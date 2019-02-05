 Грабитель может легко и без шума открыть металлопластиковое окно, пробив отверткой в нужном месте, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко

Об этом первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Прудченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
По его словам, ни одно окно не остановит грабителя, если на нем нет решетки.
"То, что металлопластиковое окно и оно там плохо разбивается, или пока будут бить, я услышу и вызову полицию, - все это ерунда. Такое окно открывается пробитием отверткой в нужном месте. Внутри рамы спрятан механизм. Открывается очень легко, даже без шума", – рассказал Прудченко.
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"Некоторые люди клеят на окна бронепленку. Прострелить ее невозможно, но у тебя все равно остается уязвимое место – замки. Так что лучше качественной решетки ничего еще не придумали", – добавил следователь.
Прудченко рассказал, что особенно уязвимы перед грабителями частные дома, даже если они находятся под охраной.
"У людей создается иллюзия безопасности за забором. Бывает такое, что люди даже не закрывают двери. И бандиты даже не заморачиваются, не лезут через окно, а просто заходят через дверь: здравствуйте! ... Очень важно, чтобы периметр постоянно охранялся, даже когда вы находитесь дома. Поэтому при установке системы безопасности надо учитывать это", – говорит сотрудник угрозыска.
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По словам Прудченко, еще один популярный способ проникновения в дом называется "на плечах" – когда грабители входят следом за хозяином.
"Объясню на конкретном примере. Частный дом, хороший забор, классная собака, камеры видеонаблюдения. Они убили собаку, выбрали место, которое не просматривается камерами, вся группа собралась именно там, и стали ждать, когда хозяин выйдет покурить: знали, что он курит обычно на крыльце. При этом были одеты в полицейскую форму. Расчет был такой. Человек стоит курит, они появляются. Сначала он может решить, что работает полицейский спецназ. Потом он надумает все-таки бежать в дом. Эти тоже стоять не будут, как минимум они дернут дверь на себя и зайдут за ним. Вот этот способ и называется "на плечах"", – рассказал Прудченко.
Полный текст интервью вы можете прочитать здесь.
Все дело цене на билет..С другой стороны хороший замок, и решетки спасут от сельских отморозков (при наличии телефона у бабушки в частном доме) и что менты приедут на вызов, если не приедут то влезут и задушат за 100 грн
Класс безопасности определяется временем потраченным на взлом... чем больше нужно времени на взлом - тем лучше ты защитился (у жуликов всегда дефицит времени)... к тому же сложную (фирменную) бронезашиту дверей могут взломать очень мало воров...
Поэтому правильно говорит полицай, решетки всегда надежней голого окна - пока они будут заводить свою болгарку - запросто приедет полиция...
А у знакомого произошло веселее...Он в перестройку прихватизировал якорную лебедку, поставил ее в подвал, а двери привалил краном бетонной плитой...Пробили стену...разбили чугунную станину кувалдой, и украли бронзовые шестерни, при этом самую тяжелую не смогли унести и оставили...
Металлопластиковое окно пробивается отверткой в нужном месте, очень легко, без шума, - первый замначальника Департамента уголовного розыска Нацполиции Прудченко
Ну, это как тест на сообразительность. А может быть и стимул к действию - а ну-ка угадай! Опыт приходит в процессе тренировки.
Та й бачить такі взломи майже не щодня, принаймні фото злому.
а то, шо у тебя выходит, сдай в медлабораторию
Мастер. А вот если все станут меньше кушать как хотел бы Розенко, то сразу начнут влАживать деньги в капитал. В капитал прожидочного минимума. Гройсман подскаж..д куда влаживать. просто нужно знать как бандитов отгонять - вывешиваешь плакат "я за Ляшко" и противные будут обходить этот дом за три мили.
и основы мошенничества на доверии
(anti-colorados)
В Дании или Швеции решёток не видел...
Вікна, решітки, двері, не перешкода для грабіжників. А куля межиочі - ДУЖЕ переконливий аргумент.
и не глок
если покурить
Ну а ещё бы не помешало, чтобы полиция занималась своими прямыми обязанностями, а не решением собственных вопросов и финансовых и проблем на работе.
у камуняк надо
Только нах вы нужны менты?