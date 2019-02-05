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 Двое обвиняемых по "янтарному делу" Розенблата-Полякова второй раз подряд не явились в суд: заседание перенесли на 6 марта, - САП

В суд второй раз подряд не явились двое обвиняемых по так называемому янтарному делу.

Об этом сообщила пресс-служба САП, передает Цензор.НЕТ.

"На 5 февраля 2019 г. в помещении Голосеевского районного суда города Киева было назначено подготовительное судебное заседание по делу об обвинении 6 человек, в том числе народных депутатов Украины Бориса Розенблата и Максима Полякова, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине. Однако, в суд для участия в судебном заседании не явились двое из шести обвиняемых, что сделало невозможным проведение заседания", - рассказали в САП.

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"Учитывая вторую подряд неявку упомянутых выше лиц, а также то, что последние не сообщили суду о причинах их отсутствия, прокурор САП заявил ходатайство о приводе указанных лиц в суд. Однако, суд отклонил указанное ходатайство прокурора, но обязал обвиняемых предоставить в суд документы, подтверждающие уважительность причин неявки", - отметили в ведомстве

Следующее заседание назначено на 12:00 час. 6 марта 2019.

Двое обвиняемых по янтарному делу Розенблата-Полякова второй раз подряд не явились в суд: заседание перенесли на 6 марта, - САП 01
Двое обвиняемых по янтарному делу Розенблата-Полякова второй раз подряд не явились в суд: заседание перенесли на 6 марта, - САП 02

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Напомним, 19 июня 2017 года НАБУ задержало охранника нардепа Розенблата с сумкой, где было $200 тысяч. Депутат назвал это "провокацией". На пресс-конференции глава НАБУ Сытник заявил: "Представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова готово ". Также он отметил, что НАБУ и САП объявили о подозрении 3 депутатам, 2 охранникам нардепов и 1 помощнику в получении $300 тыс. взятки.

11 июля Верховная Рада предоставила разрешение на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, которые являются фигурантами дела относительно получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Как известно, 18 июля суд назначил Розенблату залог в 7 млн грн, а также обязал носить электронный браслет, сдать загранпаспорта, без разрешения не отлучаться с Киева и Житомира, не менять места проживания без уведомления правоохранительных органов, являться на вызовы правоохранительных органов, удержаться от общения с другими фигурантами дела.

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Нардеп Максим Поляков подозревается в получении при посредничестве помощницы 7500$ взятки за внесение изменений в законодательство в интересах янтарного бизнеса. По решению суда Поляков внес 304 тыс. грн залога, а также обязан сдать загранпаспорта и носить электронный браслет. Как известно, Поляков не сдал паспорта и отказался носить браслет, в связи с чем прокуратура ходатайствует о взыскании залога в доход государства.

Кроме того, подозреваемой по делу является помощница депутата Татьяна Любонько. Она вышла из СИЗО под залог в 160 тыс. грн.

По информации НАБУ, общая сумма взяток за изменения законов в интересах янтарного бизнеса составляла 311 тыс. долларов.

Максим Поляков обратился к первому заместителю Комитета по вопросам регламента и организации деятельности Верховной Рады Павлу Пинзенику с заявлением, в котором сообщает о "вопиющих результатах досудебного расследования в уголовном производстве", в рамках которого 11 июля 2017 Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности. Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук открыл дело против детективов Национального антикоррупционного бюро Украины за фальсификацию в деле народного депутата Максима Полякова.

Источник: https://censor.net.ua/n3110071
 
 
 Топ комментарии
 
Дело Розенблата , Вышки Бойка, дело Полякова.Бочковского-Насирова, только обвиняемые какие-то другие, хлипкие.Заканчивайте уже этот бред нести, не позорьтесь.Есть Генпрокурор, с !1.5 млн. уголовных дел , и нет ни одного сидящего чиновника. Вот результат работы тех органов , которые только деньги быстрее олигархов с бюджета высмоктывают.
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"Двое обвиняемых по "янтарному делу" Розенблата-Полякова второй раз подряд не явились в суд: заседание перенесли на 6 марта, - САП" - не балуйтесь, ну как они могут не игнорировать САП, если в "янтараное дело" пустил корни шоколадный Пахан, у них железная крыша, до поры до времени.
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Шо сегодня за новости？ Практически ни в одну не могут заднеходовые втиснуться😀
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Ха-ха-ха... Для кого этот спектакль? Вы на рожу этого народного гляньте...
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Они, как и Кернес, боятся за свою жизнь. Тем более у них корочки депутатов, до осени надеются дотянуть.
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Шо сегодня за новости？ Практически ни в одну не могут заднеходовые втиснуться😀
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Этих гражданских отсекли, теперь они в церкви попускаются
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Пацаны уверены, что суд весит больше, чем они. Причина в том, что они на суд (не скажу что) положили Двое обвиняемых по "янтарному делу" Розенблата-Полякова второй раз подряд не явились в суд: заседание перенесли на 6 марта, - САП - Цензор.НЕТ 799
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Дело Розенблата , Вышки Бойка, дело Полякова.Бочковского-Насирова, только обвиняемые какие-то другие, хлипкие.Заканчивайте уже этот бред нести, не позорьтесь.Есть Генпрокурор, с !1.5 млн. уголовных дел , и нет ни одного сидящего чиновника. Вот результат работы тех органов , которые только деньги быстрее олигархов с бюджета высмоктывают.
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кто то пробовал не являться в суд два раза...?
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Не пробовали. Но, насколько знаю, суд может состояться и без обвиняемого. В таком случае ему вручается поставление суда.
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"Двое обвиняемых по "янтарному делу" Розенблата-Полякова второй раз подряд не явились в суд: заседание перенесли на 6 марта, - САП" - не балуйтесь, ну как они могут не игнорировать САП, если в "янтараное дело" пустил корни шоколадный Пахан, у них железная крыша, до поры до времени.
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Ой как попалились пацаны, то есть: ко-ко-ко, грабят!!11, вообще оборзели!!11 всю экологию испоганил. ладно, иду порублю лес, там австрияки платят неплохо. офигевшие янтарокопатели, попробуйте лес порубить, а потом поплакаться что затопило дом и побегать с жалобами. Написать надо Зеленскому програму - всех егерей посадить, как и всех янтарников, сделать дороги чтобы удобно было возить кругляк и по тонне валежника в придачу еще.
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ну на нет...и суда нет... пора отпускать и выплачивать моральную компенсацию...
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а что, так можно?
Тупо не ходить обвиняемому в суд и всего делов!
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В таких случаях рассматривают дело без обвиняемого, если истец не возражает.
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эти двое слуги народа, поэтому господа из народа, не имеют права обижать своих слуг необоснованными подозрениями, тем более, что у Розенплятя такая честная рожа, что и без суда ясно, что га ни в чем не виновата.
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По законам принятым за 27 лет быдло-элитой для своей защиты и безопасности посадить представителя быдло-элиты невозможно априори. Украина подошла к той черте когда порядок, право и справедливость в Украине можно восстановить только уничтожая коррупционеров и казнокрадов фонарными столбами.
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Ти диви, який у нас, виявляється, гуманний "суд"!...
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что значит "не явились"?? Они и 6 не явятся...
Доставить!!! как корбана в свое время! Двоє обвинувачених у "бурштиновій справі" Розенблата-Полякова вдруге поспіль не з'явилися в суд: засідання перенесли на 6 березня, - САП - Цензор.НЕТ 7218
А-а-а, то ж у нас уже суды отрехформированы пятром... не, ну... панятна... по новому...
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у Корбана была странная реклама "не прогинайся пiд президента" - без автоматов никак)
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якась ехспєртіза вже признала що у бурштинового жебрака та безхатька **********,діаманти були вже і не діаманти...Обнаруженные еще в октябре у Розенблата «бриллианты» - уже не бриллианты...

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это законы не явились арест в сизо , так быстро найдут время ответить ,а так можно десятки лет хороводы водить
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвое обвиняемых по "янтарному делу" Розенблата-Полякова второй раз подряд не явились в суд: заседание перенесли на 6 марта, - САП
 
 
 
 
 
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