 Украинские топ-чиновники массово приватизируют элитное служебное жилье. В их числе Муженко, судьи Конституционного и Высшего хозяйственного судов, - "Наші гроші". ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.
По полученной журналистами информации в Киеве за последние четыре года числилось около 2500 служебных квартир. Однако, как выяснилось, часть служебных квартир столицы за это время была выведена из этого статуса и перешла в частную собственность. В частности, речь идет о элитных апартаментах в самых дорогих столичных комплексах. Некоторые из них и вовсе были перепроданы вскоре после приватизации.
Так, судья Конституционного суда Александр Касминин, назначенный еще при экс-президенте Викторе Януковиче в декабре 2013-го получил в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева - "Панорама на Печерске" - площадью более 150 квадратных метров. А уже в мае 2014-го судья добился вывода этих апартаментов из перечня служебных и приватизировал. Сейчас их стоимость - около 5 млн. гривен.
"При этом семья судьи явно не из тех, кто нуждается в финансовой помощи от государства. Только зарплата Александра Касминина в 2017 году составила более миллиона гривен. Его жена - Анфиса - за этот же период получила три миллиона гривен в качестве дивидендов. Кроме этого Касминины обладают рядом объектов недвижимости в Полтаве", - утверждают журналисты.
В этом же жилом комплексе - "Панорама на Печерске" - служебные квартиры сначала получили, а потом приватизировали начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и экс-судья Тамара Грищенко.
"Апартаменты Муженко предоставили в пользование в 2013-м. А в мае 2015-го квартиру приватизировала жена Муженко Наталья. Экс-судья Тамара Грищенко вообще сумела приватизировать служебную квартиру через два года после отставки с должности судьи. К тому же, она обладает и землей, и недвижимостью в Киевской области", - выяснили авторы материала.
Воспользовался возможностью приватизировать служебную квартиру в дорогом ЖК на бульваре Дружбы народов, 14-16 и экс-судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил. Сейчас он пытается через конкурс попасть в Верховный суд. На собеседовании Могил заявил, что на тот момент его семья нуждалась в улучшении жилищных условий. При этом приватизированную служебную квартиру семья уже продала. Зато приобрела огромные апартаменты, площадью более 180 квадратных метров на бульваре Леси Украинки. Кроме этого, Могилы обладают тремя элитными иномарками и имеют значительные суммы сбережений.
"В ЖК на Дружбы народов квартиры также приватизировали бывшие коллеги Сергея Могила по Высшему хозяйственному суду - Галина Прокопанич и Михаил Запорощенко. Прокопанич вообще не пользуется этим жильем, а живет в элитных Гореничах под Киевом. На ее дочь, которая сейчас находится в Канаде, здесь оформлен целый коттедж. Кроме этого, дочь является владелицей недешевой квартиры в Голосеевском районе. Информации об этом в декларации Прокопанич, которая сейчас уже в отставке, нет", - говорится в расследовании.
Украинцы богаче Американцев? Или умней?
Звичайно, що таке моральне падіння і виродство не буває довгим. Край приходить завжди такому паскудству. Де в жорстокій формі, а де в більш-менш гуманній. Але край БУДЕ НЕОДМІННО.
Чё вы истерите в комментах? Вы ж уверены, что через два месяца вы всю эту барИжную шоблу развесите по фонарям и деревьям. Так какая вам разница из приватизированного жилья вы их будете к фонарю тащить или из служебного?
Или вы что-то знаете о своих возможностях?
Если есть нарушение законов, то пожалуйста в суд!!!
А моралистику засуньте себе,,, ну знаете куда!!!
Уже дошли до того, что на наших ток-щоу политики соревнуются кто больший бомж! Т,е, если нищий , то в президенты! В Сингапуре , чтобы занять ТОП должности в госаппарате(министры, президент, и др) нужно иметь стаж работы от 5 лет на должности руководителя корпорации с годовым оборотом, если не ошибаюсь 100 млн долл США!!!!
Савченок, Семенченок, и прочий сброд во власть не возьмут!!! Не потому ли там один из самых высоких уровней жизни в мире!!!
выход только один - полностью запрещать служебное жилье.
компенсировать только арендную плату по установленным нормативам или гостиницу
круговорот говна в природе.. тут и петины и йулины и грицика и зели и бойки.. кадры - все приложились, просто сейчас отгребают петины - они на виду, а все "лузеры" хотят на их место
прям завоняло элитными слюнями и потужной ссудейской реформой.
А наиболее опасен Зе, ибо он капитал не заработал, а значит будет воровать на много бОльше остальных, в отличии Пепо {который уже богатый, а значит будет воровать меньше всех остальных}.
Віктор Шишкін: Всі дії Порошенка в Україні
- це робота на Росію
Либо ты холуй и прислуживаешь, либо прислуживают тебе. Таков круговорот холуёв в природе.
Тем более декларации этих бонзов говорит о том, что они не бедные люди и могут купить жилье на стороне
Витёк-овощ вон обещал "почухать кожного". Не почухал? Брехло и жулик! А Петя конкретный пацан, сказал - сделал. Больше того, сейчас он намалевал "Досить брехливих обіцянок! Тільки реальні справи". Картина маслом - чуваки реально получили элитное жильё. ))
Включайте режим халдея (не путать с режимом порохобота) и вам тоже наступит немедленное счастье...