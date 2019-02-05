 Кабмин поддерживает деятельность Супрун в должности и.о. главы Минздрава, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Считаю, что она назначена с соблюдением действующего законодательства. Я не вижу никаких оснований для отстранения ее от должности", - сказал он.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что правительство поддерживает деятельность Супрун в должности и.о. главы Минздрава.

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Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.