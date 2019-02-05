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Все про:безопасность (666) ограбление (1195) Нацполиция (8844) разбой (216)

 Грабитель может легко и без шума открыть металлопластиковое окно, пробив отверткой в нужном месте, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко

Лучший способ обезопасить себя – хорошие решетки на окнах, а в частном доме – полностью охраняемый периметр, даже когда хозяева дома, считает специалист.

Об этом первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Прудченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, ни одно окно не остановит грабителя, если на нем нет решетки.

"То, что металлопластиковое окно и оно там плохо разбивается, или пока будут бить, я услышу и вызову полицию, - все это ерунда. Такое окно открывается пробитием отверткой в нужном месте. Внутри рамы спрятан механизм. Открывается очень легко, даже без шума", – рассказал Прудченко.

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"Некоторые люди клеят на окна бронепленку. Прострелить ее невозможно, но у тебя все равно остается уязвимое место – замки. Так что лучше качественной решетки ничего еще не придумали", – добавил следователь.

Прудченко рассказал, что особенно уязвимы перед грабителями частные дома, даже если они находятся под охраной.

"У людей создается иллюзия безопасности за забором. Бывает такое, что люди даже не закрывают двери. И бандиты даже не заморачиваются, не лезут через окно, а просто заходят через дверь: здравствуйте! ... Очень важно, чтобы периметр постоянно охранялся, даже когда вы находитесь дома. Поэтому при установке системы безопасности надо учитывать это", – говорит сотрудник угрозыска.

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По словам Прудченко, еще один популярный способ проникновения в дом называется "на плечах" – когда грабители входят следом за хозяином.

"Объясню на конкретном примере. Частный дом, хороший забор, классная собака, камеры видеонаблюдения. Они убили собаку, выбрали место, которое не просматривается камерами, вся группа собралась именно там, и стали ждать, когда хозяин выйдет покурить: знали, что он курит обычно на крыльце. При этом были одеты в полицейскую форму. Расчет был такой. Человек стоит курит, они появляются. Сначала он может решить, что работает полицейский спецназ. Потом он надумает все-таки бежать в дом. Эти тоже стоять не будут, как минимум они дернут дверь на себя и зайдут за ним. Вот этот способ и называется "на плечах"", – рассказал Прудченко.

Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3110062
 
 
 Топ комментарии
 
Лучшая защита свободного человека - оружие
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Він так розповідає, наче сам цим давно займається. Хоча...
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Ну почему не сказал прямо: " рассчитывать на полицию нечего, обороняйтесь сами"))
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Ничегоне ново под луной, да и решетки пилят.
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Перекусывают...гаражные замки высверливают шуруповертом, обычные тоже....
Все дело цене на билет..С другой стороны хороший замок, и решетки спасут от сельских отморозков (при наличии телефона у бабушки в частном доме) и что менты приедут на вызов, если не приедут то влезут и задушат за 100 грн
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Не существует ничего - что нельзя взломать...
Класс безопасности определяется временем потраченным на взлом... чем больше нужно времени на взлом - тем лучше ты защитился (у жуликов всегда дефицит времени)... к тому же сложную (фирменную) бронезашиту дверей могут взломать очень мало воров...
Поэтому правильно говорит полицай, решетки всегда надежней голого окна - пока они будут заводить свою болгарку - запросто приедет полиция...
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Есть еще вариант...просто не вешать замок, а завязывать на веревочку...Я так на неохраняемой даче стал делать...Ибо чем лучше замок, (а был он фальшивый с секретом, нужно было просто повернуть винтик крестовой отверткой...) тем больше ломают...например двери и коробку после визита гостей пришлось ставить новые заново....После этого опять пришли и поразбивали элементы стены, и украли металлические изделия..а на веревочке не лезли до поры до времени...пока неподалеку не поселился цыганский табор...те вынесли даже подменную одежду и старый матрац...
А у знакомого произошло веселее...Он в перестройку прихватизировал якорную лебедку, поставил ее в подвал, а двери привалил краном бетонной плитой...Пробили стену...разбили чугунную станину кувалдой, и украли бронзовые шестерни, при этом самую тяжелую не смогли унести и оставили...
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Він так розповідає, наче сам цим давно займається. Хоча...
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Та да, видно специалиста. Металлопластиковое окно пробивается отверткой в нужном месте, очень легко, без шума, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко - Цензор.НЕТ 8687
Металлопластиковое окно пробивается отверткой в нужном месте, очень легко, без шума, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко
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Металопластикове вікно пробивається викруткою в потрібному місці, дуже легко, без шуму, - перший заступник начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Прудченко - Цензор.НЕТ 2083

Ну, это как тест на сообразительность. А может быть и стимул к действию - а ну-ка угадай! Опыт приходит в процессе тренировки.
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Йому по службі потрібно це знати.
Та й бачить такі взломи майже не щодня, принаймні фото злому.
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Было бы странно, если бы сотрудник полиции не разбирался в этом
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Если он постоянно с этим сталкивается по работе, что удивительного?
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Твій комент був би доречним, якби про крадіїв зі знанням справи розповідав гінеколог-акушер, а не поліціянт.🙂
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Работайте лучше, бездари. Или у кого-то есть доверие к этому "честному лицу"? Металлопластиковое окно пробивается отверткой в нужном месте, очень легко, без шума, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко - Цензор.НЕТ 8223
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честное лицо должно быть у священника, а не у полицейского
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выходит полицейский есть вор в форме? Грабіжник може легко і без шуму відкрити металопластикове вікно, пробивши викруткою в потрібному місці, - перший заступник начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Прудченко - Цензор.НЕТ 7704
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полицейский - это тот, который должен перехитрить вора,

а то, шо у тебя выходит, сдай в медлабораторию
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Прям ликбез на самом посещаемом сайте.
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Лучшая защита свободного человека - оружие
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Не просто оружие - гладкое и так разрешено. А право на ношение и применение короткоствола для защиты себя, близких или окружающих.
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А у Парашинского "Глок" уже есть Ему никакие Химикусы не страшны...
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Прям ликбез на самом посещаемом сайте.
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А уроки тут платные, так что не расслабляйся... Металопластикове вікно пробивається викруткою в потрібному місці, дуже легко, без шуму, - перший заступник начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Прудченко - Цензор.НЕТ 9624
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Чалился видать срока 3-4 наверно.
Мастер. А вот если все станут меньше кушать как хотел бы Розенко, то сразу начнут влАживать деньги в капитал. В капитал прожидочного минимума. Гройсман подскаж..д куда влаживать. просто нужно знать как бандитов отгонять - вывешиваешь плакат "я за Ляшко" и противные будут обходить этот дом за три мили.
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а это шо за учительница та? по какому предмету?
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политпраституция
и основы мошенничества на доверии
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«…эксцентричная старуха, которая увлеклась пластическими операциями и в свои годы выбрала образ школьницы старших классов»

(anti-colorados)
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Дело не в окнах, а в работе полиции !
В Дании или Швеции решёток не видел...
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Дело не в копах, а людях. В Дании и Швеции нету столько криминалитета, сколько в Украине.
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зато в Италии,Испании и вообще на юге везде стоят
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Там і люди інші. 800 років насаджування цивілізації не пройшло дарма. А починали в той же час що і Русь.
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ЗАКОН про зброю і її застосування. Плюс досвід служби шерифа Техасу - винагорода від департаменту за знешкодження злочинця....

Вікна, решітки, двері, не перешкода для грабіжників. А куля межиочі - ДУЖЕ переконливий аргумент.
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Ну почему не сказал прямо: " рассчитывать на полицию нечего, обороняйтесь сами"))
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Отвёрткой? Против нарезного у бандитов...
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Я такий обурений! Мусор мені розповідає, що мені треба сидіти у периметрі за гратами. В той час, як бандюгани швендяють на свободі, а головний мент не вилізає з крісла.
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Постойте дом на Луне или Марсе, чтоб в него никто (кроме инопланетян) не проник (и вы в том числе)! Металлопластиковое окно пробивается отверткой в нужном месте, очень легко, без шума, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко - Цензор.НЕТ 7221
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К вооруженным ГРАЖДАНАМ рискованно ломится!
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ну типа выше покурить, а подмышкой глок болтается...
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не подмышкой
и не глок

если покурить
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Так они же лезут тогда, когда дома никого нет. Металлопластиковое окно пробивается отверткой в нужном месте, очень легко, без шума, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко - Цензор.НЕТ 7129
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К вооруженному гражданину вор вломится в его отсутствие, если захочет обворовать именно єтого гражданина.
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Это правда. Один мой родственник живет на первом этаже и не поставил решетки, думал, что толстые стеклопакеты не так просто открыть. Открыли одним взмахом отвертки. Никто ничего не слышал. Сперли дорогой ноут и деньги. Металлопластиковое окно пробивается отверткой в нужном месте, очень легко, без шума, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко - Цензор.НЕТ 2057
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.....полицейский смешной !!!! надо проще и дешевле в этой стране надо быть НИЩИМ ((((хотя вон и СТАРИКА обидели , забрали 4 тыс...((((
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Тогда, к такого хитрого НИЩЕГО, ****, заставят, ****, найти хорошо оплачиваемую работу, ****, и, к следующему прходу, накопить пару штук баксов, ****.

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Лучший способ обезопасить себя - хорошие решетки на окнах, а в частном доме - полностью охраняемый периметр.

Ну а ещё бы не помешало, чтобы полиция занималась своими прямыми обязанностями, а не решением собственных вопросов и финансовых и проблем на работе.
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.....ну а если серьезно , не надо решеток , оружия , сигнализации .....есть старая НОКИЯ поставте ее на передачу СМС брату , свату ,другу и договоритесь с ним о ТРЕВОЖНОМ смс , даже напишите в ПОДПИСИ , что это тревога !!! об этом надо ЗАРАННЕЕ с другом-сватом договориться , после получения такой СМСки друг звонит в полицию и ВСЕХ ВЯЖУТ !!! телефон можно положить на пол , чтоб НАЖАТЬ можно было незаметно !!! идеально подходит НОКИА 2600 !!! ну как бы так ....... САМОЕ доступное для ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ !!!
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.....ну давай ВСЕ если ((((( для таких , я обычно советую + НЕ ПАРСЯ +
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Это он только узнал про окна? И решил народ просветить? Реформированная полиция - ****.
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Как только трупы убитых грабителей будут демонстрироваться в новостях, а лица их пристрелившие получать премию "за тушку", то желающих грабить сразу уменьшится в разы.
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у меня дверь не для моей безопасности а для ихней
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не у тех Трамп просит денег на стену
у камуняк надо
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Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. Металопластикове вікно пробивається викруткою в потрібному місці, дуже легко, без шуму, - перший заступник начальника Департаменту карного розшуку Нацполіції Прудченко - Цензор.НЕТ 8603

Только нах вы нужны менты?
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Бандити і вори роблять те, що їм дозволяє поліція.Останні рік-пітора ні одного не вгледів на вулиці, не говорячи про рейди, нічні об'їзди, профілактику.
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в КОНСТИТУЦИИ Украины есть пункт где ДАЕТ ПРАВО гражданину на ОБОРОНУ себя , близких и окружающих !!! первое : ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ ЛЮБЫМ способом !!!! там разберемся..... контролируйте " РАВЕНСТВО " нападения и только потом НЕ ПРЕВЫШЕНИЕ обороны это главное ((((( свой дом , ночь , внезапность , в доме ДЕТИ , женщины , старики это УСУГУБЛЯЕТ роль нападавших и в состоянии афекта их УЧАСТЬ плачевна !!!
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Нужно просто упростить оправдание , если на своем дворе убил вора или насильника . если это будет , то реально будет боязнь быть пристреленным . По закону это , как бы есть , но реально . кто законно пристрелил имели много проблем .
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....это не подходит =на дворе = !!! категорично не подходит в наше время !!! может просто человек перепутал и зашел ???? на ночь должна ЗАПИРАТЬСЯ калитка !!! хорошая собака не значит волкодав , по ее голосу ХОЗЯИН должен распозновать "лай" своего воспитанника , и прочее валить на дворе НЕЛЬЗЯ ни как !!! граница "поста" и она проходит ТОЛЬКО в ДОМЕ !!!
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У меня есть 2 знакомых . кто грохнул во дворе воров , то имели сами оч много проблем . кстати в США . в этом плане проще . там сразу презумпция за владельцем стоит .
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Короче на полицию можно не рассчитывать. Не понял про охраняемый периметр. Это караул с автоматами?
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Это высокий забор с колючкой , охр собаки , видеонаблюдение с сигнализациями , вообщем + еще оч много денег.которых у народа нет .
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Консультуй,консультуй грабіжників...Ще ролік зніми,як знайти це "потрібне місце"і як в нього "штрикнути викруткою"...Не знаю як на рахунок хабарників,але такого великого відсотка дебілів серед мусорів ще не було...
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....в наше время надо быть БДИТЕЛЬНЕЙ просто , кто прошел , кто проехал , ошиваеться ТИП мутный , с соседями ДРУЖИТЬ !! помогать по возможности ПОЛИЦИИ !!!! ПОЛИЦИИ сегодня на всех не хватает (((((
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Очень психологически действует лай, к примеру ротвелера, через слегка приоткрытую дверь и хорошую аккустику.
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Так может быть правильнее не платить налоги ментам и прокурорам на зарплату, они все равно защищают только интересы очень состоятельных граждан, а на эти средства обезопасить свое жилище от несанкционированного вторжения?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГрабитель может легко и без шума открыть металлопластиковое окно, пробив отверткой в нужном месте, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко
 
 
 
 
 
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