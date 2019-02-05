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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Медведчук (794) государственная измена (255) Сарган (312)

 ГПУ открыла дело на Медведчука по статьям о госизмене и сепаратизме, - Сарган

Сегодня, 5 февраля, ГПУ по обращению народного депутата Андрея Тетерука (фракция "НФ") внесла в ЕРДР сведения о совершении председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком уголовных преступлений – посягательстве на территориальную целостность Украины и государственной измене.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"5 февраля 2019 г/ Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в ЕРДР внесены сведения о совершении Медведчуком В.В. уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины", - написала она.

Сарган отметила, что глава пророссийской организации "Украинский выбор - право народа" и глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 в г. Киеве, заявив о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с образованием собственного парламента и правительства, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. Его план-концепция предусматривает создание на Донбассе автономного региона "Донбасс" в составе Украины. Он считает, что такие договоренности по статусу Донбасса можно достичь в четырехугольнике Киев-Донецк-Луганск-Москва.

"Учитывая, что согласно ст.1 Конституции Украины, Украина является унитарным государством, территориальное устройство закреплено в ст.133 настоящего Закона, а также то, что Российская Федерация путем обеспечения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР", "ЛНР") живой силой, вооружением и другими материалами проводит агрессивные действия в отношении Украины, провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки Основному Закону и предоставляет иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки.

При таких обстоятельствах в действиях Медведчука В.В. усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 УК Украины (Государственная измена)", - написала Сарган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кум Путина Медведчук провел в Киеве съезд пророссийской партии, на котором заявили о намерении создать автономный регион "Донбасс"

Вместе с тем она подчеркнула, что Конституцией Украины законодательно закреплено территориальное устройство Украины (ст.133), предусматривающее Донецкую и Луганскую области, как административно-территориальные единицы в составе государства.

"В настоящее время существует реальная угроза насильственного отторжения временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей от Украины. Поэтому призывы, провозглашенные на партийном съезде (идеальная совокупность, когда одни и те же действующие лица составляют ответственность по двум статьям УК Украины, двумя составами преступлений).

В данном случае провозглашены призывы к изменению границ территории Украины и одновременно оказывается помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, поддерживается агрессивная деятельность и сепаратистские настроения.

В частности, в действиях Медведчука В.В. содержатся составы преступлений, предусмотренные ч.1 ст.110 УК Украины, а именно: умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, то есть публичные призывы, а также ч.1 ст.111 УК Украины - государственная измена в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Материалы уголовных производств будут переданы в Службу безопасности Украины по подследственности", - резюмировала пресс-секретарь Генпрокурора.

ГПУ открыла дело на Медведчука по статьям о госизмене и сепаратизме, - Сарган 01
ГПУ открыла дело на Медведчука по статьям о госизмене и сепаратизме, - Сарган 02

Источник: https://censor.net.ua/n3110022
 
   
 Топ комментарии
 
МЕДВЕДЧУК НЕСКОЛЬКО РАЗ В МЕСЯЦ, ОСОБЕННО ГЛУБОКОЙ НОЧЬЮ ЗАМЕЧЕН В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА, ОН ЧТО, ТУДА ПРИХОДИТ ПОДРАБАТЫВАТЬ САНТЕХНИКОМ?
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как откроет - так и закроет
Вот если он в Качановку попадет - тогда поговорим
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Ну если ГПУ , то можно не переживать. Результат будет , как и со всеми остальными.
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юГік на мене справу відкрив уявляєш - не сци так треба краще їдемо до юГіка віскаря бухнем!!!
ГПУ відкрила справу на Медведчука за статтею про держзраду і сепаратизм, - Сарган - Цензор.НЕТ 5944
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эту ************* Падаль, кгбэшного стукача" соколовского", полицаевского ********, соучастника убийства Стуса давно нужно обменять на всех Украинских заложников в месте с потаскухой марченко!!!!
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Кум президента України кума президента Росії... Ого!
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Громкій шоколадний пук. )))

Коли вже вибори на носі, -

Все в шоколадному поносі.


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Почему эта российско-фашистская мерзость - тварь Мертвечук - еще не арестован и не на нарах? Дают сбежать вна фашистскую мразь россию?
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ГЕНИАЛЬНО

тогда предъявите те же обвинения тому, кто дал Крыму автономию !!!
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Автономная Республика Крым была изначально при переходе из соста вап РСФСР в УССР и ее статус был определен двумя парламентами двух советских республик.
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то есть 28 лет мириться с автономией Крыма - не преступление
призывать к автономии для другого региона - преступление

странная логика
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Как громко холуй порохо-Луценко, открывает дела и так тихо и без пыли их закрывает...Уверен такой же результат ждет и этого путинского ублюдка.Предвыборный пиар для дебилов.и не более.
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Перед выборами открыли, после выборов закрыли ГПУ відкрила справу на Медведчука за статтею про держзраду і сепаратизм, - Сарган - Цензор.НЕТ 5775
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Что-то долго вы телились, давно надо бы это дело было провернуть.
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Отличное решение, судя по тому как сейчас подрывается пукан у монгола Шейнина на главном канале Сливного Бачка *****
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Так і думав. Спочатку буде зрада волати "як відкрили справу, так і закриють". Коли не закриють - і дійде до суду " та то показуха, все одно не посодють". А як посадять - "а чё тока щщасс!!! на 5 гаду вайны?"
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это дело будут рассматривать 4-5 лет! это прямой посыл тем, кто хочет медведчука увидеть на нарах! хотите? голосуйте за нас! плюс пару процентов на выборах. ни и юрия тимошенко выдвинули, не пожалели 2,5 млн., лишь бы забрать какой-то процентик у Юльки. все ради выборов! лишь бы еще один срок удержаться у корыта! второй срок будет более плодотворным, ведь после него нужно садиться на самолеты-вертолеты и бежать в цивилизованные страны с семьями.
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Задача зрадобота - во всем найти негатив.
Если негатива найти не удается - нужно написать что это всё был пиар

Техника черной риторики из методичек ольгино и украинских медиашлюх
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Після обвинувачень #бариґи не у в'язниці за допомоги судів.
Суд вже визначив та заборонив називати бізнесмена Петрівського - Нарик, кримінальний авторитет, керівник організованого злочинного групування.
Чекаємо Обіцянку посадити трьох друзів!?
Він не вважає Росію агресором, просував ідею федералізації України та проросійську політику, зараз пропонує надати Донбасу автономію з власним парламентом та урядом, телеканал 112 перейшов під його контроль.
https://www.youtube.com/watch?v=lkLA8Ex4Ewg
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дешевый трюк на лохов расчитаный , непройдет , шоколадна шобла в панике , что ж еще преподнести народу чтоб хотя бы пропихнуться во второй тур ... не поможет .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ открыла дело на Медведчука по статьям о госизмене и сепаратизме, - Сарган
 
 
 
 
 
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