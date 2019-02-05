 Нельзя допустить остановки реформ медицинской отрасли, - Гройсман поддержал Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Относительно ситуации с Ульяной Супрун. Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения в нее коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги!".

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.