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 Нельзя допустить остановки реформ медицинской отрасли, - Гройсман поддержал Супрун

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил поддержку и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун, после того , как суд принял решение, что на находится на должности незаконно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Гройсман отметил: "Относительно ситуации с Ульяной Супрун. Нельзя допустить остановки реформы медицинской отрасли и возвращения в нее коррупции. Мы начали изменения. Пришло время их защитить, чтобы украинцы получали качественные медицинские услуги!".

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3110065
 
   
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Уляні Супрун та порохобату порохоботів. Нельзя допустить остановки реформ медицинской отрасли, - Гройсман поддержал Супрун - Цензор.НЕТ 5009

На Сході є прикмети і ознаки,
які тут знає кожний баурман:
якщо в аулі гавкають собаки,
це означає, що проходить караван!
Той караван дратує всіх навколо,
бо всі сидять - а він кудись іде.
Як тільки він дошкандибає до околиць,
собача зграя неодмінно нападе.

Хай гавкають собаки - на те вони й собаки.
Скажені їх атаки нам глибоко байдужі.
У кожного своє уявлення мети.
Собакам треба гавкати, а каравану - йти.
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необразованный чмошник на должности премьера, всегда поддержит необразованную чмошницу на должности и.о. министра, круговая порука необразованных чмошников - это и есть залог экономического успеха Украины Нельзя допустить остановки реформ медицинской отрасли, - Гройсман поддержал Супрун - Цензор.НЕТ 3531
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Зато - как гноська "делает умное лицо" и надувает щеки!..ну просто в лучших традициях совкового "головы колгоспу".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНельзя допустить остановки реформ медицинской отрасли, - Гройсман поддержал Супрун
 
 
 
 
 
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