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 Политика Украины
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 Главные угрозы со стороны РФ для Украины - военная агрессия, влияние на политику, экономическая война, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал шесть главных угроз со стороны РФ для Украины.

По степени опасности, по словам Турчинова, на первом месте - военная агрессия.

"Это не только истощение нашей страны вследствие постоянных военных провокаций на востоке, продолжение военной оккупации части Донбасса и Крыма. Это и масштабное развертывание военной инфраструктуры вдоль нашей границы с Россией, ориентация на ведение боевых действий на стратегическом украинском направлении для нескольких российских армий южного и западного военного округа, - подчеркнул он. - Это свидетельствует о том, что в случае провала попыток России восстановить контроль над Украиной политическим путем, она может перейти к масштабной военной агрессии", - сказал он в интервью LIGA.net

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Второй угрозой, по словам Секретаря СНБО Украины, является информационная агрессия и попытка влиять на политическую архитектуру, на результаты политического выбора украинцев как через информационные инструменты (СМИ, соцсети и т.п.), так и путем поддержки прямых и скрытых креатур РФ в украинской политике.

Третье место, сказал Турчинов, занимает кибернетическая агрессия, "которая по результатам потерь для страны сопоставима с военной". "Сейчас на кибернетическом фронте продолжается серьезное противостояние, но мы сделали много для значительного усиления киберзащиты нашей страны", - отметил он.

Четвертой угрозой, отметил Секретарь СНБО Украины, является экономическая война.

"Здесь главная проблема - продолжения блокирования транзита украинских товаров в страны Азии через РФ, блокирование нормального функционирования портов на Азовском море, потеря значительных рынков для украинских товаров, использование широкого арсенала провокаций на внешних рынках продукции военного назначения и т.д.", - сказал Турчинов.

"Пятая угроза - энергетическая. Попытка блокировать работу украинской газотранспортной системы путем строительства обходных газопроводов, в том числе, и на территории наших стратегических партнеров ", - подчеркнул он.

"Шестое - террористическая угроза, - активное использование диверсионно-разведывательных групп, российской агентуры и наемников для террористических актов, попытки посеять уныние, страх, дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чему активно противодействуют наши спецслужбы", - сказал секретарь СНБО Украины, отметив, что это далеко не весь перечень угроз, которые реализует Россия в рамках ведения гибридной войны против нашего государства.

Отвечая на вопрос, Турчинов выразил убеждение, что Украина имеет мощный потенциал, чтобы стать региональным лидером Восточной Европы. "Но для этого мы должны, прежде всего, изменить экономическую ситуацию в государстве. Нынешние темпы роста ВВП недостаточны не только для регионального лидерства, но и для обеспечения приоритетных программ безопасности, которые необходимы для надежной защиты государства", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3110006
 
 
 Топ комментарии
 
военные угрозы со стороны рашки?
да уже 5 лет идёт реальная война за независимость Украины с рашистскими оккупантами... Оккупирован Крым, часть Донбасса, десятки тысяч жертв, покалеченных, раненных.
Миллион беженцев...
А этот дятел только проснулся и об очередных страшилках перед выборами заявлет...
Пуйло не нападёт... ибо уже давно напал на Украину.
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Турчинову должно быть стыдно за 2 последние угрозы - влияние на политику и экономическая война, потому что за 5 лет реальной войны нужно было давно прекратить экономические связи и торговлю с врагом и выгнать все кацапские "исследовательские институты", которые под разными вывесками занимаются путинской антиукраинский пропагандой.Кроме того рос. бизнес не изгнан из Украины и представляет для нее опасность. Но Турчинову, конечно,не стыдно.
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Так ведь пять лет мало! Они хотят ещё пять.😉
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Я бы выбрал Турчинова президентом , а Климкина премьером .
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военные угрозы со стороны рашки?
да уже 5 лет идёт реальная война за независимость Украины с рашистскими оккупантами... Оккупирован Крым, часть Донбасса, десятки тысяч жертв, покалеченных, раненных.
Миллион беженцев...
А этот дятел только проснулся и об очередных страшилках перед выборами заявлет...
Пуйло не нападёт... ибо уже давно напал на Украину.
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Ти читав текст? Він відповідав на запитання Ліга.нет.
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Россиянам хотят запретить быть наблюдателями на выборах президента, Рады и местных выборах

В Верховной раде Украины опубликован текст законопроекта №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.
Документ был внесен в ВР в понедельник, 4 февраля.
Так, проектом предлагается законы "О выборах президента", "О выборах народных депутатов Украины", "О местных выборах" дополнить соответствующими нормами. Предусмотреть, что официальным наблюдателем не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) государства, признанного Верховной радой государством-агрессором или государством-оккупантом; лицо, предложения по которому инициированы или внесены государством, признанным ВР государством-агрессором или государством-оккупантом.
Кроме того, предлагается установить, что официальным наблюдателем от иностранных государств, международных организаций не может быть: лицо, являющееся гражданином (подданным) РФ; лицо, предложения по которому инициированы или внесены Россией.
Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект №9524 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по надзору за избирательным процессом в Украине", предусматривающий запрет гражданам России быть наблюдателями на выборах-2019.
Как писало РБК-Украина, директор Национальной разведки Соединенных Штатов Америки (США) Дэн Коутс заявил, что Российская Федерация (РФ) использует кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины.
Добавим, в Службе внешней разведки сообщали, что РФ дополнительно выделила своим спецслужбам 350 млн долларов для реализации подрывной деятельности на выборах в Украине в 2019 году.


В Европарламенте заявили, что Россия больше не стратегический партнер ЕС Порошенко отдаст приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от России https://www.rbc.ua/rus/news/vybory-2019-rade-poyavilsya-zakon-zaprete-1549361673.html
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Звичайно, що вважаю це правильним рішенням. Але звідки у вас сумніви?
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Брехню з Америки росії розповсюджуєш.
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Болгария и Россия договорились о строительстве газопровода в обход Украины
17:57 04.02.2019

Болгария обязалась построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию после того, как три компании - российский "Газпром", болгарский "Булгаргаз" и швейцарская МЕТ, заключили контракты на его использование. Об этом пишет EUobserver, сообщает "Европейская правда".
Проект на 1,4 млрд евро может усилить зависимость ЕС от российского газа и подорвать украинскую безопасность, опасаются дипломаты ЕС и США. Предполагается, что после 2019 года Болгария будет получать российский газ через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря.
Сейчас Болгария почти полностью зависит от поставок российского газа, транспортируемого через украинскую газотранспортную систему и территорию Румынии.
После 2020 года Болгария планирует удовлетворять до 30% своей потребности в природном газе с азербайджанского месторождения "Шах-Дениз II" транзитом через территорию Греции.
https://112.ua/ekonomika/bolgariya-i-rossiya-dogovorilis-o-stroitelstve-gazoprovoda-v-obhod-ukrainy-479355.html
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это он новость такую сказал, или старые тезисы в своем столе нашел?
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Главные угрозы это гниды внутри Украины которые предают и продают и Украину и украинцев находясь во власти
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коли 6 українців мають свої статки, які перевищують половину запасів НБУ (https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/25/641980/) , то вся ця балаканина панівного класу - коту під хвіст. Нею дітей не прокормиш і не одінеш, дім не зігрієш, в транспорті не проїдеш. Пора до цієї балаканини турчинових і йому подібних підходити з класових позицій - інакше вимремо як мамонти, а точніше як барани....
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Стан українського суспільства жахливий. Клан офшорного бариги зробив найгірше з усього, що можна було зробити - знищив патріотичний порив, який з'єднав українське суспільство перед реальною загрозою, а посадову злочинність і корупцію зробив культом. Особисто Турчинов прийняв у цих шкідливих процесах участь, як і всі інші "державні діячі". Тому все що він, чи хтось ще з кланів мафії, щось починає казати, виглядає цинічним паскудством.
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«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди» (Симон Петлюра).
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлавные угрозы со стороны РФ для Украины - военная агрессия, влияние на политику, экономическая война, - Турчинов
 
 
 
 
 
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