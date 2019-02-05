 Супрун отстранена из-за того, что она имеет двойное гражданство и больше месяца является исполняющей обязанности, - пресс-служба суда

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении административного иска, поданного Игорем Мосийчуком. Определением суда от 5 февраля 2019 г. такое заявление было удовлетворено частично. В частности, судом принято - запретить первому заместителю Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяне Надежде совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. В то же время, ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ему как заместителю Министра", - говорится в заявлении.

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"Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем Министра здравоохранения Украины полномочий Министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016 г.). При этом, судом было установлено, что за пределами этого срока первый заместитель Министра здравоохранения Украины может выполнять исключительно те полномочия Министра здравоохранения Украины, которые были ему предоставлены по поручению Министра. В то же время, по состоянию на момент принятия решения об обеспечении административного иска, доказательства принятия такого распорядительного документа отсутствуют", - добавили в суде.

"Кроме того, суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Супрун Ульяна Надежда получила гражданство Украины и одновременно до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" в Украине существует единое гражданство", - отметили в суде.

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Как ранее сообщалось, суд открыл производство по административному делу по иску Игоря Мосийчука к и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун об отсутствии у нее полномочий министра. Истец просил суд установить отсутствие у Ульяны Супрун компетенции (полномочий), предусмотренной, в частности, но не исключительно, статьей 44 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", пунктом 10 Положения о Министерстве здравоохранения, утвержденного соответствующим постановлением Кабмина.