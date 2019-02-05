 Оперативников заносили в квартиру в коробках из-под бытовой техники и мебели, – первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко рассказал о поимке банды воров

Об этой операции первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Прудченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
Преступники решили ограбить квартиру директора крупного предприятия в Запорожье.
"Квартира находилась на 5 этаже. Но они не заходили в подъезд, где жил потерпевший, а ежедневно наведывались в соседний и поднимались на чердачное помещение. Мы за ними наблюдаем и видим, что каждый день они туда поднимаются, буквально на 2-3 часа, а потом спускаются и уезжают. Не могли понять, зачем ходят туда. Раз залезли после их отъезда – ничего не нашли, второй раз – тоже ничего", – рассказал Прудченко.
Полицейские взяли люминесцентную краску, которую видно только в ультрафиолетовом свете, и обрызгали ею все на чердаке.
"Когда они в очередной раз уехали, мы взяли фонарь и пошли по следам. Так дошли до вентиляционной шахты, а потом, судя по следам, видим, что они топчутся на месте. Стали разгребать керамзит. Лежит железная плита какая-то. Поднимаем – а там дырка. И эта дырка четко в ванную ведет. Позднее оказалось, что они достали план квартиры и целенаправленно каждый день потихоньку выбивали дыру, чтобы войти. Умудрились микрофоны туда опустить, чтобы слушать, что происходит в квартире", – вспоминает полицейский.
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На площадке напротив входа в квартиру бандиты установили камеру. Поэтому, когда полицейские решили устроить в квартире засаду, оперативников пришлось доставить туда под видом мебели.
"Имитировали, что хозяин якобы решил купить новый холодильник, диван и прочее. Переодели наших парней в грузчиков с логотипом известного гипермаркета. Занесли так 5 человек, они там просидели 10 дней. А расслабиться, учитывая микрофоны, и на минуту было невозможно", – говорит Прудченко.
Старания не прошли даром: бандитов задержали, и во время допросов выяснилось, что перед этим они ограбили уже с десяток квартир и магазинов.
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"Уже в ходе следствия вышли на одного из членов банды, который от них ушел ранее. Он показал их схрон. Нашли там автоматы, винтовки. Когда начали проверять, оказалось, что это все пропало еще в 2002 году, во время кражи из оружейного магазина. Тогда грабители разобрали стену, зашли в магазин и унесли очень много оружия", – подытожил сотрудник угрозыска.
Полный текст интервью с первым замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергеем Прудченко читайте здесь.
Ну, всё равно интересно.
Вот эта очепятка в слове "предел" вспомнилась, только тут 100.000 км заменить на 10 дней:
Я с трудом представляю уровень руководителя предприятия владельца квартиры, чтобы полицейские 10 дней УСПЕШНО меблей прикидывались
"Занесли так 5 человек, они там просидели 10 дней. А расслабиться, учитывая микрофоны, и на минуту было невозможно", - говорит Прудченко.
...
Ладно в карты резаться со скуки - можно в режиме mute.
Ладно пропердеться - можно плотно закрыться в туалете.
Но вот ночью как себя контролировать, чтобы ненароком не восхрапеть?
Да я тоже на этой ситуёвине заакцентировался.
И предположил следущее: в засаде были как мужики, так и дамы, или мамзели. Во избежании непроизвольного всхрапывания и сопения они в свободное от дежурства время вместо отдыха предавались плотским утехам, дабы не заснуть. А непроизвольные звуки во время этих утех маскировали под просмотр порнхаба. )))
Ил они всё время говорили: тут никого нет !
А вообще, Все молодцы. Обе команды выступили креативно, правда представители одной из них могут тренироваться в тренировочных лагерях где в почете действия уровня "бритвой по горлу того"...
В Запорожье новострои только бюджетные на Песках, ну и один более менее "элит" на Бородинском. Элиткой считается жилье "сталинки" с потолками в 3.5 метра. И как не заметить？ Мусора не оставалось после долбления входа？Даже если учесть, что в тех сталинках перекрытия деревянные. Ржунимагу😀😀😀