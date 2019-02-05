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Все про:выборы (20979) кандидат (901) ЦИК (2848) Кривонос Сергей (20) Кривенко Виктор (1)

 Кандидатов в президенты стало 34 - ЦИК зарегистрировал еще четверых, среди которых "руховец" Кривенко и замглавы ССО Кривонос

Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала еще четверых кандидатов на выборах президента Украины 31 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, со сылкой на "Интерфакс-Украина", на заседании во вторник ЦИК зарегистрировала кандидатами Виктора Кривенко, Сергея Кривоноса, Сергея Носенко и Руслана Рыгованова.

Внефракционный народный депутат В.Кривенко - кандидат от партии "Народный рух Украины".

Первый заместитель командующего Силами специальных операций Вооруженных сил Украины С.Кривонос выдвинут партией "Воины АТО".

Самовыдвиженец Р.Рыгованов зарегистрирован в Горловке Донецкой области, и.о. обязанности начальника госпредприятия "Севастопольский морской рыбный порт", беспартийный.

Самовыдвиженец С.Носенко проживает в Киеве, старший управляющий директор ООО "Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина", беспартийный.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты Костанчуку - в программе хочет ввести смертную казнь и презумпцию виновности для чиновников

Источник: https://censor.net.ua/n3110085
 
 
 Топ комментарии
 
Какое разочарование...
Надо было всех 89 зарегистрировать, тогда затраты на выборы, хотя бы частично компенсировались за счет взносов в 2,5 млн грн.
Кандидатов в президенты стало 34 - ЦИК зарегистрировал еще четверых, среди которых "руховец" Кривенко и замглавы ССО Кривонос - Цензор.НЕТ 2537
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За кулісами виглядує кловун.
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за кулісами - бажання нажитись, бажання з робочої сили зідрати побільше, бажання зменшити соціальний баласт шляхом відправки його на цвинтар.
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Кривонос реально может отобрать голоса военных у Гриця.
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Феномен Кривоноса порожден современными СМИ и интернетом, и это - не больше, чем плод пиара. И никого кста не удивляет что Кривонос живет в гражданском браке с Ириной Фриз ?! Кандидатов в президенты стало 34 - ЦИК зарегистрировал еще четверых, среди которых "руховец" Кривенко и замглавы ССО Кривонос - Цензор.НЕТ 3411
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та пусть живет с кем хочет, но нам нужно помнить и знать что Фриз - это потаскуха порошенко и делать выводы.....
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Странно, но некоторых устраивает, что клоун потаскуха Бени и ничего или еще одна дама - потаскуха ВВХ.Надо нам об этом помнить тоже. Кандидатів у президенти стало 34 - ЦВК зареєструвала ще чотирьох, серед яких "рухівець" Кривенко і заступник голови ССО Кривоніс - Цензор.НЕТ 391
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Почалося..Зазирнули у ліжко..Завтра почнуть шукати зброю..Пане полковнику, "організуй" їм ССО в урядовому кварталі.
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я сомневаюсь что он что-то там может организовать - пока гиркин был в Славянске, Кривонос все время просидел на Краматорском аэродроме... боец блин...
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Какое разочарование...
Надо было всех 89 зарегистрировать, тогда затраты на выборы, хотя бы частично компенсировались за счет взносов в 2,5 млн грн.

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Отлично для психики. Живя, стараясь жить, в Украине, можно прочитать что в президенті баллотируется Крокодил Халк, просто вздыхаешь и стандартно цитируешь Лярвова - дебилы бл.
Рассмешить может только новость о церкви. Вот правослабие переплюнуть достаточно тяжело. Разве тем что после взрывов на складах наказан дядя Ваня, лишен права выгуливать собаку на две недели.(подаст в ЕСПЧ и отсудит денег еще)
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Це той Кривенко який розколов РУХ Чорновіла? Темна конячка.
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ещё двоих до колоды карт нехватает, а так было бы удобно в подкидного дурака играть Кандидатов в президенты стало 34 - ЦИК зарегистрировал еще четверых, среди которых "руховец" Кривенко и замглавы ССО Кривонос - Цензор.НЕТ 8221
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6 українців мають статки які перевищують половину запасів НБУ!!!! А всього1% населення, а то й менше - нагинає раком країну. Догадайтеся хто фінансує виборчі програми кандидатів на престол, під ким танцюють партії, ради, суди, силові структури!!!!! Догадались - оце вам вшива "чиста"демократія, оце вам закони і правопорядок, оце ваші тарифи на компослуги і ціни на засоби існування, оце вам цукерки капіталізму!!!!!
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Офіційно зареєстрованими кандидатами у президенти :1.Балашов Геннадій, кандидат від партії "5.10";
2.Безсмертний Роман, самовисуванець;
3.Богомолець Ольга, самовисуванець;
4.Богословська Інна, самовисуванець;
5.Бойко Юрій, самовисуванець;
6.Боднар Віктор, кандидат від партії "Відродження".
7.Вілкул Олександр, кандидат від партії "Опозиційний блок - Партія миру та розвитку";
8.Габер Микола, самовисуванець;
9.Гриценко Анатолій, кандидат від партії "Громадянська позиція";
10.Данилюк Олександр, самовисуванець;
11.Дерев'янко Юрій, кандидат від партії "Воля";
12.Добродомов Дмитро, кандидат від партії "Громадський рух "Народний контроль";
13.Зеленський Володимир, кандидат від партії "Слуга народу"
14.Каплін Сергій, кандидат від партії "Соціал-демократична партія";
15.Кива Ілля, кандидат від "Соціалістичної патрії України";
16.Корнацький Аркадій, самовисуванець;
17.Кошулинський Руслан, кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода";
18.Кривенко Віктор, кандидат від партії "Народний рух України";
19.Кривоніс Сергій, кандидат від партії "Воїни АТО";
20.Купрій Віталій, самовисуванець;
21.Ляшко Олег, кандидат від партії "Радикальна партія Олега Ляшка";
22.Мороз Олександр, кандидат від партії "Соціалістична партія Олександра Мороза";
23.Мураєв Євген, кандидат від партії "Наші";
24.Наливайченко Валентин, кандидат від партії "Громадсько-політичний рух Валентина Наливайченка "Справедливість";
25.Насіров Роман, самовисуванець;
26.Носенко Сергій, самовисуванець;
27.Ригованов Руслан, самовисуванець;
28.Садовий Андрій, кандидат від партії "Об'єднання "Самопоміч";
29.Скоцик Віталій, самовисуванець;
30.Смешко Ігор, самовисуванець;
31.Тарута Сергій, кандидат від партії "Основа";
32.Тимошенко Юлія, кандидат від партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина";
33.Шевченко Ігор, самовисуванець;
34.Шевченко Олександр, кандидат від партії "УКРОП";
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Вже нарахував .з п*яток ..*технічних * від барижної влади . Кандидатів у президенти стало 34 - ЦВК зареєструвала ще чотирьох, серед яких "рухівець" Кривенко і заступник голови ССО Кривоніс - Цензор.НЕТ 8041
.Габер ..Ригованов .Кривоніс .Данилюк .Носенко .

ПС ..Ще чекаєм ..Юру Тимошенко Кандидатів у президенти стало 34 - ЦВК зареєструвала ще чотирьох, серед яких "рухівець" Кривенко і заступник голови ССО Кривоніс - Цензор.НЕТ 7618
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Кандидат в президенты... Самовыдвиженец Р.Рыгованов зарегистрирован в Горловке Донецкой области, и.о. обязанности начальника госпредприятия "Севастопольский морской рыбный порт", беспартийный. Источник: https://censor.net.ua/n3110085

А комиссии не показалось, что здесь что-то не так?
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У нього в програмі нема пункту з смертною карою корупціонерам, отже - для підрахуїв підходить. А те, що сепар, то підрахуям навіть подобається, свій...
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ЦВК має на розгляді документи ще 37 потенційних кандидатів.
Серед них
кандидат від партії "Народний рух України" Віктор Кривенко,
кандидат від партії "Патріот" Андрій Новак,
кандидат від партії "Воїни АТО" Сергій Кривонос,
кандидат від політичної партії "Стабільність" Василь Журавльов,
кандидат від партії "Сила людей" Дмитро Гнап,
кандидатка від "Громадсько-політична платформа Надії Савченко" Надія Савченко, самовисуванці
Віктор Кривенко,
Іван Качайло,
Сергій Лисенко,
Руслан Ригованов,
Анатолій Губенко,
Юлія Литвиненко,
Юрій Тимошенко,
Володимир Олійник,
Василь Марущанець,
Максим Голосний,
Юрій Кармазін
та чинний глава держави Петро Порошенко.
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Виборча паперова ковбаса (бюлетень) зростає до небачених розмірів!
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Я зрозумів головний критерій відбору підрахуями кандидатів... Головне, щоб в програмах кандидатів не було смертної кари корупціонерам...
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Так навіть сьогодні можна забезпечити голосування за смертну кару для зрадників. Головне в який пакет "зашити". А потім перелік злочинів які підпадають під цю статю як "державна зрада" легко можна розширити до "корупційних дія які принесли користь ворогу".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКандидатов в президенты стало 34 - ЦИК зарегистрировал еще четверых, среди которых "руховец" Кривенко и замглавы ССО Кривонос
 
 
 
 
 
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