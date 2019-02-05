 Война на Донбассе: в России рассказали о потерях ВС РФ в Украине

Об этом шла речь на презентации книги "Россия и Украина. Дни затмения", которая состоялась в Москве при участии журналистов газеты "Псковская губерния". Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, эта газета практически единственная в РФ, которая писала об участии российской армии в войне на востоке Украины.

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В частности, журналисты газеты оказались единственными, кто поехал на кладбище и сфотографировал свежие могилы погибших на Донбассе псковских десантников. Как сообщил на презентации главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин, только жителей Пскова на российско-украинской войне погибло не менее 200 человек. "Именно в таком количестве "груз-200" и прибыл во Псков", - уточнил Камалягин.

По его словам, точное количество всех погибших российских солдат в Украине засекречено, а во псковской десантно-штурмовой дивизии упразднили должность пресс-секретаря, посоветовав обращаться за такой информацией в Министерство обороны РФ. "Я не могу назвать общее количество погибших российских солдат, но мне кажется, что оно приблизительно такое же, как численность украинских военных", - предположил Камалягин.

Журналист также отметил, что равнодушие граждан РФ к судьбе погибших в Украине российских военных связано с политикой федеральных каналов, которые старательно избегают этой темы.

Книга "Россия и Украина. Дни затмения" выпущена тиражом в 1,5 тыс экземпляров и представляет собой сборник статей, вышедших в газете "Псковская губерния" про участие России в войне на Донбассе. Материал издания охватывает события 2014-2017 годов. Предполагается, что книга будет представлена и в Киеве.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с начала войны на Донбассе погибли около 2,5 тысяч мирных граждан, в том числе 242 ребенка. При этом, специалисты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor не прогнозируют, что Россия будет пробивать сухопутный коридор в Крым.