкобольные обеспечены самыми лучшими лекарствами, и эти лекарства в 2-3 раза дешевле, чем они завозились еще год назад. Кто пострадал? Фарммафия", - сказал Березюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Супрун отстранена из-за того, что она имеет двойное гражданство и больше месяца является исполняющей обязанности, - пресс-служба суда

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3110087
 
   
 Топ комментарии
 
Мнения разделились, половина хвалит Супрун, половина проклинает. Как на меня, большая часть ее так называемых "реформ" принесла только вред, но, сколько людей, столько мнений.
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а ты скажи своим пусть лягут опять на голодовку возле ВР, как в прошлый раз, а то цирк Кобзов на гастроли уехал, скоро выходные, будет повод сходить на представление "То, что сегодня сделал суд с подачи некоторых политиканов - это антигосударственная позиция", - Березюк об отстранении Супрун - Цензор.НЕТ 4369
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а ты скажи своим пусть лягут опять на голодовку возле ВР, как в прошлый раз, а то цирк Кобзов на гастроли уехал, скоро выходные, будет повод сходить на представление "То, что сегодня сделал суд с подачи некоторых политиканов - это антигосударственная позиция", - Березюк об отстранении Супрун - Цензор.НЕТ 4369
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Депутаты реально дауны. Проголосуйте за то что супрун министр и все, вопрос закрыт. Ну а так, как югика прокурором назначать так все помолчали и все. А так всю вр один судья мордой в дерьмо окунул.
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Нельзя. Её специально держат "исполняющей обязанности", чтобы депутаты не отправили её в отставку.
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Депутаты ее не назначают, чтобы депутаты ее не сняли "То, что сегодня сделал суд с подачи некоторых политиканов, - это антигосударственная позиция", - Березюк об отстранении Супрун - Цензор.НЕТ 4765
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да им пофиг они уже отправляли Супрун в отставку, не набрали голосов... за министра Супрун тоже набрать голосов не могут - дурдом "То, что сегодня сделал суд с подачи некоторых политиканов, - это антигосударственная позиция", - Березюк об отстранении Супрун - Цензор.НЕТ 8187 5-й уже поддержал Супрун в свей пламенной речи на очередном каком-то "форуме", рассказал про свою исключительную прерогативу насчёт гражданства, забыл наверное про второе гражданство, но то таке... то что она 2,5 года и.о. то вообще ни о чём "То, что сегодня сделал суд с подачи некоторых политиканов, - это антигосударственная позиция", - Березюк об отстранении Супрун - Цензор.НЕТ 9247
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Та нормально всё. Март на носу. Брачные танцы.
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К чему эти танцы с бубном? - нардеп о решении суда по Супрун Февраль 5, 2019Без рубрикиКомментарии: 0
"То, что сегодня сделал суд с подачи некоторых политиканов - это антигосударственная позиция", - Березюк об отстранении Супрун - Цензор.НЕТ 2392Ведь никого не беспокоит, что кресло заместителя главы Службы внешней разведки Украины занимает Сергей Семочко - человек с официально подтвержденным гражданством Российской Федерации…
Создается стойкое ощущение, что раз в сутки в стране меняется внешнеполитический курс, но от нас это тщательно скрывают.
Такие мысли высказал сегодня народный депутат Мустафа Найем.
Ведь никого не беспокоит, что кресло заместителя главы Службы внешней разведки Украины занимает Сергей Семочко - человек с официально подтвержденным гражданством Российской Федерации (фашистское государство, признанное Законом Украины от 20.02.18 страной-агрессором).
В тему:
Катастрофа для украинской внешней разведки. Семочко нагло обманывал всю страну
И ровно в этой же реальности окружной админсуд г. Киева отстраняет от исполнения обязанностей в.о. министра здравоохранения Уляну Супрун, которая никогда не скрывала наличие у себя гражданства США.
В тему:
Отстранивший Супрун судья ранее восстановил Насирова и прикрыл Луценко
Причем делает этот тот же суд, который ранее восстанавливал в должности Романа Насирова с гражданством Великобритании.
Слушайте, к чему эти танцы с бубном?
Давайте сразу назначим главным поверенным по вопросам гражданства Виктора Медведчука, а его замом Петра Симоненко.
Клоуны.
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Ни у кого нет ни капли сомнений в том, что судья вынес скандальное решение по Супрун под диктовку Банковой…
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Неубедительно. ляшко и фарммафия это кормушка регионалов. Порошенко допустил Супрун ломать эти схемы только лишь потому, что он с них ничего не имеет, а заодно и ослабит конкурирующие кланы.
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Мнения разделились, половина хвалит Супрун, половина проклинает. Как на меня, большая часть ее так называемых "реформ" принесла только вред, но, сколько людей, столько мнений.
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Худшего антипиара, чем поддержка со стороны Березюка, не найти. Поддерживаю решение суда! "То, что сегодня сделал суд с подачи некоторых политиканов - это антигосударственная позиция", - Березюк об отстранении Супрун - Цензор.НЕТ 1804
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И почему Рада так и не утвердила ее в должности? Она же все это время оставалась и.о. Так и не доказала наличие диплома?
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Это просто очередная подставная иностранная кукла с амбициями и без мозгов.
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Зараз на каналі ..ЗІК ...як раз про це базар .!
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Березюку не подобаються "реформи гаранта"! Щоб це означало?
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Суд у нас чесний-справедливий та незалежний і віддавна займає виключно правову позицію (часом навіть не одну), якою б та не була. А ця пахвосна заява недвозначно натякає на те, що у нас або право антігосударствєнне, або судова система ні разу не правова...
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Давно пора розігнати цих нероб-тараканів з депутатськими мандатами.Вже остогидла ця клоунада радикальних придурків.
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Голосують продажні виборці, а не гроші. Потім верещать шо у нас влада така хренова.
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вот как? выборцы говоришь? вот хрен там выборцы, голосуют не выборцы, а деньги полученные продажными руководителями избирательных участков, откуда и передаются фальшивые данные в ЦИК, а дальше уже охиндовские подправляют нужные результаты
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Таки продажні.)) Шо виборці, шо голови комісій. "Вышли мы все из народа..."
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Ляшко и баба Юля грудью встали на защиту фармакологической мафии. Рефорамам - нет!
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А ЧЕМ ТЫ СОЛО ПРИКРЫЛ ПАНАМСКИХ ПАТРИОТОВ? СВОЕЙ МНОГООПЫТНОЙ ЗАДНИЦЕЙ?
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Ну, "баба Юля", в отличие от Ляшко и твоего соевого реформатора, как раз и ведет речь о том, что тарифы и цены на все необходимо привести в соответствие с доходами населения. Так что мели, Емеля.
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Суды канешно у нас еще те! Все шо там оставалось хорошего и справедливого - добила "судебная реформа".
И я не защищаю супрун... я констатирую факт.
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это действительно преступление... мертветчуки интересно, за что голосовали?... "То, что сегодня сделал суд с подачи некоторых политиканов, - это антигосударственная позиция", - Березюк об отстранении Супрун - Цензор.НЕТ 9080
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Фарма рулит! Геть Супрун с коррупционных схем!
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Супрун поломала схемы, теперь тебе кушать нечего?
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Відволікання уваги від якогось паскудства соєвих...🤑
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так вот кому Супрун вороватые ручонки прищемила. партия ********* имени ляшка не гребует ничем, чтобы заработать бабло.
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кодла ляшка и есть антигосударственная партия - чему удивлятся
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1. Гражданка США.
2. Не имеет высшего образования.
3. Исполняет обязанности министра больше предусмотренного законом срока.
Не могу понять, что люди обсуждают целый день?
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- Не имеет личной заинтересованности
- Не берет взятки (шляшковский депутат предлагал квартиру)
- Ломает коррупционные схемы
- Создает прозрачную систему где трудно будет воровать
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Я за Улянку. А отказавшись от американского гражданства Украинское она будет ждать 8 лет как минимум. Но я б на ее месте не махнулся...
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К чему эти разговлоры? Суд принял решение, нужно выполнять. Погодите, Суд еще до НКРЭКУ доберется.
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Я надеюсь, шо победит Гриценко... И вам всем писта, соево-рошеновские олигофрены. Будем отлавливать через Интерпол, каждого по отдельности.
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Антигосударственная позиция это идти на нарушение законов ради какой то компромиссной фигуры или идеи.
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Специально, для рошеновский ботов: ведомости по зарплате не горят. Поймаем, ******
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Когда давали должность в нарушение закона, должны были это понимать....судья, мать его в горло, может и ганд...н, но вынес он ЗАКОННОЕ решение. В этой ситуации вина тех, кто дал ей работу в нарушение требований законодательства, пример таких хотелок и последствий гражданство Саакашвили.
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А не пішов би цей Березюк в сраку! Виходить, що недотримання законів України щодо тривалості виконання обов`язків (Кодекс законів про працю) і щодо подвійного громадянства (Закон про Державну Службу) слід вважати антидержавною позицією. Державна позиція - у законному порядку усунути порушення і нехай Супрун собі далі керує. Зрозуміло, якщо покласти на стіл американського посла паспорт громадянина США, отримати назад вже не вийде, ну то нехай Супрун обирає. Якщо узаконити подвійне громадянство - надати всім бажаючим зручну підставу уникнути військової служби, ну то нехай держава обирає. Інакше це вже не держава, а генделик «Блакитна Устриця», де можна і рибки попоїсти, і вдало присісти.
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Для Ляшка ничего святого нет, кроме одного места.
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Хотелось бы уточнить у уважаемого народного депутата - у нас закон один для всех, или один - для феодалов, другой - для холопов? Если Супрун хочет стать министром, пусть сперва откажатся от гражданства США. Если в Раде нет голосов за ее назначение министром, давайте другую кандидатуру. А разводить маланские мансы в стиле соевого мародера и рассказывать об торжестве законности по крайней мере гнусно.
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Альоха хіба одна Супрун з подвійним громадянством,їх там як сабак нерізаних з подвійним,та чогось ті всі суки при роботах,а знайшли ту яка найкраще виконує свою роботу і тим тварям здорово заважає крутити свої тамні схеми з міліардами гривень.
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Подавайте в суд на інших, хто заважає? До речі, в мене щодо діяльності Супрун думка прямо протилежна Вашій. А взагал суд виніс цілком правомірне рішення. Хтось забороняє Супрун відмовитися від громадянства США? Ні. Хтось забороняє Гройсману внести в Раду нову кандидатуру міністра? Ні. А Ляшко як раз вкинув пачку дріждів в бочку гівна, на яку перетворила Україну соева банда
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этот вопрос не такой и сложный для исполнения. Выдвинете против судьи иск в несоответствии служебным....
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Дуже шкода,що мусейпіздейчуку, вибухом язака не одірвало.
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Можно подать апелляцию, учитывая наши суды, там наверняка осталось много пробелов
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"То, что сегодня сделал суд с подачи некоторых политиканов, - это антигосударственная позиция", - Березюк об отстранении Супрун
 
 
 
 
 
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