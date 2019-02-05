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 Политика Украины
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Все про:Россия (71900) Донбасс (17889) Климкин (2052)

 Если за пять лет Украина не сделает рывок, Россия нас грохнет, - Климкин

За следующие пять лет Украине необходимо осуществить экономический рывок и избавиться от постсоветской ментальности, иначе Россия развалит нашу страну.

Об этом в интервью изданию "Лига" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.

"Если мы не предложим украинцам рывок, если мы его не совершим - мы будем постепенно сползать вниз. Мы должны перепрыгнуть и себя, и тех, кого мы хотим оставить позади. Переползти не удастся. Если мы не спасем человеческий капитал, образование, безопасность, заботу о здоровье – нет будущего. Сейчас, прямо сейчас надо начинать действовать. Иначе Донбасс покажется нам самой маленькой проблемой", - заявил Климкин.

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"Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением – ментально, идеями, экономикой. Это возможно. В будущем. Я хорошо помню проекты, которым тоже оказывал помощь, когда дети с украинского Донбасса приезжали в другие регионы в первый для себя раз и вначале пытались срывать украинский флаг, а через месяц – уже пели украинский гимн. Работать надо. Мы много говорим о соборности, но далеко не все готовы что-то для этого делать. Но забирать Донбасс, нашпигованный российскими структурами, это точно конец европейской и демократической Украине", - добавил он.

По его мнению, для возвращения региона под украинский контроль необходимы две вещи: Украина как успешный и конкурентный в мире демократический проект и достижение между Западом и Россией понимание, что Украина - это часть демократического мира.

Климкин констатировал, что пока у нас нет "ни того, ни другого, но мы можем этого достичь".

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"Если будем успешными - возникнут проблемы для российской модели. И там, похоже, неплохо это понимают. Но если не перезагрузимся и не избавимся от постсоветской ментальности за следующие 5 лет – Россия нас грохнет", - резюмировал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3110041
 
 
 Топ комментарии
 
Ещё пять лет?
А эти, прошедшие 5 лет с потужними реформами, уже не в счёт?
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Тут у них все схвачено - за эти 5 лет виновата Вона )
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Хорошо и правильно подмечено,осталось для начала рывка 90% чиновников и политиков посадить в тюрьму за коррупцию,начиная с сегодняшних первых лиц !
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Сидел бы ты и дальше на UAinfo казался бы умнее
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Клімкін висловився не зовсім точно (глибина і філігранність думки - не найсильніше його місце), але щиро.
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А що попередні 5 років робили?
може у Клімкіна постсовєтська ментальність, але у більшості українського народу - її давно вже немає.
А проблема наша не в постсовєтській ментальності, а алігархічному устрої та монополізації економіки.
То треба було почати в 2014, а зараз..як можна за наступні 5 років щось змінити, якщо навіть відповідного законодавства не створено!
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Судячи з наших можливостей, аж смішно, що комусь нас хочеться грохнуть!!! Європі не хочеться нас грохнуть??? уже 4 роки просимся!
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рывок куда ? за пять лет мы сделали мошнейший рывок в пропасть , даже по зарплатам не можем приблизится к той че была во время яныка , по беспределу чиновников да рывок , о каком рывке свистит климкин , ну и понятно он в рывке участвовать не будет
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За пять лет Петя рванул крепко, если верить Юльке , то он увеличил состояние в восемьдесят раз .. Якщо за п'ять років Україна не зробить ривок, Росія нас розвалить, - Клімкін - Цензор.НЕТ 7810
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ага віра в юлю приведе до мааськовських болот...
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Не обязательно в неё верить, нужно просто понять, что всё ею сказанное взято из открытышх источников и официальных документов ... ты когда нибудь слышал чтобы кто нибудь из фигурантов опроверг её слова? поплеваться - это как водится, а опровергнуть никак

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Если дать вам ещё пять лет,то Украине будет гаплик ,поэтому вам надо дать не пять а минимум 15 лет уголовного срока а прорыв пусть попытаются сделать другие люди а вы сделали всё возможное,чтобы украинцы были нищими,больными и разочарованными во всём и во всех..
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а нельзя ли убрать это чмо, которое называет себя дипломатом? более неадекватного главы МИДа у нас еще не было. тот который орал про питунхуйло и тот был адекватнее.
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Новини Freedom House визнала Україну "частково вільною" країною
Правозахисники документують в Україні напади на активістів та непокояться процесом відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.
Якщо за п'ять років Україна не зробить ривок, Росія нас розвалить, - Клімкін - Цензор.НЕТ 3653
Україна в 2019 році залишається в статусі "частково вільної" країни, а окупований Росією Крим отримав статус "невільна територія", йдеться вщорічному звітіміжнародної правозахисної організації Freedom House, оприлюдненому у вівторок, 5 лютого. У цифровому виразі Freedom House присудила Україні за підсумками 2018 року 60 балів зі 100 можливих, тоді як за 2017 рік в України було 62 бали.
У звіті Freedom in the World 2019 ("Свобода у світі 2019") зазначається, що правозахисні групи задокументували в Україні понад 50 нападів на активістів і правозахисників упродовж перших дев'яти місяців минулого року. У звіті також йдеться про те, що українські законодавці та президент країни Петро Порошенко ухвалили законодавчі акти про створення Вищого антикорупційного суду, проте внутрішні і міжнародні спостерігачі висловили занепокоєння процесом відбору суддів, які мають увійти до складу суду. У правозахисній організації також нагадали про дані ООН щодо загибелі цивільних осіб на Донбасі.
Ситуація в Криму
Окупований Росією півострів Крим цього року отримав статус "невільної" території з огляду на переслідування, арешти і затримання за мирну діяльність активістів та представників опозиції, що виступали проти російської окупації. "У листопаді російські сили атакували та захопили три українські морські судна в Чорному морі неподалік Криму, що посилило напругу. 24 українських військовослужбовців затримали під час нападу, і на кінець року вони залишаються під вартою", - нагадали правозахисники. Також у звіті звернули увагу на ув'язнення у грудні минулого року чотирьох кримських татар нібито за зв'язки з ісламістським угрупуванням "Хізб ут-Тахрір", яке визнано терористичною організацією в Росії, але не в Україні.
У Freedom House наголосили, що відмінності щодо України та Криму у звітах "Свобода у світі" не ставлять під сумнів приналежність Криму до України.
Разом з Україною "частково вільними" зараз визнані ще 59 інших держав і п'ять територій, серед яких Молдова, Угорщина, Албанія, Сербія, Македонія, Боснія та Герцеговина, Мексика, Пакистан, М'янма, Індонезія.
У розділ "невільних" потрапили 50 країн і вісім територій, зокрема Росія, Білорусь, Казахстан, Китай, Єгипет, Алжир, Лівія, Саудівська Аравія, Іран, Ірак.
Загалом у звіті проаналізували 209 країн і територій. "Вільними" визнано 86 країн і одну територію, серед яких США, Канада, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Польща, Великобританія, країни Балтії, Бразилія, Аргентина, Чилі.https://www.dw.com/uk/freedom-house-визнала-україну-частково-вільною-країною/a-47364327?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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Для мощного рывка нашему руководству не хватаем мощного пендаля, чтобы выбил их задницы с занимаемых кресел. Вот тогда все и перезагрузится.
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Так за 5 лет при порошенко миллионов 5 уже уехало. Если порошенко останется - то никого и не останется.
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Ну, так слава ж Безвизу , который так старательно выпрыгивали на Майдане !!!
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За счёт чего будет сделан этот рывок?
И что мешало заложить его основу? Вы 5 лет имеете полную власть. Ни одной экономической реформы Поросенко так и не провёл. Только полоскал мозги всякими безвизами и томосами.
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це зрозуміло любому ослу а не тіки клімкіну
питання як це зробити
1 треба єтак 200 млрд долл
2 кваліфіковані люди які зможуть ці гроші переробити в продукт який продається
немає і не буде ні 1 ні 2 тому це просто брехня
продовжуємо зачичати чорноземи від тубільців для арійської раси
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дуже небезпечна заява, яка свідчить про дійсний стан речей і наші перспективи
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Та у них уже от страха внутренние тормоза срывает - что натворили то !!! Чувствуют , видимо, что отвечать придется...
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Люди, які теперішню владу поливають брудом, невже вірите, що якщо прийде Юля, чи Зевова, і зразу наступить райске життя???!!!
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Да тут не "брудом надо поливать", а хороший дрын нужен!
Если эта продажная, бездарная, потешная "влада" ничего путнего не сделала, так жЮля вообще полный гаплык устроит стране.
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Брудом? Корупція, мародерство і колаборація це дійсно бруд від якого треба позбавлятися
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нет, мы уверены что если власть не поменять, то наступить песец
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Если через 5 лет ничего не изменится надо грохнуть Чугункина.
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Нова ментальність їде за кордон працювати і там потім живе. стара ментальність залишаеється і голосує з атаку ж стару ментальність. час втрачено.
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С такими реформаторами, не знаю что там через 5, но через 10 здесь будет безлюдная пустыня.
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Какие пять лет? Украина имела потрясающие перспективы , и вы все просрали. Теперь настало прозрение? Какой может быть прорыв при таком уровне коррупции? Какие инвестиции при таком крррумпированном суде, который якобы уже после реформы.
Например, сакашвили в затоку призвал инвестора, так его чудом не убили, деньги до сих пор вернуть не может, об этом вопиющем случае знают все абсолютно!
Когда в 14 году на Украину напала рашка,,то все мы вспомнили, что мы не только люди, отцы, матери, предприниматели или рабочие, а граждане своей страны, которую нужно спасать. Мы учились воевать, а кто по определенным причинам - женщина- помогать армии и волонтерам. Но только жадные до усрачки коррупционеры , захватившие власть, не вспомнили об этом по- настоящему. Лживые слёзы и кочевых- вот потолок, на который вы способны.
Эти все слова возможно не к Климкину. Но просто возмущение и отчаяние душит изнутри. Почему вы влезли во власть, если вы ни хрена не могли изменить?
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Если мы не спасем человеческий капитал, образование, безопасность, заботу о здоровье - нет будущего.

В пору говорить о восстановлении
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З вами зробить... два кроки вперед і три назад...в тайожний союз
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Нас избавь советской ментальности

Заодно и от кучмо-синдромности
От бандита насквозь однорнорукого
И потомков грехов Долгорукого
Прирастёт же совет к нам супруновский
Не падём же и в бред пальмомасловый
Не назначим мы мзду неимущему
И не быть в отпусках вездесущими

Не присвоим палаты казённые
Но на отчих морях посажёнными
Восседать, лепоту бы там взращивать
И окурки в песках выхолащивать
Гой ты еси, воздай очевидности
Капитанам на план стратегический!
Пусть заткнутся иль сделают
что-нибудь, ну хотя б кулю в лоб героически...
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Не, Клим(Чугун)кина не грохнут - скажет, дескать, тщательно чистил тестюхину российскую медаль «За возвращение Крыма» - ему и зачтётся.
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В смысле перезагрузимся? С утра проснулся, и Слава Україні! Піду приберу сміття за двором; гей, куме, ти хотів до мене по блату? А *** тобі - не ковбаса? Я за роботу і країну думаю, а не як кумів-ледарів виручати... Ой, синку, на права здати не можеш? Сала треба занести? Ото чув, що я кумові сказав, оте і повтори, вчитися треба краще, перездаси. Жінко, ти була у дитсадку, що напрацювала? М'ясо додому несеш? І леноліум відклала, щоб я потім забрав? Піди та покайся, красти не можна, віддай м'ясо в столову, а лінолеумом застеліть отой убогий вхід до групи. Чого це я підарас? Чого ви всі від мене повідверталися? Куме, ти шо, вже не п'єш? Синку, що значить я старий пердун? Жінко, що значить у сусідів кухня новим лінолеумом застелена а ми як нелюди? Я - гордий українець, і для мене понад усе не моя хата з краю, а всеукраїнське процвітання... Ой, що таке? Куди ви мене пхаєте? Чого "вимітайся та сам собі процвітай"? Куме, допоможи!!!!!!....
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за такі висловлювання цього міністра треба гнати у три шиї аж до Рязані
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А Порошенко П.А. об этом знает? или надеется договорится?
А майдановцы ? Они-то понимают что янукович в таком случае вернется и они будут в лучшем случае валить тайгу для китайцев?
Полная противоположность "Это жу-жу-неспроста"!
Ну полная атрофия самосохранения! По нашому ЖАХ !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсли за пять лет Украина не сделает рывок, Россия нас грохнет, - Климкин
 
 
 
 
 
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