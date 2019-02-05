 ГБР ожидает результаты экспертиз в производстве по фактам хищения военного имущества в ВСУ, - Варченко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба ГБР.
Варченко сообщила, что по поручению Генеральной прокуратуры, ГБР проводит расследование по факту служебной халатности руководства Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Речь идет о периоде 2004-2014 годов, когда в результате управленческих решений по реформированию Вооруженных сил Украины произошло значительное снижение обороноспособности государства.
"Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз проводится ряд исследований и экспертиз, во время которых анализируется перечень военного имущества, отчуждение которого осуществлялось Министерством обороны в течение 2004-2014 годов. Эксперты должны дать ответ как продажа этого имущества повлияла на уровень боеспособности Вооруженных сил Украины. Мы ждем результатов этих экспертиз, что даст нам возможность оценить размеры ущерба, причиненного должностными лицами", - заявила она.
Следователи Государственного бюро расследований расследуют уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), части 1 статьи 111 (государственная измена) , частью 2 статьи 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия).
- министром экономики и торговли в преступном правительстве Азарова-Януковича (2012 год)
- министром иностранных дел (2009-2010) в правительстве Юльки
- секретарём Совета Национальной Безопасности (2005)
А значит напрямую был причастен к разворовыванию армии в те времена.
в новині мова йде про військових, а Пьотр-ліксєєвіч бох)чоколяту, як він може красти?!
Во-вторых и третьих, у него не было полномочий принимать решение, потому можно только гадать - почему он с "великими реформаторами" работал столь короткие строки...
а сравнить продажу ржавых корпусов БТР-ов в мирное время и уничтожение складов вооружения в военное?
не Лолита, не?..
може кримінальна справа - у них є багато чого, а от що буде далі - поживемо побачимо!
А шо так?
А, ну да, прокуратура же провела расследование, виновных нет..
И жесткие бои там начались еще до парада. с середины августа там уже было "жарко"
Прекрасно помню этот момент, так что не перекручивайте факты.
Говорили и не раз, технику лучше туда а не на парад. Если бы это было сделано, сотни жизней спасли бы.
Парад не повлиял на боеспособность...
интересно, если юрика и галетея и прорха посадить вместо БМП в обычную газельку, и под пулями заставить проехаться по полю.. это как та повлияет?! есть разница между БМП и газелью?
в органах вона і її суджений))
Голова Генштабу Збройних сил Віктор Муженко, суддя Конституційного суду Олександр Касмінін, екс-суддя Тамара Грищенко та інші посадовці приватизували елітні квартири, які надавалися їм на час роботи.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Зазначається, що держоргани отримують від забудовників чи купують квартири для того, щоб їхні співробітники, які не мають власного житла, могли користуватися ними і службовець має право проживати в такому помешканні, поки працює на державній посаді, але у разі звільнення повинен звільнити його для свого наступника.
За даними програми, у Києві за останні чотири роки обліковувалося близько 2,5 тисяч службових квартир, в найдорожчих столичних комплексах, частина з яких наразі переведені у приватну власність, а деякі навіть вже були продані.
Повідомляється, що суддя Конституційного суду Олександр Касмінін, останній призначений екс-президентом Віктором Януковичем на таку посаду, у грудні 2013 року отримав у користування службову квартиру в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва - "Панорамі на Печерську" - площею у понад 150 квадратних метрів.
За даними журналістів, уже у травні 2014 року він домігся виведення цих апартаментів з переліку службових і приватизував. Нині їхня вартість - близько 5 мільйонів гривень.
Автори програми наголошують, що родина судді не з тих, що потребує фінансової допомоги від держави, оскільки лише зарплатня Касмініна у 2017 році становила понад мільйон гривень, а його дружина - Анфіса - тоді ж отримала 3 мільйони гривень в якості дивідендів. Окрім цього Касмініни володіють низкою об'єктів нерухомості в Полтаві.
Повідомляється, що у цьому ж житловому комплексі - "Панорама на Печерську" - службові квартири спочатку отримали, а потім приватизували начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко та екс-суддя Тамара Грищенко.
"Апартаменти Муженку надали в користування у 2013-му. А в травні 2015-го квартиру приватизувала дружина Муженка Наталя", - йдеться у публікації."https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/5/7205770/
https://bihus.info/top-chinovniki-masovo-privlasnyuyut-kvartiri-vidani-im-na-chas-roboti
Серьёзно? Гипотетически, - в случае расследования преступлений Генерального прокурора, ГБР тоже будет руководствоваться поручениями Генеральной прокуратуры? Ну-ну... Наглядный старт работы ГБР