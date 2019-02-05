 Наблюдатели ОБСЕ покинули Золотое-2 из-за обстрела наемниками РФ

Об этом говорится в сообщении Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что наемники продолжают намеренно грубо препятствовать проведению мониторинга ситуации безопасности патрулем Миссии.

"4 февраля пятеро сотрудников патруля СММ ОБСЕ на двух бронированных автомобилях находились вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины примерно в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе города Золотое для осуществления мониторинга ситуации безопасности. В период между 10:25 и 10:30 два члена патруля, которые находились у автомобилей, услышали пять взрывов неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 2-3 км к востоку и юго-юго-востоку. В 10:30, когда они уже сели в патрульные автомобили, наблюдатели услышали еще три взрыва в непосредственной близости за 70-100 метров от того места, где они находились ", - говорится в сообщении.

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В ООС отмечают, что, учитывая выстрелы патруль был вынужден переместиться примерно на пять километров к восточной окраине города Золотое-2. Там наблюдатели зафиксировали, что количество нарушений режима прекращения огня возросло. Патруль был вынужден покинуть этот район.

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