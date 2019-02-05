 Рада рассмотрит законопроект о переименовании военкоматов 7 февраля, - Винник

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

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"Уверяю вас, он будет принят в четверг. Мы некогда не оставляли без внимания вопрос национальной безопасности и обороны. То, что этот законопроект не принят сегодня, это позор", - сказал он, уверив, что регламент позволяет вернуться к рассмотрению законопроекта в четверг.

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