 Гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении за невыплату зарплаты работникам на сумму более 11 млн гривен, - прокуратура Киева

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.
"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении председателю правления-генеральному директору ОАО "Завод "Маяк" в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия).
Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2017 г. по сентябрь 2018 г. руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. грн.
В это же время, несмотря на задолженность перед рабочими и при наличии средств на счетах глава предприятия осуществлял другие платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности", - сказано в сообщении.
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В настоящее время решается вопрос об избрании руководителю предприятия пресечения.
Ход досудебного расследования находится на контроле местной прокуратуры.
А завод-производитель получил около 70 тысяч за каждый Молот, как это обычно и происходит в Укроборонпроме - производитель еле выходит на себестоимость, а прокладка забирает все деньги себе и делится с кем нужно.
Завод з виробництва зброї під час війни не виплачує працівникам зарплатні?!
Це чергова найпотужна реформа та перемога?!
Можна тільки здогадуватися, на рахунки яких "фірм" перекидав гроші замість виплат зарплат цей директор.
http://mayak.com.ua/uk/catalogue
Генпрокоратури - так там кум-генплокуЛол, він чипати Укроборонпром не стане, там всі свої. МВС? Податкова?
Отож, зараз таке неподобство, при якому навіть за рік невиплачених зарплат на одному з головних виробництв зброї нікому задавати питання.
Ничего себе, почти год, там похоже остались те кому просто не найти другую работу.
Да с такой многостаночностью могли бы давно свои стволы клепать по легкому стрелковому (как тот же "Зброяр").
Но нет. Чисто советский менеджмент. Динозавры, блин. И бухгалтерия на счетах. Деревянных таких..
ДБЛ, БЛД!
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