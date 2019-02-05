 Оплата работы агитаторов и наблюдателей на выборах будет оцениваться как подкуп избирателя, - советник главы МВД Варченко

"Мы хотим напомнить всем участникам избирательного процесса, что избирательное законодательство не предусматривает дополнительную оплату членам комиссий вне государственного бюджета. Сегодняшнее избирательное законодательство не предусматривает, что есть право выплаты денег наблюдателям и агитаторам во время избирательной кампании. Попытки осуществить такие платежи... нами будут оцениваться и квалифицироваться по ст. 160 УК - подкуп избирателя", - сказал на брифинге во вторник в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также он обратил внимание на то, что нарушением законодательства будет и составление трудовых соглашений для агитаторов. Ссылаясь на нормы закона о выборах И.Варченко напомнил о запрете любых выплат за агитационную работу.

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"Попытки составить такие массовые соглашения, тысячами, десятками тысяч и таким образом осуществить подкуп избирателя нами также будут квалифицироваться как нарушение избирательного законодательства по ст. 160 УК -подкуп избирателей", - сказал он.

Таким образом, как пояснил советник главы МВД, законное финансирование избирательной кампании - только из госбюджета или избирательного фонда в безналичной форме.

"Если человек наличными получает какие-либо средства за какие-либо услуги - это уже незаконно. В безналичной форме имеют право оплачиваться услуги и товары.. изготовление продукции, оформление визуальной рекламы, на радио или в газетах", - сказал он.

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