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 Металлопластиковое окно пробивается отверткой в нужном месте, очень легко, без шума, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко

Лучший способ обезопасить себя – хорошие решетки на окнах, а в частном доме – полностью охраняемый периметр, даже когда хозяева дома, считает специалист.

Об этом первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Прудченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, ни одно окно не остановит грабителя, если на нем нет решетки.

"То, что металлопластиковое окно и оно там плохо разбивается, или пока будут бить, я услышу и вызову полицию, - все это ерунда. Такое окно открывается пробитием отверткой в нужном месте. Внутри рамы спрятан механизм. Открывается очень легко, даже без шума", – рассказал Прудченко.

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"Некоторые люди клеят на окна бронепленку. Прострелить ее невозможно, но у тебя все равно остается уязвимое место – замки. Так что лучше качественной решетки ничего еще не придумали", – добавил следователь.

Прудченко рассказал, что особенно уязвимы перед грабителями частные дома, даже если они находятся под охраной.

"У людей создается иллюзия безопасности за забором. Бывает такое, что люди даже не закрывают двери. И бандиты даже не заморачиваются, не лезут через окно, а просто заходят через дверь: здравствуйте! ... Очень важно, чтобы периметр постоянно охранялся, даже когда вы находитесь дома. Поэтому при установке системы безопасности надо учитывать это", – говорит сотрудник угрозыска.

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По словам Прудченко, еще один популярный способ проникновения в дом называется "на плечах" – когда грабители входят следом за хозяином.

"Объясню на конкретном примере. Частный дом, хороший забор, классная собака, камеры видеонаблюдения. Они убили собаку, выбрали место, которое не просматривается камерами, вся группа собралась именно там, и стали ждать, когда хозяин выйдет покурить: знали, что он курит обычно на крыльце. При этом были одеты в полицейскую форму. Расчет был такой. Человек стоит курит, они появляются. Сначала он может решить, что работает полицейский спецназ. Потом он надумает все-таки бежать в дом. Эти тоже стоять не будут, как минимум они дернут дверь на себя и зайдут за ним. Вот этот способ и называется "на плечах"", – рассказал Прудченко.

Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3110062
 
 
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Ничегоне ново под луной, да и решетки пилят.
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Він так розповідає, наче сам цим давно займається. Хоча...
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Работайте лучше, бездари. Или у кого-то есть доверие к этому "честному лицу"? Металлопластиковое окно пробивается отверткой в нужном месте, очень легко, без шума, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко - Цензор.НЕТ 8223
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Прям ликбез на самом посещаемом сайте.
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Лучшая защита свободного человека - оружие
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Не просто оружие - гладкое и так разрешено. А право на ношение и применение короткоствола для защиты себя, близких или окружающих.
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Прям ликбез на самом посещаемом сайте.
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Чалился видать срока 3-4 наверно.
Мастер. А вот если все станут меньше кушать как хотел бы Розенко, то сразу начнут влАживать деньги в капитал. В капитал прожидочного минимума. Гройсман подскаж..д куда влаживать. просто нужно знать как бандитов отгонять - вывешиваешь плакат "я за Ляшко" и противные будут обходить этот дом за три мили.
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а это шо за учительница та? по какому предмету?
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Дело не в окнах, а в работе полиции !
В Дании или Швеции решёток не видел...
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Дело не в копах, а людях. В Дании и Швеции нету столько криминалитета, сколько в Украине.
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****** такого за плечом - тебя же еще и посадят, а бандюганы всё порешают и откупятся
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ЗАКОН про зброю і її застосування. Плюс досвід служби шерифа Техасу - винагорода від департаменту за знешкодження злочинця....

Вікна, решітки, двері, не перешкода для грабіжників. А куля межиочі - ДУЖЕ переконливий аргумент.
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Ну почему не сказал прямо: " рассчитывать на полицию нечего, обороняйтесь сами"))
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Постойте дом на Луне или Марсе, чтоб в него никто (кроме инопланетян) не проник (и вы в том числе)! Металлопластиковое окно пробивается отверткой в нужном месте, очень легко, без шума, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко - Цензор.НЕТ 7221
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К вооруженным ГРАЖДАНАМ рискованно ломится!
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ну типа выше покурить, а подмышкой глок болтается...
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Это правда. Один мой родственник живет на первом этаже и не поставил решетки, думал, что толстые стеклопакеты не так просто открыть. Открыли одним взмахом отвертки. Никто ничего не слышал. Сперли дорогой ноут и деньги. Металлопластиковое окно пробивается отверткой в нужном месте, очень легко, без шума, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко - Цензор.НЕТ 2057
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМеталлопластиковое окно пробивается отверткой в нужном месте, очень легко, без шума, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко
 
 
 
 
 
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