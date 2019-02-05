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 Общество, Авто
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Все про:растаможка (101) Южанина (84) евробляхи (101)

 Ежедневно в Украине pacтaможивaют 4-4,5 тыс. евроблях, - Южанина

Динамика pacтaможивaния автомобилей на европейских номерах составляет 4-4,5 тысячи в день.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом журналистам в кулуарах парламента сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Это говорит о том, что люди, которые хотят - растаможивают. Очень жаль, что те, кто сейчас стоит в очереди на растаможивание, не занялись этим вопросом раньше. Все надеялись, что произойдет какой-то коллапс и законы не заработают. Мы знаем, что не всегда все происходит гладко, но большинство автомобилей растаможены. А на сегодняшний день это более 10 тысяч. Значит, процедуру можно выполнить", - отметила Южанина.

По ее словам, не всем выгодно с экономической точки зрения растаможивание автомобилей.

"Сейчас появилось течение по растаможиванию не тех старых автомобилей, которые находились на территории Украины хоть бы раз с1 января 2015 года, а люди их меняют на бывшие в употреблении, но более новые. Такие автомобили растаможивают в количестве около 40% от сумы всех автомобилей, которые растаможивают в день", - сказала глава комитета.

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Так же Южанина сказала, что она понимает, что растаможивание может быть невыгодным для владельцев очень старых автомобилей.

"Если автомобиль куплен за тысячу евро, а нужно заплатить за растаможивание 300 евро, то это для людей слишком много", - отметила Южанина.

Однако, по ее мнению, принятие законы дали возможность завезти автомобили старше 2010 года.

По словам главы налогового комитета, спекуляция о том, что на акцизе кто-то наживается, не имеет под собой почвы, поскольку все деньги с растаможек идут в пенсионный фонд .

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Так, по ее словам, с растаможки старых автомобилей государство уже получило более 5 миллиардов гривен. По остальным, новым автомобилям, еще больше.

Южанина выразила сожаление, что эти законы вступили в действие в предвыборный период, так как это позволит отдельным политикам привлекать свой электорат недовольных с этим законом людей, "хотя эти сами политики поддерживали законы".

Также она напомнила, что до конца льготного периода осталось полгода, дальше наступает период растаможивания по общей ставке.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Источник: https://censor.net.ua/n3110012
 
   
 Топ комментарии
 
1. За день 4 тис - це крапля в морі. Проблема не вирішена, а відкладена.
2. Основна частина розмитнюваних машин - це свіжопригнані: на митних переходах добові черги.
3. Якщо машина придбана за 1000 євро, то митні платежі не 300 євро, як бреше авторка, а понад 1500 євро, якщо дизель.
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значит, на этой растаможке, ежедневно воровская власть кладёт себе в карман 8-9 млн. долларов
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Да, количество бляхарей действительно уменьшилось.
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Совет форумчанПравила форума
 
значит, на этой растаможке, ежедневно воровская власть кладёт себе в карман 8-9 млн. долларов
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сейчас каждего вора по перлам вычислить можно... каждый докладывает о своих "успехах"....)))))
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Что за бред несет эта Южанина, может в час столько растаможивают или даже в минуту?!
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Иди в школу, мальчик, в Украине около 300 тыс евроблях, ещё работы на 2 месяца.
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Да, количество бляхарей действительно уменьшилось.
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С рашкостана и лугандона тоже гонят?
Или Южанина "гонит"? Где у нас столько таможен?
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...заплатить за растаможЫвание????? Перл... Надо запомнить или записать...
4-4,5 тыс. в день, но всего 10000 за неполных три месяца??
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1. За день 4 тис - це крапля в морі. Проблема не вирішена, а відкладена.
2. Основна частина розмитнюваних машин - це свіжопригнані: на митних переходах добові черги.
3. Якщо машина придбана за 1000 євро, то митні платежі не 300 євро, як бреше авторка, а понад 1500 євро, якщо дизель.
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Это тоже полна пурга "Также она напомнила, что до конца льготного периода осталось полгода, дальше наступает период растаможивания по общей ставке." Ну зачем эти советы, что надо было раньше растамаживать, чтоб в очереди не стоять, если очереди сразу были...
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После выборов Зеленский снимет все ограничения и расстаможко будет стоить в среднем 500$.Не спешите.Подождите еще 3-4 месяца.
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каждому мужику Зеленский выдаст по бабе, а каждой бабе по... ДВА мужика, подожди еще 4-5 месяцев волобуев )))
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Ура, спасли таки АвтоЗАЗ национального производителя Тариэла Васадзе! Ой, а АвтоЗАЗ совсем перестал выпускать легковушки...
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Спасли свои автосалоны и "Богдан".
Думаешь почему растаможка дизеля в 1,5 раза дороже?
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Южаніна вирішила хвалити сама себе,як автора закона про розмитнення іномарок,тому що більше цього ніхто не робить. Щодня в Україні розмитнюють 4-4,5 тисяч євроблях, - Южаніна - Цензор.НЕТ 3983
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брокерам можно и не платить в нете куча толкового видео и за стоянку платить не нужно и 8500 грн. платить не нужно
"без лоха и жись плоха" - кто то это сказал давненько
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Ежедневно в Украине pacтaможивaют 4-4,5 тыс. евроблях, - Южанина

ввезено несколько миллионов,а расстаможат 150-200 тысяч от силы
а,сделай расстаможку за авто 500 $ и расстамаживали бы 4-4.5 тысяч в час
умножете 1.5 миллиона на 500$ и получается вот такая цифра 750000000$


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Может ли чиновник употреблять слово "евроблях" официально? Думаю нет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЕжедневно в Украине pacтaможивaют 4-4,5 тыс. евроблях, - Южанина
 
 
 
 
 
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