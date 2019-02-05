 Украинские топ-чиновники массово приватизируют элитное служебное жилье. В их числе Муженко, судьи Конституционного и Высшего хозяйственного судов, - "Наші гроші". ВИДЕО

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

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По полученной журналистами информации в Киеве за последние четыре года числилось около 2500 служебных квартир. Однако, как выяснилось, часть служебных квартир столицы за это время была выведена из этого статуса и перешла в частную собственность. В частности, речь идет о элитных апартаментах в самых дорогих столичных комплексах. Некоторые из них и вовсе были перепроданы вскоре после приватизации.

Так, судья Конституционного суда Александр Касминин, назначенный еще при экс-президенте Викторе Януковиче в декабре 2013-го получил в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева - "Панорама на Печерске" - площадью более 150 квадратных метров. А уже в мае 2014-го судья добился вывода этих апартаментов из перечня служебных и приватизировал. Сейчас их стоимость - около 5 млн. гривен.

"При этом семья судьи явно не из тех, кто нуждается в финансовой помощи от государства. Только зарплата Александра Касминина в 2017 году составила более миллиона гривен. Его жена - Анфиса - за этот же период получила три миллиона гривен в качестве дивидендов. Кроме этого Касминины обладают рядом объектов недвижимости в Полтаве", - утверждают журналисты.

В этом же жилом комплексе - "Панорама на Печерске" - служебные квартиры сначала получили, а потом приватизировали начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и экс-судья Тамара Грищенко.

"Апартаменты Муженко предоставили в пользование в 2013-м. А в мае 2015-го квартиру приватизировала жена Муженко Наталья. Экс-судья Тамара Грищенко вообще сумела приватизировать служебную квартиру через два года после отставки с должности судьи. К тому же, она обладает и землей, и недвижимостью в Киевской области", - выяснили авторы материала.

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Воспользовался возможностью приватизировать служебную квартиру в дорогом ЖК на бульваре Дружбы народов, 14-16 и экс-судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил. Сейчас он пытается через конкурс попасть в Верховный суд. На собеседовании Могил заявил, что на тот момент его семья нуждалась в улучшении жилищных условий. При этом приватизированную служебную квартиру семья уже продала. Зато приобрела огромные апартаменты, площадью более 180 квадратных метров на бульваре Леси Украинки. Кроме этого, Могилы обладают тремя элитными иномарками и имеют значительные суммы сбережений.

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"В ЖК на Дружбы народов квартиры также приватизировали бывшие коллеги Сергея Могила по Высшему хозяйственному суду - Галина Прокопанич и Михаил Запорощенко. Прокопанич вообще не пользуется этим жильем, а живет в элитных Гореничах под Киевом. На ее дочь, которая сейчас находится в Канаде, здесь оформлен целый коттедж. Кроме этого, дочь является владелицей недешевой квартиры в Голосеевском районе. Информации об этом в декларации Прокопанич, которая сейчас уже в отставке, нет", - говорится в расследовании.