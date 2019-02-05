 Польша откажется от российского газа в конце 2022 года, - уполномоченный правительства Наимский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.
Он сообщил, что именно в это время заканчиваются прежние обязательства Польши по приобретению голубого топлива, зато появятся новые возможности. Они связаны с завершением осенью этого года инвестиции Baltic Pipe - газопровода, который соединит залежи Северного моря, через Данию и Балтийское море с Польшей.
Государственный секретарь по Канцелярии премьера напомнил, что контракт с российским "Газпромом" на поставку газа закончится в конце 2022 года. Как заверил Наимский, Польша его не продлит.
Диверсификации поставок голубого топлива должны также способствовать следующие контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара.
Польское правительство уверяет, что его энергетическая политика является реализацией целей энергетической политики Европейского Союза: усиление конкуренции, интеграция рынков газа, увеличение безопасности поставок, а также реализация принципов устойчивого развития.
Напомним, ранее Петр Наимский предостерег, что Nord Stream-2 может служить для углубленной разведки России.
Правильное решение.
Нечего кормить зарвавшегося агрессора.
немцы им с удоволтсвуем продаст
Если эта тенденция роста продолжится, то в 2022 г потребности Польши в газе будут составлять 22 млрд м3/год газа, и газа опять может не хватить.
К концу 2018 года компания нарастила нефтедобычу на 5%, до 4,8 млн баррелей в сутки, а объемы нефтепереработки - на 6%, до 2,126 млн баррелей в день.
Выручка от реализации «черного золота» и продуктов его переработки подскочила на 37%, до 8,076 триллиона рублей. В результате «Роснефть» впервые с момента введения санкций смогла «свести концы с концами» и получить положительный денежный поток.
По итогам года операционная деятельность принесла на счета компании 1,502 триллиона рублей - в 4,4 раза больше, чем в 2017 году. Этой суммы с лихвой хватило и на капитальные затраты (936 млрд рублей), и на выплату дивидендов (290 млрд рублей).
Тем не менее, общий долг «Роснефти» за год вырос на 9,5% - с 4,012 до 4,396 триллиона рублей, сообщила компания в опубликованном во вторник отчете по МСФО.
Резкое сокращение краткосрочного долга (с 2,229 трлн до 978 млрд рублей) «Роснефть» компенсировала ударным привлечением займов со сроком погашения более одного года. Их общий объем подскочил почти вдвое - с 1,783 до 3,413 триллиона рублей.
Денежный долг «Роснефти» наполовину номинирован в иностранной валюте: это 26,7 млрд долларов и 3,9 млрд евро. Рублевый долг за год вырос с 2,028 до 2,227 триллиона рублей. Помимо этого, «Роснефть» должна клиентам, включая китайскую CNPC и швейцарского сырьевого трейдера Glencore, еще не добытую нефть: ее компания «заложила» для привлечения финансовых ресурсов в начале 2010х. С учетом этих обязательств суммарный долг Роснефти за год увеличился на 224 млрд рублей и достиг отметки 5,822 триллиона рублей.
Общий же объем обязательств компании, включая кредиторскую задолженность и отложенные обязательства по налогам, достиг 8,468 триллиона рублей. По текущему курсу это 129,3 млрд долларов, или 27% от золотовалютных резервов ЦБ, составлявших на 25 января 469,8 млрд долларов.
Долг "Роснефти" растет практически без остановок все время, что существует компания. В 2003-м году она была должна около 100 млрд рублей, в 2005-м - 560 млрд рублей, в 2011-м - уже 748 млрд рублей. В 2014-м на фоне девальвации рубля долг взлетел до 2,5 трлн рублей, в 2015-м - до 3,3 трлн рублей, а в 2016-м - до 3,5 трлн.
C 2014 года к финансированию "Роснефти" де-факто был подключен печатный станок центробанка: "компания стала проводить сделки РЕПО, в рамках которых российские банки покупают ее облигации и сразу же закладывают их в ЦБ", получая кредиты взамен инвестированных средств, писали ранее аналитики S&P.