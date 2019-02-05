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 Политика Украины
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Все про:пресс-конференция (209) Янукович (30430)

 Приговоренный к 13 годам беглый Янукович даст пресс-конференцию 6 февраля

Беглый экс-президент Виктор Янукович даст пресс-конференцию в Москве в среду, 6 февраля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Громадському" сообщил его адвокат Александр Горошинский.

Он отметил, что Янукович будет говорить о приговоре, вынесенном Оболонским судом Киева - "надо дать оценку этому "беспределу".

Он также добавил, что "возможно, будут и сюрпризы".

Пресс-конференция запланирована на 13.00 по киевскому времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оглашение приговора Януковичу в деле о госизмене. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

Источник: https://censor.net.ua/n3110050
 
 
 Топ комментарии
 
Давай заложи всех, кто тебе помог сбежать из Украины и почему попрошеновский суд, тебе имущество оставил.
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давно зека не було видно, куплю попкорну і подивлюся комедію
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Совет форумчанПравила форума
 
Скаже, що його засудили "незаконно" і він подасть позов до Європеймького суду. І щось мені підказує, що він той позов може виграти, бо те, як збирав докази алкопрокурор Югік і як дотримувся юридичної процедури ведення слідства - те ще та історія.
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Покажет решение Печёрского суда, что его восстановили в должности
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...і басманноВо "суду" москви, що він є олімпійським чемпіоном на території росії. Засуджений до 13 років Янукович-утікач дасть прес-конференцію 6 лютого - Цензор.НЕТ 33
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Щоб ...виставити суддям "Лот №4-невинний (святий)" Торги у закритому режимі.
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там 3 - эта 4...
предыдущие закрыло кгб и береговой - но не люди!!! Приговоренный к 13 годам беглый Янукович даст пресс-конференцию 6 февраля - Цензор.НЕТ 1875
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хорош последыш Засуджений до 13 років Янукович-утікач дасть прес-конференцію 6 лютого - Цензор.НЕТ 1506
кто не понял зэку рашка президенство купила!!!! Засуджений до 13 років Янукович-утікач дасть прес-конференцію 6 лютого - Цензор.НЕТ 1466
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"возможно, будут и сюрпризы" - он шо, ужо иск подал на восстановление в должности смотрителя страусов?
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13 лет он отсидит с момента задержания.Мало того,что суд фейковый и срок такой же.
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Как символично!Ему духи дедов через венок дюлей дали,как смогли...Но тварь не понялО,что не туда дружить собралось.
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Давай заложи всех, кто тебе помог сбежать из Украины и почему попрошеновский суд, тебе имущество оставил.
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прафффеССор зек хоче вилити якійсь компромат... і агітувати за вілкулів, бойків та медведчуків на виборах...
бідака чуркін...-здох за зека...
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этот профи шапочных наук Приговоренный к 13 годам беглый Янукович даст пресс-конференцию 6 февраля - Цензор.НЕТ 4873
грося - трусняковых - не перепутай кутузофф Приговоренный к 13 годам беглый Янукович даст пресс-конференцию 6 февраля - Цензор.НЕТ 41
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і анька похвалила його за спонтанний п'яний куні в кулуарах
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хоть не в Киеве...а то после того как сняли арест с Захарченко от чоколадного всего можно ожидать
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давно зека не було видно, куплю попкорну і подивлюся комедію
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"...Янукович-утікач..."
===
Розсмішили до сліз. Засуджений до 13 років Янукович-утікач дасть прес-конференцію 6 лютого - Цензор.НЕТ 7084
Що означає "Янукович-утікач"? Може скоротити до "Янукач"? Чи "Янутікач"? Засуджений до 13 років Янукович-утікач дасть прес-конференцію 6 лютого - Цензор.НЕТ 7084 Засуджений до 13 років Янукович-утікач дасть прес-конференцію 6 лютого - Цензор.НЕТ 7084 Засуджений до 13 років Янукович-утікач дасть прес-конференцію 6 лютого - Цензор.НЕТ 7084
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Що проФФесор з коми вийшов нога перестала боліти і він вже нею може говорити???
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Ходит слушок , что в Лугандон его просють рулить Барыга и ху ло ,из днр инфа . Еще . ЕСПЧ его оправдает , на то у шоколадных и расчет ,ему не вменили экономических преступлений . которых полно . Лучше расскажи , за какие выкупы вас отпустили , и про снайперов .
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Так он какое ОПГ должен возглавить, только донбабвийское?
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Конференция будет вместе с "первой леди"? Засуджений до 13 років Янукович-утікач дасть прес-конференцію 6 лютого - Цензор.НЕТ 4086
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неужели выздоровел????
сюрпризы- вместо карандашей бейсбольные биты будет ломать???
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Ломать чи будет,чи нет,а вот кое у кого нервное пописывание начнется. Засуджений до 13 років Янукович-утікач дасть прес-конференцію 6 лютого - Цензор.НЕТ 9945
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чекайте, цей Злодій шапкокрад-"несудимий" янукович як і захарченко буде виправданий найгуманнішим судом України: печерським судом і потім ще в Президенти піде....вже має "чесно зароблені гроші" на файний старт..
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Янукович откроет нам тайну Майдана, кто расстреливал людей и, как Пашинский руководил этим процессом. Думаю, Порошенко и его банда получат нежданчик от Овоща - пришло время интересных историй.
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Если хочет что бы его прес-конференция имела успех, пускай приезжает ее давать в Киев. Засуджений до 13 років Янукович-утікач дасть прес-конференцію 6 лютого - Цензор.НЕТ 8412
Ради этого мы и шапки оденем.
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ну анька прогнулась...
мало ее обижали
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Прийдеться пиво та рибу оставити на завтра.Де можна глянути на шоу?
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От випийте пиво з рибою сьогодні, а на завтра -- щось міцніше
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что блаааать за дебильный термин - агрессивная война
бывает ещё и моролюбивая ???
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПриговоренный к 13 годам беглый Янукович даст пресс-конференцию 6 февраля
 
 
 
 
 
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