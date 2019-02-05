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Все про:Великобритания (2076) Супрун Ульяна (387) Гоф Джудит (38)

 Отстранение Супрун может потенциально повлиять на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине, - посол Великобритании Гоф

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф обеспокоена возможным влиянием решения суда об отстранении от должности и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун на реформу здравоохранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она написала на своей странице в соцсети.

"Ожидаю дальнейших подробностей по этому делу, однако обеспокоена потенциальным его влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине", - написала посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это заказная кампания, - представитель Кабмина в ВР Денисенко о решении суда по отстранению Супрун

Ранее в этот день лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.

В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3110018
 
   
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И если мы ее не отобьем - обязательно повлияет. Медмафия сукибогомольцев атакует.
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да наплевать на супрун... Это только начала. Ибо через два месяца никого не останется на своих должностях из нынешней власти воров и коррупционеров
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страх це єдине, чим ще може аргументувати свою присутність та незамінність теперішня влада..
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Наверное, Супрун - единственная, кто не учавствовала в схемах от власти, её достижения можно ставить под сомнения, но в отработанные годами схемы она не вписывалась.
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Вот она как раз и должна остаться, потому что единственная, кто к ворам и коррупционерам отношения не имеет.
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вася вася , и не надейся, и Супрун восстановят, и нынешняя власть почти не изменится. Почему почти? Потому что Порошенко так и будет Президентом, а вот в ВР расклад чуток изменится- большинство будет президентским. Відсторонення Супрун може потенційно вплинути на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні, - посол Великої Британії Гоф - Цензор.НЕТ 1995
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************ пох...Им лишь бы убрать неугодную Ху.лу власть.
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скоро будешь в липецке это писать, за пакетик леденцов
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Мочи его, Костя, гадёныша рошеновского! Правильно!

Он вроде ещё и на баХиню батон крошил.
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Пусть крошит, такие как ты будут слизывать и тем питаться
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Как ты там писал, Костя?

Вижу ты эксперт по слизыванию с баХини.
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Ну какой же Костя без разговора о сраках? У тебяетская травма какая была, Костик, со сракой и глазами связанная? Так ты не стесняйся - говори. Выскажешься, мож кто и посочувствует. Глядишь - и полегчает.
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Реально читаю твою десткую трольчиную переходилку по моему тексту и смеюсь от души, ты там себя наверное таким удачливым трольчонком считаешь, а я с тебя как клоуна раскачиваю по этой лестнице, пока скакалка в стороне лежит, давай переходи к следующему вопросу и не забывай имя Костя писать, это особо подчеркивает как ты у меня здорово пляшешь. Это же надо, какая разговорчивая срака Slavich попалась, а я то грешным делом думал, что скучать на Цензоре сегодня буду Відсторонення Супрун може потенційно вплинути на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні, - посол Великої Британії Гоф - Цензор.НЕТ 4304
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Да уж. ЧСВ у тубя побольше, чем серого вещества в межушном ганглии. Печально однако, но ожидаемо от такого, как ты.
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думаешь, если тбе сраку вместо головы пришили, ты уже её видеть можешь? Отстранение Супрун может потенциально повлиять на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине, - посол Великобритании Гоф - Цензор.НЕТ 9233
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Ну а пока СБУ вас в рот трахает. Так шо, почмокивай и хрюкай. )))
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Оставте себе эти реформы вместе с брекситом. )))
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Да мы знаем шо все кто вас барыг от корыта убираем, являемся агентами ху@ла.))))
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Жорик, у вас в фамилии лишняя "р" затесалась.
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Баран, это не моя фамилия. Отстранение Супрун может потенциально повлиять на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине, - посол Великобритании Гоф - Цензор.НЕТ 7211
Так шо мне похеру шо там лишнее.)))
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Да я знаю, что тебе эту "фамилию" вместе с рабочим местом старшой выдал. Но это не отменяет того, что "р" у тебя лишняя.
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Ты ошиблась солдатка. У меня нету в фамилии вообще буквы "р"
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Да да Александр Слюнявич. Відсторонення Супрун може потенційно вплинути на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні, - посол Великої Британії Гоф - Цензор.НЕТ 8791
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Кто тебе такое сказал? Ты самый настоящий соевый ватник.
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Ну а ты не соевый, а чистокровный концентрированный натуральный ватник. И что дальше?
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Мне пофигу на мнение барыг, которых 31 марта отодвинут от корыта.
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А вот и крыша заговорила, старую ведьму держат чтобы она гадила на здоровье граждан Украины, как обожравшаяся просо курица, на эту тварь только взглянуть нужно, на роже у неё надпись "смерть" самой природой нарисовано.
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Этот дебил тебе нечего внятного не ответит, ему Порошенко в рот нассал.
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Інкогніто сам собі в рота насцяв , а пані Уляна Супрун - шанована людина , достойна очолити міністерство охорони здоров'я .
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тебе в рот и ссать не нужно, у тебя дебила чоколядного во рту вместо слюны моча выделяется Отстранение Супрун может потенциально повлиять на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине, - посол Великобритании Гоф - Цензор.НЕТ 1451
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Запрошую у Васильківську ЦРЛ, щоб наочно показати результати реформ. Перед цим можете записатись на прийом онлайн чи по телефону (щоб не сидіти у черзі), хоча черги зараз лише на УЗД та до травматолога. Домовлюсь із лікарями, представимо Вас як фотокореспондента видання "#ЗрадаУсюди". Походите, порозпитуєте, пофотографуєте, подивитесь на обладнання.
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То есть всей стране нужно будет ездить лечится в Васильков? Будешь туда иностранцев приглашать, чтобы показать это стенд новых технологий Отстранение Супрун может потенциально повлиять на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине, - посол Великобритании Гоф - Цензор.НЕТ 7442
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Тобто, на результат реформ Вам начхати? Головне генерувати зраду)
До речі, Супрун розробляла заражених москітів на базі НАТО, сам Паша Мерседес казав.
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А вон оно что, оказывается целью реформы было сделать одну больницу в Василькове Відсторонення Супрун може потенційно вплинути на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні, - посол Великої Британії Гоф - Цензор.НЕТ 7740 Вот это правильно, 30 тыс жителей в стране останется, остальные пусть богу душу отдают Відсторонення Супрун може потенційно вплинути на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні, - посол Великої Британії Гоф - Цензор.НЕТ 7740 А Васильков переименуют в Нью -Васильки и построят там аэропорт
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Так по факту є що відповісти? У чому "геноцид" з боку Супрун?
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Прокурору скоро будет твоя супруняка по факту отвечать, а ты беги в суд и там будешь её поддерживать, желательно перед телекамерами, чтобы вся стра твою рожу знала
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Якщо "криша" Супрун з Британії- зло (подивись на тривалість життя у цій країні), то не зло- коли "криша" у РФ? Подивись на тривалість життя у РФ. А ще дітей голодних у Кемерово нагодуй.
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Это тебе нужна крыша из Британии, а мне нужно чтобы крыша у всяких там супруняк и им подобным закон Украины, и чтобы эти твари законы выполняли и отвечали по закону, а не сидели годами с приставками И.О. в надежде, что потом не будут отвечать за свои злодеяния.
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И ты свинья, будешь на уровень жизни в Британии указывать, когда в Украине будут Британские зарплаты, а пока засохни.
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Ну то прошу задати керівництву Васильківської ЦРЛ чому воно саботує реформу.
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И если мы ее не отобьем - обязательно повлияет. Медмафия сукибогомольцев атакует.
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Предложите Супрун возглавить здравоохранение Велкобритании.
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Если она здесь справилась, то и там справится.
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От не позавидуешь зрадофилам...

Вот казалось бы американскую санитарку суд отстранил - отлично!
Но суд-то барИжный! С теми "рехвармираванными" барИгой судьями, которые те же, что и при януке. А это плохо!

Поддержка посла Великобритании - это в принципе великолепно!

Но она поддержала американскую медсестру и её реформы в медицине. А это плохо.

Ну и что им делать? Как взаимоисключающее в одной черепушке уместить, а ?
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Как что делать? Мосийчука назначить министром здравоохранения.
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Надо же хоть кого-то власти отдать на растерзание. Своих то не тронут.
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А в черепушку мысль не приходит посмотреть в GOOGLE какое медицинское образование у Супрун?
Уляна Супрун - молодший клінічний професор. З 1995 по 1999 працювала в діагностичній радіології жіночого здоров'я у Нью-Йорку, згодом стала виконувачем обов'язків директора в галузі діагностичної радіології молочних залоз у лікарні Генрі Форда в Детройті. З 2000 року Уляна Супрун працювала заступницею головного лікаря-радіолога в Діагностичній радіології жіночого здоров'я (Медікал Імеджінґ оф Манхеттен), пізніше стала заступником медичного директора і партнером цього медичного центру, де працювала до 2009 року.
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Ну на то они и зрадофилы, чтоб им мысль в черепушки не приходила.
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Слушай, грамотей, а хотя бы Вкипедию открыть и почитать впало?

Мож, ты гуглить не умеешь, так я, так уж быть, для тебя скопипащу из Вики:
-Бакалавр естественных наук в области биологии. Университет Уэйна, США (1981-1985)
-Доктор медицины (MD, врач). Университет штата Мичиган, Колледж медицины человека, США (1985-1989)
-Промежуточная годовая программа резидентуры, больница Оквуда, США (1989-1990)
-Врач-резидент по радиологической диагностике, больница Синай в Детройте, США (1990-1994)
-Субспециализация по маммографии и томографической радиологии, больница Генри Форда, США (1994-1995)
Короче, хватит херню молоть.
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Да там просто нужна новая постанова от Гройсмана с отменой постановы Януковича и наделением ее полномочиями, если это кому-то нужно, но проблема в другом, ее реформа незаконна и что с этим теперь делать будут страшно представить, деньги потрачены.
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А давайте-ка рефрамировать здравоохранение Великобритании.
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Проверенное лекарство от любой болезни - деньги .
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ну, тепер оля вадімовна заспіває!!!
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Ничо се, какая Супрун птица важная. Аж посол Великобритании за нее впряглась. В чем здесь выгода? Отстранение Супрун может потенциально повлиять на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине, - посол Великобритании Гоф - Цензор.НЕТ 8681
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Единственный министр, кто взятку Гросе не занёс, потому И.О.Министра.
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Это все мелочи... На носу страховая медицина от Жули.
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да, неделю назад Жулька выскочила и вдруг заговорила о страховой медицине. ясно, что готовилась эта заваруха против Супрун.
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Ну конечно! Отстранят,а через 4-7 месяцев цены на медикамженты вырастут в 1.5-2 раза. И опять дерибанъить миллионы через прокладки из бюджета!
А вы,лохи - радуйтесь!
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Зауважте, що в коментах проти Супрун ті ж самі, хто проти Томосу, хто за Бамбас і т.д.
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для того чтобы повлиять на реформы, как минимум, нужно наличие этих самых реформ
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Якісна медицина та нинішня злодійська влада це несумісні поняття.
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Что бы реформа была легитимной надо менять Конституцию, но кто этим заморачивается ? Да и где 300 горлопанов взять?
Поэтому и отменить всегда есть возможность...
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СУПРУН - медсестра без врачебного образования, специалист по пальпированию женской груди в должности министра???
У нас точно нет альтернатив кого підтримувати???
В Украине врачей больше не осталось???

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Из личного опыта: таблетки Фуросемид в прошлом году покупал по 40 грн. с копейками, в этом году эти же таблетки 18 грн с копейками. Понятно, кому Супрун неугодна?
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Зрадоботы кричат, что виноват Порошенко с его реформами судов, хотя иск подавали ахметовские лизоблюды Ляшко и Мосийчук
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Подавти можуть хоть марсіанці. Вироки хто виносе?
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Супрун поддерживали и помогали западные эксперты. Она не сама эти реформы выдумывала.
И теперь вся работа в мусорку. Популизм и коррупиция победили.
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Стара заскорузла система з натугою робить вигляд перед Заходом, що реформується і прогресує прямо на очах. Тому у нас була грузинська команда у МВС, Саакашвілі, мер Терещенко, і Уляна Супрун у тому числі. Як правило, це були професіонали, що добросовісно намагалися покращити ту чи іншу галузь. Але ми всі очевидці як одноСТАЙНО місцеві князьки, АП і все президентське кодло, депутатська шваль навроді ляшка, всілякі мед-пед-буд-взад адміністратори випихували ці кадри. Бо воно їм треба, як тому Януковичу Європа була потрібна - в них і так все пучком.
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1) нарисовалась крыша Супрун;
2) сейчас ляшко грызет ногти и думает, как выйти из под удара;
3) скорее всего "Радикальная партия" формально осудит Мосийчука и скажет, что это была частная инициатива;
4) за поданный иск Ляшко не будет возвращать деньги Бахтеевой, Богомолец, Шурме;
5) апелляция быстренько отменит данную ухвалу;
6) медицинская мафия получит крепкую затрещину и потери по деньгам;
7) Супрун вернется к выполнению своих должностных обязанностей;
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5 пункт будет не просто отменить, так как ухвала просто тыкнула пальцем на закон, решение суда полностью справедливо, там нечего отменять, нужно законодательно менять, а не через суд.
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В Британии на приём к врачу записываются а 2 недели. Зачем нам "Скорая", не выезжающая при высокой температуре и кризах?
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Супрун -автор единственной реформы происходящей в Украине! Других реформ здесь не делали и не делают!
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Так в чем реформа?
В том, что скорую нельзя вызвать если у тебя температура меньше 40?
Или в том, что теперь тебе трипер будет лечить терапевт (семейный доктор) а не венеролог?
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Аналогично в Нидерландах и ничего, не вымерли Відсторонення Супрун може потенційно вплинути на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні, - посол Великої Британії Гоф - Цензор.НЕТ 5329
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Пані Уляна хоче побудувати медичну систему по зразку канадської, яка в світі зарекомендована найкращою... Яке потворне бидло може бути проти?
Прізвище КОРУПЦІОНЕРА, який продав виродкам рішення - суддя Окружного Адміністративного суду м.Києва Сергій Каракашьян.
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Хорошо бы пощупать за британские офшорные счета спонсоров Радикалов
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То заберіть собі це опудало у Британію як бонус на брекзіт!
Подивимось тоді як англіки винесуть всі три писти (мей,супрун,гоф) уперед педікюром! Відсторонення Супрун може потенційно вплинути на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні, - посол Великої Британії Гоф - Цензор.НЕТ 306
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Відсторонення Супрун може потенційно вплинути на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні, - посол Великої Британії Гоф - Цензор.НЕТ 3737Ray‏ @Ray_net_ua 38 мин.38 минут назад
Ляшко "радикально" отомстил Супрун и через коррумпированные суды добился ее устранения с поста главы МОЗ Украины.
Год назад, Супрун сдала НАБУ взяточника из партии Ляшко, который украл государственные томографы использовал их в коммерческих целях.

видео
https://vidos.top/v/1802471.mp4?st=Nq7kVWyfimcYC9Ya2tXNfQ&e=1549382356

Відсторонення Супрун може потенційно вплинути на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні, - посол Великої Британії Гоф - Цензор.НЕТ 5379



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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтстранение Супрун может потенциально повлиять на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине, - посол Великобритании Гоф
 
 
 
 
 
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