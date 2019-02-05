 Оперативников заносили в квартиру в коробках из-под бытовой техники и мебели, – первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко рассказал о поимке банды воров

Об этой операции первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Прудченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Преступники решили ограбить квартиру директора крупного предприятия в Запорожье.

"Квартира находилась на 5 этаже. Но они не заходили в подъезд, где жил потерпевший, а ежедневно наведывались в соседний и поднимались на чердачное помещение. Мы за ними наблюдаем и видим, что каждый день они туда поднимаются, буквально на 2-3 часа, а потом спускаются и уезжают. Не могли понять, зачем ходят туда. Раз залезли после их отъезда – ничего не нашли, второй раз – тоже ничего", – рассказал Прудченко.

Полицейские взяли люминесцентную краску, которую видно только в ультрафиолетовом свете, и обрызгали ею все на чердаке.

"Когда они в очередной раз уехали, мы взяли фонарь и пошли по следам. Так дошли до вентиляционной шахты, а потом, судя по следам, видим, что они топчутся на месте. Стали разгребать керамзит. Лежит железная плита какая-то. Поднимаем – а там дырка. И эта дырка четко в ванную ведет. Позднее оказалось, что они достали план квартиры и целенаправленно каждый день потихоньку выбивали дыру, чтобы войти. Умудрились микрофоны туда опустить, чтобы слушать, что происходит в квартире", – вспоминает полицейский.

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На площадке напротив входа в квартиру бандиты установили камеру. Поэтому, когда полицейские решили устроить в квартире засаду, оперативников пришлось доставить туда под видом мебели.

"Имитировали, что хозяин якобы решил купить новый холодильник, диван и прочее. Переодели наших парней в грузчиков с логотипом известного гипермаркета. Занесли так 5 человек, они там просидели 10 дней. А расслабиться, учитывая микрофоны, и на минуту было невозможно", – говорит Прудченко.

Старания не прошли даром: бандитов задержали, и во время допросов выяснилось, что перед этим они ограбили уже с десяток квартир и магазинов.

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"Уже в ходе следствия вышли на одного из членов банды, который от них ушел ранее. Он показал их схрон. Нашли там автоматы, винтовки. Когда начали проверять, оказалось, что это все пропало еще в 2002 году, во время кражи из оружейного магазина. Тогда грабители разобрали стену, зашли в магазин и унесли очень много оружия", – подытожил сотрудник угрозыска.

Полный текст интервью с первым замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергеем Прудченко читайте здесь.