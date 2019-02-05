 Война на Донбассе: в России рассказали о потерях ВС РФ в Украине

Об этом шла речь на презентации книги "Россия и Украина. Дни затмения", которая состоялась в Москве при участии журналистов газеты "Псковская губерния". Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, эта газета практически единственная в РФ, которая писала об участии российской армии в войне на востоке Украины.
В частности, журналисты газеты оказались единственными, кто поехал на кладбище и сфотографировал свежие могилы погибших на Донбассе псковских десантников. Как сообщил на презентации главный редактор газеты "Псковская губерния" Денис Камалягин, только жителей Пскова на российско-украинской войне погибло не менее 200 человек. "Именно в таком количестве "груз-200" и прибыл во Псков", - уточнил Камалягин.
По его словам, точное количество всех погибших российских солдат в Украине засекречено, а во псковской десантно-штурмовой дивизии упразднили должность пресс-секретаря, посоветовав обращаться за такой информацией в Министерство обороны РФ. "Я не могу назвать общее количество погибших российских солдат, но мне кажется, что оно приблизительно такое же, как численность украинских военных", - предположил Камалягин.
Журналист также отметил, что равнодушие граждан РФ к судьбе погибших в Украине российских военных связано с политикой федеральных каналов, которые старательно избегают этой темы.
Книга "Россия и Украина. Дни затмения" выпущена тиражом в 1,5 тыс экземпляров и представляет собой сборник статей, вышедших в газете "Псковская губерния" про участие России в войне на Донбассе. Материал издания охватывает события 2014-2017 годов. Предполагается, что книга будет представлена и в Киеве.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с начала войны на Донбассе погибли около 2,5 тысяч мирных граждан, в том числе 242 ребенка. При этом, специалисты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor не прогнозируют, что Россия будет пробивать сухопутный коридор в Крым.
Не думаю, що всі вони російські громадяни, швидше за все це в основному попочлєнци, але пенсії їм платятья з рос. бюджету.
Тому можна важати, що втрати саме рос. військових на донбасі як мінімум не менші, а втрати ВСУ.
29 июня 2018, Согласно обнародованным данным, потери РФ в военных конфликтах на Донбассе и Сирии только на конец 2015 года составили около 100 тысяч человек. »
https://www.dialog.ua/war/155019_1530286449
Учитывая, что с советских времён нужно множить минимум на три-четыре да ещё на колличество регионов, и принимая во внимание, что с алтайских эбеней припёрлось меньше, чем с ростовско-воронежских, то там нормально так выпиляно уродцев.
Ми разом в армії служили
Наші батьки німчура били,
Побудували фабрики, заводи
Ми ніби є братські народи.
Пісні співали, що за мир
Наш завжди був і є орієнтир:
-Солдат з Росії тільки захищає
Всім ділиться та пригощає.
Як важно з лихом жити
І якось це все переварити,
Що «брат» ударить в спину
Буде вбивати батька і дитину.
Вбивця заліз до нас з Росії,
Ще вчора миру та добра носії,
Попереду йшов їхній офіцер,
Війни та мук відважний режисер.
Кордони перейшли їхні війська
Через одного посмішка азійська.
Летіли і ракети і снаряди із Росії
На Донбаські землі «братські» тії.
За мить створили якісь ЛДНР
За лінією фронту їхній інтер'єр,
Зробили прапор, герб і форму,
Щоб світ вважав їх там за норму.
З'явивсь народ як «новорос»
Окремий етнос, чи змії фалос,
Повадки й мова як у московита-
Брехлива, нагла та сердита.
Там десять тисяч вже забито,
Де потопталось москаля копито.
Нема кінця вже тій війні-
Кровавій «російській весні».
22.11.2018Анатолій Березенський
Що робиш на моїй землі
Московит ворог вічний,
Ти ж окупант у цій війні
Загарбник злий, цинічний.
Чому заліз у мою хату
Де моя правда і статут?
Немає в тебе тут мандату
Ніхто не радий тобі тут.
Іди в свою велику хату
І там порядок наведи.
Вимети сміття і всю вату
Помийся сам і не смерди.
06.11.2018Анатолій Березенський
29 июня 2018,
« Благодаря статистике Пенсионного фонда РФ, удалось узнать секретную информацию о том, сколько военнослужащих на самом деле РФ потеряла при вторжении на украинский Донбасс. Цифры впечатляют. .
"Пенсионный фонд России рассекретил засекреченные Путиным военные потери РФ в "мирное" время, т.е. за время войны с Украиной и, частично, Сирией". Согласно обнародованным данным, потери РФ в военных конфликтах на Донбассе и Сирии только на конец 2015 года составили около 100 тысяч человек. »
Вот и ответ вьіводку петушария и стаду кремлеботов на их вскукареки: «Да если бьі россия захотела, она через два часа бьіла бьі в Киеве.»
https://www.dialog.ua/war/155019_1530286449
Ну, как, смиренная рассея,
Ты поднялась уже с колен ???..
На трон поставила злодея
И жаждешь новых перемен ?!..
Так не бывает в бренном мире;
За всё придется дать ответ:
За беспредел и кровь в Пальмире
И за сожжённый минарет...
За смерть, за слёзы, за страданья,
За то, что начала войну...
За путинские злодеянья,
За гробовую тишину...
За всё ответишь в одночасье;
Не за горами Судный час:
За Крым - украденное счастье,
И за расстрелянный Донбасс...
Ведь вознеся на трон плебея,
Ты не дождёшься перемен...
Безумная страна рассея,
Так и не вставшая с колен...
Автор: Юрий Николаевич Цюрик
в грязном фургоне,
с водкой в бидоне, унылые,катим домой...
Фуру швыряет,
водила икает,
яму поймает - и точно майор блевонет...
А "ихтамнеты"
в черных пакетах
едут на родину в землю компостом залечь...
Вышло неловко
с "коммандировкой"
или с путевкой, да чё там, всем похер уже...
https://www.youtube.com/watch?v=TbaDvOrYERk
И ета подаваемая Цезором информация, ето скрьітьій плевок в сторону наших ВСУ, так как соотношение потерь наступающей и обороняющейся сторньі 3:1, а здесь подается 1:1 .
Потом когда их поймают на етом вранье, они скажут, что ето потери без учета «местньіх», и будут юлить продолжая врать (и им помогают местньіе шестерки «соглашаясь» на 10, 20 тьісяч...)Да неужели что разве для сокрьітия таких чисел путин в 2014 (именно, «совпадение» то какое) ввел закон о засекречивании потерь русской армии ?
Поетому: Благодаря статистике Пенсионного фонда РФ, потери РФ в военных конфликтах на Донбассе и Сирии только на конец 2015 года составили около 100 тысяч человек. »
https://www.dialog.ua/war/155019_1530286449