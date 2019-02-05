EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 За рубежом
  822  29
Все про:Газ (9013) Газпром (2857) Польша (4679) Наимский (1)

 Польша откажется от российского газа в конце 2022 года, - уполномоченный правительства Наимский

В конце 2022 года Польше станет окончательно независимой от поставок газа из России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио", об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Он сообщил, что именно в это время заканчиваются прежние обязательства Польши по приобретению голубого топлива, зато появятся новые возможности.  Они связаны с завершением осенью этого года инвестиции Baltic Pipe - газопровода, который соединит залежи Северного моря, через Данию и Балтийское море с Польшей.

Государственный секретарь по Канцелярии премьера напомнил, что контракт с российским "Газпромом" на поставку газа закончится в конце 2022 года. Как заверил Наимский, Польша его не продлит.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехсторонние переговоры по газу: "Нафтогаз" не будет давать "Газпрому" особых условий

Диверсификации поставок голубого топлива должны также способствовать следующие контракты на приобретение сжиженного газа из США и Катара.

Польское правительство уверяет, что его энергетическая политика является реализацией целей энергетической политики Европейского Союза: усиление конкуренции, интеграция рынков газа, увеличение безопасности поставок, а также реализация принципов устойчивого развития.

Напомним, ранее Петр Наимский предостерег, что Nord Stream-2 может служить для углубленной разведки России.

Источник: https://censor.net.ua/n3110004
 
   
 Топ комментарии
 
После запуска газопровода Польша будет импортировать из Норвегии около 8 млрд кубометров газа в год. Сейчас потребности Польши в газе около 33 млрд кубометров газа в год. Похоже недостающий газ Польша будет экспортировать из Беларуси...
 показать весь комментарий
 
Ну вот, вопрос транзита сам собой и разрешился. Придется нам и украинцам думать, что с трубами делать.
 показать весь комментарий
 
Интересно, а сколько газа "добывает" Белоруссия? В случае чего, Польша может покупать немецкий газ у Германии. Будет этакий реверс газа по украински.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Польша рулит.
Правильное решение.
Нечего кормить зарвавшегося агрессора.
 показать весь комментарий
 
 
Пока это все болтовня в преддверии подписания контрактов. А как оно будет посмотрим в 2023.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ну вот, вопрос транзита сам собой и разрешился. Придется нам и украинцам думать, что с трубами делать.
 показать весь комментарий
 
 
Труби трубами, а величезні газосховища може використовувати і Європа.
 показать весь комментарий
 
 
Да нужда в газосховищах тоже пропадает. Поляки хитрые, они в Америке сжиженный газ хотят покупать(на цензоре была инфа). А там привозится по потребности и хранится в таких круглых емкостях.
 показать весь комментарий
 
Відкрию таємницю- ПГС завжди будуть потрібні, як і магістралі до них. Перевозять зріджений газ у ємностях, проте йде постійне його випаровування. При зниженні споживання газу куди ви будете його дівати? Спалювати? А в наступному місяці споживання зросте- замовите ще пару танкерів, які через місяць прийдуть?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Да что думать, я ответил в предыдущей ветке.
 показать весь комментарий
 
Думать - это тяжёлый труд , а если нечем -адский .
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что с трубами делать? Порезать на металлолом и вывезти в Турцию. К стати, этот трубопровод из Северного моря будет пересекать уже проложенный в Германию СП -2. Придётся полякам согласовывать это с Россией и Германией. Согласует ли это Россия? Вопрос.
 показать весь комментарий
 
По твоей логике: с появлением смартфонов ты уже вытащил свой мозг и положил его в баночку со спиртом на хранение. Думаю твои мозги хорошо смотрятся где-нибудь на полке в серванте рядом с хрустальной салатницей и фарфоровыми рыбками в виде чашечек. Польща відмовиться від російського газу в кінці 2022 року, - уповноважений уряду Наїмський - Цензор.НЕТ 5453
 показать весь комментарий
 
 
Илья пророк,какой же ты пророк? ты дурак! посиди пока в спаме,може розуму наберешься
 показать весь комментарий
 
После запуска газопровода Польша будет импортировать из Норвегии около 8 млрд кубометров газа в год. Сейчас потребности Польши в газе около 33 млрд кубометров газа в год. Похоже недостающий газ Польша будет экспортировать из Беларуси...
 показать весь комментарий
 
 
ото ж бо воно, іронію не розумієш....... Німеччина ще ближче до Північного моря, а другу трубу з Росії тяне......
 показать весь комментарий
 
что мешает заполнить 150 ЕвропеЙсКих ПХГ ?
немцы им с удоволтсвуем продаст
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Интересно, а сколько газа "добывает" Белоруссия? В случае чего, Польша может покупать немецкий газ у Германии. Будет этакий реверс газа по украински.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да нисколько. Тоже придется брать у Польши или Германии.
 показать весь комментарий
 
Кому брать, Белоруссии? Так ведь через Белоруссию идёт прямой газопровод Ямал - Европа. Поляки из него не хотят газ отбирать, но для Белоруссии таких проблем нету, как я понимаю.
 показать весь комментарий
 
даже касапский сайт утверждает , что объём польского рынка газа равен 15 млрд. кубов в год , из них собственная добыча 4 млрд. кубов , то есть будет не хватать 3 млрд.кубов , а не 25 млрд кубов
 показать весь комментарий
 
Но PGNiG утверждает, что рост потребления на 1 млрд м3/год - наиболее динамично в истории Польши, являясь одним из лучших результатов в Европе.
Если эта тенденция роста продолжится, то в 2022 г потребности Польши в газе будут составлять 22 млрд м3/год газа, и газа опять может не хватить.
 показать весь комментарий
 
Роснефть» продолжает увеличивать долг, несмотря на повышение цен на нефть на мировых рынках и резко подорожавший бензин внутри России.
К концу 2018 года компания нарастила нефтедобычу на 5%, до 4,8 млн баррелей в сутки, а объемы нефтепереработки - на 6%, до 2,126 млн баррелей в день.
Выручка от реализации «черного золота» и продуктов его переработки подскочила на 37%, до 8,076 триллиона рублей. В результате «Роснефть» впервые с момента введения санкций смогла «свести концы с концами» и получить положительный денежный поток.
По итогам года операционная деятельность принесла на счета компании 1,502 триллиона рублей - в 4,4 раза больше, чем в 2017 году. Этой суммы с лихвой хватило и на капитальные затраты (936 млрд рублей), и на выплату дивидендов (290 млрд рублей).
Тем не менее, общий долг «Роснефти» за год вырос на 9,5% - с 4,012 до 4,396 триллиона рублей, сообщила компания в опубликованном во вторник отчете по МСФО.
Резкое сокращение краткосрочного долга (с 2,229 трлн до 978 млрд рублей) «Роснефть» компенсировала ударным привлечением займов со сроком погашения более одного года. Их общий объем подскочил почти вдвое - с 1,783 до 3,413 триллиона рублей.
Денежный долг «Роснефти» наполовину номинирован в иностранной валюте: это 26,7 млрд долларов и 3,9 млрд евро. Рублевый долг за год вырос с 2,028 до 2,227 триллиона рублей. Помимо этого, «Роснефть» должна клиентам, включая китайскую CNPC и швейцарского сырьевого трейдера Glencore, еще не добытую нефть: ее компания «заложила» для привлечения финансовых ресурсов в начале 2010х.  С учетом этих обязательств суммарный долг Роснефти за год увеличился на 224 млрд рублей и достиг отметки 5,822 триллиона рублей.
Общий же объем обязательств компании, включая кредиторскую задолженность и отложенные обязательства по налогам, достиг 8,468 триллиона рублей. По текущему курсу это 129,3 млрд долларов, или 27% от золотовалютных резервов ЦБ, составлявших на 25 января 469,8 млрд долларов.
Долг "Роснефти" растет практически без остановок все время, что существует компания. В 2003-м году она была должна около 100 млрд рублей, в 2005-м - 560 млрд рублей, в 2011-м - уже 748 млрд рублей. В 2014-м на фоне девальвации рубля долг взлетел до 2,5 трлн рублей, в 2015-м - до 3,3 трлн рублей, а в 2016-м - до 3,5 трлн.
C 2014 года к финансированию "Роснефти" де-факто был подключен печатный станок центробанка: "компания стала проводить сделки РЕПО, в рамках которых российские банки покупают ее облигации и сразу же закладывают их в ЦБ", получая кредиты взамен инвестированных средств, писали ранее аналитики S&P.
 показать весь комментарий
 
Поляки красавци , так шоб всі зробили і все, россія без газу і нафти капут, катастрофа, лапті даже не сплетуть бо вже не вміють.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша откажется от российского газа в конце 2022 года, - уполномоченный правительства Наимский
 
 
 
 
 
 вверх