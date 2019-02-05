 Ежедневно в Украине pacтaможивaют 4-4,5 тыс. евроблях, - Южанина

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом журналистам в кулуарах парламента сказала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Это говорит о том, что люди, которые хотят - растаможивают. Очень жаль, что те, кто сейчас стоит в очереди на растаможивание, не занялись этим вопросом раньше. Все надеялись, что произойдет какой-то коллапс и законы не заработают. Мы знаем, что не всегда все происходит гладко, но большинство автомобилей растаможены. А на сегодняшний день это более 10 тысяч. Значит, процедуру можно выполнить", - отметила Южанина.

По ее словам, не всем выгодно с экономической точки зрения растаможивание автомобилей.

"Сейчас появилось течение по растаможиванию не тех старых автомобилей, которые находились на территории Украины хоть бы раз с1 января 2015 года, а люди их меняют на бывшие в употреблении, но более новые. Такие автомобили растаможивают в количестве около 40% от сумы всех автомобилей, которые растаможивают в день", - сказала глава комитета.

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Так же Южанина сказала, что она понимает, что растаможивание может быть невыгодным для владельцев очень старых автомобилей.

"Если автомобиль куплен за тысячу евро, а нужно заплатить за растаможивание 300 евро, то это для людей слишком много", - отметила Южанина.

Однако, по ее мнению, принятие законы дали возможность завезти автомобили старше 2010 года.

По словам главы налогового комитета, спекуляция о том, что на акцизе кто-то наживается, не имеет под собой почвы, поскольку все деньги с растаможек идут в пенсионный фонд .

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Так, по ее словам, с растаможки старых автомобилей государство уже получило более 5 миллиардов гривен. По остальным, новым автомобилям, еще больше.

Южанина выразила сожаление, что эти законы вступили в действие в предвыборный период, так как это позволит отдельным политикам привлекать свой электорат недовольных с этим законом людей, "хотя эти сами политики поддерживали законы".

Также она напомнила, что до конца льготного периода осталось полгода, дальше наступает период растаможивания по общей ставке.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.