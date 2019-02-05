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 Происшествия, Общество
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 Наблюдатели ОБСЕ покинули Золотое-2 из-за обстрела наемниками РФ

Пятеро сотрудников патруля СММ ОБСЕ 4 ноября вынужденно покинули Золотое-2 из-за обстрела наемниками Российской Федерации.

Об этом говорится в сообщении Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что наемники продолжают намеренно грубо препятствовать проведению мониторинга ситуации безопасности патрулем Миссии.

"4 февраля пятеро сотрудников патруля СММ ОБСЕ на двух бронированных автомобилях находились вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины примерно в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе города Золотое для осуществления мониторинга ситуации безопасности. В период между 10:25 и 10:30 два члена патруля, которые находились у автомобилей, услышали пять взрывов неопределенного происхождения на расстоянии ориентировочно 2-3 км к востоку и юго-юго-востоку. В 10:30, когда они уже сели в патрульные автомобили, наблюдатели услышали еще три взрыва в непосредственной близости за 70-100 метров от того места, где они находились ", - говорится в сообщении.

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В ООС отмечают, что, учитывая выстрелы патруль был вынужден переместиться примерно на пять километров к восточной окраине города Золотое-2. Там наблюдатели зафиксировали, что количество нарушений режима прекращения огня возросло. Патруль был вынужден покинуть этот район.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109991
 
 
 Топ комментарии
 
та ну! откуда там обстрелы? или таки да? ОБСЕ увидели-услышали? чудеса...
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ну хоть подтвердили, что обстрелы со стороны сепаров, а то у них обычно "с обеих сторон".
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Почему тогда на конференции ОБСЕ в середине июня 2015 года паРашу назвали агрессором?
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Потому что вариант с Альфой Центавра не прошел... Хотя голландцы уже было поверили... На перекуре...
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Раша стесняется называть себя рашей. В последнее время это слово ругательное.
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Почему сбежали ? "Шахтеров" испугались ? россия - не агрессор ? Бесполезная организация .
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та ну! откуда там обстрелы? или таки да? ОБСЕ увидели-услышали? чудеса...
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ну хоть подтвердили, что обстрелы со стороны сепаров, а то у них обычно "с обеих сторон".
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Со слухом у ОБСЕшников хорошо. Услышали разрывы и слиняли. А смотреть кто и откуда стреляет? Потом в отчёте напишут, что "какая именно сторона нарушила режим прекращения огня установить не удалось".
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При тому самих обстрілів "не побачили" і "не почули"!
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А что ж они из окопов не высунули в сторону стрелявших свои обеспокоенные е...а лица? Нам же они именно так "помогают"...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаблюдатели ОБСЕ покинули Золотое-2 из-за обстрела наемниками РФ
 
 
 
 
 
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