 Кандидатов в президенты стало 34 - ЦИК зарегистрировал еще четверых, среди которых "руховец" Кривенко и замглавы ССО Кривонос

Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на "Интерфакс-Украина", на заседании во вторник ЦИК зарегистрировала кандидатами Виктора Кривенко, Сергея Кривоноса, Сергея Носенко и Руслана Рыгованова.
Внефракционный народный депутат В.Кривенко - кандидат от партии "Народный рух Украины".
Первый заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины С.Кривонос выдвинут партией "Воины АТО".
Самовыдвиженец Р.Рыгованов зарегистрирован в Горловке Донецкой области, и.о. обязанности начальника госпредприятия "Севастопольский морской рыбный порт", беспартийный.
Самовыдвиженец С.Носенко проживает в Киеве, старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина", беспартийный.
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Надо было всех 89 зарегистрировать, тогда затраты на выборы, хотя бы частично компенсировались за счет взносов в 2,5 млн грн.
Рассмешить может только новость о церкви. Вот правослабие переплюнуть достаточно тяжело. Разве тем что после взрывов на складах наказан дядя Ваня, лишен права выгуливать собаку на две недели.(подаст в ЕСПЧ и отсудит денег еще)
2.Безсмертний Роман, самовисуванець;
3.Богомолець Ольга, самовисуванець;
4.Богословська Інна, самовисуванець;
5.Бойко Юрій, самовисуванець;
6.Боднар Віктор, кандидат від партії "Відродження".
7.Вілкул Олександр, кандидат від партії "Опозиційний блок - Партія миру та розвитку";
8.Габер Микола, самовисуванець;
9.Гриценко Анатолій, кандидат від партії "Громадянська позиція";
10.Данилюк Олександр, самовисуванець;
11.Дерев'янко Юрій, кандидат від партії "Воля";
12.Добродомов Дмитро, кандидат від партії "Громадський рух "Народний контроль";
13.Зеленський Володимир, кандидат від партії "Слуга народу"
14.Каплін Сергій, кандидат від партії "Соціал-демократична партія";
15.Кива Ілля, кандидат від "Соціалістичної патрії України";
16.Корнацький Аркадій, самовисуванець;
17.Кошулинський Руслан, кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода";
18.Кривенко Віктор, кандидат від партії "Народний рух України";
19.Кривоніс Сергій, кандидат від партії "Воїни АТО";
20.Купрій Віталій, самовисуванець;
21.Ляшко Олег, кандидат від партії "Радикальна партія Олега Ляшка";
22.Мороз Олександр, кандидат від партії "Соціалістична партія Олександра Мороза";
23.Мураєв Євген, кандидат від партії "Наші";
24.Наливайченко Валентин, кандидат від партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість";
25.Насіров Роман, самовисуванець;
26.Носенко Сергій, самовисуванець;
27.Ригованов Руслан, самовисуванець;
28.Садовий Андрій, кандидат від партії "Об'єднання "Самопоміч";
29.Скоцик Віталій, самовисуванець;
30.Смешко Ігор, самовисуванець;
31.Тарута Сергій, кандидат від партії "Основа";
32.Тимошенко Юлія, кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";
33.Шевченко Ігор, самовисуванець;
34.Шевченко Олександр, кандидат від партії "УКРОП";
.Габер ..Ригованов .Кривоніс .Данилюк .Носенко .
ПС ..Ще чекаєм ..Юру Тимошенко
А комиссии не показалось, что здесь что-то не так?
Серед них
кандидат від партії "Народний рух України" Віктор Кривенко,
кандидат від партії "Патріот" Андрій Новак,
кандидат від партії "Воїни АТО" Сергій Кривонос,
кандидат від політичної партії "Стабільність" Василь Журавльов,
кандидат від партії "Сила людей" Дмитро Гнап,
кандидатка від "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Надія Савченко, самовисуванці
Віктор Кривенко,
Іван Качайло,
Сергій Лисенко,
Руслан Ригованов,
Анатолій Губенко,
Юлія Литвиненко,
Юрій Тимошенко,
Володимир Олійник,
Василь Марущанець,
Максим Голосний,
Юрій Кармазін
та чинний глава держави Петро Порошенко.