 Следователи ГБР задержали на взятке $34 тысячи и.о. начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель требовал от фигуранта уголовного производства 34 тыс. долларов за принятие мер в соответствии с действующим законодательством, в том числе организацию надлежащего рассмотрения заявления об уголовном правонарушении.

После получения второй части неправомерной выгоды в сумме, эквивалентной 15 тыс. долларов, полицейский был задержан следователями ГБР при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в г. Киеве и Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первую часть неправомерной выгоды правоохранитель получил ранее.

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Решается вопрос относительно сообщения полицейскому о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

В случае доказательства вины лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.