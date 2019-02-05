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 Россия использует Беларусь для планирования военных операций, - отчет спецслужб Литвы

Россия последовательно укрепляет военные мощности в Калининградской области, но размещенные в Балтийском регионе дополнительные силы НАТО и растущие национальные вооруженные силы стран Балтии снижают вероятность конфликта, говорится в ежегодной оценке угроз, подготовленной двумя литовскими спецслужбами - Департаментом госбезопасности и военной разведкой Литвы.

"Дислоцированная в области военная группировка последовательно укрепляется: обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые военные части, поставляются новые вооружения и боевая техника, на сухопутных и морских полигонах области проводится интенсивная военная подготовка", - отмечается в документе, опубликованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Согласно подготовленной оценке угроз, граничащей с Литвой Беларуси в российской военной доктрине предоставляется роль "буферного" государства - РФ использует территорию страны для планирования военных операций и демонстрации военной мощи, а углубляющаяся военная интеграция и экономическая зависимость снижает возможности Минска осуществлять независимую оборонную политику и политику безопасности.

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По данным литовских спецслужб, расширяя военное присутствие в Калининградской области Россия повышает способность вести военные действия в течение 24-48 часов с момента получения приказа.

С другой стороны, подчеркивают авторы документа, увеличение национальных вооруженных сил Балтийских стран и дислоцированных в регионе мощностей НАТО в случае военного конфликта позволит избежать широкого вовлечения НАТО и снижает вероятность начала конфликта в регионе.

Источник: https://censor.net.ua/n3109997
 
   
 Топ комментарии
 
Не помогла картошка . Скудная дань .
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Понятно, что вас больше рашкостан интересует. Продался "бацька" с потрохами.
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Nas tem boleje Belorus neinteresujet.Tolka kontrabanda cigaret i nelegaly vot eta jest problema dlia nas
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pojmali nedavno ruskogo grusnika daze nacialnyk byl on Kalingrada.Tak nicego otsidit 10 let i pojedyt domoj.Otsidit u nas nemeniajet takix.
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Давите кацапскую сволоту, так держать.
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Ця росія, як скажена собака всіх кусає і ніхто не може її знищити.
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Не помогла картошка . Скудная дань .
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так, чого ні?! ***** з бацкою давно нью-совок зробили,
так що кацапія це Білорусь) і навпаки)))
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Таа...Россию используют, чтобы Россия использовала Беларусь. для планирования военных операций....

Кстати ....о "желтых жилетах" !!! .....Слыыыышшшь....Макрон! А вот так и начиналось разрушение храма Амон-Ра. .......Бесконечные требования самых низких слоев...
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Судя по лепету Лукашенко он ничего об этом не знает
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Понятно, что вас больше рашкостан интересует. Продался "бацька" с потрохами.
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Что вас интересует ? Глупый вопрос . Можешь ответить шепотом .
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Сейчас остро стоит вопрос по рассаде. Скоро надо поддоконники засевать.
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Есть теплицы . https://ru.wikipedia.org/wiki/Теплица .
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Nas tem boleje Belorus neinteresujet.Tolka kontrabanda cigaret i nelegaly vot eta jest problema dlia nas
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Nasemu gosudarstvu tak tocno kontrabanda nevygodna.Liudiam da kto ix pokupajet
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V ciornom rynke gde to 1.40 evro,a v magazinax gde to 2.70 evro cigarety samy desiovyje
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А все потому, что у вас цены сумасшедшие, вот и везут контрабандой. Снижайте цены (как везде)
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Da nemozno snyzat,teper ecio s Kalingrada ecio vezut no Beloruskije cigarety,govoriat rosije oni uze dorogyje.
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Za mesiac v etom godu pojmali stolko skolka za ves god proslom godu.Vse fury s Kalingrada no beloruskije cigarety Росія використовує Білорусь для планування військових операцій, - звіт спецслужб Литви - Цензор.НЕТ 8287
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Та осталось уже только тоненьку зеленую полоску к кацапскому флагу пристрочить - для ясности. Россия использует Беларусь для планирования военных операций, - отчет спецслужб Литвы - Цензор.НЕТ 8422
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І гімн "касів ясь канюшіну" на "Боже царя..."
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Уже пол года замполиты говорят офицерам кто потонциальный противник. И это не Литва.
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Нічого смішного я не бачу.

Це мрія кожного диктатора мати "нафту_газ":
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«Если откровенно говорить, то я подозреваю о том, что мы не то что мало знаем о том, что у нас есть там (в недрах. - TUT.BY), хотя и кое-что знаем, я подозреваю, что мы не очень-то шевелимся, чтобы посмотреть, что у нас там есть», - заявил он тогда и выразил уверенность, что крупные месторождения нефти у нас обязательно где-то есть. «Но если есть нефть, мне кажется, не может быть, чтобы где-то не прорвало природным газом», - выразил надежду Лукашенко.
https://news.tut.by/society/460915.html?crnd=40142
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Судячи не по словам, а по діям, по нещодавним спільним навчанням військ московських орків з білорусами, то визначити їх потенційного супротивника може й дитина...
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Цьому - насрати. Сів у свій літак, і на Мальдіви. Чи ще деінде. Офшорний не критерій розуміння.
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И мея ******** соседа кацапа надо быть готовым ко всему
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Лукашенко прийняв рішення про збільшення військового контингенту на прикордонних ділянках з Україною, не дивлячись на те , що перед цим заявляв, що загроза у засиленні наркотиками йде з РФії.
Це означає прикриту мобілізацію у Білорусії -
- нарощування військової інфраструктури вздовж кордонів.
А кому служить військо у Білорусії можливо здогадатись.
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Sjabry sebe moskaliam ne podarujut'.
Jak źe bratu ne dopomogty,vsi pidnimut'sia.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия использует Беларусь для планирования военных операций, - отчет спецслужб Литвы
 
 
 
 
 
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