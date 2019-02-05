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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:завод (355) зарплата (1830) Киев (17103) прокуратура (3455)

 Гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении за невыплату зарплаты работникам на сумму более 11 млн гривен, - прокуратура Киева

Генеральному директору завода "Маяк" сообщили о подозрении за невыплату заработной платы работникам на сумму более 11 млн гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба прокуратуры города Киева в Facebook.

"Киевской местной прокуратурой №5 сообщено о подозрении председателю правления-генеральному директору ОАО "Завод "Маяк" в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.175 УК Украины (безосновательная невыплата заработной платы гражданам более чем на месяц, совершенная умышленно руководителем предприятия).

Досудебным расследованием установлено, что с декабря 2017 г. по сентябрь 2018 г. руководитель завода не выплачивал заработную плату 380 работникам предприятия, в результате чего возникла задолженность на сумму 11 млн 200 тыс. грн.

В это же время, несмотря на задолженность перед рабочими и при наличии средств на счетах глава предприятия осуществлял другие платежи, растрачивал средства на хозяйственные нужды и даже оказывал финансовую помощь сторонним субъектам хозяйственной деятельности", - сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Пожар в здании завода "Маяк" в Киеве: дым был виден с расстояния в несколько кварталов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В настоящее время решается вопрос об избрании руководителю предприятия пресечения.

Ход досудебного расследования находится на контроле местной прокуратуры.

Гендиректору завода Маяк сообщено о подозрении за невыплату зарплаты работникам на сумму более 11 млн гривен, - прокуратура Киева 01

Источник: https://censor.net.ua/n3110000
 
   
 Топ комментарии
 
А куда гроши за "золотые Молоты" делись??? Чи пол ляма за трубу с ножками це мало??? Може пора их по ляму, а то и по 2 ляма продавать???
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Питання до Петруся,якщо в Україні росте єкономіка,то чому не платять зарплатню,та внески відрахування до пенсійного фонду?
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ну вже дожилися до краю!
Завод з виробництва зброї під час війни не виплачує працівникам зарплатні?!
Це чергова найпотужна реформа та перемога?!
Можна тільки здогадуватися, на рахунки яких "фірм" перекидав гроші замість виплат зарплат цей директор.
http://mayak.com.ua/uk/catalogue
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И заметьте уже не по первому и даже по второму разу."Бессеребряники"!!!!! Все о нас "денно и нощно". Надо еще ращьвыбрать тех кто таких" заботливых" назначает!!!!!
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А куда гроши за "золотые Молоты" делись??? Чи пол ляма за трубу с ножками це мало??? Може пора их по ляму, а то и по 2 ляма продавать???
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Деньги за Молоты ушли Укроборонпрому.
А завод-производитель получил около 70 тысяч за каждый Молот, как это обычно и происходит в Укроборонпроме - производитель еле выходит на себестоимость, а прокладка забирает все деньги себе и делится с кем нужно.
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ну вже дожилися до краю!
Завод з виробництва зброї під час війни не виплачує працівникам зарплатні?!
Це чергова найпотужна реформа та перемога?!
Можна тільки здогадуватися, на рахунки яких "фірм" перекидав гроші замість виплат зарплат цей директор.
http://mayak.com.ua/uk/catalogue
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Дело не в директоре, а в Укроборонпроме. С тех же Молотов заводу отстегнули только 15% от их продажной цены. Остальное расстаяло в Укроборонпроме.
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Тоді це питання ... а чие це питання?!
Генпрокоратури - так там кум-генплокуЛол, він чипати Укроборонпром не стане, там всі свої. МВС? Податкова?
Отож, зараз таке неподобство, при якому навіть за рік невиплачених зарплат на одному з головних виробництв зброї нікому задавати питання.
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Весь завод сдают в аренду. Уже за счет ее можно было выплачивать людям заработную плату.
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вон оно как, оказывается можно почти год зарплату не получать и с голоду не умереть, а в США чиновники всего две недели не получают и уже верещат, что кушать нечего Гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении за невыплату зарплаты работникам на сумму более 11 млн гривен, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 7523 Сотрудников "Маяка" нужно отправить в командировку в США, для передачи полезного опыта, как можно жить без зарплаты Гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении за невыплату зарплаты работникам на сумму более 11 млн гривен, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 7523
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если ЗП не получать и 3 недели ипотеку не платить, на.х на улицу
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Питання до Петруся,якщо в Україні росте єкономіка,то чому не платять зарплатню,та внески відрахування до пенсійного фонду?
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может Петька считает, что рост государственного долга это и есть рост экономики? Гендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении за невыплату зарплаты работникам на сумму более 11 млн гривен, - прокуратура Киева - Цензор.НЕТ 7473
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Миномет "убийца" Молот здесь клепается . пашинский.
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да этот пи.ар со своими халуями чистая агентура, сколько солдат погибло из-за не доделанных миномётов!!!!!!!!!!!! Саботаж обороноспособности страны, прокурор сделай показательный суд!!!
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декабря 2017 г. по сентябрь 2018 гИсточник: https://censor.net.ua/n3110000

Ничего себе, почти год, там похоже остались те кому просто не найти другую работу.
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Это там где минометы "Молот" выпускают?
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Эх, был у меня в 80-х офигенный по тем временам двухкассетный магнитофон Маяк. А в новейшей истории уже был маяковский АКМ (который МКМ72).
Да с такой многостаночностью могли бы давно свои стволы клепать по легкому стрелковому (как тот же "Зброяр").
Но нет. Чисто советский менеджмент. Динозавры, блин. И бухгалтерия на счетах. Деревянных таких..
ДБЛ, БЛД!

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Ще одне підтвердження того, що як сам концерн, так і призначені ним директора є суцільна корупція та профанація. Ніколи вони не стануть задекларованими "госпрозрахунковими підприємствами". Єдина мета - виконання планів відкатів для київського керівництва (в тому числі МО), ну й собі на кишеню...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГендиректору завода "Маяк" сообщено о подозрении за невыплату зарплаты работникам на сумму более 11 млн гривен, - прокуратура Киева
 
 
 
 
 
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