 Пашинский: Чемпионом по разбазариванию армии был министр обороны Гриценко

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в ВР журналистам, комментируя отчет Генпрокуратуры и следствия о хищениях в армии в 2004-2017 гг.
"Очень простая схема, стоит воинская часть, например, в Луганске, там были артиллерийский полк и механизированный. Эту часть приказом министра обороны ликвидируют, а имущество переводят в избыточное и продают по цене металлолома ...
Мы сейчас вынуждены покупать в Чехии и Польше БМП-1, БМП-2 по цене 170-200 тысяч долларов, а в 2005-2007 гг сотни этих БМП были списаны по цене в среднем 7000 долларов ", - заявил он.
"Чемпионом по разбазариванию нашей армии, а фактически это злоупотребление служебным положением и властью, был Анатолий Гриценко. Это не обвинение, это констатация факта после анализа списков документов", - заявил нардеп.
"Я приведу один пример 2006 года, когда с боевого дежурства был снят зенитно-ракетный комплекс С-300, приказом министра как бы передается частной компании на ремонт за 1,5 миллиона долларов и через месяц этот комплекс продают за 25000000 долларов", - сообщил Пашинский журналистам.
вже не знають на кого перевести стрілки..
а рейтинг все одно 7%
оборони
22 жовтень, 2014
В умовах конфлікту на
Донбасі та передвиборчої істерії більшість політичних сил довільно тлумачить інформацію,
пов'язану зі сферою оборони країни. Особливо дістається лідеру «Громадянської позиції»
(№ 27 у виборчому бюлетені) Анатолію Гриценку. Судячи з кількості замовної «чорнухи»,
олігархи бояться саме цього політика.
Наприклад, однією з
тем для критики його діяльності є Дніпропетровський військовий госпіталь, який
сьогодні опинився в руках російського державного банку ВТБ. Однак ніхто з
критиків не каже, що в період, коли Гриценко був міністром оборони, були
підготовлені і підписані базові рішення по будівництву на тій території
********* високотехнологічного, оснащеного усім необхідним обладнанням
госпіталю.
І цей госпіталь мав
залишитися у власності Міністерства оборони. Ось з цим він передав справу
наступному міністру Юрію Єханурову. І як виявила Генпрокуратура, всі документи,
які були підписані в період керівництва Міноборони Гриценко, були законні,
правильні, і вигідні країні. Але після цього, в період наступного міністра,
знайшлися люди, прокуратура знає їх прізвища, які змінили суть договору
додатковими угодами, що дозволило передати в інші руки цей об'єкт.
Тому сьогодні при
бажанні генеральний та військовий прокурори можуть зупинити дію додаткових угод
і забрати об'єкт назад в Міноборони. І таких замовних дурниць із наближенням
дня голосування стає все більше й більше.
Виникає закономірне питання: яким же міністром оборони був
Анатолій Гриценко? Наведемо тільки факти.
Анатолій Гриценко
одним із перших рішень зупинив масове скорочення армії, яку до того зменшували
по 75-80 тисяч осіб на рік.
Визначив сім загроз
воєнній безпеці України. Сформулював для армії конкретні завдання, довів їх до
кожного командира бригади і полку за підписом міністра - вперше за роки
незалежності. Щоб кожен командир знав, як діяти на випадок будь-якої загрози.
Головним пріоритетом
визначив бойову підготовку. Льотчики літали більше, ніж російські - по 70-90
годин на рік, штурмовики - 110 годин. В море виходило понад 20 військових
кораблів і суден - більше, ніж міг виставити Чорноморський флот Росії.
Аеромобільні війська виконували понад 20 тисяч стрибків з парашутом щороку.
На полігонах особисто
перевіряв професійний рівень офіцерів - стрільбу з бойових машин, вогневу і
фізичну підготовку - від лейтенанта-командира взводу до полковника-комбрига.
Рішуче боровся з
корупцією. Усі структури Міноборони були позбавлені права торгувати майном.
Солдати не будували дачі генералам. Хто з командирів порушував цей наказ -
втрачав посаду. За знущання над солдатом, фінансові зловживання і хабарництво
знімав погони і звільняв з армії без пенсії.
Запровадив прозорі
використання бюджетних коштів і розподіл житла. Дотепер газета «Народна армія»
публікує дані про кожну виділену квартиру. Міноборони було єдиним
міністерством, яке в Інтернеті розміщувало інформацію про порушення разом із
наказами міністра про покарання корупціонерів.
Змусив олігархів
доплатити понад 200 млн грн за раніше укладені невигідні угоди і контракти. Це
дозволило 2005-го року надати військовим у 2,7 разів більше квартир, ніж у
2004-му, збудувати для контрактників ******* гуртожитки, кращі, ніж в арміях
Польщі, Угорщини і Словаччини. За час перебування Анатолія Гриценка на посаді
міністра, за рахунок реалізованого надлишкового майна Міноборони надавало
службовцям Збройних сил по 5-7 тисяч квартир щорічно. Останні ж роки Міноборони
надає лише 200-300 квартир щорічно…
Військові шпиталі
отримали медобладнання більше, ніж за всі попередні роки незалежності.
Укомплектував п'ять мобільних шпиталів, перевірив їх у дії підняттям по тривозі
і маршем на відстань 820 кілометрів. Були введені у дію три санітарних вертольоти
та медичний літак Ан-26 «Віта».
Було розроблено
програму створення Сил спеціальних операцій, введено в дію наказом міністра в
грудні 2007-го.
Запроваджено 4
програми з розробки власних ракетного комплексу «Сапсан», автоматизованих
систем управління видів ЗСУ, військово-транспортних літаків АН-70,
багатоцільових кораблів типу «корвет».
Запровадив перехід на
стандарти Північно-Атлантичного альянсу. Ввів систему забезпечення Збройних Сил
за стандартами західних країн, коли солдатів звільняють від необхідності
займатися невластивою для військової служби роботою - працювати на кухні, прати
обмундирування.
Збільшено рівень
грошового забезпечення солдат строкової служби втричі, контрактників і молодших
офіцерів - удвічі. Чисельність генералів скорочено до норм армії європейських
країн.
Був єдиним міністром,
який розмістив номер свого мобільного телефону в Інтернеті.
Цитати:
«Ґрунтовна освіта,
знання сильних та слабких сторін Збройних Сил, навчання в США помогли Анатолію
Гриценку оновлювати армію за кращими світовими зразками. Після Гриценка
змінилося вісім міністрів оборони. Іноді цю посаду обіймали антиукраїнські
посадовці, які розвалювали військо. Однак українська армія є. Вона довела
здатність захищати країну. Досі офіцери згадують Анатолія Степановича як
вимогливого професіонала та людину залізної волі», - Микола Нещадим,
генерал-лейтенант запасу.
«Анатолій Гриценко
має довіру в армії серед простих солдат і офіцерів. Це людина, яка активно та
успішно впроваджує в життя реформи. Гриценко має тільки позитивні відгуки і
всередині країни, і ззовні, причому як зі Сходу, так і з Заходу», - Валерій Чалий, у 2007 році - директор
міжнародних програм Центру Разумкова, нині - заступник голови Адміністрації
Президента.
История о том, как завод главы парламентского комитета по обороне армии недоброневики поставляет.
Бронеавтомобиль «Варта» родился в 2015 году на предприятии «Укрглавпак», созданном в начале 2000-х Ириной Пинчук.
Всё это время фирма специализировалась на производстве тары из пластмассы и оптовой торговле ею, но в июне 2015 сменила профиль и занялась бронетехникой. При этом название компании было сменено на «Украинская бронетехника».
Уставной капитал фирмы составил 11 800 грн., общее количество работников - 30 человек (таковым оно остается и по сей день).
http://dubinsky.pro/zolotaya-bronya-pashinskogo
Опытный и циничный уголовник, которому постоянно удается избежать наказания. Его биография - череда преступлений, которые имели тяжкие последствия для государства
http://ua24ua.net/vse-chto-nugno-znat-o-pashinskom/
Как их всех с одной цепи спустили-то.
1) Взорванным складам и потерянному вследствие халатности оружию
2) Бедности населения
3) Невыполненным обещаниям
4) Миграции населения
5) Экономического и социального упадка.
Вы правда хотите все мерить по таким критериям?
Недовго тобі залишилося
Пока Майдан сражался, эти люди ездили к Януковичу и договаривались о преференциях для себя лично. О должностях, о местах и возможностях присосаться к системе разграбления страны. В сухом остатке я вижу, что сейчас именно «крысы Майдана» стали нашей основной проблемой, не меньшей, чем агрессия Путина.
Среди «крыс Майдана» я бы прежде всего назвал Арсения Петровича Яценюка. Эта **** - уж простите мою ветеринарную терминологию (ну не похож он на кобеля, блин!) - возглавила систему коррупции, оставшуюся по наследству от рыгов.
Вторая «крыса Майдана» - двулика. Это Пашинский и Таня Черновол. Потому что Черновол, которая на костях «Небесной сотни» показательно кнопкодавит, этим гордится и говорит, что «сделала демонстративно», врывается в офисы, бьет чужих секретарш, крадет чужую машину, выбрасывая из нее водителя, - ведет себя, как последний Янукович. Таня, твою мать! За конституционное право этих людей пользоваться свободой слова и на этой машине ездить и говорить, что Пашинский - вор, погибла «Небесная сотня». И это не собачье дело Черновол - затыкать рты людям, говорящим о преступлениях ее соратников.
8 сентября 1999 года в Ялте было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Россией по обмену 8 Ту-160, 3 Ту-95МС, 575 крылатых ракет и аэродромного оборудования в уплату за поставленный Россией природный газ на сумму 285 млн долларов. Передача была завершена 21 февраля 2000 года, когда два последних Ту-160 вылетели на авиабазу «Энгельс-2».
І це для майбутніх РОЗСЛІДУВАНЬ ТА ТРИБУНАЛІВ добре.
В Донецке ГРУ РФ и Гиркин . Гении стратегии посылают на охрану кордона 93 бригаду десантуры .
Бригаду непрерывно , в течении 1.5 месяца обстреливает арта орков с территории Ростовской области . Они как в тире . Десантуре
гэнии стратегии приказали закрепиться и не двигаться и не маневрировать (для десантуры это медленная погибель под артой) .
В конце августа полчища орков переходят границу , часть десантуры прорвалось по корридору в 15 км между Дырляндией и орками ...
В направлении Новоазовск - Широкино - Мариуполь , орки внедряются не встречая сопративления на сотни км ... а другая часть в колличестве 10 тысяч
поворачивает на Иловайск и бьет в спину добробатам . Серия предательств в генштабе , трагедия , массовая бойня ввиду коварства генералов ********** в том числе .
В Киеве идёт передача Шустера , на которой глава доверенное лицо Порошенко и он же будущий генпрокуор ... округляет глаза и произносит удивительную фразу
об нападении орков -- "Мы думали , что Россия не посмеет" .
Кто спросит , мол это спам ?!
Да нет же -- вся эта гэнияльная говнобратия с Муженко , Полтораком , Гелетеем и Назаровым + Порошенко , Турчинов после отжима Крыма , захватом 80% Донбасса
ГРУшниками РФ , плять в 2014 году "не думали , что посмеет", а Гриценко в 2005-2007 годах должен был - всё знать наперед . И это с 1% бюджета министерства Обороны,
А у этих уже 5% и ещё тысячи волонтёров и меценатов . Бесплатной помощи от США ввиде техники , которая новее и лучшем , чем то , что продали при Гриценко !