 РФ скрывает истинное состояние здоровья политзаключенного Бекирова, - Денисова

"Состояние здоровья Эдема Бекирова сверхкритическое. Об этом сообщила его дочь Элеонора. В то же время, по информации, которую я получила от советника президента РФ, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, состояние здоровья политзаключенного удовлетворительное", - написала Денисова на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что, по словам адвоката, в справке, которую он получил, написано, что среди имеющихся заболеваний Бекирова отсутствуют те, которые относятся к списку тяжелых и делают невозможным содержание под стражей.

"Вместе с тем, нам известно, что Эдем Бекиров имеет целый ряд опасных заболеваний, которые могут только ухудшиться в условиях СИЗО. Поэтому я еще раз убеждаюсь, что информации, поступающей из писем РФ, нельзя доверять. РФ скрывает истинное положение гражданина Украины и таким образом нарушает права человека", – заявила украинский омбудсмен.

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Она напомнила, что в последнем своем обращении выражала просьбу принять безотлагательные меры для обеспечения гражданина Украины квалифицированной медицинской помощью в специализированном лечебном учреждении. "И отметила, что содержание Эдема Бекирова в СИЗО может повлечь фатальные последствия для жизни", - добавила она.

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Жителя Херсонской области Бекирова задержали утром 12 декабря при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами. Активист направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Вечером того же дня он позвонил жене из ФСБ оккупированного Симферополя.



13 декабря "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова на два месяца. Ему стало плохо в зале "суда".