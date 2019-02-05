Бизнес призывает власть к сотрудничеству, чтобы удержать украинцев от трудовой миграции в Европу.

Как рассказал OBOZREVATEL и.о. директора по персоналу и социальной политики компании "Метинвест" Александр Пимкин, миграция в Украине за последние годы приобрела угрожающий характер и бизнес уже чувствует последствия.
"Типичный трудовой мигрант - сотрудник от 25 до 35 лет. Как правило молодежь, которая уезжает за пределы страны не только ради более высокой зарплаты, а и для стабильности, социальных гарантий, привлекательной банковской системы, качественной медицины. Сегодня это то, что не может дать наше государство. Те условия, которые предлагает бизнес через повышения заработных плат, создания карьерного маршрута и благоприятной среды для проживания в регионах - это правильно, но тут важна и роль самого государства", - считает менеджер.
При этом в самой компании уже делают ставку не только на повышение зарплаты, но и на образование сотрудников, а также социальный пакет.
"Основные силы мы вкладываем в повышение привлекательности нас, как работодателя. Создание безопасных комфортных мест, социальных пакетов для наших сотрудников. В прошлом году мы предлагали каждому решить, какие социальные преференции ему необходимы, в зависимости от возраста, семейного положения и так далее", - пояснил Александр Пимкин.
Топ-менеджер добавил, что лишь за прошлый год в среднем по компании зарплаты выросли на треть. А для наиболее квалифицированных и ценных сотрудников - на 40-45 %. В целом же работодатель создает конкуренцию для предприятий Восточной Европы.
Страдает от оттока квалифицированных кадров и аграрная сфера. По состоянию на середину 2018 года, в целом по стране дефицит рабочих рук в аграрной отрасле - примерно 75 тысяч человек.
"Мы дошли до той грани, за которой уже нельзя поставить робота, там все же нужен человек. Специалистов не хватает, ведь многие едут из Украины в поисках лучшей работы. Ситуацию нужно менять", - подчеркнул президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.
Фото: Слово и Дело
Правда, в такой ситуации бизнес не может фокусироваться лишь на оплате труда сотрудников, ведь перед ним стоит еще ряд задач - создание новых рабочих мест, поиск рынков сбыта, расширение производства. Поэтому предприниматели призывают власти услышать разработанный Федерацией работодателей Украины Манифест, который должен упростить жизнь как бизнесу, так и сотрудникам.
Как сообщалось,
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По информации министра иностранных дел Павла Климкина, ежегодно из Украины за границу выезжают около 1 млн граждан, и эта ситуация не изменится в ближайшие годы.
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По данным ООН, если ситуация будет преждней, то уже к 2050 году население Украины сократится на 18%.
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Власти пока не могут найти единый подход к решению проблемы. Возможно, в стране в скором времени появится отдельный орган, который будет работать с украинскими мигрантами.
кто то им всегда должен что то дать,
Снизьте свою рентабельность поднимите зарплату
хотя бы до 80% от польской - и никто никуда не поедет...
Но например в Чехии при обороте капитала раз в месяц
годовая рентабельность максимум 7% а наши скороспелые
комерсы хотят иметь рентабельность не менее 100%...
Вот и стараются не платить налогов и крысятничать зарплату...
Откуда возьмется качественные медицина, образование и прочее
благи для населения если бизнес старается не платить налоги вообще?
Бо в Україні найманий співробітник сплачує 18 відсотків податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військовий збір.
Хотя всё должно быть с точностью до наоборот. Хотя у власти видимо одна задача - чтобы бизнес исправно платил налоги. Ну и попутно не забывая вставлять предпринимателям палки в колёса, делая преференции лишь особам приближённым, за соответствующую выгоду с сопутствующим распилом.
Єто бьідло из крупного бизнеса те еще жлобьі.
Обваленная гривна, дурацкие законы - все это делает эти призывы бесполезными. Нужно, первое, выгнать этого Азирова в юбке - южанину. Нужно догнать и посадить гонтаревк.
Потом, если пэтя ещё раз пролезет в президенты - я лично тоже ждать ещё пять лет незнамо чего не буду- чемоданы спакую на следующий же день.
Это говорит о том что манагеры бизнеса хорошо изучили теорию игр и вступили в корпоративный сговор...