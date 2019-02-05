 ГПУ открыла дело на Медведчука по статьям о госизмене и сепаратизме, - Сарган

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"5 февраля 2019 г/ Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в ЕРДР внесены сведения о совершении Медведчуком В.В. уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины", - написала она.

Сарган отметила, что глава пророссийской организации "Украинский выбор - право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г. Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Его план-концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины. Он считает, что такие договоренности по статусу Донбасса можно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва.

"Учитывая, что согласно ст.1 Конституции Украины, Украина является унитарным государством, территориальное устройство закреплено в ст.133 настоящего Закона, а также то, что Российская Федерация путем обеспечения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР", "ЛНР") живой силой, вооружением и другими материалами проводит агрессивные действия в отношении Украины, провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Основному Закону и предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки.

При таких обстоятельствах в действиях Медведчука В.В. усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена)", - написала Сарган.

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Вместе с тем она подчеркнула, что Конституцией Украины законодательно закреплено территориальное устройство Украины (ст.133), предусматривающее Донецкую и Луганскую области, как административно-территориальные единицы в составе государства.

"В настоящее время существует реальная угроза насильственного отторжения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей от Украины. Поэтому призывы, провозглашенные на партийном съезде (идеальная совокупность, когда одни и те же действующие лица составляют ответственность по двум статьям УК Украины, двумя составами преступлений).

В данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения.

В частности, в действиях Медведчука В.В. содержатся составы преступлений, предусмотренные ч.1 ст.110 УК Украины, а именно: умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, то есть публичные призывы, а также ч.1 ст.111 УК Украины - государственная измена в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины по подследственности", - резюмировала пресс-секретарь Генпрокурора.



