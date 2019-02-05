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 Общество
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Все про:коррупция (7314) нарушения (682) НАПК (651)

 С начала года НАПК зафиксировало почти 300 нарушений антикоррупционного законодательства

С января этого года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции зафиксировало 291 нарушения антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщается на сайте НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что число нарушений превышает соответствующий показатель прошлого месяца почти в 2,5 раза.

В январе НАПК составило и направило в суд 255 административных протоколов и 26 обоснованных выводов о выявленных признаках уголовных правонарушений. В Нацполицию и органы прокуратуры направлено по 11 обоснованных выводов, а в Национальное антикоррупционное бюро - четыре.

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Кроме этого, в январе начато 330 полных проверок деклараций и завершена 31 проверка. По результатам проверок в 10 декларациях были обнаружены недостоверные сведения на сумму более 250 прожиточных минимумов, а также установлены признаки умышленного непредставления 16 деклараций.

За нарушение сроков подачи деклараций составлено 15 протоколов, а за несвоевременное представление или непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии - 23 протокола, три протокола - за декларирование недостоверных сведений в размере от 100 до 250 прожиточных минимумов. За несоблюдение должностными лицами требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлено 42 админпротокола.

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Также за нарушение представления отчета политической партии Нацагентство составило и направило в суд 30 протоколов, а за нарушение порядка предоставления взноса в пользу политпартии - 140 протоколов. Два протокола составлено за невыполнение законных требований (предписаний) НАПК.

Руководителям ведомств направлены 10 предписаний, среди которых восемь - с требованием устранить нарушения.

Источник: https://censor.net.ua/n3109999
 
 
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Они там для фиксации или для "фикции"?
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Зафиксировано и списано.
Никто ж ответственности не понес.
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Для чого такий великий апарат для фіксації, посадіть бабу Мотю, вона цілком з цим справиться.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала года НАПК зафиксировало почти 300 нарушений антикоррупционного законодательства
 
 
 
 
 
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