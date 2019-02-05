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 Общество
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Все про:взятка (4325) Нацполиция (8844) ГБР (211)

 Следователи ГБР задержали на взятке $34 тысячи и.о. начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева

Следователи Государственного бюро расследований задержали на вымогательстве 34 тысячи долларов взятки исполняющего обязанности начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прес-службу ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель требовал от фигуранта уголовного производства 34 тыс. долларов за принятие мер в соответствии с действующим законодательством, в том числе организацию надлежащего рассмотрения заявления об уголовном правонарушении.

После получения второй части неправомерной выгоды в сумме, эквивалентной 15 тыс. долларов, полицейский был задержан следователями ГБР при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ в г. Киеве и Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Первую часть неправомерной выгоды правоохранитель получил ранее.

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Решается вопрос относительно сообщения полицейскому о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды служебным лицом, которое занимает ответственное положение).

В случае доказательства вины лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/n3110059
 
   
 Топ комментарии
 
Отпустите чувака. Он как и Насиров, Мельник и бриллиантовые ни в чем не виноват. Спросите у ляшко - он подтвердит
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А что? Нормально гребут реформированрые "товарищи".
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Т.е. он вымогал бабки у потерпевших? Плядские реформы от соевых...
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Отпустите чувака. Он как и Насиров, Мельник и бриллиантовые ни в чем не виноват. Спросите у ляшко - он подтвердит
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Мельника можно уже вычеркнуть, недавно было сорок дней как он скончался...особняки, деньги и бриллианты почему-то взять с собой не захотел!
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Т.е. он вымогал бабки у потерпевших? Плядские реформы от соевых...
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ого, полуполковника повязали, а аппетиты то какие, офигеть!!
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Дамбас кормит Украину! Кармильцы наши!
Голосеевское управление киевской полиции возглавил полковник Олег Волошин.
Сегодня, 27 марта, начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, его заместитель Руслан Кузьменко и руководитель местной прокуратуры Артем Ясь представили личному составу Голосеевского управления столичной полиции нового начальника - полковника Олега Волошина.
"Олег Волошин за годы несения службы зарекомендовал себя порядочным и опытным работником. Он достойно прошел все этапы конкурса на руководящую должность в Голосеевском управлении полиции, где внедряется пилотный проект "Создание модели эффективного управления полиции в Киеве", - сказал Андрей Крищенко.

Присутствующие пожелали новому руководителю успехов в работе и выразили надежду, что управление полиции под его руководством продемонстрирует высокие показатели в противодействии преступности.
Олег Волошин службу в органах внутренних дел начал в 2000 году оперуполномоченным группы по оперативному обеспечению подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД в Донецкой области.
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А что? Нормально гребут реформированрые "товарищи".
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за роботу по закону требовал бабло это дно полицейской реформы
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а то, что он теперь лежит мордой в пол, это дно дна?
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На решті нагорода знайшла свого героя.
Цей виродок - ще та гнида, я думаю люди, які втратили житло через рейдерство сьогодні радіють
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Там щось сабакоа на сходняку ОЗУ НФ кричав що ми Європа))) І Путін ХЛО)) Так сабаков таке саме хло яу він тільки своє українське. На 5 році реформ маємо таке лайно тому що реформа МВС провалена і сам міністр корупціонер..
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Чекаю вже коли ДБР чи СБУ затримає самого сабакова.
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"Не верю", а как же "бумажки похожие на деньги"?
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Зачем эта новость? Давайте сразу когда он выйдет с компенсацией, чтобы время не тратить и нервы не портить.
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Цього хера підполковника затримали, а мафіозі продана відпустили за кордон вгамовувати переляк від арешту.
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не турбуйся. i менту нiчого не буде. Посидить трохи i все, Бочьковський знае Слідчі ДБР затримали на хабарі $34 тисячі в.о. начальника Голосіївського управління поліції Києва - Цензор.НЕТ 7698.
Слідчі ДБР затримали на хабарі $34 тисячі в.о. начальника Голосіївського управління поліції Києва - Цензор.НЕТ 7518
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орлы авакова - рюкзакова. каков министр , такие и подчиненные)))))
это реформа от карамельки и рюкзакова))))
рюкзаков, так говоришь всех мусоров переаттестовал, честные остались , а не честные уволены? ))))))
брехливый президент - брехливый министр мусоров . это дно!!!!!
делайте выводы, впереди выборы.вам нужны брехливые чиновники?
мне нет.
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Следователи ГБР задержали на взятке $34 тысячи и.о. начальника Голосеевского управления полиции Киева

потому,что нефиг с чужого поля урожай собирать)))
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для нашего менталитета, это вообще не преступление! это обычай, как мы любим сало, а мусульмане его не переваривают!!!
В лучшем случае - выгнать с работы и запретом работать в держустановах с проверкой по инд. коду и конфискацией, и все!!!
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" плечом к плечу и клюнула настоящая рыба..."
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Чувачок не очкуй ,обезжират и дело с концом ,за такое у нас не содят ,это топько в Китае тратят пулю , забашляеш и пойдёш на повышение ! да и дырку крути для третей звезды !
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Можно понять Капоне и Эскобара, которые мочили копов за непомерные аппетиты. А у нас менты крышуют проституток. А крутые держатели этого бизнеса им платят. Законтаченные.
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Мама не навчила,що хабарі брати це погана звичка.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСледователи ГБР задержали на взятке $34 тысячи и.о. начальника территориального отдела Голосеевского управления полиции Киева
 
 
 
 
 
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