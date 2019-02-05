 Отстранение Супрун может потенциально повлиять на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине, - посол Великобритании Гоф

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом она написала на своей странице в соцсети.
"Ожидаю дальнейших подробностей по этому делу, однако обеспокоена потенциальным его влиянием на жизненно важные реформы здравоохранения в Украине", - написала посол.
Ранее в этот день лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что Окружной административный суд г.Киева по иску народного депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука запретил Уляне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения Украины.
В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
Он вроде ещё и на баХиню батон крошил.
Вижу ты эксперт по слизыванию с баХини.
Так шо мне похеру шо там лишнее.)))
До речі, Супрун розробляла заражених москітів на базі НАТО, сам Паша Мерседес казав.
Вот казалось бы американскую санитарку суд отстранил - отлично!
Но суд-то барИжный! С теми "рехвармираванными" барИгой судьями, которые те же, что и при януке. А это плохо!
Поддержка посла Великобритании - это в принципе великолепно!
Но она поддержала американскую медсестру и её реформы в медицине. А это плохо.
Ну и что им делать? Как взаимоисключающее в одной черепушке уместить, а ?
Уляна Супрун - молодший клінічний професор. З 1995 по 1999 працювала в діагностичній радіології жіночого здоров'я у Нью-Йорку, згодом стала виконувачем обов'язків директора в галузі діагностичної радіології молочних залоз у лікарні Генрі Форда в Детройті. З 2000 року Уляна Супрун працювала заступницею головного лікаря-радіолога в Діагностичній радіології жіночого здоров'я (Медікал Імеджінґ оф Манхеттен), пізніше стала заступником медичного директора і партнером цього медичного центру, де працювала до 2009 року.
Мож, ты гуглить не умеешь, так я, так уж быть, для тебя скопипащу из Вики:
-Бакалавр естественных наук в области биологии. Университет Уэйна, США (1981-1985)
-Доктор медицины (MD, врач). Университет штата Мичиган, Колледж медицины человека, США (1985-1989)
-Промежуточная годовая программа резидентуры, больница Оквуда, США (1989-1990)
-Врач-резидент по радиологической диагностике, больница Синай в Детройте, США (1990-1994)
-Субспециализация по маммографии и томографической радиологии, больница Генри Форда, США (1994-1995)
Короче, хватит херню молоть.
А вы,лохи - радуйтесь!
Поэтому и отменить всегда есть возможность...
У нас точно нет альтернатив кого підтримувати???
В Украине врачей больше не осталось???
И теперь вся работа в мусорку. Популизм и коррупиция победили.
2) сейчас ляшко грызет ногти и думает, как выйти из под удара;
3) скорее всего "Радикальная партия" формально осудит Мосийчука и скажет, что это была частная инициатива;
4) за поданный иск Ляшко не будет возвращать деньги Бахтеевой, Богомолец, Шурме;
5) апелляция быстренько отменит данную ухвалу;
6) медицинская мафия получит крепкую затрещину и потери по деньгам;
7) Супрун вернется к выполнению своих должностных обязанностей;
В том, что скорую нельзя вызвать если у тебя температура меньше 40?
Или в том, что теперь тебе трипер будет лечить терапевт (семейный доктор) а не венеролог?
Прізвище КОРУПЦІОНЕРА, який продав виродкам рішення - суддя Окружного Адміністративного суду м.Києва Сергій Каракашьян.
Подивимось тоді як англіки винесуть всі три писти (мей,супрун,гоф) уперед педікюром!
Ляшко "радикально" отомстил Супрун и через коррумпированные суды добился ее устранения с поста главы МОЗ Украины.
Год назад, Супрун сдала НАБУ взяточника из партии Ляшко, который украл государственные томографы использовал их в коммерческих целях.
видео
https://vidos.top/v/1802471.mp4?st=Nq7kVWyfimcYC9Ya2tXNfQ&e=1549382356