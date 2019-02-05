 Материалы уголовного производства против Медведчука будут переданы в СБУ по подследственности, - спикер ГПУ Лысенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Прямому" сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
"Материалы этого уголовного производства будут преданы СБУ по подследственности. Чтобы все понимали, статья 110 часть 1 посягательство на территориальную целостность наказывается лишением свободы от 3 до 5 лет с конфискацией имущества. И статья 111 часть 1 - это государственная измена карается лишением свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой", - рассказал представитель.
Он отметил, что пока говорить о доказанности еще рано.
"Будут проведены соответствующие следственные действия. И при необходимости следователями будет вручено подозрение человеку, по внесенным в ЕРДР сведениям, по поводу которых возбуждено уголовное производство ... Нужно допросить свидетелей, собрать все материалы. На это потребуется время ... Если все показания будут записаны и подтверждены, а люди, которые их дали подпишутся под этими свидетельствами - они будут приняты в качестве доказательств в суде", - добавил пресс-секретарь.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее 5 февраля, ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.
теперь точно сядет. Ух, кум на последок ему задаст! сепару этому!
- Йой, зрадойобе, невже не зрозуміло? Доказів немає!!! В нас тут не Сомалі!
Лишається місяць до виборів...
-Агов, товариство! Є докази! Є! 5 років не було, а зара нарешті знайшлися!!!
У тебе ж є ?
Чи ти так просто, аби перднути ?
Люди просто 4,5 роки розбиралися, хто має розслідувати справу.
Ось сьогодні тіки розібралися: СБУ.
В хаосі зглиблених світів,
Де вічна круговерть,
Нема неплинного в житті,
Неплинна тільки смерть.
В хаосі зглиблених світів,
Де вічність - тільки тінь,
Котру уздрівши, ти хотів
Життя пізнать глибінь.
В хаосі зглиблених світів
Ти тільки метеор,
Що в хвилі зринувсь і згорів
В суворій тайні зорь.
І що в тій таїні пізнать
Заказано тобі?
Дано нести важку печать
Чи зринути в ганьбі.
Тобі не чути одкровінь,
Коли у віщий час
Загомонить прадавня тлінь
І зрине порух враз...
Василь Стус
Какое уголовное производство? Они ефрема уже три года осудить не могут! Ждут шо-то...
Щас они пропиарятся на мертветчуке, которому от их визгов не холодно не жарко, а токо своего добьются ( не дай Боже!), сразу захлопнут папочку и закроют дело.
Эти гады так уже себя дискредитировали, шо любое их слово или обещание - воспринимается как брехня и брехня.
Хтось встиг утікти за кордон - так вигняння в усі часи вважалося неслабим покаранням.
Все буде добре.
Все буде Україна.
ПС ))) .Показуха перед виборами !
*Посаджу троє своїх друзів * !?
Ахметов перевозив в фурах сепарам рації -досі не наказали , і тут так буде , не вірю судам , і сбу .
БУДУТЬ!!
передани..
через 3 місяці