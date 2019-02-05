На какие цели пойдут разблокированные средства? - в НФ требуют обжалования решения суда о снятии ареста с активов Захарченко...

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщила пресс-служба НФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко

"Народный фронт" возмущен снятием ареста с активов Захарченко в Украине. Напомню, это министр Януковича, который раздавал "титушкам" автоматы Калашникова, был с ними на связи. Эти "титуханы" прямо причастны к убийству по крайней мере двух людей: Вячеслава Веремия и Юрия Вербицкого. Я говорю об уже доказанных фактах. А еще ведется следствие об убийствах непосредственно на Майдане ", - отметил Максим Бурбак, сообщив, что пока Захарченко в Москве пишет книги, как он всю жизнь боролся за присоединение Украины к "великой" России.



"Куда пойдут разблокированные активы Захарченко? На какие цели?" Народный фронт "требует обжалования решения суда и повторного ареста всех активов Захарченко!" - подчеркнул руководитель фракции.

Напомним, Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV", которую связывают с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко, потому что не нашел связи с бывшим министром.