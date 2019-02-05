 ГБР ожидает результаты экспертиз в производстве по фактам хищения военного имущества в ВСУ, - Варченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба ГБР.

Варченко сообщила, что по поручению Генеральной прокуратуры, ГБР проводит расследование по факту служебной халатности руководства Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Речь идет о периоде 2004-2014 годов, когда в результате управленческих решений по реформированию Вооруженных сил Украины произошло значительное снижение обороноспособности государства.

"Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз проводится ряд исследований и экспертиз, во время которых анализируется перечень военного имущества, отчуждение которого осуществлялось Министерством обороны в течение 2004-2014 годов. Эксперты должны дать ответ как продажа этого имущества повлияла на уровень боеспособности Вооруженных сил Украины. Мы ждем результатов этих экспертиз, что даст нам возможность оценить размеры ущерба, причиненного должностными лицами", - заявила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Т-72 был немножко дешевле, чем "Volkswagen", - Луценко о хищениях в ВСУ. ВИДЕО

Следователи Государственного бюро расследований расследуют уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), части 1 статьи 111 (государственная измена) , частью 2 статьи 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия).