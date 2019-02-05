 Решение об отстранении Супрун принял судья, восстановивший Насирова в должности, - Егор Соболев

Об этом рассказал журналистам в кулуарах Рады Егор Соболев ("Самопомич"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это не правосудие. Законы должны применяться ко всем одинаково", - сказал Соболев, добавив, что нынешнее решение суда не соответствует ряду законов, в частности закону о границе.
По поводу судьи, принявшему такое решение, Соболев сообщил: "Это судья, который восстановил в должности Насирова. Это судья, который признал рекламу Луценко социальной, то есть это очень не простой судья"
По мнению Соболева, противники реформ и Супрун сводят с ней счеты руками "Радикальной партии".
Ранее Олег Ляшко сообщил, что суд по иску нардепа Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко) отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава. Отметим, что согласно обнародованному Мосийчуком решению суда, данное решение принял судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян. В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
ты время экономишь, когда у ребенка + 40 или деньги на бензин ?
есть и такие, которые сломав ноготь вызывают неотложку.
насколько я понял, проблема исключительно в том, за чей счёт будет перемещение пациента в больницу ?
где на всех неотложек набрать?
Так що це для вас - щоб відчули що буде у випадку приходу до влади таких як тимошенко чи зеленський.
Там в лахті 2 буде гулянку на всю ніч
ЧЁРНЫЕ БУКВОЧКИ
Ну правильно: одного восстановил, другую остранил - очень уравновешенный судья.
Так егорка вже за Супрун переживає)
Моя ж ти мася - борцун за режимом, - а шеф твій знає що Супрун проводить реформи.
Йди розкажи Садовому
Многие из нас, жизнью обязаны правительству Порошенко, потому что Порошенко и его патриотическая и политическая позиция, не дали многим из нас - умереть с голоду, замерзнуть без отопления, погибнуть от российских снарядов и пуль. Именно Порошенко, поверили украинцы в период агрессии России на Донбассе. Именно Порошенко, своей неуклонной позицией, смог объединить нацию, которая и выбила зубы агрессору. Именно Порошенко, объединил весь мир, против кремлевского агрессора. Украинцы, должны гордится тем, что имеют одного из самых ярких президентов 21 века, который выступает на стороне добра.
осел, козел, проказница мартышка,
песец, орел да косолапый мишка…
барсук и жук, тигренок и волчица,
хомяк, паук, котенок и тигрица,
лиса, коза да.... 33 коровы
затеяли "в свой" играть оркестр…
а дальше было все, как у Крылова,
но более нестройно и хреново…
Путин не нападет, он уже напал через коррупционеров когда луценко махницкого ярему назначили и этого главу ВСЮ.
Всім же відомо, - кожне рішення суду в Україні приймає Порошенко лічно або його син. А тут суд пішов проти людини Порошенка. Як викрутитися в цій цікавій ситуації і одночасно наваляти купку зради. Задача трудная но віполнімая)
які тут знає кожний баурман:
якщо в аулі гавкають собаки,
це означає, що проходить караван!
Той караван дратує всіх навколо,
бо всі сидять - а він кудись іде.
Як тільки він дошкандибає до околиць,
собача зграя неодмінно нападе.
Хай гавкають собаки - на те вони й собаки.
Скажені їх атаки нам глибоко байдужі.
У кожного своє уявлення мети.
Собакам треба гавкати, а каравану - йти.
Не забувай прикмети і ознаки -
і, може, втратиш менше, ніж знайдеш.
Якщо на тебе гавкають собаки,
це означає: ти кудись ідеш.
Проблем не обминути стороною,
бо хто мандрує, той нервує всіх.
Але дорога може здатися нудною,
без ораторії собачих голосів!
Хай гавкають собаки - на те вони й собаки.
Скажені їх атаки нам глибоко байдужі.
У кожного своє уявлення мети.
Собакам треба гавкати, а каравану - йти.
Ще раз: злодій, якого викрили привселюдно, подав в суд на "американку, которая захватывает наших больных"...
Я навіть не питаю, чому ця жирна істота досі не в камері...
и,шо???разве это решение кого то удивило?
ТИЛЬКИ СУД ЛІНЧА УСПІШНО ВТІЛИТЬ В ЖИТТЯ СУДОВУ РЕФОРМУ
Супрун хабарів не бере- значить суд засуде!
У нас не країна, а цирк яким керують клоуни.