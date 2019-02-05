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 Политика Украины
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Все про:армия (7304) Пашинский (610) хищение (389)

 Пашинский: Чемпионом по разбазариванию армии был министр обороны Гриценко

Наибольшая волна хищения украинской армии началась в 2005 году, когда по представлению тогдашнего министра обороны Анатолия Гриценко фактически уничтожили все воинские части на левом берегу Днепра, а все их имущество - сотни боевых самолетов, самоходных гаубиц, танков и ракетных комплексов - продали.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в ВР журналистам, комментируя отчет Генпрокуратуры и следствия о хищениях в армии в 2004-2017 гг.

Читайте: Допускать к выборам российских наблюдателей было бы смешно, - Пашинский

"Очень простая схема, стоит воинская часть, например, в Луганске, там были артиллерийский полк и механизированный. Эту часть приказом министра обороны ликвидируют, а имущество переводят в избыточное и продают по цене металлолома ...
Мы сейчас вынуждены покупать в Чехии и Польше БМП-1, БМП-2 по цене 170-200 тысяч долларов, а в 2005-2007 гг сотни этих БМП были списаны по цене в среднем 7000 долларов ", - заявил он.

Читайте: "У нас нет генерального прокурора. Есть балабол", - Гриценко про обвинения Луценко в распродаже вооружения. ВИДЕО

"Чемпионом по разбазариванию нашей армии, а фактически это злоупотребление служебным положением и властью, был Анатолий Гриценко. Это не обвинение, это констатация факта после анализа списков документов", - заявил нардеп.

"Я приведу один пример 2006 года, когда с боевого дежурства был снят зенитно-ракетный комплекс С-300, приказом министра как бы передается частной компании на ремонт за 1,5 миллиона долларов и через месяц этот комплекс продают за 25000000 долларов", - сообщил Пашинский журналистам.

Источник: https://censor.net.ua/n3109987
 
   
 Топ комментарии
 
Наивный Петя думает устранить своего конкурента с помощью своих воровских дешёвок как Пашинский.
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когда ещё этот обсос будет при такой должности как при петрушке ...надо помочь сохранить ему и себе свои посты и гешефты
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та да ... не FaceBook а парад уродов какой то
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Пашинский по таблице мерзости тянет на - 5 уровень Клишаса .
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"Чемпионом..."! Они там что, Олимпийские игры проводят?
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ВЫ там (во власти) ВСЕ друг от друга "не отстаёте" ("чемпионы" хреновы)!
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Вооружения начали распродавать практически с 1991, продавали при всех президентах и министрах, так что винить одного Гриценко глупо, ах да он же конкурент Пети на выборах.
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бариг допікає з усіх боків,.
вже не знають на кого перевести стрілки..

а рейтинг все одно 7%
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Конструктивні кроки Анатолія Гриценка на посаді міністра
оборони

22 жовтень, 2014

В умовах конфлікту на
Донбасі та передвиборчої істерії більшість політичних сил довільно тлумачить інформацію,
пов'язану зі сферою оборони країни. Особливо дістається лідеру «Громадянської позиції»
(№ 27 у виборчому бюлетені) Анатолію Гриценку. Судячи з кількості замовної «чорнухи»,
олігархи бояться саме цього політика.



Наприклад, однією з
тем для критики його діяльності є Дніпропетровський військовий госпіталь, який
сьогодні опинився в руках російського державного банку ВТБ. Однак ніхто з
критиків не каже, що в період, коли Гриценко був міністром оборони, були
підготовлені і підписані базові рішення по будівництву на тій території
********* високотехнологічного, оснащеного усім необхідним обладнанням
госпіталю.



І цей госпіталь мав
залишитися у власності Міністерства оборони. Ось з цим він передав справу
наступному міністру Юрію Єханурову. І як виявила Генпрокуратура, всі документи,
які були підписані в період керівництва Міноборони Гриценко, були законні,
правильні, і вигідні країні. Але після цього, в період наступного міністра,
знайшлися люди, прокуратура знає їх прізвища, які змінили суть договору
додатковими угодами, що дозволило передати в інші руки цей об'єкт.



Тому сьогодні при
бажанні генеральний та військовий прокурори можуть зупинити дію додаткових угод
і забрати об'єкт назад в Міноборони. І таких замовних дурниць із наближенням
дня голосування стає все більше й більше.



Виникає закономірне питання: яким же міністром оборони був
Анатолій Гриценко? Наведемо тільки факти.



Анатолій Гриценко
одним із перших рішень зупинив масове скорочення армії, яку до того зменшували
по 75-80 тисяч осіб на рік.



Визначив сім загроз
воєнній безпеці України. Сформулював для армії конкретні завдання, довів їх до
кожного командира бригади і полку за підписом міністра - вперше за роки
незалежності. Щоб кожен командир знав, як діяти на випадок будь-якої загрози.



Головним пріоритетом
визначив бойову підготовку. Льотчики літали більше, ніж російські - по 70-90
годин на рік, штурмовики - 110 годин. В море виходило понад 20 військових
кораблів і суден - більше, ніж міг виставити Чорноморський флот Росії.
Аеромобільні війська виконували понад 20 тисяч стрибків з парашутом щороку.



На полігонах особисто
перевіряв професійний рівень офіцерів - стрільбу з бойових машин, вогневу і
фізичну підготовку - від лейтенанта-командира взводу до полковника-комбрига.



Рішуче боровся з
корупцією. Усі структури Міноборони були позбавлені права торгувати майном.
Солдати не будували дачі генералам. Хто з командирів порушував цей наказ -
втрачав посаду. За знущання над солдатом, фінансові зловживання і хабарництво
знімав погони і звільняв з армії без пенсії.



Запровадив прозорі
використання бюджетних коштів і розподіл житла. Дотепер газета «Народна армія»
публікує дані про кожну виділену квартиру. Міноборони було єдиним
міністерством, яке в Інтернеті розміщувало інформацію про порушення разом із
наказами міністра про покарання корупціонерів.



Змусив олігархів
доплатити понад 200 млн грн за раніше укладені невигідні угоди і контракти. Це
дозволило 2005-го року надати військовим у 2,7 разів більше квартир, ніж у
2004-му, збудувати для контрактників ******* гуртожитки, кращі, ніж в арміях
Польщі, Угорщини і Словаччини. За час перебування Анатолія Гриценка на посаді
міністра, за рахунок реалізованого надлишкового майна Міноборони надавало
службовцям Збройних сил по 5-7 тисяч квартир щорічно. Останні ж роки Міноборони
надає лише 200-300 квартир щорічно…



Військові шпиталі
отримали медобладнання більше, ніж за всі попередні роки незалежності.
Укомплектував п'ять мобільних шпиталів, перевірив їх у дії підняттям по тривозі
і маршем на відстань 820 кілометрів. Були введені у дію три санітарних вертольоти
та медичний літак Ан-26 «Віта».



Було розроблено
програму створення Сил спеціальних операцій, введено в дію наказом міністра в
грудні 2007-го.



Запроваджено 4
програми з розробки власних ракетного комплексу «Сапсан», автоматизованих
систем управління видів ЗСУ, військово-транспортних літаків АН-70,
багатоцільових кораблів типу «корвет».



Запровадив перехід на
стандарти Північно-Атлантичного альянсу. Ввів систему забезпечення Збройних Сил
за стандартами західних країн, коли солдатів звільняють від необхідності
займатися невластивою для військової служби роботою - працювати на кухні, прати
обмундирування.



Збільшено рівень
грошового забезпечення солдат строкової служби втричі, контрактників і молодших
офіцерів - удвічі. Чисельність генералів скорочено до норм армії європейських
країн.



Був єдиним міністром,
який розмістив номер свого мобільного телефону в Інтернеті.



Цитати:



«Ґрунтовна освіта,
знання сильних та слабких сторін Збройних Сил, навчання в США помогли Анатолію
Гриценку оновлювати армію за кращими світовими зразками. Після Гриценка
змінилося вісім міністрів оборони. Іноді цю посаду обіймали антиукраїнські
посадовці, які розвалювали військо. Однак українська армія є. Вона довела
здатність захищати країну. Досі офіцери згадують Анатолія Степановича як
вимогливого професіонала та людину залізної волі», - Микола Нещадим,
генерал-лейтенант запасу.



«Анатолій Гриценко
має довіру в армії серед простих солдат і офіцерів. Це людина, яка активно та
успішно впроваджує в життя реформи. Гриценко має тільки позитивні відгуки і
всередині країни, і ззовні, причому як зі Сходу, так і з Заходу», - Валерій Чалий, у 2007 році - директор
міжнародних програм Центру Разумкова, нині - заступник голови Адміністрації
Президента.


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Золотая броня Пашинского.

История о том, как завод главы парламентского комитета по обороне армии недоброневики поставляет.
Бронеавтомобиль «Варта» родился в 2015 году на предприятии «Укрглавпак», созданном в начале 2000-х Ириной Пинчук.

Всё это время фирма специализировалась на производстве тары из пластмассы и оптовой торговле ею, но в июне 2015 сменила профиль и занялась бронетехникой. При этом название компании было сменено на «Украинская бронетехника».

Уставной капитал фирмы составил 11 800 грн., общее количество работников - 30 человек (таковым оно остается и по сей день).
http://dubinsky.pro/zolotaya-bronya-pashinskogo
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А сабаков чемпіон по розкраданю МВС, Яйценюк побудував стіну, пашинський взагалі такій ангел що срать його голові..НФ це ОЗУ
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ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПАШИНСКОМ
Опытный и циничный уголовник, которому постоянно удается избежать наказания. Его биография - череда преступлений, которые имели тяжкие последствия для государства
http://ua24ua.net/vse-chto-nugno-znat-o-pashinskom/
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зато у него на участке стоит личная церковь и поп ездит про команде .по расписанию .
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Церква? У Пашинського? Під алтарем тоді напевно підпільна синагога... Пашинський: Чемпіоном із розбазарювання армії був міністр оборони Гриценко - Цензор.НЕТ 6694
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так так особиста церква у двор1 , як 1 в Бариги у Козин1 .
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А на іконі "тайна вечеря танька-фас ... у пашинського під столом?
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Ты кому продал снайперскую винтовку с Майдана? А может приготовил для следующего? Шакал!
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І все це Грицик робив на власний розсуд, а Головнокомандуючий був не вкурсах? Не свисти, очкарик.
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Это автоматом снимает с Грицака ответственность?
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А ЭТОТ ХРОНТОВОЙ УБЛЮДОК, ПОДСТИЛКА КРОЛИКА, ЗНАЕТ ЗАКОНЫ?
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Браво, моральний авторитет нації виступив зі звинуваченням в адресу свого господаря!
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Действия ряда экс-министров обороны могут быть квалифицированы как госизмена, - Луценко.

Как их всех с одной цепи спустили-то.
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Если все валить на одного, то по той же логике получается, что Свыночолый Гетьман Петро является чемпионом по:

1) Взорванным складам и потерянному вследствие халатности оружию
2) Бедности населения
3) Невыполненным обещаниям
4) Миграции населения
5) Экономического и социального упадка.

Вы правда хотите все мерить по таким критериям?
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чепушила пашинська, сволота хуцпата.
Недовго тобі залишилося
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Оказалось, что достаточно большое количество скакавших по сцене с воплями «Слава Украине!» пришли туда для того, чтобы продать Януковичу и компании возможность бежать из страны, сдать Крым и сесть на схемы разграбления родины. Я думаю, еще когда они вешали нам лапшу о своих намерениях, точно знали, за что боролись.
Пока Майдан сражался, эти люди ездили к Януковичу и договаривались о преференциях для себя лично. О должностях, о местах и возможностях присосаться к сис­теме разграбления страны. В сухом остатке я вижу, что сейчас именно «крысы Майдана» стали нашей основной проблемой, не меньшей, чем агрессия Путина.
Среди «крыс Майдана» я бы прежде всего назвал Арсения Петровича Яценюка. Эта **** - уж простите мою ветеринарную терминологию (ну не похож он на кобеля, блин!) - возглавила систему коррупции, оставшуюся по наследству от рыгов.
Вторая «крыса Майдана» - двулика. Это Пашинский и Таня Черновол. Потому что Черновол, которая на костях «Небесной сотни» показательно кнопкодавит, этим гордится и говорит, что «сделала демонстративно», врывается в офисы, бьет чужих секретарш, крадет чужую машину, выбрасывая из нее водителя, - ведет себя, как последний Янукович. Таня, твою мать! За конституционное право этих людей пользоваться свободой слова и на этой машине ездить и говорить, что Пашинский - вор, погибла «Небесная сотня». И это не собачье дело Черновол - затыкать рты людям, говорящим о преступлениях ее соратников.
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Добродомов сказал, что Пашинский - вор и негодяй, укравший нефтепродукты Курченко и продавший их мимо государственного кармана. Но Пашинский в суд трижды не явился. Когда на председателя комитета действующей власти говорят, что он вор, укравший Житомирскую кондитерскую фабрику, он должен быть отстранен от занимаемой должности до конца следствия по этому делу. Пашинский - это символ коррупции планетарного масштаба. Нигде, кроме африканских бандустанов, глава оборонного комитета парламента не может быть главой наблюдательного совета Укроборонпрома, куда вдобавок он еще и засовывает собственного сына на должность начальника отдела. То есть самого Пашинского и сына Пашинского жестко контролирует сам же Пашинский. И все это восхваляет и прикрывает Таня Черновол.
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По вбросу компромата перед выборами,становится понятно кого боится Порошенко-Яценюковское коррупционное кодло
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Я все зрозумів. Порошенко хоче проштофхнути в лідери Гриценко, але не може за нього агітувати відкрито. Тому напустив на Гриценка своїх самих мирзенних поплічників, щоб вони від противного зробили агітацію Гриценку.
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"Среди помощников и консультантов министра обороны Украины доминируют граждане других государств. После такого консультирования Гриценко публично заявил, что нет необходимости расходовать деньги на боевую подготовку войск, поскольку «… сейчас не существует внешней угрозы для Украины»."
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Шось мабуть в реальних рейтингах змінилося
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Делать такое заявление на кандидата в президенты в канун предвыборной компании ничто иное как грязный политический шаг со стороны Пашинского и это не обвинение, это констатация. Этим делам больше 10 лет, это политический компромат и его начинают по тихоньку доставать из папочек, хотя уверен там все гораздо проще, точно так же как отдавали бомбардировщики за копейки в счет оплаты за газ при Кучме.

8 сентября 1999 года в Ялте было подписано межправительственное соглашение между Украиной и Россией по обмену 8 Ту-160, 3 Ту-95МС, 575 крылатых ракет и аэродромного оборудования в уплату за поставленный Россией природный газ на сумму 285 млн долларов. Передача была завершена 21 февраля 2000 года, когда два последних Ту-160 вылетели на авиабазу «Энгельс-2».
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как там кусок трубы под названием Молот по цене внедорожника поживает? плешивое чмо ответит за свои хищения
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Пашинский походу феерический тупень, а скорее популистское брехло. Сотни таких БМП як продали в 2005-2007 по 7000$ и по сей день гниют на складах длительного хранения бо ремонтировать их на предприятиях Укроборонпрома выходит дороже и в разы дольше чем купить у Польши чи Словакии. Точно такая ж хрень и со всей остальной техникой. Никада не поверю шо сам Пашинский про это не знает.
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а чого це, купляти за кордоном відремонтоване там, враховуючи їх собівартість? То може вся справа в умовах ведення бізнесу?
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Пашинський не має морального права взагалі відкривати свою чорну корумповану і брехливу пащу. Пашинський: Чемпіоном із розбазарювання армії був міністр оборони Гриценко - Цензор.НЕТ 1286
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Глядя в это честное гордое и прямое лицо хочется Пашинскому верить. Вот только осталось пояснить куда продали С-300? SIPRI датабаза не знает. Державна служба експортного контролю України 2006 не знает, Державна служба експортного контролю України 2007 не знает. Один только Пашинский знает, но не говорит. Так и нужно говорить что С-300 продали в секретную страну за дохренадцать миллионов.
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В боротьбі за владу клани постсовкової мафії іноді викладають компромати один на одного...
І це для майбутніх РОЗСЛІДУВАНЬ ТА ТРИБУНАЛІВ добре.
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Врешь. Скоро уйдешь с политической сцены как какое то недоразумение. Вместе с Гаврилюком . А где сейчас твой сыночек? От безработного за пару лет дошел до нач. отдела по международным договорам в Укроборонпроме? Боремься с коррупцией, Петр Алексеевич, или возглавляем ее?
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Минобороны продажами не занимались.Укрспецэкспорт отдельное госпредприятие.
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кто переводит боевое вооружение в избыточное? чья подпись там стоит?
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Вот эти граждане - ссылка 1, - ссылка 2, - ссылка 3 тут к сожалению перелик не активный но найти можно. Если по 2 ссылке перелик загрузить и почитать вообще рехнутся можно.
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Третє посилання це, при самому демократичному Миздобулі, який повернув Евнуховича в політику і зробив прем'єром.
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Эге ж, но по идее каждый премьер должен такие бумаги подписывать.
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"Минобороны продажами не занимались" Ну а реагировать , на такое,министр минобороны,должен был? В крайнем случае, подать в отставку,как не согласный с распродажей военного имущества.Почему сидел и сопел в две дырочки,боялся потерять такое доходное место? Просто натуральный трус. и демагог.
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Так всі ці роки і Порошенко був при владі
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Умиляет, когда о воровстве разглагольствуют честнейшие потомки ростовщиков и шинкарей..
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Гриценко не мог этого делать...он ведь настоящий патриот Украины, почти святой.
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Плешивый ублюдок с очкастой крысиной мордочкой показательно тявкает в сторону Гриценко по команде. Но почему-то забыл добавить, что Гриценко уволили именно потому, что отказался продавать земли Министерства Обороны. Эту плешивую мразь давно пора на фонарь вместе с крышевателями
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Ну и? Это вы просто поговорить озвучили? Где дело?
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Брехня, кадрированный артеллерийский полк в Луганске был расформирован и все имущество вывезено в неизвестном направлении в 1996-97 г.г., примерно в тоже время выведен танковый полк, поэтому в 2005 г в Луганске не было ни одной военной части, да и штурманское училище расформировано в Луганске тоже в 90г.
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Тоисть уверенно можно сказать что с 90х годов подкупом укр пид-сов у власти готовилась война на вотсоке Украины.
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забыл добавить так как нет ни одного чистого политика в Украине то и судить не кому так как компроматы есть у всех на всех.
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Картина маслом ... август 2014 . Крым оккупирован . Донецк и Луганск - тоже .
В Донецке ГРУ РФ и Гиркин . Гении стратегии посылают на охрану кордона 93 бригаду десантуры .
Бригаду непрерывно , в течении 1.5 месяца обстреливает арта орков с территории Ростовской области . Они как в тире . Десантуре
гэнии стратегии приказали закрепиться и не двигаться и не маневрировать (для десантуры это медленная погибель под артой) .
В конце августа полчища орков переходят границу , часть десантуры прорвалось по корридору в 15 км между Дырляндией и орками ...
В направлении Новоазовск - Широкино - Мариуполь , орки внедряются не встречая сопративления на сотни км ... а другая часть в колличестве 10 тысяч
поворачивает на Иловайск и бьет в спину добробатам . Серия предательств в генштабе , трагедия , массовая бойня ввиду коварства генералов ********** в том числе .
В Киеве идёт передача Шустера , на которой глава доверенное лицо Порошенко и он же будущий генпрокуор ... округляет глаза и произносит удивительную фразу
об нападении орков -- "Мы думали , что Россия не посмеет" .
Кто спросит , мол это спам ?!
Да нет же -- вся эта гэнияльная говнобратия с Муженко , Полтораком , Гелетеем и Назаровым + Порошенко , Турчинов после отжима Крыма , захватом 80% Донбасса
ГРУшниками РФ , плять в 2014 году "не думали , что посмеет", а Гриценко в 2005-2007 годах должен был - всё знать наперед . И это с 1% бюджета министерства Обороны,
А у этих уже 5% и ещё тысячи волонтёров и меценатов . Бесплатной помощи от США ввиде техники , которая новее и лучшем , чем то , что продали при Гриценко !
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Только одно - назначение участкового милиционера Гелетея (по образованию - школа милиции) министром обороны достаточно, что бы понять о предательстве.
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Если бы на гриценко что то было,то давно бы закрыли.Соя 5 лет у власти,но за пару месяцев вдруг вспомнили про воровство в армии))))Смешно и уныло.Никто ничего расследовать не будет,но ушат грязи из уст мерзейнеших представителей сои льется нескончаемым потоком.
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Никто не говорит, что он вор. Он просто честный комерсант по продаже воинского имущества. За это не садят. Тем более, что он только готовил списки на продажу, а продавала премьер-министр.
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о этом узнали только когда он выдвинул свою кандидатуру?
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можуть розпочати слідство з метою автоматично виштовхнути Гриценка з кандидатів у прези, бо той, хто під слідством, не має право балотуватися... А після виборів слідство припиниться, усе забудеться. Нічого особистого, просто використання адмінресурсу для розправи з конкурентами, які мають непоганий рейтинг.
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Так почему этот Гриценко не пилит лес на Колыме, а кандидат в президенты?
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Потому, что и бывший главнокомандующий и всё СНБО не пилит.
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Значит Оранжевой власти срочно нужны были деньги. А сам Пашинский тогда был советником премьер-министра Тимошенко.
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Покажите премьера,которому не нужны деньги Пашинський: Чемпіоном із розбазарювання армії був міністр оборони Гриценко - Цензор.НЕТ 9491
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вот оно как...., а почему все раньше молчали...
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таляся...в 2006 ти уже в батьковщине був...ну ти в курсе...а мож и в доле
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Я вас прошу, как только Гриценко снимет кандидатуру или пролетит на выборах о всех этих обвинениях моментально забудут, а пока его не могут тронуть. Короче, это всего лишь предвыборная чернуха и не более.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПашинский: Чемпионом по разбазариванию армии был министр обороны Гриценко
 
 
 
 
 
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