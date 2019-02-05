EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1468  18
Все про:Минздрав (1836) Мосийчук (308) Супрун Ульяна (387) Денисенко_Вадим (35)

 Это заказная кампания, - представитель Кабмина в ВР Денисенко о решении суда по отстранению Супрун

Представитель Кабмина в ВР Вадим Денисенко (БПП) заявил, что и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун не замешана ни в одном коррупционном скандале, уже много сделала в рамках медицинской реформы, поэтому кампания по ее дискредитации является заказной.

Об этом Денисенко рассказал журналистам в кулуарах Рады, комментируя информацию о том, что суд по иску Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко) отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это заказная кампания, связанная с огромными средствами, которые государство тратит на медреформу", - заявил Денисенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав консультируется с юристами относительно решения суда по отстранению Супрун

На вопрос, почему "Радикальная партия" и в частности Игорь Мосийчук являются инициаторами иска об отстранении Супрун, Денисенко посоветовал обратиться с этим же вопросам к представителям этой политсилы.

Также он заверил, что Кабмин и дальше будет проводить медицинскую реформу.

"Правительство будет делать все возможное, чтобы реформа продолжалась", - заверил нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

Также Денисенко сообщил, что Ульяну Супрун не могут назначить министром так, как за нее нет необходимого количества голосов. Однако на сегодняшний день, по его словам, нет ни единого кандидата способного их получить.

Ранее Олег Ляшко сообщил, что суд по иску нардепа Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко) отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава. В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.

Источник: https://censor.net.ua/n3110015
 
   
 Топ комментарии
 
Медична мафія розпочала війну.
 показать весь комментарий
 
Ну а рожу набить этому недобитому истцу не пробовал?
 показать весь комментарий
 
да, это она пропихнула руками Ляшка и Богомолец с мафией. Ну все, Ляшко подписал себе приговор, как он ни не пыхтит и ни старается в раде, блокируя трибуну - в раду уже не пройдет и в марте получит 1%. выкинут на помойку.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дайте номер дела пусть народ посмотрит
 показать весь комментарий
 
Ну а рожу набить этому недобитому истцу не пробовал?
 показать весь комментарий
 
 
Уже и наркомафия менты обеспокоены
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ха-ха, чоколядный лизоблюд Денисенко начал про заказуху говорить. Ты ещё ответить за кнопкодавство и заказные законы, которые ты пропихивал в ВР, с подачи липецкого хряка
 показать весь комментарий
 
 
Также Денисенко сообщил, что Ульяну Супрун не могут назначить министром так, как за нее нет необходимого количества голосов. Однако на сегодняшний день, по его словам, нет ни единого кандидата способного их получить.

мда, цейтнот, этот парламент ни на что не способен. а следующий похоже еще хуже будет
Источник: https://censor.net.ua/n3110015
 показать весь комментарий
 
 
А якщо президентом буде не такий вовк ям Порох, а Йуля або Зєєєля?
Зєєлю просто будуть ігнорити, а Йуля буде давати вкрасти всім, хто її підтримає, аби лиш рейтинг не впав і проплачувати корупційною рентою будь-який законопроект.
От тоді заживемо! Я старий вже. а діти точно виїдуть. Будуть тут одні пенси, які за Йулю, та, люмпени, які за Зєєєлю.
 показать весь комментарий
 
 
я сам хочу тікати звідси, якщо переможе зе або юля. не хочу жити в країні, де більшість інфантіли або дебіли.
 показать весь комментарий
 
 
да, это она пропихнула руками Ляшка и Богомолец с мафией. Ну все, Ляшко подписал себе приговор, как он ни не пыхтит и ни старается в раде, блокируя трибуну - в раду уже не пройдет и в марте получит 1%. выкинут на помойку.
 показать весь комментарий
 
 
Помиляэтеся, у наших людей курячы мызки та куряча память. Вони за тиждень про все забудуть!
 показать весь комментарий
 
 
Мосийчук похудал, вот они и бесятся.
 показать весь комментарий
 
 
Плять, вот она, успешная судейская рехформа Пети-Юрика. Суды рулят!
 показать весь комментарий
 
 
Мосийчук компетентен в области здравоохранения? Многостаночник блин.
 показать весь комментарий
 
 
Так вас треба стріляти,а не відсторонювати.
В аптеках - паніка: українців залишили без ліків від грипу.
В аптеці "Фармація" №1 на вул. Володимирській у Києві "Таміфлю" немає вже два місяці. "Привозять буквально одну упаковку і її відразу викуповують. На складі цих ліків вже давно немає", - розповіла провізор.
https://www.obozrevatel.com/ukr/health/flu-and-cold/v-aptekah-panika-ukraintsiv-zalishili-bez-likiv-vid-gripu.htm?fbclid=***********************************************-0WBLRsop-aH1M

Це замовна кампанія, - представник Кабміну у ВР Денисенко про рішення суду щодо відсторонення Супрун - Цензор.НЕТ 3085
 показать весь комментарий
 
А кажуть петя нічого не може зробити з міністрами а тут якийсь з партії ляшка ЗМІГ. Дивні справи...
 показать весь комментарий
 
Повилазили порохоботи субсидіанти!!!
Одразу видно хто міняє цінникі кожного дня на лікі для пенсіонерів,онкохворих,дітей і інвалідів.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто заказная кампания, - представитель Кабмина в ВР Денисенко о решении суда по отстранению Супрун
 
 
 
 
 
 вверх