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Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Луценко (7300) суд (21755) судья (2105) Соболев Егор (432) Насиров (731) Супрун Ульяна (387)

 Решение об отстранении Супрун принял судья, восстановивший Насирова в должности, - Егор Соболев

Ульяну Супрун пытаются представить как "американку, которая захватывает наших больных", при том, что во многих государственных структурах Украины работают граждане, имеющие российский паспорт, и это в судах не оспаривается.

Об этом рассказал журналистам в кулуарах Рады Егор Соболев ("Самопомич"), передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это не правосудие. Законы должны применяться ко всем одинаково", - сказал Соболев, добавив, что нынешнее решение суда не соответствует ряду законов, в частности закону о границе.

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По поводу судьи, принявшему такое решение, Соболев сообщил: "Это судья, который восстановил в должности Насирова. Это судья, который признал рекламу Луценко социальной, то есть это очень не простой судья"

По мнению Соболева, противники реформ и Супрун сводят с ней счеты руками "Радикальной партии".

Ранее Олег Ляшко сообщил, что суд по иску нардепа Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко) отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава. Отметим, что согласно обнародованному Мосийчуком решению суда, данное решение принял судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян. В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3110028
 
   
 Топ комментарии
 
Супрун один из немногих системных министров, дайте человеку работать!
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Судья только по результатам одного такого "суда" может всю жизнь пить шампанское. На здоровье нации ему конечно наплевать. Он и его семья лечатся за границей.
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на этот раз судья поступил правильно
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Судья только по результатам одного такого "суда" может всю жизнь пить шампанское. На здоровье нации ему конечно наплевать. Он и его семья лечатся за границей.
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А я езжу в Украину к хорошим врачам если какие то проблемы со здоровьем, насмотрелся тут на дибилов с дипломами достаточно, так что не думайте что западная модель медицины это рай .У ребенка +40° температуры ночью, да не вопрос- бери такси и езжай за 50км до ближайшей больницы с неотложкой, готовтесь
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так вызов скорой из неотложки до дома и обратная дорога в неотложку вдвое больше времени займет.

ты время экономишь, когда у ребенка + 40 или деньги на бензин ?
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так дежурная неотложка может стоять возле амбулатории за пару метров, но они не поедут, так как ребенок еще не в коме.
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ты представляешь, сколько мнительных людей ?
есть и такие, которые сломав ноготь вызывают неотложку.

насколько я понял, проблема исключительно в том, за чей счёт будет перемещение пациента в больницу ?

где на всех неотложек набрать?
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Суддя за приміром Ляшка почав....грати на тоталізаторі. Йому як поперло... Обидва рази ставка виграла!
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суд не определил противоправность. суд выполнил заказ.
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Что Егор, не работают парламентские методы борьбы с мафией?
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"успішна" реформа #145 - судова .
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це судді почули запах можливо приходу до влади тимошенко чи зеленського. вони зразу зняли б Супрун. Та й всі антикорупційні органи знищити шляхом благородної зміни Конституції, про що тимошенко говорить усюди.

Так що це для вас - щоб відчули що буде у випадку приходу до влади таких як тимошенко чи зеленський.
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Ви справді думаєте що бот костя болтівець засмутиться приходу тимошенки?
Там в лахті 2 буде гулянку на всю ніч
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Всі судді в Україні однакові! Не "однакові" вже давно не судді.
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Супрун один из немногих системных министров, дайте человеку работать!
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Если у тебя синее стало черным, то.... Решение об отстранении Супрун принял судья, восстановивший Насирова в должности, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 443
ЧЁРНЫЕ БУКВОЧКИ
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"Это судья, который восстановил в должности Насирова.@

Ну правильно: одного восстановил, другую остранил - очень уравновешенный судья. Решение об отстранении Супрун принял судья, восстановивший Насирова в должности, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 8503
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На что только не пойдёшь ради того, чтобы справедливость восторжествовала! Даже на разнообразные решения. Рішення про відсторонення Супрун ухвалив суддя, який поновив Насірова на посаді, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 1080
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решения у него как раз законные что по насирову что по супрун, это надо спрашивать в КМУ почему одну назначили непонятно как, а другого уволили непонятно как. А Закон суров, но это Закон. Пусть КМУ в порядок бумажечки приведут и не будет у судьи законных оснований одну отсранять, а другого восстанавливать.
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Ну так и яныка тогда пусть этот судья восстановит, его тоже вроде не совсем законно отстранили
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Ну по ходу в суд то никто не подавал. Вы фразу Закон суров, но это Закон понимаете? Или Вам объяснять. Ну например чтобы югик стал прокурором поменяли Закон, а тут что не могут. Судья руководствуется Законом, а не личным мнением.
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Його треба на гілляці врівноважити разом з суддею яке службове житло прихватизував
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Судья готовится на дембель, куда нибудь на Карибские острова, где уже наверняка прикупил себе виллу, возле голубой лагуны с белым песком и голубым заливом, берет бабло и с правых, и с левых, пока все будут чухаться, он уже под ножом пластического хирурга в Бостоне лежать будет Решение об отстранении Супрун принял судья, восстановивший Насирова в должности, - Егор Соболев - Цензор.НЕТ 4309
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По мнению Соболева, противники реформ и Супрун сводят с ней счеты Источник: https://censor.net.ua/n3110028

Так егорка вже за Супрун переживає)
Моя ж ти мася - борцун за режимом, - а шеф твій знає що Супрун проводить реформи.

Йди розкажи Садовому
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Не перймайся,то не для твоїх мізків...
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ну, хотя бы судья себе уже на пенсию нанасировал...
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фуфлыжник подеревянский что-то квакал про северного пушистого зверька. Так вот лесь, он уже в Украине - сивый, кучерявый и с пинжаком заправленным в трусы
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...действительно....он "воистину мудак" оказался...
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Видимо у господина Соболева есть кандидатура человека с российским паспортом на место Супрун.
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"Соєвий" суддя прийняв рішення по Супрун, а "порохоботи" волають, що це "кінець реформ". Ви там, панове, визначіться, про які "реформи" йде мова.
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Вы не довольны размером пенсии, зарплаты, социальной помощи? Вам не нравятся высокие цены на газ, бензин, продукты питания? Знаете ли вы, что Янукович и КО, оставил после себя 108 тысяч гривен 62 копейки в бюджете Украины и долг в 70 миллиардов долларов США? Вы, вообще не должны были получать пенсий, зарплат и социальных выплат минимум лет двадцать. Вы, не должны были иметь денег, даже на буханку хлеба. Вот до чего довели вашу страну те, кто сегодня вам обещает снизить цену на газ в два раза и те, кто тянет вас за стол переговоров с Россией.
Многие из нас, жизнью обязаны правительству Порошенко, потому что Порошенко и его патриотическая и политическая позиция, не дали многим из нас - умереть с голоду, замерзнуть без отопления, погибнуть от российских снарядов и пуль. Именно Порошенко, поверили украинцы в период агрессии России на Донбассе. Именно Порошенко, своей неуклонной позицией, смог объединить нацию, которая и выбила зубы агрессору. Именно Порошенко, объединил весь мир, против кремлевского агрессора. Украинцы, должны гордится тем, что имеют одного из самых ярких президентов 21 века, который выступает на стороне добра.
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...действительно....он "воистину мудак" оказался...
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Совсем скоро судьи будут висеть на столбах.
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а если столбов не хватит, то их срочно нужно будет поставить и протянуть провода, может тогда все дороги в Украине будут электрофицированны, как в Бельгии Рішення про відсторонення Супрун ухвалив суддя, який поновив Насірова на посаді, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 6591
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Не скоро и не будут. И ты сам знаешь почему.
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в скором времени окружной суд будет отстранять и восстанвливать президентов, а чего Овощ ща позов подаст, глядишь у уже нет выборов 31 марта
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***
осел, козел, проказница мартышка,
песец, орел да косолапый мишка…
барсук и жук, тигренок и волчица,
хомяк, паук, котенок и тигрица,
лиса, коза да.... 33 коровы
затеяли "в свой" играть оркестр…
а дальше было все, как у Крылова,
но более нестройно и хреново…
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Не захотіла Супрун брати квартиру? То суддя взяв Рішення про відсторонення Супрун ухвалив суддя, який поновив Насірова на посаді, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 9796
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Там порохоботы как-то заявляли, что восстановление в правах Насирова - абсолютно справедливое судебное решение, так как у обвинения ничего на него не было. И вот - ответочка.
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Чомусь "папереднікі та наступнікі" ніяк не хочуть робити висновків МАЙДАНУ.Щось мені підказуе ,що наступний Майдан(а він буде)розчавить тих хто зрадив чи пристосувався."революция пожирает своих детей".
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По поводу лично Супрун, и ее честности, ничего не могу сказать, не знаком, но ее медицинская реформа полностью провальная.
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Как хотите, но У. Супрун на своем месте и делает то, что возможно в рамках выделенных из бюджета средств.
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Просто скажите когда собираемся, и вы увидите как там мафия и коррупция не победима когда Ляшко и судью покажут с вилами в жпе на весь мир. Готов взять отгул.
Путин не нападет, он уже напал через коррупционеров когда луценко махницкого ярему назначили и этого главу ВСЮ.
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А хто дозволяє цьому судді бути суддею ? Чому цей суддя не притягається до відповідальності і безкарно займає свою посаду.Це вже така реформа? Рішення про відсторонення Супрун ухвалив суддя, який поновив Насірова на посаді, - Єгор Соболєв - Цензор.НЕТ 322
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Ну шо "скотыняка", Ляшко, продажне чмо, и ты еще идешь в презыденты?
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Не "простой" этот судья потому, что журналистам нужно узнать - сколько этот судья берет за такие решения и докопаться кто это сделал в данном случае. Тайного ничего нет!
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Не пойму причины столь жесткой травли Супрун, все сми так изощренно пишут любую новость о ней, а про других "достойных" ни слова...
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потому что она действительно затронула коррупцию.
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медмафия крайне сильна в Украине. Боюсь, что без физической ликвидации таких как богомолец, бахтеева, шурма побороть ее будет очень сложно. А шлюшко это просто инструмент в руках этой мафии
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як цікаво у зрадоботні працюють мізки))))
Всім же відомо, - кожне рішення суду в Україні приймає Порошенко лічно або його син. А тут суд пішов проти людини Порошенка. Як викрутитися в цій цікавій ситуації і одночасно наваляти купку зради. Задача трудная но віполнімая)
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Єгор Соболев, респект! Стара заскорузла система з натугою робить вигляд перед Заходом, що реформується і прогресує прямо на очах. Тому в Україні з'явилася грузинська команда у МВС, Саакашвілі - губернатор, мер Терещенко, і.о. міністра Уляна Супрун у тому числі. Як правило, це професіонали, що добросовісно намагалися покращити ту чи іншу галузь. Але ми всі очевидці як одноСТАЙНО місцеві князьки, АП і все президентське кодло, депутатська шваль навроді ляшка, всілякі мед-пед-буд-взад адміністратори випихували ці кадри. Бо воно їм треба, як тому Януковичу Європа була потрібна - в них і так все пучком
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каракашьян-армакашьян - то ше то плем'я!
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На Сході є прикмети і ознаки,
які тут знає кожний баурман:
якщо в аулі гавкають собаки,
це означає, що проходить караван!
Той караван дратує всіх навколо,
бо всі сидять - а він кудись іде.
Як тільки він дошкандибає до околиць,
собача зграя неодмінно нападе.

Хай гавкають собаки - на те вони й собаки.
Скажені їх атаки нам глибоко байдужі.
У кожного своє уявлення мети.
Собакам треба гавкати, а каравану - йти.

Не забувай прикмети і ознаки -
і, може, втратиш менше, ніж знайдеш.
Якщо на тебе гавкають собаки,
це означає: ти кудись ідеш.
Проблем не обминути стороною,
бо хто мандрує, той нервує всіх.
Але дорога може здатися нудною,
без ораторії собачих голосів!

Хай гавкають собаки - на те вони й собаки.
Скажені їх атаки нам глибоко байдужі.
У кожного своє уявлення мети.
Собакам треба гавкати, а каравану - йти.
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В корупційній системі влади діє принцип: "попав між вовки, вий по вовчому", а Супрун за всю каденцію не зв'язана ні з одним корупційним скандалом. Система її з'їдає.
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"Заднепривод" ляшко саботировал военное положение ,теперь успешных министров отстраняет!
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Це якийсь сюр: Мосійчук, якого на всю країну показали, як наглого взяточника, подав "іск" у суд!!! 😂
Ще раз: злодій, якого викрили привселюдно, подав в суд на "американку, которая захватывает наших больных"...
Я навіть не питаю, чому ця жирна істота досі не в камері...
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Який "сюр"? Та "мосійчук" зараз не вилазить з екрану ТБ. Таке враження, що "коломийські" після відомого випадку (з арештом) почали його навмисне показувати щоб у людей утвердилося враження, що боротися проти корупції -- марна справа.
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Решение об отстранении Супрун принял судья, восстановивший Насирова в должности, - Егор Соболев

и,шо???разве это решение кого то удивило?
ТИЛЬКИ СУД ЛІНЧА УСПІШНО ВТІЛИТЬ В ЖИТТЯ СУДОВУ РЕФОРМУ
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достатньо було просто написати: рішення прийняв український суддя.
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чим цей відрізняється від решти не зрозуміло.
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Мені подорбається інше- Супрун відсторонили за позовом корупціонера Мосійчука. Пам'ятаєте відео де він називає сумму хабаря для себе? І що? Нічого!
Супрун хабарів не бере- значить суд засуде!
У нас не країна, а цирк яким керують клоуни.
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щось я вже заплутався - Мосійчук - це псевдонім Розенблата?
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Прізвище КОРУПЦІОНЕРА, який продав виродкам рішення судів і по насірову, і по Супрун - суддя Окружного Адміністративного суду м.Києва Сергій Каракашьян.
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Обычный пиар партии дырявого ляЖка , это им не поможет , надеюсь и на парламентских выборах .Проституткам на окружную !
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРешение об отстранении Супрун принял судья, восстановивший Насирова в должности, - Егор Соболев
 
 
 
 
 
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