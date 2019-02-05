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 Политика Украины
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Все про:Захарченко Виталий (744) Бурбак (331)

 На какие цели пойдут разблокированные средства? - в НФ требуют обжалования решения суда о снятии ареста с активов Захарченко

"Народный фронт" выступает за обжалование решения суда о снятии ареста с активов министра Януковича Захарченко, и требует повторного ареста всех его активов.

Об этом заявил руководитель фракции Максим Бурбак с трибуны парламента, сообщила пресс-служба НФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генпрокуратура опять арестует имущество бывшего главы МВД Захарченко, - Луценко

"Народный фронт" возмущен снятием ареста с активов Захарченко в Украине. Напомню, это министр Януковича, который раздавал "титушкам" автоматы Калашникова, был с ними на связи. Эти "титуханы" прямо причастны к убийству по крайней мере двух людей: Вячеслава Веремия и Юрия Вербицкого. Я говорю об уже доказанных фактах. А еще ведется следствие об убийствах непосредственно на Майдане ", - отметил Максим Бурбак, сообщив, что пока Захарченко в Москве пишет книги, как он всю жизнь боролся за присоединение Украины к "великой" России.

"Куда пойдут разблокированные активы Захарченко? На какие цели?" Народный фронт "требует обжалования решения суда и повторного ареста всех активов Захарченко!" - подчеркнул руководитель фракции.

Напомним, Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV", которую связывают с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко, потому что не нашел связи с бывшим министром.

Источник: https://censor.net.ua/n3110003
 
   
 Топ комментарии
 
Половина піде Петрусю,решта Захарченко))Шо тут не зрозуміло?
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позвоните в Лондон гонтаревой, она вам расскажет куда и когда пойдут эти деньги
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как на какие???, на предвыборную компанию БПП!))))
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Половина піде Петрусю,решта Захарченко))Шо тут не зрозуміло?
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злой крот - ну также как бабло яныка....

Помните, когда бабло яныка оказалось в банке барыги?...
А он такой... - "Ой..., откуда они там взялись? Это провокация!" На какие цели пойдут разблокированные средства? - в НФ требуют обжалования решения суда о снятии ареста с активов Захарченко - Цензор.НЕТ 3721
Ну тогда барыга еще стеснялся - оправдывался...
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на блэк джек и шлюх , а народный фронт схоже не пригласили
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Коли сабаці немає чого робити, вона.... лиже, а депутат на трибуну лізе...
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Ух!!! Запрацював НФ перед виборами! І всі ж за народ.
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Не розхитуйте будку, у БПП все вже вирішили
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На какие цели пойдут разблокированные средства? - в НФ требуют обжалования решения суда о снятии ареста с активов Захарченко...

Это НФ к Порошенко обращается и делает запрос?
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позвоните в Лондон гонтаревой, она вам расскажет куда и когда пойдут эти деньги
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как на какие???, на предвыборную компанию БПП!))))
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На выборы пойдут эти средства, куда же ещё. На які цілі підуть розблоковані кошти? - у НФ вимагають оскарження рішення суду про зняття арешту з активів Захарченка - Цензор.НЕТ 9879
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не на зарплату же работникам завода "Маяк"
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Так вот где "агенты кремля" засели и шатают будку! А 5 лет союзниками прикидывались! 😁
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ну клоун...суд снял арест...для того чтоб, сахарин хоть во второй тур попал
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа какие цели пойдут разблокированные средства? - в НФ требуют обжалования решения суда о снятии ареста с активов Захарченко
 
 
 
 
 
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