EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Отстранение Супрун Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  2880  30
Все про:законопроект (2007) парламент (807) переименования (481) военкомат (168) Винник Иван (149)

 Рада рассмотрит законопроект о переименовании военкоматов 7 февраля, - Винник

Не принятый сегодня законопроект № 9285 о создании территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов будет принят в четверг, 7 января.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада не смогла принять законопроект о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов: Парубий объявил перерыв для консультаций

"Уверяю вас, он будет принят в четверг. Мы некогда не оставляли без внимания вопрос национальной безопасности и обороны. То, что этот законопроект не принят сегодня, это позор", - сказал он, уверив, что регламент позволяет вернуться к рассмотрению законопроекта в четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За год военкоматы направили в ВСУ 27 тыс. контрактников

Источник: https://censor.net.ua/n3110020
 
 
 Топ комментарии
 
Нагальна проблема в Україні - перейменування воєнкоматів. Всі інші, а особливо економічні, вже, мабуть, вирішені. Повний абзац...
 показать весь комментарий
 
Правильно, нужно переименовать военкоматы в военсопроматы или лучше в военагроматы, так сразу будет ясно, что реформы идут.
 показать весь комментарий
 
когда на нарах твари сидеть будут?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Патрульная полиция, безвиз, томос, новые названия военкоматов.
На очереди - экономика. Скоро уже.
 показать весь комментарий
 
 
А улиц то и городов сколько переименовали!
Неужели вам от этого легче жить не стало?😉
 показать весь комментарий
 
 
Новая вывеска стоит деньги. Откаты наше фсё.
 показать весь комментарий
 
 
самый сейчас выгодный бизнес -- переписывать вывески... а я сдуру решил было уже в наркобизнес податься... побегу за красками....


 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Правильно, нужно переименовать военкоматы в военсопроматы или лучше в военагроматы, так сразу будет ясно, что реформы идут.
 показать весь комментарий
 
 
военматюкаты... кроме матюков, никаких уже эмоций....
 показать весь комментарий
 
Вот сам закон. Пункт 16. .....та п'ятій статті 22 слова "військовий комісаріат" у всіх відмінках та числах замінити словами "територіальний центр комплектування та соціальної підтримки" у відповідних відмінку і числі.

Даже не знаю как это комментировать.
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну хоть бы добавили пункт - перекрасить все здания в фиолетовый цвет.
 показать весь комментарий
 
 
ТЦКТСП - так что-ли теперь военкомат будет назвааться?
 показать весь комментарий
 
 
Скорее ТЦКСП, но в законе про это ничего нет. Нужно и про это закон принять. Работы непочатый край.
 показать весь комментарий
 
 
Улицы переименовали ,а ямы остались.А в чём прикол?
 показать весь комментарий
 
 
Нагальна проблема в Україні - перейменування воєнкоматів. Всі інші, а особливо економічні, вже, мабуть, вирішені. Повний абзац...
 показать весь комментарий
 
 
векторы движения меняются на столько быстро, что челядь не успевает за гэтьманом Рада рассмотрит законопроект о переименовании военкоматов 7 февраля, - Винник - Цензор.НЕТ 4053
 показать весь комментарий
 
 
от як переімєновали в полюцію, так пі3дєц - то мєнти хоть по двоє ходили - один вміє читати, другий писати, а ці хльопчики та дівчатка не можуть виговорити "х'юлєтт-паккард". Та куди там - "вул.Зої Космодем'янської" не під силу. Добра шо перейменували вулицю на Покровська. Але і тут "вул.Покровської" Тепер черга за воєнкоматами. Цєнтр соц. подєржкі
 показать весь комментарий
 
Как мы без этого жили, хрен его знает. Рада розгляне законопроект про перейменування військкоматів 7 лютого, - Вінник - Цензор.НЕТ 8971
 показать весь комментарий
 
 
В задачі питається: "а нахрена?". Підозріло. Особливо, якщо це представляє Вінник.
 показать весь комментарий
 
 
Тоже думаю над этим. Потому что -"Мы некогда не оставляли без внимания вопрос национальной безопасности и обороны." это точно не про Ваню.Источник: https://censor.net.ua/n3110020
Не иначе как Маугли наперёд наделал новых вывесок и теперь все "центры" должны только у него вывески покупать.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада рассмотрит законопроект о переименовании военкоматов 7 февраля, - Винник
 
 
 
 
 
 вверх