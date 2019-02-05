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 Общество, За рубежом
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Все про:курение (208) сигареты (579)

 "Дайте взрослым, спрячьте от детей", - Washington Post о сложностях регулирования оборота электронных сигарет

В редакционной статье Washington Post призвали дать возможность курильщикам перейти на электронные сигареты.

Издание цитирует исследование, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии. В исследовании приняли участие 886 британских курильщиков, которые ранее обратились за помощью специалистов.

Кроме консультирования половина курильщиков получала традиционные никотинозамещающие продукты, такие как жевательная резинка или никотиновый пластырь. А другая половина – электронные сигареты.

Через год исследователи проверили уровень содержания моноксида углерода в дыхании участников исследования. (Это – один из ключевых параметров здоровья человека).

Почти 20% тех, кому предоставили электронные сигареты, по-прежнему воздерживались от курения. Это примерно вдвое больше, чем в группе, которая использовала никотиновую жевательную резинку или никотиновый пластырь.

Ученые пришли к выводу, что вейпинг, который более близко имитирует курение, чем другие никотинозамещающие продукты, является полезным инструментом для некоторых курильщиков, которые хотят бросить курить.

В то же время, ученые подчеркивают: хотя электронные сигареты и намного безопаснее традиционных, но долгосрочный эффект от их использования до сих пор неизвестен.

Также исследователи обнаружили высокий уровень привыкаемости к электронным сигаретам (значительная часть бывших курильщиков – участников эксперимента продолжала использовать электронные сигареты).

Издание предостерегает, что электронные сигареты создают риски для некурящих подростков. Так, в декабре 2018 г. ученые Университета Мичигана обнаружили, что уровень вейпинга среди старшеклассников за 2017-2018 гг. вырос почти вдвое. Каждый пятый старшеклассник сознался в том, что использовал электронные сигареты за предыдущий месяц.

Washington Post делает вывод, что регулирующие органы должны продолжать борьбу с продажей электронных сигарет несовершеннолетним, ограничивать рекламу и содержание ароматизаторов, которые могут привлекать несовершеннолетних.

Но при этом органы здравоохранения должны поддерживать передачу электронных сигарет в руки тех, кто действительно в них нуждается – и в первую очередь, они должны быть доступны для нынешних курильщиков, которые не могут бросить курить с помощью других средств.

Украинское Министерство охраны здоровья пока еще не присоединилось к быстро растущему числу МОЗов в мире, которые кроме традиционных ограничений на продвижение табака и рост устрашающих картинок предлагают курильщикам альтернативные системы доставки никотина. Как следствие, Верховная Рада неоднократно переносила рассмотрение законопроектов, которые по-прежнему рекомендуют новые запреты и не создают возможности для переключения курильщиков на менее вредные продукты.

Источник: https://censor.net.ua/n3110068
 
 
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30 лет стажа,думал что не брошу но благодаря вейпу 1,5 года как не курю.
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Каждый умирает от своей руки.Кто курит,кто что ест или пьёт.
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Это новость застала меня с вейпом в руке "Дайте взрослым, спрячьте от детей", - Washington Post о сложностях регулирования оборота электронных сигарет - Цензор.НЕТ 1988
Благодаря вейпу не курю сигареты. Вместо дыма с кучей канцерогенов и всей таблицей Менделеева вдыхаю относительно безвредный пар. Надо и от вейпа будет спрыгнуть.
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30 лет стажа,думал что не брошу но благодаря вейпу 1,5 года как не курю.
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да дайте уже детям возможность курить от рождения, вот тогда уже деньги в бюджет рекой потекут, будет возможность вылепить очередную пулю из гавна на "Ленинской кузнеце". "Дайте дорослим, сховайте від дітей", - The Washington Post про труднощі регулювання обігу електронних сигарет - Цензор.НЕТ 9527
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даже школа может уже не потребоваться, дешево и сердито
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////В Павлограде Днепропетровской области в руках у 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщает местное издание TV-news.
Отмечается, что инцидент произошел в четверг, 31 января. В результате парень получил рваную рану голени, открытую черепно-мозговую травму, попадание инородного тела в мягкие ткани головы, кроме того пострадала и лобная часть лица.
Врач-травматолог Евгений Таранюк рассказал, что электронная сигарета взорвалась, когда юноша опустил ее вниз. А если бы она взорвалась у лица, то травмы были бы значительно серьезнее.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Дайте взрослым, спрячьте от детей", - Washington Post о сложностях регулирования оборота электронных сигарет
 
 
 
 
 
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