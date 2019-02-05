 Россия использует Беларусь для планирования военных операций, - отчет спецслужб Литвы

"Дислоцированная в области военная группировка последовательно укрепляется: обновляется старая и создается новая военная инфраструктура, формируются новые военные части, поставляются новые вооружения и боевая техника, на сухопутных и морских полигонах области проводится интенсивная военная подготовка", - отмечается в документе, опубликованном во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Согласно подготовленной оценке угроз, граничащей с Литвой Беларуси в российской военной доктрине предоставляется роль "буферного" государства - РФ использует территорию страны для планирования военных операций и демонстрации военной мощи, а углубляющаяся военная интеграция и экономическая зависимость снижает возможности Минска осуществлять независимую оборонную политику и политику безопасности.
По данным литовских спецслужб, расширяя военное присутствие в Калининградской области Россия повышает способность вести военные действия в течение 24-48 часов с момента получения приказа.
С другой стороны, подчеркивают авторы документа, увеличение национальных вооруженных сил Балтийских стран и дислоцированных в регионе мощностей НАТО в случае военного конфликта позволит избежать широкого вовлечения НАТО и снижает вероятность начала конфликта в регионе.
так що кацапія це Білорусь) і навпаки)))
Кстати ....о "желтых жилетах" !!! .....Слыыыышшшь....Макрон! А вот так и начиналось разрушение храма Амон-Ра. .......Бесконечные требования самых низких слоев...
Це мрія кожного диктатора мати "нафту_газ":
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«Если откровенно говорить, то я подозреваю о том, что мы не то что мало знаем о том, что у нас есть там (в недрах. - TUT.BY), хотя и кое-что знаем, я подозреваю, что мы не очень-то шевелимся, чтобы посмотреть, что у нас там есть», - заявил он тогда и выразил уверенность, что крупные месторождения нефти у нас обязательно где-то есть. «Но если есть нефть, мне кажется, не может быть, чтобы где-то не прорвало природным газом», - выразил надежду Лукашенко.
https://news.tut.by/society/460915.html?crnd=40142
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Це означає прикриту мобілізацію у Білорусії -
- нарощування військової інфраструктури вздовж кордонів.
А кому служить військо у Білорусії можливо здогадатись.
Jak źe bratu ne dopomogty,vsi pidnimut'sia.