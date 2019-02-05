 Если за пять лет Украина не сделает рывок, Россия нас грохнет, - Климкин

Об этом в интервью изданию "Лига" заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает Цензор.НЕТ.
"Если мы не предложим украинцам рывок, если мы его не совершим - мы будем постепенно сползать вниз. Мы должны перепрыгнуть и себя, и тех, кого мы хотим оставить позади. Переползти не удастся. Если мы не спасем человеческий капитал, образование, безопасность, заботу о здоровье – нет будущего. Сейчас, прямо сейчас надо начинать действовать. Иначе Донбасс покажется нам самой маленькой проблемой", - заявил Климкин.
"Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением – ментально, идеями, экономикой. Это возможно. В будущем. Я хорошо помню проекты, которым тоже оказывал помощь, когда дети с украинского Донбасса приезжали в другие регионы в первый для себя раз и вначале пытались срывать украинский флаг, а через месяц – уже пели украинский гимн. Работать надо. Мы много говорим о соборности, но далеко не все готовы что-то для этого делать. Но забирать Донбасс, нашпигованный российскими структурами, это точно конец европейской и демократической Украине", - добавил он.
По его мнению, для возвращения региона под украинский контроль необходимы две вещи: Украина как успешный и конкурентный в мире демократический проект и достижение между Западом и Россией понимание, что Украина - это часть демократического мира.
Климкин констатировал, что пока у нас нет "ни того, ни другого, но мы можем этого достичь".
"Если будем успешными - возникнут проблемы для российской модели. И там, похоже, неплохо это понимают. Но если не перезагрузимся и не избавимся от постсоветской ментальности за следующие 5 лет – Россия нас грохнет", - резюмировал он.
може у Клімкіна постсовєтська ментальність, але у більшості українського народу - її давно вже немає.
А проблема наша не в постсовєтській ментальності, а алігархічному устрої та монополізації економіки.
То треба було почати в 2014, а зараз..як можна за наступні 5 років щось змінити, якщо навіть відповідного законодавства не створено!
Правозахисники документують в Україні напади на активістів та непокояться процесом відбору суддів до Вищого антикорупційного суду.
Україна в 2019 році залишається в статусі "частково вільної" країни, а окупований Росією Крим отримав статус "невільна територія", йдеться вщорічному звітіміжнародної правозахисної організації Freedom House, оприлюдненому у вівторок, 5 лютого. У цифровому виразі Freedom House присудила Україні за підсумками 2018 року 60 балів зі 100 можливих, тоді як за 2017 рік в України було 62 бали.
У звіті Freedom in the World 2019 ("Свобода у світі 2019") зазначається, що правозахисні групи задокументували в Україні понад 50 нападів на активістів і правозахисників упродовж перших дев'яти місяців минулого року. У звіті також йдеться про те, що українські законодавці та президент країни Петро Порошенко ухвалили законодавчі акти про створення Вищого антикорупційного суду, проте внутрішні і міжнародні спостерігачі висловили занепокоєння процесом відбору суддів, які мають увійти до складу суду. У правозахисній організації також нагадали про дані ООН щодо загибелі цивільних осіб на Донбасі.
Ситуація в Криму
Окупований Росією півострів Крим цього року отримав статус "невільної" території з огляду на переслідування, арешти і затримання за мирну діяльність активістів та представників опозиції, що виступали проти російської окупації. "У листопаді російські сили атакували та захопили три українські морські судна в Чорному морі неподалік Криму, що посилило напругу. 24 українських військовослужбовців затримали під час нападу, і на кінець року вони залишаються під вартою", - нагадали правозахисники. Також у звіті звернули увагу на ув'язнення у грудні минулого року чотирьох кримських татар нібито за зв'язки з ісламістським угрупуванням "Хізб ут-Тахрір", яке визнано терористичною організацією в Росії, але не в Україні.
У Freedom House наголосили, що відмінності щодо України та Криму у звітах "Свобода у світі" не ставлять під сумнів приналежність Криму до України.
Разом з Україною "частково вільними" зараз визнані ще 59 інших держав і п'ять територій, серед яких Молдова, Угорщина, Албанія, Сербія, Македонія, Боснія та Герцеговина, Мексика, Пакистан, М'янма, Індонезія.
У розділ "невільних" потрапили 50 країн і вісім територій, зокрема Росія, Білорусь, Казахстан, Китай, Єгипет, Алжир, Лівія, Саудівська Аравія, Іран, Ірак.
Загалом у звіті проаналізували 209 країн і територій. "Вільними" визнано 86 країн і одну територію, серед яких США, Канада, Німеччина, Франція, Іспанія, Італія, Польща, Великобританія, країни Балтії, Бразилія, Аргентина, Чилі.https://www.dw.com/uk/freedom-house-визнала-україну-частково-вільною-країною/a-47364327?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
И что мешало заложить его основу? Вы 5 лет имеете полную власть. Ни одной экономической реформы Поросенко так и не провёл. Только полоскал мозги всякими безвизами и томосами.
питання як це зробити
1 треба єтак 200 млрд долл
2 кваліфіковані люди які зможуть ці гроші переробити в продукт який продається
немає і не буде ні 1 ні 2 тому це просто брехня
продовжуємо зачичати чорноземи від тубільців для арійської раси
Если эта продажная, бездарная, потешная "влада" ничего путнего не сделала, так жЮля вообще полный гаплык устроит стране.
Например, сакашвили в затоку призвал инвестора, так его чудом не убили, деньги до сих пор вернуть не может, об этом вопиющем случае знают все абсолютно!
Когда в 14 году на Украину напала рашка,,то все мы вспомнили, что мы не только люди, отцы, матери, предприниматели или рабочие, а граждане своей страны, которую нужно спасать. Мы учились воевать, а кто по определенным причинам - женщина- помогать армии и волонтерам. Но только жадные до усрачки коррупционеры , захватившие власть, не вспомнили об этом по- настоящему. Лживые слёзы и кочевых- вот потолок, на который вы способны.
Эти все слова возможно не к Климкину. Но просто возмущение и отчаяние душит изнутри. Почему вы влезли во власть, если вы ни хрена не могли изменить?
В пору говорить о восстановлении
Заодно и от кучмо-синдромности
От бандита насквозь однорнорукого
И потомков грехов Долгорукого
Прирастёт же совет к нам супруновский
Не падём же и в бред пальмомасловый
Не назначим мы мзду неимущему
И не быть в отпусках вездесущими
Не присвоим палаты казённые
Но на отчих морях посажёнными
Восседать, лепоту бы там взращивать
И окурки в песках выхолащивать
Гой ты еси, воздай очевидности
Капитанам на план стратегический!
Пусть заткнутся иль сделают
что-нибудь, ну хотя б кулю в лоб героически...
А майдановцы ? Они-то понимают что янукович в таком случае вернется и они будут в лучшем случае валить тайгу для китайцев?
Полная противоположность "Это жу-жу-неспроста"!
Ну полная атрофия самосохранения! По нашому ЖАХ !