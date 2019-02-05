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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:ГПУ (8997) Медведчук (794) СБУ (13200) уголовное дело (2262) Лысенко Андрей (64)

 Материалы уголовного производства против Медведчука будут переданы в СБУ по подследственности, - спикер ГПУ Лысенко

Материалы уголовного производства против Виктора Медведчука о совершении правонарушений, предусмотренных ч.1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) УК Украины и ч.1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, будут переданы в Службу безопасности Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в  комментарии "Прямому" сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

"Материалы этого уголовного производства будут преданы СБУ по подследственности. Чтобы все понимали, статья 110 часть 1 посягательство на территориальную целостность наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет с конфискацией имущества. И статья 111 часть 1 - это государственная измена карается лишением свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - рассказал представитель.

Он отметил, что пока говорить о доказанности еще рано.

"Будут проведены соответствующие следственные действия. И при необходимости следователями будет вручено подозрение человеку, по внесенным в ЕРДР сведениям, по поводу которых возбуждено уголовное производство ... Нужно допросить свидетелей, собрать все материалы. На это потребуется время ... Если все показания будут записаны и подтверждены, а люди, которые их дали подпишутся под этими свидетельствами - они будут приняты в качестве доказательств в суде", - добавил пресс-секретарь.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 5 февраля, ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную  целостность Украины и государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3110082
 
 
 Топ комментарии
 
-Чому не сидить Медведчук?
- Йой, зрадойобе, невже не зрозуміло? Доказів немає!!! В нас тут не Сомалі!

Лишається місяць до виборів...

-Агов, товариство! Є докази! Є! 5 років не було, а зара нарешті знайшлися!!!
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Хлопці з СБУ,будьласка зберіть залізобетонні докази проти цього упиря.Такі,щоб самий продажний суд не зміг відмазати виродка.Зробіть це,народ буде вам дуже вдячний
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Раньше-не было! Подозрения появились после его выступления на съезде партии "ле хаим"
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Усе так серьезно...
теперь точно сядет. Материалы уголовного производства против Медведчука будут переданы в СБУ по подследственности, - спикер ГПУ Лысенко - Цензор.НЕТ 1935 Ух, кум на последок ему задаст! сепару этому! Материалы уголовного производства против Медведчука будут переданы в СБУ по подследственности, - спикер ГПУ Лысенко - Цензор.НЕТ 627
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-Чому не сидить Медведчук?
- Йой, зрадойобе, невже не зрозуміло? Доказів немає!!! В нас тут не Сомалі!

Лишається місяць до виборів...

-Агов, товариство! Є докази! Є! 5 років не було, а зара нарешті знайшлися!!!
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Раньше-не было! Подозрения появились после его выступления на съезде партии "ле хаим"
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справа відкрита за конкретними висловлюваннями, сказаними ведмедчуком в останніх числах січня 2019
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Тобто, до цього він нічого такого не казав? Був прілічний чєловєк, і на тобі. Матеріали кримінального провадження проти Медведчука будуть передані в СБУ за підслідністю, - спікер ГПУ Лисенко - Цензор.НЕТ 8527
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у тебе є можливість зацитувати те, шо він казав раніше, чого було б достатньо для відкриття кримінальної справи.

У тебе ж є ?

Чи ти так просто, аби перднути ?
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Доказів ше нема.
Люди просто 4,5 роки розбиралися, хто має розслідувати справу.
Ось сьогодні тіки розібралися: СБУ.
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ты тоже из тормознутых, которые статью не читали, но всё знают про это ?
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После 31 марта, раньше никак не успеем. Столько людей нужно опросить, столько работы-Лысенко.
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Хлопці з СБУ,будьласка зберіть залізобетонні докази проти цього упиря.Такі,щоб самий продажний суд не зміг відмазати виродка.Зробіть це,народ буде вам дуже вдячний
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Думается,это для освобождения украинских моряков больше замучено.Не верится,что его посадят или даже закроют(хочется ошибиться)..Да и обмен выглядеть будет странным,украинцев на "украинца"(хоть и мразь).Для давления по освобождению самое то.
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сбу тільки бізнес кошмарити може. які там докази.
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**
В хаосі зглиблених світів,
Де вічна круговерть,
Нема неплинного в житті,
Неплинна тільки смерть.

В хаосі зглиблених світів,
Де вічність - тільки тінь,
Котру уздрівши, ти хотів
Життя пізнать глибінь.

В хаосі зглиблених світів
Ти тільки метеор,
Що в хвилі зринувсь і згорів
В суворій тайні зорь.

І що в тій таїні пізнать
Заказано тобі?
Дано нести важку печать
Чи зринути в ганьбі.

Тобі не чути одкровінь,
Коли у віщий час
Загомонить прадавня тлінь
І зрине порух враз...
Василь Стус
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якщо мєртвєтчука вдасться запроторити за грати, то буде свято...
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боїшся, що путєн в армію забере, моцкалику??? а ти вище в Уральські гори уходи у печеру заховайся...
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бджоли проти меду. Або ********* матеріали справи, аби нібито нічого не знайдуть..
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Да они сейчас дел могут наоткрывать - "мама не горюй", потом всё вместе сольют в унитаз. Не в первый раз уже.
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Ну какие же предсказуемые эти сейшельско-мальдивские аферисты,шоу для лохов уже не прокатят,Медведчук должен был сесть на второй день после победы Майдана а так эт всё дешёвое шоу для лохов,которых в Украине уже практически нет !
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А-ха-ха! Материалы уголовного производства против Медведчука будут переданы в СБУ по подследственности, - спикер ГПУ Лысенко - Цензор.НЕТ 2080 Материалы уголовного производства против Медведчука будут переданы в СБУ по подследственности, - спикер ГПУ Лысенко - Цензор.НЕТ 2080 Материалы уголовного производства против Медведчука будут переданы в СБУ по подследственности, - спикер ГПУ Лысенко - Цензор.НЕТ 2080 Цирк для лохотрата. Предвыборные конвульсии подплинтусовый никчем, которые за 5 лет (!!!) не удосужились этого сделать. Да и вообще посадить хотя бы одного колаборанта или коррупционера!
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Так хочется поугрожать дебилам "Либо Вы его депортируете, либо мы вас!", но понимаю ... бесполезно. Тяв... Материалы уголовного производства против Медведчука будут переданы в СБУ по подследственности, - спикер ГПУ Лысенко - Цензор.НЕТ 2567
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Это громкий предвыборный пук шоколадной компании.
Какое уголовное производство? Они ефрема уже три года осудить не могут! Ждут шо-то...
Щас они пропиарятся на мертветчуке, которому от их визгов не холодно не жарко, а токо своего добьются ( не дай Боже!), сразу захлопнут папочку и закроют дело.
Эти гады так уже себя дискредитировали, шо любое их слово или обещание - воспринимается как брехня и брехня.
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Єфрем сидить у сізо - це теж відсидка.
Хтось встиг утікти за кордон - так вигняння в усі часи вважалося неслабим покаранням.
Все буде добре.
Все буде Україна.
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Головного резидента агентури *****? В тюрму?... А хто ж буде у Мінську Україну представляти???! ... От це так утнули порохоботи... А "підозру", мабуть буде вручати під софітами та камерами САМ... !!!... "вєнценосний"...
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А копії цих матеріалів необхідно передати у спортлото в обов'язковому порядку!
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Лишь бы покавкать.Он должен сидеть уже 5 лет,
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Пиар-показуха "влади" перед выборами, с ожидаемым концом ... "концы в воду" ... Матеріали кримінального провадження проти Медведчука будуть передані в СБУ за підслідністю, - спікер ГПУ Лисенко - Цензор.НЕТ 5040
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а его хоть арестовали? чтоб на свидетелей не повлиял, нет, ну тогда это только цырк.
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А чего Югик молчит, говорящую голову подставили?
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Так а чому забрали інфу про співпрацю Медведчука та Порошенка !? Матеріали кримінального провадження проти Медведчука будуть передані в СБУ за підслідністю, - спікер ГПУ Лисенко - Цензор.НЕТ 4135

ПС ))) .Показуха перед виборами !
*Посаджу троє своїх друзів * !?
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Это ж-ж-ж-ж неспроста. Так просто эта продажная свора и забавный генпрокурВор жужжать не будут. С 2014 года все знали, что Мертвечук - негодяй и враг Украины, но "влада" упорно не хотела признавать очевидного, а перед выборами вдруг прозрела? - Не верю!
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Константин, твоему куратору ласты скоро скрутят.
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Новость вообще не о чем. Родили на 5 год презеденства
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Видать совсем куёффо с рейтингами , шо у Пэдро , шо у Бойко ... раз таким способом релили друг другу подсабить
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І почнеться стара пісня , та він же не винуватий , нема доказів , " біленьке та пухнасте "
Ахметов перевозив в фурах сепарам рації -досі не наказали , і тут так буде , не вірю судам , і сбу . Матеріали кримінального провадження проти Медведчука будуть передані в СБУ за підслідністю, - спікер ГПУ Лисенко - Цензор.НЕТ 3927
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дивіться
БУДУТЬ!!
передани..
через 3 місяці
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМатериалы уголовного производства против Медведчука будут переданы в СБУ по подследственности, - спикер ГПУ Лысенко
 
 
 
 
 
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