 Кабмин поддерживает деятельность Супрун в должности и.о. главы Минздрава, - Розенко

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Считаю, что она назначена с соблюдением действующего законодательства. Я не вижу никаких оснований для отстранения ее от должности", - сказал он.
Кроме того, вице-премьер подчеркнул, что правительство поддерживает деятельность Супрун в должности и.о. главы Минздрава.
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
почему никто не видит ?
не специально ли ?
а может потому что ты в штате состоишь и имеешь доступ к крестику ?
констя, а констя..
так ты не отрицаешь ?
Не обращайте внимание на ТРОЛЛЕЙ, а тем более не вступайте с ними в полемику! Поскольку их работа-вызвать у вас сомнение, возмутить вас, сделать пассивным и безразличным, это как минимум, а максимум - сбить с толку, или переубедить вас в чем то. Однако подобного рода особи используют методы применявшиеся еще Геббельсом во времена 2МВ, а именно: манипуляции, откровенная ложь, подмена понятий. Воспринимайте их спокойно, как неизбежное зло, как спам. А так же как происки враждебного соседнего государства. Не поддавайтесь на провокации! Осведомлен-значит вооружен! Желательно помечайте таких особей как ТРОЛЛЬ, а судя по их "содержательным" высерам - это кацапский ТРОЛЛЬ!
Тримайтесь пані Уляно! Українці з Вами.
....манипуляции, откровенная ложь, подмена понятий.
Вот ты троляка и спалилась.
Красавчик может быть дебилом, вором и подонком, как и уродец может быть умным и порядочным
О временном исполнении обязанностей
должностных лиц, назначаемых на должность
с согласия Верховной Рады Украины
Президентом Украины или Верховной Радой
Украины по представлению Президента Украины______________
Статья 1. В случае освобождения (отставки) лица, назначаемого на должность с согласия Верховной Рады Украины Президентом Украины, или лица, назначаемого на должность Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины, обязанности освобожденного лица временно, но не более одного месяца, исполняет первый заместитель (а в случае его отсутствия заместитель) этого должностного лица, назначенный конституционно легитимным лицом.
В настоящем Законе конституционно легитимным лицом признается лицо, которое в соответствии с Конституцией Украины назначено на должность соответственно Президентом Украины с согласия Верховной Рады Украины или Верховной Радой Украины по представлению Президента Украины.
Наркомафия не сдается...
Благодетели, йолпт...
Helgi Sharp з Oleg Sharp.
Ляшко-Ляшко... Щоб тобі ніжинські огірочки молоком запивати, та імодіум в аптеках закінчився.
Хизується у ФБ тим, що його шістка Мосейчук "виграв" суд у Супрун, у результаті чого в.о. міністра охорони здоров`я відсторонено від виконання своїх обов`язків на час розгляду справи.Юрист першокурсник пояснить, що це "рішення" першої інстанції можна скрутити у трубочку і засунути Ляшку туди, де, вочевидь, знаходиться його мозок. Бо воно не вступить у силу з причини того, що буде апеляція. У ході якої це рішення скасують - і ахметовський вилоносець про це добре знає. Виграти суд по суті йому теж не вдасться, бо від цього позову на 10 км тхне передвиборчим піаром.
А ще депутатська скотиняка вульгріс зриває голосування ВР щодо внесення до Конституції змін про закріплення в ній курсу України до НАТО і ЄС - от і все, що треба знати про цього "борцуна за справедливість". Борцуна, який, виявляється, працює не тільки на Ахметова, але й на медичну мафію.
Питання-це звинувачення,чи агітація?
Ульяна Супрун не отказалась от гражданства США.
2. На державну службу не може вступити особа, яка:
6) має громадянство іншої держави;
Ещё гройсмановский кабмин нарушиет Закон України Про індексацію грошових доходів населення, а кум Порошенка Луценко этого в упор не видит. У руля одни уголовники.