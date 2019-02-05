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 Оплата работы агитаторов и наблюдателей на выборах будет оцениваться как подкуп избирателя, - советник главы МВД Варченко

В МВД Украины напоминают об уголовной ответственности за оплату работы агитаторов и наблюдателей на выборах - такие нарушения избирательного законодательства полиция будет квалифицировать как подкуп избирателя.

"Мы хотим напомнить всем участникам избирательного процесса, что избирательное законодательство не предусматривает дополнительную оплату членам комиссий вне государственного бюджета. Сегодняшнее избирательное законодательство не предусматривает, что есть право выплаты денег наблюдателям и агитаторам во время избирательной кампании. Попытки осуществить такие платежи... нами будут оцениваться и квалифицироваться по ст. 160 УК - подкуп избирателя", - сказал на брифинге во вторник в Киеве советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также он обратил внимание на то, что нарушением законодательства будет и составление трудовых соглашений для агитаторов. Ссылаясь на нормы закона о выборах И.Варченко напомнил о запрете любых выплат за агитационную работу.

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"Попытки составить такие массовые соглашения, тысячами, десятками тысяч и таким образом осуществить подкуп избирателя нами также будут квалифицироваться как нарушение избирательного законодательства по ст. 160 УК -подкуп избирателей", - сказал он.

Таким образом, как пояснил советник главы МВД, законное финансирование избирательной кампании - только из госбюджета или избирательного фонда в безналичной форме.

"Если человек наличными получает какие-либо средства за какие-либо услуги - это уже незаконно. В безналичной форме имеют право оплачиваться услуги и товары.. изготовление продукции, оформление визуальной рекламы, на радио или в газетах", - сказал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110010
 
   
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А як щодо оплати юлеботам, які працюють в Інтернеті.
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А если гречку будут во временное пользование выдавать, это подкуп? Ведь потом каждый, временно попользовавшись гречкой, сможет вернуть полкило гавна и где тут подкуп?
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авакову удалось сколотить себе частную армию преданных мусорков, некоторые особо тупые выкормыши типа Кивы уже сами в президенты поперли, а те кто поумнее, притаились и ждут, на чью сторону станет хитрый армян.
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Агітатори від Петруся вже задовбали у двері ломитись,можно їх відстрілювати?
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Ух ты!!! А МАГи тогда какого хрена разъезжают по сёлам?!
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Неужели Аваков, начинает с пэцькиной выборной тысчонкой бороться? Уму не постижимо.. Оплата работы агитаторов и наблюдателей на выборах будет оцениваться как подкуп избирателя, - советник главы МВД Варченко - Цензор.НЕТ 5438
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Вважаю, що треба боротися з цим і не дивитися при цьому на партії та особистості.
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Почему будет? Я так понимаю, что уже есть кого оценить.
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дебіли управляють країною: агітаційна робота нічим не відрізняється від рекламної роботи в інших сферах діяльності і повинна таким же чином оплачуватись. агітатор впливає на виборця силою мови, як і реклама на споживача, в чому підкуп панове? хоча, тоді всі палатки зникнуть, бо ідейних в палатках не має.....
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ЧоКАЛадних троляк теж на цугундер??
😇
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Львовяне, держитесь! А то эта девочка-терминатор, за барИгу агитируя, двери напрочь выносит.
Оплата работы агитаторов и наблюдателей на выборах будет оцениваться как подкуп избирателя, - советник главы МВД Варченко - Цензор.НЕТ 1873
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А внесение залога в два с половиной ляма в ЦИК не будет рассматриваться как подкуп избиратилей?
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*****! Любая работа должна быть оплачена! Ибо ничего не стоить так дорого как бесплатно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОплата работы агитаторов и наблюдателей на выборах будет оцениваться как подкуп избирателя, - советник главы МВД Варченко
 
 
 
 
 
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