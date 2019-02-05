EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Происшествия
  2810  23
Все про:безопасность (666) ограбление (1195) Нацполиция (8844) разбой (216)

 Оперативников заносили в квартиру в коробках из-под бытовой техники и мебели, – первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко рассказал о поимке банды воров

Грабители пробили люк с чердака, установили в квартире микрофоны, а в подъезде – камеру. Полицейские просидели в засаде 10 дней, но смогли схватить бандитов.

Об этой операции первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Прудченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

Преступники решили ограбить квартиру директора крупного предприятия в Запорожье.

"Квартира находилась на 5 этаже. Но они не заходили в подъезд, где жил потерпевший, а ежедневно наведывались в соседний и поднимались на чердачное помещение. Мы за ними наблюдаем и видим, что каждый день они туда поднимаются, буквально на 2-3 часа, а потом спускаются и уезжают. Не могли понять, зачем ходят туда. Раз залезли после их отъезда – ничего не нашли, второй раз – тоже ничего", – рассказал Прудченко.

Полицейские взяли люминесцентную краску, которую видно только в ультрафиолетовом свете, и обрызгали ею все на чердаке.

"Когда они в очередной раз уехали, мы взяли фонарь и пошли по следам. Так дошли до вентиляционной шахты, а потом, судя по следам, видим, что они топчутся на месте. Стали разгребать керамзит. Лежит железная плита какая-то. Поднимаем – а там дырка. И эта дырка четко в ванную ведет. Позднее оказалось, что они достали план квартиры и целенаправленно каждый день потихоньку выбивали дыру, чтобы войти. Умудрились микрофоны туда опустить, чтобы слушать, что происходит в квартире", – вспоминает полицейский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "На пол! Лежать! Руки за спину!" - банду из псевдоработников СБУ, нападавших на элитные автомобили, разоблачили на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

На площадке напротив входа в квартиру бандиты установили камеру. Поэтому, когда полицейские решили устроить в квартире засаду, оперативников пришлось доставить туда под видом мебели.

"Имитировали, что хозяин якобы решил купить новый холодильник, диван и прочее. Переодели наших парней в грузчиков с логотипом известного гипермаркета. Занесли так 5 человек, они там просидели 10 дней. А расслабиться, учитывая микрофоны, и на минуту было невозможно", – говорит Прудченко.

Старания не прошли даром: бандитов задержали, и во время допросов выяснилось, что перед этим они ограбили уже с десяток квартир и магазинов.

Также на Цензор.НЕТ: Двое злоумышленников жестко избили 78-летнего старика и украли у него 4 тыс. грн, - полиция Киевщины. ВИДЕО+ФОТО

"Уже в ходе следствия вышли на одного из членов банды, который от них ушел ранее. Он показал их схрон. Нашли там автоматы, винтовки. Когда начали проверять, оказалось, что это все пропало еще в 2002 году, во время кражи из оружейного магазина. Тогда грабители разобрали стену, зашли в магазин и унесли очень много оружия", – подытожил сотрудник угрозыска.

Полный текст интервью с первым замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергеем Прудченко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3110067
 
   
 Топ комментарии
 
квартиру обычного гражданина вот, так бы охраняли?)))
 показать весь комментарий
 
Эркюль Пуаро нервно курит в сторонке...
 показать весь комментарий
 
А ты укради столько как директор завода, поделись с мусорами краденым... И тебя простого гражданина тоже так будут охранять
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
квартиру обычного гражданина вот, так бы охраняли?)))
 показать весь комментарий
 
 
А ты укради столько как директор завода, поделись с мусорами краденым... И тебя простого гражданина тоже так будут охранять
 показать весь комментарий
 
 
Далеко не все! 10 дней, 5 человек! Где есть микрофоны! Здесь много загадок.
Ну, всё равно интересно.
 показать весь комментарий
 
 
микрофон в ОДНОЙ комнате, из 5 или сколько там. Если не орать, то в соседней комнате можно даже шепотом разговаривать - микрофон слышит только в пределах 2-5 метров.
 показать весь комментарий
 
 
А как насчёт физиологических звуков?
Вот эта очепятка в слове "предел" вспомнилась, только тут 100.000 км заменить на 10 дней:


 показать весь комментарий
 
Так это же х друзей Оушена.
Я с трудом представляю уровень руководителя предприятия владельца квартиры, чтобы полицейские 10 дней УСПЕШНО меблей прикидывались
 показать весь комментарий
 
 
Меня вот это заинтриговало:
"Занесли так 5 человек, они там просидели 10 дней. А расслабиться, учитывая микрофоны, и на минуту было невозможно", - говорит Прудченко.

...
Ладно в карты резаться со скуки - можно в режиме mute.
Ладно пропердеться - можно плотно закрыться в туалете.
Но вот ночью как себя контролировать, чтобы ненароком не восхрапеть?
 показать весь комментарий
 
 
Оперативников заносили в квартиру в коробках из-под бытовой техники и мебели, – первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко рассказал о поимке банды воров - Цензор.НЕТ 8339

Да я тоже на этой ситуёвине заакцентировался.
И предположил следущее: в засаде были как мужики, так и дамы, или мамзели. Во избежании непроизвольного всхрапывания и сопения они в свободное от дежурства время вместо отдыха предавались плотским утехам, дабы не заснуть. А непроизвольные звуки во время этих утех маскировали под просмотр порнхаба. )))
 показать весь комментарий
 
Почему при микрофонах сложно расслабиться ?
Ил они всё время говорили: тут никого нет !
 показать весь комментарий
 
 
шо не ясно? слухали квартиру постійно в режимі он-лайн.
 показать весь комментарий
 
У хты креативно...Кацапы запустили на полную мощь мультики про ракеты в министерстве обороны, а наши чтобы проявить отличие запустили фабрику детективов в МВД
 показать весь комментарий
 
Реквестирую поиск картинки полицейского в виде дивана, табурета или прочей мебели...
А вообще, Все молодцы. Обе команды выступили креативно, правда представители одной из них могут тренироваться в тренировочных лагерях где в почете действия уровня "бритвой по горлу того"...
 показать весь комментарий
 
….И эта дырка четко в ванную ведет... Тут у меня двойственное предположение . Или в хате никто не жил или хозяин мылся раз в месяц.
 показать весь комментарий
 
Шо он несет？ дырку в ванной для входа не заметил хозяин квартиры？
 показать весь комментарий
 
Смотря какие потолки. Могли и не заметить.
 показать весь комментарий
 
Бугогаааа.
В Запорожье новострои только бюджетные на Песках, ну и один более менее "элит" на Бородинском. Элиткой считается жилье "сталинки" с потолками в 3.5 метра. И как не заметить？ Мусора не оставалось после долбления входа？Даже если учесть, что в тех сталинках перекрытия деревянные. Ржунимагу😀😀😀
 показать весь комментарий
 
Нормально полиция работает .Судебную систему только нужно поменять,чтобы преступники десятилетиями в тюрьме сидели и бесплатно работали на страну .
 показать весь комментарий
 
 
А чё там у директора в квартире было интересно слитки, брюлики ,валюта могли бы больше подробностей изложить! Оперативников заносили в квартиру в коробках из-под бытовой техники и мебели, – первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко рассказал о поимке банды воров - Цензор.НЕТ 9144
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОперативников заносили в квартиру в коробках из-под бытовой техники и мебели, – первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко рассказал о поимке банды воров
 
 
 
 
 
 вверх