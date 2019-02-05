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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
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 Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун

Украинский политик Дмитрий Корчинский считает, что иском в суд и отстранением от должности и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, Олег Ляшко и Игорь Мосийчук "отрабатывают деньги Новинского и Бахтеевой".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Корчинский отметил: "Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой. Есть люди, которые всю жизнь ничему не учатся. Ничего, Бог научит.

Ульяна Супрун первый руководитель Минздрава, для которого Украина превыше всего". 

Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Супрун отстранена из-за того, что она имеет двойное гражданство и больше месяца является исполняющей обязанности, - пресс-служба суда

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также, суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Источник: https://censor.net.ua/n3110075
 
   
 Топ комментарии
 
ляшко зашкварился по полной!

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так и есть....
Супрун наступила на горло мед.мафии и руському миру в ней..... - старалась сделать мед.лучше и боролась с преступными схемами...
А то что она является патриотом Украины и украинцев ни для кого ни секрет....
Вот это и бесило всяких Новинских..., ну а ляшковцы это просто продажные украинские гниды...
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ляшко зашкварился по полной!

рейтинг уже на 0.
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А коли з формальноі подачі задньопривідних позбавили (вкрали) громадянства Саакшвілі, шоколад мовчав...
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Он не молчал, он тихо приказывал. 😉
Устами Шляшка говорят...все кто ему платит.
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Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом законності закупівлі Генеральною прокуратурою 17 автомобілів. А все эти уляны -х-ня Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун - Цензор.НЕТ 9057
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так там сейчас все кому-то за что-то "отрабатывают"!
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это барыга заставил судей,
все ж понимают
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А ти не карячся - С.Глузман ще десь два тижні тому говарив, що Порошенко дав розпорядження прибрати Супрун (******* за Г.Москалем). От і виконують. Як і у випадку з позбавленням громадянства Саакашвілі...
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какой ещё С. Глузман ?

какой-то секретный супершпион, подслушивающий тайные распоряжения порошенко ?
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борєц с искажениями марксизма -ленинизма...
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так и есть....
Супрун наступила на горло мед.мафии и руському миру в ней..... - старалась сделать мед.лучше и боролась с преступными схемами...
А то что она является патриотом Украины и украинцев ни для кого ни секрет....
Вот это и бесило всяких Новинских..., ну а ляшковцы это просто продажные украинские гниды...
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А вас не смущает что зрада не дала добро и почему она до сих пор и.о.
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У ЛЯШКА ВЕСЕННИЙ ******.))) все делает, что бы его "наказали")))
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Долбаный заднеприводный ишак, одна из немногих кто, хоть что-то делаеть в своей сфере, это гавно и ее нашло.
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интересно, а вот эта переднеприводная ишачиха Супрун, была кем то хоть раз оплодотворенна или с такой мордой даже литр виски не поможет? Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун - Цензор.НЕТ 7100
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а ну ка поделись своим опытом, ясности, Ляшко і Мосійчук відпрацювали гроші Новинського і Бахтєєвої, - Корчинський про відсторонення Супрун - Цензор.НЕТ 830
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Добре, поділюся. Мій опит підказує, що ти мокшанське *******. Пояснішало?😉
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но я рад за тебя, что твой ********** мокшанский опят, стал частью твоей жизненной позиции и ты настолько прокинся своим чоколядным глазом, Ляшко і Мосійчук відпрацювали гроші Новинського і Бахтєєвої, - Корчинський про відсторонення Супрун - Цензор.НЕТ 7155 что твои буйные фантазии не дают тебе жить в интернете. А теперь мокшанская *******, расскажи мне, как ты дошла до этой жизни Ляшко і Мосійчук відпрацювали гроші Новинського і Бахтєєвої, - Корчинський про відсторонення Супрун - Цензор.НЕТ 7155
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а ты с какой целью интересуешься? в свое гейсообщество предлагаешь вступить? Ляшко і Мосійчук відпрацювали гроші Новинського і Бахтєєвої, - Корчинський про відсторонення Супрун - Цензор.НЕТ 5012
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Это- неизвестно! Известно только что в Кремле лысоватый такой маленький мужичок любит нюхать и целовать ее гигиенические прокладки. Видать влюблен...
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ты лично прокладки ему приносили или вы там в кремле напару их целовали? Ляшко і Мосійчук відпрацювали гроші Новинського і Бахтєєвої, - Корчинський про відсторонення Супрун - Цензор.НЕТ 5416 мне например наплевать, что и кто там любит нюхать в кремле, меня больше волнует, здоровье граждан Украины, и что э та заморская тварь для этого сделала
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молодец, что представился, а теперь расскажи, как и кто тебя сделал полноприводным. Ляшко і Мосійчук відпрацювали гроші Новинського і Бахтєєвої, - Корчинський про відсторонення Супрун - Цензор.НЕТ 5057
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кто-нибудь скажет, чьи деньги отрабатывает Корчинский? не верится что он весь такой патриотично-белый -пушистый.
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Так жена Корчинского в партии Ляшко зашла в ВР а потом Ляшко выяснил что у неё зад не того размера вот Корчинский и корчится.
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Ляжковцы-скотобаза.
Ворьё вместе с фарммафией
Пусть у Супрун нет звания Академик, но она честный человек в отличие от Богомольной Мусиев и всяких подонков.
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Ляжковцы-скотобаза.
Ворьё вместе с фарммафией
Пусть у Супрун нет звания Академик, но она честный человек в отличие от Богомольной Мусиев и всяких подонков.
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...Так чому ж та *чесТная * до сих пір громадянства не позбулась ?
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потому, что не барское это дело холопье гражданство принимать.
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Те що шЛяшкі ПРодажні пі...то факт але ...чому Супрун до цього часу не призначили міністром а на гачку в.о. !?
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Потому, что ни какой реформы нет.
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Бо ВР, у якій більшість підтримує фармацевтичну мафію, її тупо не затвердить.
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Ляшко - тупо исполнитель парашенки...
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А он думал что он золотой как Паниковский о гирях Борейко в 12 стульях.
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Чего не сделаешь, ради своей карьеры.))
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Патріоти кажуть що краще вже Новінський, ніж Лоліта.
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Патріоти кажуть, що пора і московських вошей і українських гнид потравити національно-виззвольним дустом.
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То не ті патріоти. Я про Патріотів Цензора.
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Ляшко и Мосийчук использует парашостан в тёмную для расшатывания ситуации в Украине
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Політична проституція - характерна риса українських "парламентарів", як мінімум, останні 20 років...
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"Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун" - в Верховной Зраде очень сильно всё переплетено, например, Грося и хохол Парубий всегда очень ласково называют гомика, по имени отчеству, если честно, то надо 80% ВР ставить к стенке, и не ошибётесь.
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О, Корчинський! Ще один великий авторитет у справі атрабативанія дєніх...
А що з цього приводу думає його партньор по атрабативанію Джангирів? Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун - Цензор.НЕТ 5571
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Коли по суті справи відповісти немає чого, то залишається лише переходити на особистості та ставити такі запитання.
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А що недовчений доктор теплотехніки Корчинський по суті тієї справи може сказати такого, чого не міг би сказати колоїдний спеціаліст Джангирів?
Може ви про особливості відробляння грошей щось можете сказти? Бо я, наприклад, нікому ні на яке запитання не відповідав, а про "трудові подвиги" Корчинскьного не чули тільки дуже глибоко невтаємничені.
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Все покупается и все продается.... Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун - Цензор.НЕТ 2927
Весь мир уже смеется. Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун - Цензор.НЕТ 6472
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Этого Мосийчука на зону с палочкой!
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Все гадкие дела,делаются руками радикалов.
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А чего еще ждать от сборища ********** , проституты зарабатыват , тем что умеют .
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Только хоте закопипастить сюда Корча и на те... Тут уже сделали из этого новость!
Респект! По больше печатайте умных людей...
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"гірше московських вошей ,можуть бути українські гниди"- симон петлюра
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Супруниху, конечно, красавицей не назовёшь, но почему этот любитель депутатских запросов ещё не на киче?
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Какой-то странный суд запретил Уляне Супрун выполнять обязанности министра.
Наверное решил, что она какая-то не такая. Ну не такая как Богомолец или ее предшественница, Богатырева. И суду показалось, что это противоречит вековой традиции украинского народа. То есть суд запретил бороться с коррупцией. И да, прививки ведь тоже зло. Суд тоже может их запретить.

Но если так можно, то может найдем суд, который назначит Уляну Супрун президентом. И если в суд могут пойти какие-то радикалы, в душе регионалы, в шапке Метинвеста и получить какое-угодно решение, то может и мы сможем. Судье ведь все равно? Судя по решению, суд готов к любым предложениям. Соберем денег для суда. Суд принимает решение, что Уляна Супрун назначается президентом Украины на 5 лет. Заканчиваем кампанию, прекращаем цирк.
И страну ведь не узнаем через 5 лет.

Сергей Фурса https://censoru.net/33168-sud-zapretil-borotsja-s-korrupciej.html

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Як ,я, в унісон з Корчинським, задав питання мосійчуку, про гроші новинського і бахтєєвої. Мабудь, правда, якщо не один ,я, так думаю.
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вдало продатись, то не продатись, то бізнєс... для того й у депутати йшли...
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Так супружница Корчннского во фракции Ляшка подедается-неувязочка !
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она давно не с ними видя . как они ипутся в очко
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да українці, багато з нас деградувало в плані інтелекту...бо як можна дурепу Супруншу вважати великим реформатором медицини..і мабуть цензор не читають лікарі-практики
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А кто такой Корчинский?
Чем он лучше Ляшко?
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Хоч якась користь для людей від блакитного слимака ляшка і його бойового верблюда.
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Oleksandr Ivanov 3 год
На фото той самий народний депутат Ігор Мосійчук, член УНА-УНСО. Якщо не помиляюся, це кадр з масових зіткнень з міліцією 18 липня 1995 року під час похорону Патріарха Володимира. Усі 90-ті і 2000-ні Мосійчук займається активізмом. На початку російсько-української війни 2014 року Мосійчук бере участь у заснуванні батальйону "Азов". А на виборах до Верховної Ради 2014 року стає депутатом від Радикальної партії Ляшка. Стає хабарником. А сьогодні за поданням Мосійчука суд відсторонив міністра охорони здоров'яУляна Супрун від виконання обов'язків. Ось приклад як активісти стають пі**сами.
Звісно Мосійчук це робив не сам, а з поданняОлег Ляшко. Разом вони захищають медичну мафію, яку ламає Уляна Супрун. На виборах до Верховної ради ми маємо зробити все щоб більше ляшківцями там не смерділо.

15 лютого новий суд проти Ulana Suprun. Приходьте підтримати. На кону життя і здоров'я мільйонів українців.
https://www.facebook.com/events/1136809639813288

#ПідтримуюСупрун
Ляшко і Мосійчук відпрацювали гроші Новинського і Бахтєєвої, - Корчинський про відсторонення Супрун - Цензор.НЕТ 5923
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Ледокоин Гетьмана‏ @YevhenS 2 ч.2 часа назад

Марина Порошенко убрала Супрун. Или сказ о том как жена заднепроходного Решила защитить свою подругу Из киевского медуниверситета. Шоколадная семейка еще та...
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ты зачем постишь росиянские твиты под ником Ледокоина?!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЛяшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун
 
 
 
 
 
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