 Это заказная кампания, - представитель Кабмина в ВР Денисенко о решении суда по отстранению Супрун

Об этом Денисенко рассказал журналистам в кулуарах Рады, комментируя информацию о том, что суд по иску Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко) отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это заказная кампания, связанная с огромными средствами, которые государство тратит на медреформу", - заявил Денисенко.
На вопрос, почему "Радикальная партия" и в частности Игорь Мосийчук являются инициаторами иска об отстранении Супрун, Денисенко посоветовал обратиться с этим же вопросам к представителям этой политсилы.
Также он заверил, что Кабмин и дальше будет проводить медицинскую реформу.
"Правительство будет делать все возможное, чтобы реформа продолжалась", - заверил нардеп.
Также Денисенко сообщил, что Ульяну Супрун не могут назначить министром так, как за нее нет необходимого количества голосов. Однако на сегодняшний день, по его словам, нет ни единого кандидата способного их получить.
Ранее Олег Ляшко сообщил, что суд по иску нардепа Игоря Мосийчука (Радикальная партия Ляшко) отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава. В Минздраве сообщили, что консультируются с юристами относительно данного решения суда.
наркомафияменты обеспокоены
мда, цейтнот, этот парламент ни на что не способен. а следующий похоже еще хуже будет
Источник: https://censor.net.ua/n3110015
Зєєлю просто будуть ігнорити, а Йуля буде давати вкрасти всім, хто її підтримає, аби лиш рейтинг не впав і проплачувати корупційною рентою будь-який законопроект.
От тоді заживемо! Я старий вже. а діти точно виїдуть. Будуть тут одні пенси, які за Йулю, та, люмпени, які за Зєєєлю.
Як цю заразу земля носить!
В аптеках - паніка: українців залишили без ліків від грипу.
В аптеці "Фармація" №1 на вул. Володимирській у Києві "Таміфлю" немає вже два місяці. "Привозять буквально одну упаковку і її відразу викуповують. На складі цих ліків вже давно немає", - розповіла провізор.
https://www.obozrevatel.com/ukr/health/flu-and-cold/v-aptekah-panika-ukraintsiv-zalishili-bez-likiv-vid-gripu.htm?fbclid=***********************************************-0WBLRsop-aH1M
Одразу видно хто міняє цінникі кожного дня на лікі для пенсіонерів,онкохворих,дітей і інвалідів.