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Все про:безопасность (666) ограбление (1195) Нацполиция (8844) разбой (216)

 "В преступных группах, которые занимаются разбоями, обычно хорошая "наружка", потенциальную жертву они "ведут" не один день", - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко

Преступники не только наблюдают за тем, кого собираются ограбить, но и устраивают потенциальной жертве испытания, чтобы посмотреть, как она будет действовать в той или иной ситуации.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Прудченко.

Сотрудник угрозыска рассказал, как одна преступная группа следила за женщиной, занимавшейся оптовым обменом валюты.

"Она парковала машину всегда на одном и том же месте, и на третий день они решили устроить ей проверку. На это место поставили коробку. Стоят, смотрят, что она будет делать: выйдет ли из машины, будет ли двигать коробку. И вот она подъезжает, посмотрела, что стоит коробка и выходить из машины не стала, поставила ее в другое место. Для них это сигнал, что в случае чего из машины она не выйдет, опытная. И вот так следили-следили – и в конечном итоге поехали в Черновцы, чтобы отработать другого валютчика. На этом эпизоде мы их и задержали", – рассказал Прудченко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Банда, грабившая валютчиков-оптовиков, задержана в Черновцах, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По словам полицейского, в преступной среде работают профессионалы, и прежде, чем зайти в дом или в квартиру, они тщательно готовятся.

"У этих людей квалифицированная подготовка: они знают, во сколько ты приезжаешь, во сколько уезжаешь, какие у тебя решетки на окне. Вот если они, ведя подготовку, увидели, что у тебя классные решетки, все – окна отпадают. А если не сэкономил на окнах, то и дверь, как правило, тоже хорошая", – говорит Прудченко.

Иногда преступники способны даже изучить декларацию чиновника, чтобы понять, стоит ли его грабить.

"Была у нас, правда, одна такая ситуация, где прокурор был потерпевшей стороной. Забрали 20 тысяч долларов, которые он указал в декларации, золото, шубы, оружие", – говорит Прудченко, уточняя, что такие случаи происходят нечасто.

Также на Цензор.НЕТ: Банда ограбила в Киеве мужчину и скрылась на черной иномарке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бандиты могут маскироваться под правоохранителей и таком виде устраивать грабежи среди бела дня.

"В 2016-м мы задерживали одну из таких групп, очень показательный пример. В нее входили 6 человек. Три ранее судимых и три спортсмена. Действовали на территории Запорожья. Работая над раскрытием, с нашими спецами просматривали видео, которое снимала наружка, все в один голос говорили, что это спецназ, а не бандиты. Дело в том, что они переодевались в форму правоохранителей и вели себя настолько уверенно и слаженно, даже выставляя одного из членов группы на улице возле магазина, что это выглядело так, словно проводятся какие-то законные мероприятия, скажем, обыск", – рассказал сотрудник уголовного розыска.

Полный текст интервью с первым замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергеем Прудченко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3110072
 
 
 Топ комментарии
 
Открою этому вороохранителю глаза,основные грабители сидят там,куда вас не пустят ,их малины на Банковой и Грушевского ! "В преступных группах, которые занимаются разбоями, обычно хорошая "наружка", потенциальную жертву они "ведут" не один день", - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко - Цензор.НЕТ 3333От те грабят так грабят...
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Сразу почему-то вспомнились Княжичи...
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Бандиты могут маскироваться под правоохранителей и таком виде устраивать грабежи среди бела дня.Источник: https://censor.net.ua/n3110072
Могут и не маскироваться под правоохранителей, вполне могут сотрудничать с правоохранителями.
И такое бывает.
Но все равно, власть боится предоставлять своим гражданам право на ношение короткоствольного оружия и не принимает закон, регламентирующий применение оружия гражданами в нештатных ситуациях.
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Открою этому вороохранителю глаза,основные грабители сидят там,куда вас не пустят ,их малины на Банковой и Грушевского ! От те грабят так грабят...
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А вооружённой охране потенциальных жертв испытания устраивают ?
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Сказочник, а черную кошку они на стене рисовали?
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А в баби наді загребельної та що за греблею живе коза здохла.
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Сразу почему-то вспомнились Княжичи...
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обмен опытом или руководство из погончатых...
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Тоже Америку відкрив, забув сказати в хароших преступних групах.
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Бывает работают под правоохранительные органы.Сенсация,мля.Всегда работали и будут работать.
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Бандиты могут маскироваться под правоохранителей и таком виде устраивать грабежи среди бела дня.Источник: https://censor.net.ua/n3110072
Могут и не маскироваться под правоохранителей, вполне могут сотрудничать с правоохранителями.
И такое бывает.
Но все равно, власть боится предоставлять своим гражданам право на ношение короткоствольного оружия и не принимает закон, регламентирующий применение оружия гражданами в нештатных ситуациях.
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"Иногда преступники способны даже изучить декларацию чиновника, чтобы понять, стоит ли его грабить".
Слава Богу, некоторым нашим чиновникам (и чиновницам) ограбление не грозит, а то я за них уже начал бояться. "В преступных группах, которые занимаются разбоями, обычно хорошая "наружка", потенциальную жертву они "ведут" не один день", - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко - Цензор.НЕТ 177



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...и эта наружка получает денежное содержание в МВД как служба наружного наблюдения", - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко
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Так чиновников и оборотней грабить народ с одобрением разрешает. Хай берут, бо всё равно скоро Майдан, народ всё равно у них всё позабирает и разделит. Хай берут.
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По его логике самая крутая «наружка» у НКРЕ.
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Лучше расскажите почему у блатных на зоне столько мобил, что они уже какой год подряд "кошмарят" через olx и другие площадки доверчивых граждан, а это поверьте создает определенный настрой в обществе, при чем страдают от этого так сказать и стар и млад
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В Княжичах плохо сработали, одни менты постреляли других.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"В преступных группах, которые занимаются разбоями, обычно хорошая "наружка", потенциальную жертву они "ведут" не один день", - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко
 
 
 
 
 
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