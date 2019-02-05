 Нельзя допустить остановки реформ медицинской отрасли, - Гройсман поддержал Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Гройсман отметил: "Относительно ситуации с Ульяной Супрун. Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения в нее коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги!".
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
На Сході є прикмети і ознаки,
які тут знає кожний баурман:
якщо в аулі гавкають собаки,
це означає, що проходить караван!
Той караван дратує всіх навколо,
бо всі сидять - а він кудись іде.
Як тільки він дошкандибає до околиць,
собача зграя неодмінно нападе.
Хай гавкають собаки - на те вони й собаки.
Скажені їх атаки нам глибоко байдужі.
У кожного своє уявлення мети.
Собакам треба гавкати, а каравану - йти.