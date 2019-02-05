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 Супрун отстранена из-за того, что она имеет двойное гражданство и больше месяца является исполняющей обязанности, - пресс-служба суда

Окружной административный суд города Киева объяснил свое решение об отстранении Ульяны Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава тем, что, согласно нормативным актам, первый заместитель Министра здравоохранения Украины может исполнять обязанности министра лишь в течение месяца. Кроме того, первый заместитель может выполнять исключительно те полномочия министра, которые были ему предоставлены по поручению самого министра, тогда как о наличии данного поручения в отношении Супрун суду неизвестно. Также, суд учел то, что Супрун до сих пор находится в гражданстве США.

Об этом сообщила пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева рассмотрел заявление об обеспечении административного иска, поданного Игорем Мосийчуком. Определением суда от 5 февраля 2019 г. такое заявление было удовлетворено частично. В частности, судом принято - запретить первому заместителю Министра здравоохранения Украины Супрун Ульяне Надежде совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий Министра здравоохранения Украины. В то же время, ответчику не было запрещено осуществлять полномочия, которые были делегированы ему как заместителю Министра", - говорится в заявлении.

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"Свое решение суд мотивировал наличием признаков очевидной противоправности во временном исполнении первым заместителем Министра здравоохранения Украины полномочий Министра в срок, превышающий один месяц с момента наделения лица соответствующими полномочиями (27 июля 2016 г.). При этом, судом было установлено, что за пределами этого срока первый заместитель Министра здравоохранения Украины может выполнять исключительно те полномочия Министра здравоохранения Украины, которые были ему предоставлены по поручению Министра. В то же время, по состоянию на момент принятия решения об обеспечении административного иска, доказательства принятия такого распорядительного документа отсутствуют", - добавили в суде.

"Кроме того, суд учел доводы истца о том, что в 2015 году Супрун Ульяна Надежда получила гражданство Украины и одновременно до сих пор находится в иностранном гражданстве (гражданство США), в то время как в соответствии с Законом Украины "О гражданстве Украины" в Украине существует единое гражданство", - отметили в суде.

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Как ранее сообщалось, суд открыл производство по административному делу по иску Игоря Мосийчука к и.о. Министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун об отсутствии у нее полномочий министра. Истец просил суд установить отсутствие у Ульяны Супрун компетенции (полномочий), предусмотренной, в частности, но не исключительно, статьей 44 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", пунктом 10 Положения о Министерстве здравоохранения, утвержденного соответствующим постановлением Кабмина.

Источник: https://censor.net.ua/n3110058
 
 
 Топ комментарии
 
и главное, что эти два обстоятельства стали известно совсем недавно Суд отстранил Супрун из-за того, что она имеет двойное гражданство и больше месяца является исполняющей обязанности - Цензор.НЕТ 2241
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только сейчас заметили второе гражданство? Где Гнойсман, Югик, Вся шобла ?
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И как будто только у Супрун двойное (тройное) гражданство. Труханова когда с мэра пнут?
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Все гениальное просто. Нах искать объяснение? И так сойдёт.
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и главное, что эти два обстоятельства стали известно совсем недавно
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И как будто только у Супрун двойное (тройное) гражданство. Труханова когда с мэра пнут?
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только сейчас заметили второе гражданство? Где Гнойсман, Югик, Вся шобла ?
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больше месяца?...
т.е. до этого часа этого никто не знал?
или было не до этого? а тут... как раз.... выборы и подоспели
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Щодо подвійного громадянства - у випадку наявності дозволу на працевлаштування то не є проблемою. А те що, великі "рехфарматори" її не призначили міністром, а 2,5 роки тримали на посаді в.о., то хто їм доктор.
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Маєш на увазі Верховну Раду?

А так, взагалі - це один з позлічі прикладів, як законодавство та злоровий глузд змагаються між собою.
Приблизно так, як на московії вважали "легитимного" легітимним, бо він, мовляв, "не передав президентські функції наступному президенту". Так і з Скпрун - корупціонер Мусій їй не передав повноваження міністра, тому вона "нелегитімна".
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Хто наступний на черзі?Як би був Августо Піночєт?Але нажаль.
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У всіх з урядового кварталу є подвійне громадянство. Тому ПІШЛИ ВСІ НАХ....
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А як вони перевіряли наявність громадянства США?
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Были бы действительно медреформы успешными, а не обсурдными всем было бы наплевать сколько у нее гражданств и какое время она исполняет обязанности.
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А ведь это косяк коалиции в парламенте, у них были нарушены сроки подачи кандидатуры на пост министра здравохранения. Теперь новый президент имеет полное право в первый же день распустить этот парламент, интрига растет.
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тьотка хату в мічіганє покінула, пошла вайєвать, шоп нам, украінцам, здоровля отдать...
а остальна иліта тут як на фазєнду із Фльоріди приїздить. У них родіна там, а тут угодья
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А с гражданством нассырова все было значительно сложнее...
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А що буде,як за подвійне громадянство подати до суду на депутатів?
НІЧОГО!
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Заднеприводная партия слаба на бабки и очень их любит а жизнь людей для них как они пишут не имеет значение главное деньги вилоносцу

По инициативе Мосийчука Супрун запретили руководить Минздравом

InfoResist

Продолжение:Увольнение Супрун: появилась реакция Минздрава

Столичный окружной административный суд запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины. Об этом сообщил в Facebook лидер Радикальной партии Олег Ляшко.
«Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - наивысшая ценность. За это и боремся!» - написал нардеп.
Супрун відсторонено через те, що вона має подвійне громадянство і понад місяць є виконуючою обов'язки, - прес-служба суду - Цензор.НЕТ 6516

В постановлении отмечается, что истец в лице нардепа Игоря Мосийчука в ходатайстве ссылается на очевидную противоправность действий Супрун на должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины, поскольку ее назначение на данную должность в установленном порядке компетентным органом осуществлено не было. Суд согласился с этим утверждением и принял соответствующее решение.
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Мля... большая часть из 450 мудаков и мудачек, включая ради калов, в ВР имеют двойное гражданство.
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торчат уши бахтеевой, вроде ахметовской родственницы, она от медицины много имела на откатах, ну а шавки радиКальные ясно чьи баблосы отрабатывают...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСупрун отстранена из-за того, что она имеет двойное гражданство и больше месяца является исполняющей обязанности, - пресс-служба суда
 
 
 
 
 
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