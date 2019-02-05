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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (10822) Минздрав (1836) Розенко (605) Супрун Ульяна (387)

 Кабмин поддерживает деятельность Супрун в должности и.о. главы Минздрава, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко не видит оснований для отстранения Ульяны Супрун от должности исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Считаю, что она назначена с соблюдением действующего законодательства. Я не вижу никаких оснований для отстранения ее от должности", - сказал он.

Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что правительство поддерживает деятельность Супрун в должности и.о. главы Минздрава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение об отстранении Супрун принял судья, восстановивший Насирова в должности, - Егор Соболев

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3110038
 
   
 Топ комментарии
 
Тримайтесь пані Уляно! Українці з Вами. Так тримати!
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тролля а по существу статьи писать будешь или ты судя зашел только гадить на сайте - админ обратите внимание
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этот пышущий здоровьем, розовощекий поросенок Розенко, яркий пример знаменитой фразы одного киногероя: - "Кто не работает, тот ест! Учись студент"! Кабмін підтримує діяльність Супрун на посаді в.о. голови МОЗ, - Розенко - Цензор.НЕТ 9951
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Тримайтесь пані Уляно! Українці з Вами. Так тримати!
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Тепер головне не дати ******** втекти з Украіни. Кара мусить бути!
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торчат уши бахтеевой, вроде ахметовской родственницы, она от медицины много имела на откатах, ну а шавки радиКальные ясно чьи баблосы отрабатывают...
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этот пышущий здоровьем, розовощекий поросенок Розенко, яркий пример знаменитой фразы одного киногероя: - "Кто не работает, тот ест! Учись студент"! Кабмін підтримує діяльність Супрун на посаді в.о. голови МОЗ, - Розенко - Цензор.НЕТ 9951
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тролля а по существу статьи писать будешь или ты судя зашел только гадить на сайте - админ обратите внимание
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тебя старичка забыл спросить, что мне писать, ты же яценюкский выкормышь, сидишь тут уже пять лет, собирай чемодан дед, скоро из бюджета ты фигу получишь за вои посты, наверное за это время нажрал такую же харю как и Розенко, вот тебя и заколбасил мой пост Я то хорошо помню, как ты писал, что твой сынок возле Яценюка отирается и тебе хорошо и сытно живется, все дед, скоро будешь жить как и все украинцы, а пока усохни Кабмін підтримує діяльність Супрун на посаді в.о. голови МОЗ, - Розенко - Цензор.НЕТ 5001
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И к админу нечего пинять, сколько ты здесь тролль за 5 лет нагадил, 100 флешек не хватит Кабмін підтримує діяльність Супрун на посаді в.о. голови МОЗ, - Розенко - Цензор.НЕТ 4058
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ты за один день успел нагадить.
почему никто не видит ?
не специально ли ?
а может потому что ты в штате состоишь и имеешь доступ к крестику ?
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исчезни откуда появился, проксирианец- патриот Кабмін підтримує діяльність Супрун на посаді в.о. голови МОЗ, - Розенко - Цензор.НЕТ 5377
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с мелкой букашкой не советуюсь.
констя, а констя..
так ты не отрицаешь ?
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Сегодня Стець видать и с отпуска и с больничного всех вас отозвал
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судячи з активності ольгінських ********** нагадую стару добру інструкцію ще з часів Майдану. Автор не відомий, але Бережи Його Бог.

Не обращайте внимание на ТРОЛЛЕЙ, а тем более не вступайте с ними в полемику! Поскольку их работа-вызвать у вас сомнение, возмутить вас, сделать пассивным и безразличным, это как минимум, а максимум - сбить с толку, или переубедить вас в чем то. Однако подобного рода особи используют методы применявшиеся еще Геббельсом во времена 2МВ, а именно: манипуляции, откровенная ложь, подмена понятий. Воспринимайте их спокойно, как неизбежное зло, как спам. А так же как происки враждебного соседнего государства. Не поддавайтесь на провокации! Осведомлен-значит вооружен! Желательно помечайте таких особей как ТРОЛЛЬ, а судя по их "содержательным" высерам - это кацапский ТРОЛЛЬ!
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Палиця Василь

Тримайтесь пані Уляно! Українці з Вами.
....манипуляции, откровенная ложь, подмена понятий.

Вот ты троляка и спалилась. Кабмін підтримує діяльність Супрун на посаді в.о. голови МОЗ, - Розенко - Цензор.НЕТ 7932
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Нет ничего тупее на свете определять человека по виду морды, хороший человек или плохой.
Красавчик может быть дебилом, вором и подонком, как и уродец может быть умным и порядочным
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Реформи аж пруть у всі дірки!!!
Кабмін підтримує діяльність Супрун на посаді в.о. голови МОЗ, - Розенко - Цензор.НЕТ 2251
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Ну вообще прикольно. Отстранить министра по решению суда. Может мне на Путина тож в суд подать, вдруг поможет
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это всего лишь констотация юридического факта - "исполнять обязанности" 2 (два) года, вместо 1(одного) МЕСЯЦА(!) - НЕЗАКОННО!
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Лицемер, суды под его шефом порохом, им всем насрать на слова поддержки или критику в комментах, только 50 000 под радой, на другие методы жалкий визг.
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А Ульянку вернуть родителям. Не жена она мне боле, не жена. (с)
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Гнида яка виграла дві лотереї в підряд, робить вигляд, що бореться за людей.
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ЗАКОН
О временном исполнении обязанностей
должностных лиц, назначаемых на должность
с согласия Верховной Рады Украины
Президентом Украины или Верховной Радой
Украины по представлению Президента Украины______________
Статья 1. В случае освобождения (отставки) лица, назначаемого на должность с согласия Верховной Рады Украины Президентом Украины, или лица, назначаемого на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины, обязанности освобожденного лица временно, но не более одного месяца, исполняет первый заместитель (а в случае его отсутствия заместитель) этого должностного лица, назначенный конституционно легитимным лицом.
В настоящем Законе конституционно легитимным лицом признается лицо, которое в соответствии с Конституцией Украины назначено на должность соответственно Президентом Украины с согласия Верховной Рады Украины или Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины.
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Министр здравоохранения назначается не по представлению Президента, а по представлению Кабмина и эта статья на него не распространяется. А у Президента только МИД и МО. Читайте внимательно.
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А почему она до сих пор и.о министра? Кто то из КМУ может ответить на этот вопрос.
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я могу - она "непроходная"(не путать с "заднепроходным") в ВР - "коалиция" не наскребет даже минимально необходимых 226 голоса "за". вот и плюют наши верховные твари на украинские законы!
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Закон суров, но это Закон. Как то так. Вон есть уже прокурор без образования, когда хотели протянули через Раду. Чисто юридически, судья вынес законное решение.
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В ее случае нет ограничения полномочий на и.о. министра, так как она назначается Кабмином, а ограничение сроков на и.о. распространяется только на тех министров, которые назначаются ВР по представлению президента, то есть МИД и МО. Чтобы стать полноправным министром нужно утверждение ВР, а там очень сильное лобби у медмафии во главе с **************. Потому Ульяна и и.о.
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Так она законно И.О. или на нее не распространяется один месяц согласно Закона
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А Вы ухвалу внимательно читали? вы вообще понимаете на какой должности реально находиться Супрун. И понимаете что ей запретил Суд.
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Прочитай внимательно статью, выложенную выше и сам все поймешь. Там ключевое понятие - представленный Президентом. А здесь - Кабмином. Закон - дело тонкое: что не запрещено, то разрешено.
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а кабмин у нас что , над законом ... а это упитанное лицо посещает далеко не обычные больницы , поэтому для него всё ОК
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Рыба гниет с головы! вешать судей пида......стов, потом все остальное! Пока не будут висеть и вонять на столбах старые твари-судьи, не будет у нас ни свободы ни Украины...
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А может все таки начать с головы, раз она от туда гниет?)))
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А що ти, пане розенко казатимеш у вересні?
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Розенко в ролі великого "борцуна". А що вам, пенькам, заважало призначити її (Супрун) на посаду міністра, а не в.о. в порушення Кодексу законів про працю. Адже згідно Кодексу в.о. людина може бути лише місяць, а не 2,5 років.
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Теперь ждем "мадам Трамадол" на посту министра...
Наркомафия не сдается...
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А в ОПГ по другому не бывает,поэтому будете отвечать все вместе.
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А кто виноват в том, что за 5 лет не удосужились решить наиглавнейший вопрос - реформировать суды. А теперь «самый гуманный» решил - извольте выполнять - вывести Улянку на крылечко МинЗдрава и задорно врезать пенделя.
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Да кто б сомневалсо!
Благодетели, йолпт...
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Helgi Sharp з Oleg Sharp.
Ляшко-Ляшко... Щоб тобі ніжинські огірочки молоком запивати, та імодіум в аптеках закінчився.
Хизується у ФБ тим, що його шістка Мосейчук "виграв" суд у Супрун, у результаті чого в.о. міністра охорони здоров`я відсторонено від виконання своїх обов`язків на час розгляду справи.Юрист першокурсник пояснить, що це "рішення" першої інстанції можна скрутити у трубочку і засунути Ляшку туди, де, вочевидь, знаходиться його мозок. Бо воно не вступить у силу з причини того, що буде апеляція. У ході якої це рішення скасують - і ахметовський вилоносець про це добре знає. Виграти суд по суті йому теж не вдасться, бо від цього позову на 10 км тхне передвиборчим піаром.
А ще депутатська скотиняка вульгріс зриває голосування ВР щодо внесення до Конституції змін про закріплення в ній курсу України до НАТО і ЄС - от і все, що треба знати про цього "борцуна за справедливість". Борцуна, який, виявляється, працює не тільки на Ахметова, але й на медичну мафію.
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Тока-тока хотел было накрапать про двойное гражданство - а уже есть. По сему поддерживаю обеими руками.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКабмин поддерживает деятельность Супрун в должности и.о. главы Минздрава, - Розенко
 
 
 
 
 
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