EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
  4508  179
Все про:жилье (608) коррупция (7314) расследование (2425) чиновник (1300) Бигус (4)

 Украинские топ-чиновники массово приватизируют элитное служебное жилье. В их числе Муженко, судьи Конституционного и Высшего хозяйственного судов, - "Наші гроші". ВИДЕО

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, судья-племянник нардепа Сергея Кивалова Сергей Могил и другие топ-чиновники массово завладевают служебными квартирами в дорогих киевских ЖК.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші", передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: "Он будет отвечать после выборов за все", - Тимошенко пообещала наказать Порошенко за "коррупцию и торговлю на крови". ВИДЕО

По полученной журналистами информации в Киеве за последние четыре года числилось около 2500 служебных квартир. Однако, как выяснилось, часть служебных квартир столицы за это время была выведена из этого статуса и перешла в частную собственность. В частности, речь идет о элитных апартаментах в самых дорогих столичных комплексах. Некоторые из них и вовсе были перепроданы вскоре после приватизации.

Так, судья Конституционного суда Александр Касминин, назначенный еще при экс-президенте Викторе Януковиче в декабре 2013-го получил в пользование служебную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов Киева - "Панорама на Печерске" - площадью более 150 квадратных метров. А уже в мае 2014-го судья добился вывода этих апартаментов из перечня служебных и приватизировал. Сейчас их стоимость - около 5 млн. гривен.

Украинские топ-чиновники массово приватизируют элитное служебное жилье. В их числе Муженко, судьи Конституционного и Высшего хозяйственного судов, - Наші гроші 01

"При этом семья судьи явно не из тех, кто нуждается в финансовой помощи от государства. Только зарплата Александра Касминина в 2017 году составила более миллиона гривен. Его жена - Анфиса - за этот же период получила три миллиона гривен в качестве дивидендов. Кроме этого Касминины обладают рядом объектов недвижимости в Полтаве", - утверждают журналисты.

В этом же жилом комплексе - "Панорама на Печерске" - служебные квартиры сначала получили, а потом приватизировали начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и экс-судья Тамара Грищенко.

"Апартаменты Муженко предоставили в пользование в 2013-м. А в мае 2015-го квартиру приватизировала жена Муженко Наталья. Экс-судья Тамара Грищенко вообще сумела приватизировать служебную квартиру через два года после отставки с должности судьи. К тому же, она обладает и землей, и недвижимостью в Киевской области", - выяснили авторы материала.

Смотрите также: Аваков вручил 80 нацгвардейцам ключи от новых квартир в с. Новые Петровцы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Воспользовался возможностью приватизировать служебную квартиру в дорогом ЖК на бульваре Дружбы народов, 14-16 и экс-судья Высшего хозяйственного суда Сергей Могил. Сейчас он пытается через конкурс попасть в Верховный суд. На собеседовании Могил заявил, что на тот момент его семья нуждалась в улучшении жилищных условий. При этом приватизированную служебную квартиру семья уже продала. Зато приобрела огромные апартаменты, площадью более 180 квадратных метров на бульваре Леси Украинки. Кроме этого, Могилы обладают тремя элитными иномарками и имеют значительные суммы сбережений.

Украинские топ-чиновники массово приватизируют элитное служебное жилье. В их числе Муженко, судьи Конституционного и Высшего хозяйственного судов, - Наші гроші 02

Читайте также: Все финансовые потоки, которые Порошенко забирал с моей помощью, к сожалению, пошли под него же, - Саакашвили

"В ЖК на Дружбы народов квартиры также приватизировали бывшие коллеги Сергея Могила по Высшему хозяйственному суду - Галина Прокопанич и Михаил Запорощенко. Прокопанич вообще не пользуется этим жильем, а живет в элитных Гореничах под Киевом. На ее дочь, которая сейчас находится в Канаде, здесь оформлен целый коттедж. Кроме этого, дочь является владелицей недешевой квартиры в Голосеевском районе. Информации об этом в декларации Прокопанич, которая сейчас уже в отставке, нет", - говорится в расследовании.

Украинские топ-чиновники массово приватизируют элитное служебное жилье. В их числе Муженко, судьи Конституционного и Высшего хозяйственного судов, - Наші гроші 03

Источник: https://censor.net.ua/n3109995
 
   
 Топ комментарии
 
Засуетились тараканы, нужно успеть.
 показать весь комментарий
 
В том то и дело, что свора приватизирует только по документам, бюджет ни копейки не получит. Страшно представить, что будет если эта шобла во главе с соевым останется на второй срок.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Цель данной публикации - зрада, а не поиск ответов и решений. Именно такие публикации и формируют мышление, которое удовлетворяют только простые ответы и простые решения...
 показать весь комментарий
 
А что же еще это может быть, если не зрада??? Українські топ-чиновники масово приватизують елітне службове житло. Серед них Муженко, судді Конституційного та Вищого господарського судів, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 3850
 показать весь комментарий
 
 
Зрада это поиски доброго царя, президента... а не поиск решений.
 показать весь комментарий
 
Так приход новой власти, которая проведет реальные реформы, это и есть поиск решений. А иначе можно сказать, что тогда и Януковича не надо было изгонять, а искать поиск решений.
 показать весь комментарий
 
 
А за "поиск ответов и решений" уже уголовная статья светит. Прямо замкнутый круг...
 показать весь комментарий
 
Это было законно. А новое служебное жилье построят на деньги налогоплательщиков. Кстати, коммуналка - это тоже своего рода налог. Українські топ-чиновники масово приватизують елітне службове житло. Серед них Муженко, судді Конституційного та Вищого господарського судів, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 335
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
І що? Хто вам дурням винний? Вже давно мало бути відмінено усілякі житлові черги, безкоштовні надання квартир, землі, медицини та освіти. Вас на цьому "безкоштовному " і розводять. Ви халяви бажаєте, вірите у якусь радянську ху.ню, а реально нічим із цього ніколи не скористаєтесь. Вам ніколи не дадуть безкоштовну квартиру, тим паче у Києві, вам ніколи не дадуть безкоштовно землю, хіба що за хабар дозволять приватизувати, ту, якою ви споконвіку і так користуєтесь, вам ніколи не зроблять безкоштовно дороговартісну операцію (і навіть звичайну), ваші діти ніколи не отримають якісну вищу освіту безкоштовно, але ви, 27 років ходите і голосуєте за тих, хто обіцяє вам "безкоштовне"... ходіть далі.
 показать весь комментарий
 
 
Для примера: в Штатах за ради выгоды в $20 люди готовы ехать сотни км в соседний штат! А в Украине ради экономии 10 минут готовы переплатить 20 грн.
Украинцы богаче Американцев? Или умней?
 показать весь комментарий
 
 
В какой-то книге читал, что один американец путешествовал с семьёй и забыл в одном из отелей шляпу, потом посчитал, что выгодней, чтобы её переслали по почте, а не возвращаться за ней...
 показать весь комментарий
 
 
Розкрадають останнє, що залишилось в державі, країну пустили по колу... це просто жах, а не правителі.
 показать весь комментарий
 
 
элитные квартиры усиленно делят-прихватизируют... а казармы никак не достроят...
 показать весь комментарий
 
 
"Заслужили" потом это жилье продадут... они "управляют" государством это вам не колхозом рулить. Мизерная пенсия народа и сногсшибательные зарплаты VIP чиновников сопоставить возможно? Оказывается да все это влияет на обороноспособность страны народ остается в оккупации врага а эта сволота стадом убегает кто в Ростов кто на Мальдивы. Українські топ-чиновники масово приватизують елітне службове житло. Серед них Муженко, судді Конституційного та Вищого господарського судів, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 6125
 показать весь комментарий
 
 
Для народа Томос и переход в ПЦу а для себя элитку.И все счастливы.
 показать весь комментарий
 
 
Обирайте Порошенка на другий термін, дебіли, бо у порошенківських слуг ще неприватизовані квартири залишились.
 показать весь комментарий
 
 
мародеры вся эта власть одним словом, прикрываясь войной, грабят не останавливаясь
 показать весь комментарий
 
 
Просто нужно принять закон, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ приватизацию служебного жилья. Но кто его примет, если депутаты сами государственные депутатские квартиры постоянно приватизируют. Українські топ-чиновники масово приватизують елітне службове житло. Серед них Муженко, судді Конституційного та Вищого господарського судів, - "Наші гроші" - Цензор.НЕТ 8599
 показать весь комментарий
 
 
Так есть такой закон, что нельзя приватизировать служебное жилье (кроме строго ограниченных случаев). Только закон никто не выполняет.
 показать весь комментарий
 
Это Мужеложенку , за Иловайск , как награда от Пыни , через Пепу .Порохоботы гебнявые .что то не выспались , тихо без них .
 показать весь комментарий
 
 
Прийшовши у владу на крові українців, клан офшорного бариги не став на шлях європейський, не став на шлях реальної праці на благо українського суспільства, а рівно навпаки, посадові злочини і корупцію перетворив на культ...
Звичайно, що таке моральне падіння і виродство не буває довгим. Край приходить завжди такому паскудству. Де в жорстокій формі, а де в більш-менш гуманній. Але край БУДЕ НЕОДМІННО.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я вот не пойму раскудахтавшихся зрадофилов.

Чё вы истерите в комментах? Вы ж уверены, что через два месяца вы всю эту барИжную шоблу развесите по фонарям и деревьям. Так какая вам разница из приватизированного жилья вы их будете к фонарю тащить или из служебного?

Или вы что-то знаете о своих возможностях?
 показать весь комментарий
 
 
Кто конкретно будет развешивать?! Это мне напоминает отрывок из фильма, где Остап Бендер начинает собирать свидетелей происшествия и через несколько секунд не остается ни кого! 😂😂😂
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Та только на этой ветке вон десяток мамкитных вешателей уже отметилось! А сколько ещё будет?!
 показать весь комментарий
 
 
Уважаемые АХТЫВЫСТЫ!!!
Если есть нарушение законов, то пожалуйста в суд!!!
А моралистику засуньте себе,,, ну знаете куда!!!
Уже дошли до того, что на наших ток-щоу политики соревнуются кто больший бомж! Т,е, если нищий , то в президенты! В Сингапуре , чтобы занять ТОП должности в госаппарате(министры, президент, и др) нужно иметь стаж работы от 5 лет на должности руководителя корпорации с годовым оборотом, если не ошибаюсь 100 млн долл США!!!!
Савченок, Семенченок, и прочий сброд во власть не возьмут!!! Не потому ли там один из самых высоких уровней жизни в мире!!!
 показать весь комментарий
 
 
У болЬшинства "активистов" смелости хватает на излив возмущения на клавиатуру!
 показать весь комментарий
 
 
Так, але яку саме мораль закладати у Закони і що робити законним, а що злочинним вирішує народ на виборах.
 показать весь комментарий
 
Уважаємий НЕАХТИВІСТ. В країні СУДОЧИНСТВО по суті знищено корупцією. Тому засуньте собі насірова - ну, знаєте куди...
 показать весь комментарий
 
В суд должна подавать прокуратура, это ее обязанность. А то вы еще заявите, что граждане и суды должны сами создавать, и судить там.
 показать весь комментарий
 
та ви що? До чого прокуратура до приватно-правових відносин? У суд повинні подавити ті чиє це житло міські ради, судова адміністрація
 показать весь комментарий
 
Нужно менять страну! Каждый пусть понимает эту фразу по своему!
 показать весь комментарий
 
 
потрібно змінювати власну свідомість. Кожен має залізти у свої мізки і викинути звідти, усе радянське лайно, віру у месій, чудо і халяву.
 показать весь комментарий
 
 
Я согласен на все 100%, но на деле получаем обратное. Огромное количество людей нуждается в лидере, вожде, царе и так далее! Сознание должно воспитываться с детства, как говорится с молоком матери. Осложнения последствия совка еще долго будет аукиваться в сознании людей!
 показать весь комментарий
 
 
...резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита! (из кф Покровские ворота)
 показать весь комментарий
 
 
Закон позволяет им это делать - значит будут приватизировать и считать "заработной платой". А в это время честных работяг из приватизированных общежитий семьями на улицу выселяют - не заработали, лодыри...
 показать весь комментарий
 
 
И писать/принимать закон запрещающий это депутаты не собираются ни при каком президенте!
 показать весь комментарий
 
 
До сих пор не приняли. А вот что будет завтра? Выберем тех же коррумпированных ублюдков и квартирный вопрос в Украине уже никого не будет интересовать - гражданская война к войне или эмиграция. У меня дочки. Значит эмиграция.
 показать весь комментарий
 
 
Враг наступает и если окупируют элитки то заберут их себе а так они уже приватизированные и так просто они не смогут отбрать.Враг не пройдет!
 показать весь комментарий
 
 
Юля и Зеля уже пообещали все вернуть?
 показать весь комментарий
 
 
всю жизнь служебные квартиры растаскивали по карманам.
выход только один - полностью запрещать служебное жилье.
компенсировать только арендную плату по установленным нормативам или гостиницу
 показать весь комментарий
 
 
Заборонами нічого не вирішити. Систему повністю змінювати треба.
 показать весь комментарий
 
надо начинать с того, что служебное жилье не может быть элитным по определению, это должно быть удобное, но скромное жилье, например в хрущевке..., как только ценный кадр, которому предоставили это жилье, встанет на ноги и начнет зарабатывать (брать взятки) в приличных размерах, он должен съехать и освободить жилье следующим...., а куда вообще смотрели распорядители госсобственности, интересно, хотя это дикость - служебное жилье, пережиток совка...
 показать весь комментарий
 
 
вот именно. Другие законы они перекраивают по сотне раз, а ЖК УССР с его долбаными дырками до сих пор работает. Кому надо, те еще и на очереди стоят. Большинство населения об этом уже давно забыло.
 показать весь комментарий
 
Після обрання бариги на другий термін, ця шоблав знов домагатиметься службових квартир, бо ці перепишуть на діток "голодаючих". Так що народ чесно сплачуйте податки, бо утримання "слуг народу" задоволення не дешеве.
 показать весь комментарий
 
в Украине при любой власти, однИ моральные уроды пишут законы и правила - они же и другие моральные уроды эти правила и законы умело применяют.. довольны и те и те..
круговорот говна в природе.. тут и петины и йулины и грицика и зели и бойки.. кадры - все приложились, просто сейчас отгребают петины - они на виду, а все "лузеры" хотят на их место
 показать весь комментарий
 
Ну показали, ну повозмущались, а дальше что? Хоть одну скотину посадили? Ешьте "жити по новому" не обляпайтесь. Одна воровская власть при помощи патриотов сменила другую воровскую власть. И тишина.
 показать весь комментарий
 
Гельмінти ковтають, головне щоб встигнути поки пєця при владі. Ніяк не нажеруться упирі. От що значить що Майдану справжнього не відбулося. Правий були Музичко і Кузма : "Оте все має бути стріляне і пижджене"
 показать весь комментарий
 
 
"Якщо ми хоч одного шуфрича бойка чи ківалова не повісимо на електричній опорі серед Хрещатика - нічого не зміниться в країні а можливо буде ще гірше" Ці слова я говорив і писав під час Майдану - вибачте що сам себе цитую. Відповідь була приблизно така - ти провокатор ти агент ***** треба толерантно ставитись до всіх декілька разів мало не побили. Час сплив і що ми маємо сьогодні? Багато хто визнав на скільки я був правий дехто навіть вибачився але від того не легше тому що Україна я вважаю втратила останню можливість хоч почати рухатись в сторону цивілізованого Світу і полетіла у прірву з якої навряд чи колись повернеться!
 показать весь комментарий
 
Якби вся країна думала як ми влада поводилася б інакше. Якщо народ аполітичне і байдуже стадо, то країною будуть правити ненажерливі упирі: "раб заслуговує на ярмо і батіг". В еволюційний шлях для України я не вірю, а революційний - неможливий бо вже нема кому нищувати оту всю погань. Вони залишилися а котлах і перебувають в тюрмах. Революція пожирає своїх героїв...Я не знаю на що сподіватися
 показать весь комментарий
 
СКОТИНЯКИ!!!А нам в общежитии 2 не как не можем приватизировать потому что,старый хозяин(водоканал)перевел в пользование исполкома,тем ремонт делать не за что(или не хотят)и в приватизации отказывают!
 показать весь комментарий
 
cсудейская ветка.
прям завоняло элитными слюнями и потужной ссудейской реформой.
 показать весь комментарий
 
Сейчас порохоботы вскроются и будут рассказывать что это было и будет всегда в независимости от того кто при власти.
А наиболее опасен Зе, ибо он капитал не заработал, а значит будет воровать на много бОльше остальных, в отличии Пепо {который уже богатый, а значит будет воровать меньше всех остальных}.
 показать весь комментарий
 
Ну что порохоботы, давайте, рассказывайте, чего они там правильно, эти долбанные бпп-шные "патриоты", делают во время войны и на фоне нищего народа.
 показать весь комментарий
 
Чергова брехня і фейк від ,, наших вошів " !!
 показать весь комментарий
 
 
Это результат того, что холуй пришёл к власти. По другому он свою власть не представляет.
Либо ты холуй и прислуживаешь, либо прислуживают тебе. Таков круговорот холуёв в природе.
 показать весь комментарий
 
 
по сути они ни чего такого не сказали, как всегда не упомнили как это возможно и где есть нарушение закона (в какой процедуре было совершено).
 показать весь комментарий
 
 
Злоупотребление служебной власть, соя. Под эту статью можно любого хапугу подвести.
Тем более декларации этих бонзов говорит о том, что они не бедные люди и могут купить жилье на стороне
 показать весь комментарий
 
так для них же в апреле конец света наступит по украинскому календарю...
 показать весь комментарий
 
Они наверное надеются, что новая власть их не тронет и не вернет то, что принадлежит народу и что они прикарманили, обратно народу. По другому быть не должно.
 показать весь комментарий
 
 
Голосуем за Пороха и та шобла-**** которая его окружает разворует всю Украину !
 показать весь комментарий
 
скучно. сделайте сенсационный репортаж про честного судью. если найдёте.
 показать весь комментарий
 
"Украинские топ-чиновники массово приватизируют элитное служебное жилье." - это означает, что время правления Порошенка подходит к концу, чиновники это лучше знают.
 показать весь комментарий
 
 
Не здивована . В Україні суд , судді , прокурори, то просто дуже гарний бізнес . Хто взмозі заплатити по тарифу , той й виграв любий суд. То давно вже не та державна інстанція, яка мала б захищати закони .
 показать весь комментарий
 
 
в нас все тепер бізнес.. починаючи з дитсадків
 показать весь комментарий
 
Эти дебилы считают, что Тимошенко им все это оставит)) Да она вас патологически ненавидит. И такая хуня как с захарченко явно не проканает
 показать весь комментарий
 
Вот вы турки! Вы разве не помните лозунг "Жити по-новому!"? Ну вот! Зажили. Почему не спросили, кого это касается? Он же не обещал, что именно вы будете "жити по-новому".
Витёк-овощ вон обещал "почухать кожного". Не почухал? Брехло и жулик! А Петя конкретный пацан, сказал - сделал. Больше того, сейчас он намалевал "Досить брехливих обіцянок! Тільки реальні справи". Картина маслом - чуваки реально получили элитное жильё. ))
Включайте режим халдея (не путать с режимом порохобота) и вам тоже наступит немедленное счастье...
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинские топ-чиновники массово приватизируют элитное служебное жилье. В их числе Муженко, судьи Конституционного и Высшего хозяйственного судов, - "Наші гроші". ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх