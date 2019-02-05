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 Общество
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Все про:трудовая миграция (176) заробитчане (313)

 Бизнес призывает власть к сотрудничеству, чтобы удержать украинцев от трудовой миграции в Европу

Крупный бизнес всячески старается удержать украинцев от трудовой миграции в Европу, но без помощи государства не обойтись.

Как рассказал OBOZREVATEL и.о. директора по персоналу и социальной политики компании "Метинвест" Александр Пимкин, миграция в Украине за последние годы приобрела угрожающий характер и бизнес уже чувствует последствия.

Бизнес призывает власть к сотрудничеству, чтобы удержать украинцев от трудовой миграции в Европу 01

"Типичный трудовой мигрант - сотрудник от 25 до 35 лет. Как правило молодежь, которая уезжает за пределы страны не только ради более высокой зарплаты, а и для стабильности, социальных гарантий, привлекательной банковской системы, качественной медицины. Сегодня это то, что не может дать наше государство. Те условия, которые предлагает бизнес через повышения заработных плат, создания карьерного маршрута и благоприятной среды для проживания в регионах - это правильно, но тут важна и роль самого государства", - считает менеджер.

При этом в самой компании уже делают ставку не только на повышение зарплаты, но и на образование сотрудников, а также социальный пакет.

"Основные силы мы вкладываем в повышение привлекательности нас, как работодателя. Создание безопасных комфортных мест, социальных пакетов для наших сотрудников. В прошлом году мы предлагали каждому решить, какие социальные преференции ему необходимы, в зависимости от возраста, семейного положения и так далее", - пояснил Александр Пимкин.

Топ-менеджер добавил, что лишь за прошлый год в среднем по компании зарплаты выросли на треть. А для наиболее квалифицированных и ценных сотрудников - на 40-45 %. В целом же работодатель создает конкуренцию для предприятий Восточной Европы.

Страдает от оттока квалифицированных кадров и аграрная сфера. По состоянию на середину 2018 года, в целом по стране дефицит рабочих рук в аграрной отрасле - примерно 75 тысяч человек.

"Мы дошли до той грани, за которой уже нельзя поставить робота, там все же нужен человек. Специалистов не хватает, ведь многие едут из Украины в поисках лучшей работы. Ситуацию нужно менять", - подчеркнул президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Бизнес призывает власть к сотрудничеству, чтобы удержать украинцев от трудовой миграции в Европу 02

Фото: Слово и Дело

Правда, в такой ситуации бизнес не может фокусироваться лишь на оплате труда сотрудников, ведь перед ним стоит еще ряд задач - создание новых рабочих мест, поиск рынков сбыта, расширение производства. Поэтому предприниматели призывают власти услышать разработанный Федерацией работодателей Украины Манифест, который должен упростить жизнь как бизнесу, так и сотрудникам.

Как сообщалось,

  • По информации министра иностранных дел Павла Климкина, ежегодно из Украины за границу выезжают около 1 млн граждан, и эта ситуация не изменится в ближайшие годы.

  • По данным ООН, если ситуация будет преждней, то уже к 2050 году население Украины сократится на 18%.

  • Власти пока не могут найти единый подход к решению проблемы. Возможно, в стране в скором времени появится отдельный орган, который будет работать с украинскими мигрантами.

Источник: https://censor.net.ua/n3110060
 
 
 Топ комментарии
 
Призывает?Странно.Делать уже давно пора а не призывать.Сделайте рабочие места с достойной оплатой и никто и ехать не будет.А то "бизнес призывает"...................
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Зробіть нормальні зарплати і тоді ніхто за кордон не поїде. А заклики залиште собі.
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Бизнес? Татарин? Фирташ? Новинский?Бойко? призывают кого-Порощенко? ГАЙДАЙ ОТДЫХАЕТ!!!
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Призывает?Странно.Делать уже давно пора а не призывать.Сделайте рабочие места с достойной оплатой и никто и ехать не будет.А то "бизнес призывает"...................
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наверное хочет чтобы выездные визы сделали, и так сделали у кого долги не может выехать за границу
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Комерсы, совковые комерсы...
кто то им всегда должен что то дать,
Снизьте свою рентабельность поднимите зарплату
хотя бы до 80% от польской - и никто никуда не поедет...

Но например в Чехии при обороте капитала раз в месяц
годовая рентабельность максимум 7% а наши скороспелые
комерсы хотят иметь рентабельность не менее 100%...

Вот и стараются не платить налогов и крысятничать зарплату...
Откуда возьмется качественные медицина, образование и прочее
благи для населения если бизнес старается не платить налоги вообще?
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Ага, 100% щаз, на откатьі раздадут и без штанов останутся, там миниум 300%
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Бизнес? Татарин? Фирташ? Новинский?Бойко? призывают кого-Порощенко? ГАЙДАЙ ОТДЫХАЕТ!!!
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Завозите арабов и африканцев. Украинцев вы уже потеряли. Украинцы в Украину уже не вернутся.
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путинвведи как и большинство арабов и африканцев работать не хотят
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это понятно. я про причинно-следственные связи..
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вернутся. вопрос времени. все будет- украина!)
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Зробіть нормальні зарплати і тоді ніхто за кордон не поїде. А заклики залиште собі.
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Сегодня охренел от соцрекламы, где говорится, что при оф зп 7000 человек налогов за год платит 63 000.
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У *********?
Бо в Україні найманий співробітник сплачує 18 відсотків податку на доходи фізичних осіб і 1,5% військовий збір.
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Посчитайте и то что работодатель платит.
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Верните ахметке рабов на официальном, государственном уровне! принудительно, ибо святой ринат нам госказну валютой набивает...
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платите нормальную зарплату как в тех странах куда едут наши
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Ахмєтов не в змозі заплатити людям пристойну зарплатню??? Бідний-біднесенький. Просто як церковна миша.
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Рошен нравицца, не смущает？
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МОНОПОЛІЇ, олігархи, увесь СПРАВЖНІЙ бізнес вбили вже. Його треба з нуля тепер відроджувати. Те, що залишилось, може працювати СУТО в корумпованій системі. Та й то, у вигляді САТЕЛИТІВ монополій.
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Бізнесмен? Чи так, посвистіти по чужих нотах зайшов?
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Чушь! Платите как положено (не уворовывая), никакого бесплатного высшего и средне технического образования, только ГРАНТЫ, учебные кредиты и целевой спонсорство (с отработкой затрат у спонсора, в том числе государства) и всё станет на сои места!
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Бизнес призывает власть к сотрудничеству, чтобы удержать украинцев от трудовой миграции в Европу.

Хотя всё должно быть с точностью до наоборот. Хотя у власти видимо одна задача - чтобы бизнес исправно платил налоги. Ну и попутно не забывая вставлять предпринимателям палки в колёса, делая преференции лишь особам приближённым, за соответствующую выгоду с сопутствующим распилом.
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странно...почему ни один депутат, прокурор, министр (зам, зам зама, первый-второй-пятый помощник.... и околоплодные холуи вокруг них) не поехали на заработки за кордон...
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Повышайте зарплаты, улучшайте условия труда,отношения к людям меняйте, не мешайте иностранным инвесторам в Украине работать, не поддерживайте пророссийские партии и политиков и большая часть людей не будет уезжать из Украины
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выплачивайте достойную зарплату и поток трудовых мигрантов сам прекратится.
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Дебильі, зарплату людям нормальную дайте и условия труда.
Єто бьідло из крупного бизнеса те еще жлобьі.
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А причём тут государство до крупного бизнеса? Зарплаты делайте на своих предприятиях больше чем в Европе, открывайте новые рабочие места, а не выкачиввйте прибыль в офшоры.
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О высокооплачиваемый холуй рыжего аморала запел Оно рабочие места создает и оно платит ценным спецам аж на 40% дольше И рабы жиреют прям не по дням а по часам И рабы радуются диву дивному что наконец то зарплата сталеваров достигла умопомрачающей величины и сравнялась с зарплатой медсестры в бундэсах За неделю Или страшно подумать почти сравнялась с зарплатой погонщика верблюдов в Тунисе А это вам решалы рыжего только цветочки Ягодки будуи к средине весны Ведь предсказывали экономисты что в акурат к весне ВСтанут от нехватки рабочих рук предприятия непрерывного цикла А вы петушье этакое все паковались и паковались Ротэрдамили лохов и ротэрдамили
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Единственная надежда - это средний и малый бизнес. Нам нужен креативный прогрессивный средний класс, иначе мы пропали. У нас будет как в Индии - только бедные и богатые, а между ними пропасть.
Обваленная гривна, дурацкие законы - все это делает эти призывы бесполезными. Нужно, первое, выгнать этого Азирова в юбке - южанину. Нужно догнать и посадить гонтаревк.
Потом, если пэтя ещё раз пролезет в президенты - я лично тоже ждать ещё пять лет незнамо чего не буду- чемоданы спакую на следующий же день.
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Смотря какой бизнес призывает. Ринатке и от Роттердама + нехило живётся. А у Гройсмана рост в экономике постоянный... Что-то не так? Забастовок на Рошене и Богдане не наблюдается. О чём тогда призывы?😉
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Это как ребята? Огромное количество специалистов выехало в Европу, рабочих мест валом...А расценки везде одинаковы...Почему правила классического капитализма не работают? Почему никто не может поторговаться на рынке труда?
Это говорит о том что манагеры бизнеса хорошо изучили теорию игр и вступили в корпоративный сговор...
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Понятно,что план у Ахметова простой: привести к власти нового Януковича,с помощью России закрыть Украину и снова сделать ее олигархическим зоопарком.
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