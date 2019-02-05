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Все про:Ляшко (1482) Минздрав (1836) Супрун Ульяна (387)

 Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава, - Ляшко. ДОКУМЕНТ

Суд отстранил и..о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун от выполнения своих обязанностей.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение Окружного административного суда города Киева на странице в Facebook опубликовал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко.

"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - наивысшая ценность. За это и боремся!", - написал главный "радикал".

Отмечается, что иск был подан народным депутатом от "Радикальной партии" Игорем Мосийчуком и частично удовлетворен.

"Запретить... Супрун совершать какие-либо действия, направленные на реализацию полномочий министра", - сказано в постановлении суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп Мосийчук подал в суд 4 иска против Супрун и Гройсмана: и.о. главы Минздрава обвиняется в отсутствии компетенций


Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава, - Ляшко 01
Суд отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава, - Ляшко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3110008
 
 
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Партия Содомы и Гоморы имени Ляжка борется исключительно только за тех, кому Супрун схемы разрушила по разграблению украинской медицины и украинского народа. Супрун пока есдинственный действительно настоящий министр здравоохранения Украины за все годы независимости,которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО начала реформы в Украины. Ганьба мерзавцам и судьям, защищающим этих мерзавцев! Слава Украине!
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Супрун единственная адекватный, профессиональный и, главное, некоррумпированный министр здравоохранения за все годы. Долго продержалась. Спасибо за работу! А Ляшко пусть идет в з..д.
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терь ляшко министр вазелинов шприцовок и клизьмов Суд відсторонив Супрун від виконання обов'язків глави МОЗ, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8718
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Він думає,це підвищить його рейтинг ? П*дар по натурі.
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Останній бастіон реформування країни не витримав корупційного тиску з боку мафії.
Доба падіння в прірву увійшла в заключну стадію. Вибори президентські і парламентські поставлять крапку. Після того почнеться доба повного переходу країни до стану рівня московських орків. Якщо, звичайно, українці не повстануть проти кланів постсовкової номенклатурно-кримінальної мафії.
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А кто вместо неё? Богомолец или Богатырева? Вот эти двое точно "порядок наведут", заживем, мля...Теперь можно только представить, сколько будут стоить медпрепараты.
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лол\кек---ути бози как беспоукоится
"Админсуд по нашему иску запретил Ульяне Супрун выполнять обязанности главы Минздрава. Жизнь и здоровье украинцев - наивысшая ценность. За это и боремся!", - написал главный "радикал".
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А взяла б хабарика квартирою від заднєпріводного і не було б проблем..
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Вот теперь Радикалам денег хватит и на Президентскую компанию и на Парламентскую!!!
А судьям на счастливую жизнь!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отстранил Супрун от исполнения обязанностей главы Минздрава, - Ляшко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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