 Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой, - Корчинский об отстранении Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Корчинский отметил: "Ляшко и Мосийчук отработали деньги Новинского и Бахтеевой. Есть люди, которые всю жизнь ничему не учатся. Ничего, Бог научит.
Ульяна Супрун первый руководитель Минздрава, для которого Украина превыше всего".
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
В своем пояснении решения, Окружной административный суд города Киева объяснил отстранение Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также, суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.
рейтинг уже на 0.
Устами Шляшка говорят...все кто ему платит.
все ж понимают
какой-то секретный супершпион, подслушивающий тайные распоряжения порошенко ?
Супрун наступила на горло мед.мафии и руському миру в ней..... - старалась сделать мед.лучше и боролась с преступными схемами...
А то что она является патриотом Украины и украинцев ни для кого ни секрет....
Вот это и бесило всяких Новинских..., ну а ляшковцы это просто продажные украинские гниды...
Ворьё вместе с фарммафией
Пусть у Супрун нет звания Академик, но она честный человек в отличие от Богомольной Мусиев и всяких подонков.
Ворьё вместе с фарммафией
Пусть у Супрун нет звания Академик, но она честный человек в отличие от Богомольной Мусиев и всяких подонков.
А що з цього приводу думає його партньор по атрабативанію Джангирів?
Може ви про особливості відробляння грошей щось можете сказти? Бо я, наприклад, нікому ні на яке запитання не відповідав, а про "трудові подвиги" Корчинскьного не чули тільки дуже глибоко невтаємничені.
Весь мир уже смеется.
Респект! По больше печатайте умных людей...
Наверное решил, что она какая-то не такая. Ну не такая как Богомолец или ее предшественница, Богатырева. И суду показалось, что это противоречит вековой традиции украинского народа. То есть суд запретил бороться с коррупцией. И да, прививки ведь тоже зло. Суд тоже может их запретить.
Но если так можно, то может найдем суд, который назначит Уляну Супрун президентом. И если в суд могут пойти какие-то радикалы, в душе регионалы, в шапке Метинвеста и получить какое-угодно решение, то может и мы сможем. Судье ведь все равно? Судя по решению, суд готов к любым предложениям. Соберем денег для суда. Суд принимает решение, что Уляна Супрун назначается президентом Украины на 5 лет. Заканчиваем кампанию, прекращаем цирк.
И страну ведь не узнаем через 5 лет.
Сергей Фурса https://censoru.net/33168-sud-zapretil-borotsja-s-korrupciej.html
Чем он лучше Ляшко?
На фото той самий народний депутат Ігор Мосійчук, член УНА-УНСО. Якщо не помиляюся, це кадр з масових зіткнень з міліцією 18 липня 1995 року під час похорону Патріарха Володимира. Усі 90-ті і 2000-ні Мосійчук займається активізмом. На початку російсько-української війни 2014 року Мосійчук бере участь у заснуванні батальйону "Азов". А на виборах до Верховної Ради 2014 року стає депутатом від Радикальної партії Ляшка. Стає хабарником. А сьогодні за поданням Мосійчука суд відсторонив міністра охорони здоров'яУляна Супрун від виконання обов'язків. Ось приклад як активісти стають пі**сами.
Звісно Мосійчук це робив не сам, а з поданняОлег Ляшко. Разом вони захищають медичну мафію, яку ламає Уляна Супрун. На виборах до Верховної ради ми маємо зробити все щоб більше ляшківцями там не смерділо.
15 лютого новий суд проти Ulana Suprun. Приходьте підтримати. На кону життя і здоров'я мільйонів українців.
https://www.facebook.com/events/1136809639813288
#ПідтримуюСупрун
Марина Порошенко убрала Супрун. Или сказ о том как жена заднепроходного Решила защитить свою подругу Из киевского медуниверситета. Шоколадная семейка еще та...