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Все про:ВР (22630) имущество (263) Минобороны (5593) халатность (33) хищение (389) Варченко Ольга (18) ВСУ (188) ГБР (211)

 ГБР ожидает результаты экспертиз в производстве по фактам хищения военного имущества в ВСУ, - Варченко

Первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко проинформировала Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины о ходе досудебного расследования по фактам хищения военного имущества Вооруженных сил Украины и подрыва обороноспособности в период с 2004 по 2014 годы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат пресс-служба ГБР.

Варченко сообщила, что по поручению Генеральной прокуратуры, ГБР проводит расследование по факту служебной халатности руководства Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Речь идет о периоде 2004-2014 годов, когда в результате управленческих решений по реформированию Вооруженных сил Украины произошло значительное снижение обороноспособности государства.

"Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз проводится ряд исследований и экспертиз, во время которых анализируется перечень военного имущества, отчуждение которого осуществлялось Министерством обороны в течение 2004-2014 годов. Эксперты должны дать ответ как продажа этого имущества повлияла на уровень боеспособности Вооруженных сил Украины. Мы ждем результатов этих экспертиз, что даст нам возможность оценить размеры ущерба, причиненного должностными лицами", - заявила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Т-72 был немножко дешевле, чем "Volkswagen", - Луценко о хищениях в ВСУ. ВИДЕО

Следователи Государственного бюро расследований расследуют уголовное производство по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия), части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), части 1 статьи 111 (государственная измена) , частью 2 статьи 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия).

Источник: https://censor.net.ua/n3109986
 
   
 Топ комментарии
 
А результатов по взорваным складам гбр не ожидает? ГБР ожидает результаты экспертиз в производстве по фактам хищения военного имущества в ВСУ, - Варченко - Цензор.НЕТ 9665
А шо так?
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Порошенко был
- министром экономики и торговли в преступном правительстве Азарова-Януковича (2012 год)
- министром иностранных дел (2009-2010) в правительстве Юльки
- секретарём Совета Национальной Безопасности (2005)
А значит напрямую был причастен к разворовыванию армии в те времена.
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А помните парад с техникой в Киеве в 14. Когда котлы в лугандоне были?
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Порошенко был
- министром экономики и торговли в преступном правительстве Азарова-Януковича (2012 год)
- министром иностранных дел (2009-2010) в правительстве Юльки
- секретарём Совета Национальной Безопасности (2005)
А значит напрямую был причастен к разворовыванию армии в те времена.
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ти шо охент *****?!
в новині мова йде про військових, а Пьотр-ліксєєвіч бох)чоколяту, як він може красти?! ДБР очікує результати експертиз у провадженні за фактами розкрадання військового майна в ЗСУ, - Варченко - Цензор.НЕТ 9231
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Во-первых, в министры он пошел при определённых заверениях и ушел, т.к. обещания ему не были выполнены.
Во-вторых и третьих, у него не было полномочий принимать решение, потому можно только гадать - почему он с "великими реформаторами" работал столь короткие строки...
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как там Роттердам+
а сравнить продажу ржавых корпусов БТР-ов в мирное время и уничтожение складов вооружения в военное?

не Лолита, не?..
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Засунь свою "лоліту" в задницю, разом з методичкою фсб.
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Скоро агент пуйла Порошенко там и окажется, не сомневайся
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Давно ты сменил гражданство паРаши на украинское, если тему о разбазаривании армии уже третий год разрабатывают? И если кто-то решил укрыться от ответственности за кандидатством, с поддержкой лохтората, то это проблемы лохтората..
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Навчись відокремлювати котлети від мух. Або іди в пісочницю,там так писати можна.
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Усе добре. Це спалить мости і Пеця, з Юлою тепер підуть до в'язниці після перемоги Гриценко.
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безумовно, але це буде все в іншому просторі, в віртуальному/піярному/балабольному)))
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поживемо побачимо. Соєві пішли ва-банк, і чомусь бояться не "лідерів рейтингу" Юлю і Зеленського, а Гриценко? Совпаденіє?
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це технологія, на Гриценка) одна, на інших - буде щось інше - мульти-на п.кішці)))
може кримінальна справа - у них є багато чого, а от що буде далі - поживемо побачимо!
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Смотрите там, на мин экономиста не выйдите ГБР ожидает результаты экспертиз в производстве по фактам хищения военного имущества в ВСУ, - Варченко - Цензор.НЕТ 6663
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як вийдуть))), то поділяться, або будуть мовчати! ГБР ожидает результаты экспертиз в производстве по фактам хищения военного имущества в ВСУ, - Варченко - Цензор.НЕТ 9938
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что то юрик про хищения вспомнил в аккурат перед выборами.. Чем он раньше занимался то?! Только просох?! Вспомнил что работать надо? или ему поступил " заказ"? ГБР ожидает результаты экспертиз в производстве по фактам хищения военного имущества в ВСУ, - Варченко - Цензор.НЕТ 7066
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Его невменяемости вменили. С банковой ГБР ожидает результаты экспертиз в производстве по фактам хищения военного имущества в ВСУ, - Варченко - Цензор.НЕТ 1129
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А результатов по взорваным складам гбр не ожидает? ГБР ожидает результаты экспертиз в производстве по фактам хищения военного имущества в ВСУ, - Варченко - Цензор.НЕТ 9665
А шо так?
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А помните парад с техникой в Киеве в 14. Когда котлы в лугандоне были?
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отлично помним. Когда наши ребята без поддержки там погибали, галетей с порохом НОВУЮ технику в Киеве на параде гоняли. Когда как раз перед парадом неоднократно говорилось, парад не нужен, отправьте технику туда! Что первый что второй говорили все ОК с парада прямо туда пойдет.. Сколько могла спасти жизней эта техника?! Когда ребята на маршрутках обычных с окружения прорывались.. а Юрик?!
А, ну да, прокуратура же провела расследование, виновных нет..
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Парад був 24 серпня вранці, а іхтамнети зайшли на Думбас в ніч з 23 на 24 серпня. Про які котли мова?
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за сутки перебросил петя технику с парада?
И жесткие бои там начались еще до парада. с середины августа там уже было "жарко"
Прекрасно помню этот момент, так что не перекручивайте факты.
Говорили и не раз, технику лучше туда а не на парад. Если бы это было сделано, сотни жизней спасли бы.
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Кто информировал, что Иловайск освобождён?
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а вот что юрик нарасследовал..
Парад не повлиял на боеспособность...
интересно, если юрика и галетея и прорха посадить вместо БМП в обычную газельку, и под пулями заставить проехаться по полю.. это как та повлияет?! есть разница между БМП и газелью?
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крали все, пока не пришли два святых человека, фарфоровозубый мусор, фельдмаршал гелетей и вертухай полторак, и воровство сразу прекратилось
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Какие нахрен эксперты? Пашинский уже все выяснил и вынес приговор!
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що це за геніальний розслідувач?на шмару більше схожа,це та що посла США хотіла на допит викликати?
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Нашли очередную жертву, а как же Бойко с его вышками украденными, а тут молчат.
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А чому ніхто й не згадує про верховних гівнокомандуючих Чучму, Юща-Дрища, Свинохряка? Адже без їхнього повеління жодні дії міністрів оборони, яких ці гівнокомандуючі власноручно призначали, відносно Збройних Сил були неможливі. ДБР очікує результати експертиз у провадженні за фактами розкрадання військового майна в ЗСУ, - Варченко - Цензор.НЕТ 5912
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Чому вона згадала це перед виборами, а не в 14 році?
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Может потому, что ВСУ набрали силы и могут дать отпор и внутреннему врагу в самих ВСУ?
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Уже давно необходимо было создать следственную комиссию для изучения того, кто конкретно развалил армию, продал вооружение, ослабил обороноспособность Украины. Необходимо конкретно ответить, почему украинская армия была не готова для отражения агрессии. Необходимо привлечь к ответственности всех тех, кто оставил российский флот в Крыму, отдал ядерное оружие и подписал Будапештский меморандум. Даже когда российские войска уже захватывали Крым, захватывали наши города, населенные пункты, кто призывал, что никакого военного положения и активизации наших войск. Поэтому, пусть с запозданием, но я поддерживаю любые действия для установления истины
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"Глава Генштабу, судді і поліцейські масово привласнюють службове житло - ЗМІ

Голова Генштабу Збройних сил Віктор Муженко, суддя Конституційного суду Олександр Касмінін, екс-суддя Тамара Грищенко та інші посадовці приватизували елітні квартири, які надавалися їм на час роботи.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Зазначається, що держоргани отримують від забудовників чи купують квартири для того, щоб їхні співробітники, які не мають власного житла, могли користуватися ними і службовець має право проживати в такому помешканні, поки працює на державній посаді, але у разі звільнення повинен звільнити його для свого наступника.
За даними програми, у Києві за останні чотири роки обліковувалося близько 2,5 тисяч службових квартир, в найдорожчих столичних комплексах, частина з яких наразі переведені у приватну власність, а деякі навіть вже були продані.
Повідомляється, що суддя Конституційного суду Олександр Касмінін, останній призначений екс-президентом Віктором Януковичем на таку посаду, у грудні 2013 року отримав у користування службову квартиру в одному з найдорожчих житлових комплексів Києва - "Панорамі на Печерську" - площею у понад 150 квадратних метрів.
За даними журналістів, уже у травні 2014 року він домігся виведення цих апартаментів з переліку службових і приватизував. Нині їхня вартість - близько 5 мільйонів гривень.
Автори програми наголошують, що родина судді не з тих, що потребує фінансової допомоги від держави, оскільки лише зарплатня Касмініна у 2017 році становила понад мільйон гривень, а його дружина - Анфіса - тоді ж отримала 3 мільйони гривень в якості дивідендів. Окрім цього Касмініни володіють низкою об'єктів нерухомості в Полтаві.
Повідомляється, що у цьому ж житловому комплексі - "Панорама на Печерську" - службові квартири спочатку отримали, а потім приватизували начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко та екс-суддя Тамара Грищенко.
"Апартаменти Муженку надали в користування у 2013-му. А в травні 2015-го квартиру приватизувала дружина Муженка Наталя", - йдеться у публікації."https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/5/7205770/
https://bihus.info/top-chinovniki-masovo-privlasnyuyut-kvartiri-vidani-im-na-chas-roboti
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Варченко сообщила, что по поручению Генеральной прокуратуры, ГБР проводит расследование Источник: https://censor.net.ua/n3109986

Серьёзно? Гипотетически, - в случае расследования преступлений Генерального прокурора, ГБР тоже будет руководствоваться поручениями Генеральной прокуратуры? Ну-ну... Наглядный старт работы ГБР
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Петруха, где обещаные расследования Майдана, Иловайска, Дебальцево? Там люди погибли... много... или что, это уже не актуально?
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какие эти клоуны все смешные.........прозрели твари ...13 лет прошло а они только сейчас прозрели...
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Нечистоплотный гарант ,нечистоплотные и выборы.Срам и стыд на весь мир!Двойники-тройники,сетевой маркетинг а -ля Черновецкий,подкуп,шантаж.И клевета ,клевета ,клевета! Армии троллей.купленные на 2 миллиарда народных денег выделенных Радой семье Гаранта под выборы.Простыни вместо избирательных бюллетеней.прикормленные тучи наблюдателей лукавых за выборами.Торговля местами в Уик ,Тик и тп.Мозг отказывается воспринимать масштабы фальшування и спотворення выбора избирателей!Нужно готовить отпор творящемуся злу!!
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Які брудні люди йдуть в президенти. Закидають один одного грязюкою, обливають помиями-не можу уявити когось з них на чолі держави!
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Похоже, Грыща решили подшить белыми нитками. Может оно было бы и правильно, если б год-два раньше. А теперь, как бы, дурно пахнет. Оно б, конечно, и Юлу б хотелось бы, так низзя - недавно только расшили. А так, если Грыща подошьют, то в прикупе будет именно Юла, а не Порохатый Шоколатье.
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Воно не було би правильно ніколи, бо Гриценко не має ніякого відношення до продажу озброєння. Він має відношення до реалізації/бартеру пустуючих військових містечок на квартири для військовослужбовців, але пришити підрив боєздатності в наслідок реалізації землі чи напівзруйновонаї казарми не вийде. Ви ж уважно почитайте про що говорить Варченко - її не цікавить заниженя вартості, продаж за безцінь і т.п., бо вона добре знає, що тоді вийде на Юлю, Єханурова, Ющенко і самого Пецю. Їй потрібно, щоби експерти сказали, ось продаж такого то літака (не важливо за скільки) підірвав бойову готовність. Це не розслідування справи, це брудний піар перед виборами.
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Звичайно, що це спроба посіпак кодла Нудотного Порош(ен)ка зганьбити Грища. Чи я не розумію, що крім Міністра оборони існує Верховний Головнокомандувач з адміністрацією, РНБО, контролюючі та контррозвідувальні органи. Якщо розслідувати по-дорослому, то винних буде вагон з візочком.
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Є така чуйка, що коли Луценко знову посадють, то на цей раз, ніхто навіть відвідувати його не прийде.
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а коли буде розслідування за період з 1991 - 2004 та з 2014 по 2019?
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Чудово! Спочатку 2004 рослідують, потім через 15 років-2014,через 30-2024 рік.Безробіття правоохоронцям не загрощує,в Польщу їхати не потрібно....
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Говорят в БПП готовятся создать следственную комиссию по факту пропажи норковой шубы из гардероба во время концерта 95 квартала в Октябрьском дворце 4 марта 2006г на котором присутствовал А.С. Гриценко. Как у него, так и у художественного руководителя студии на данный момент алиби отсутствует.
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А вмене таке відчуття, що платні тролі, агентура ГРУ і ФСБ, прихильникі "руцького міра", вороги України,наші українські гниди, генералісимуси, маршали, "патріоти"генії, пророки,шулери і інша шпана із підворотні,хто умисно, хто по тупості РОЗРИВАЄ наше суспільство, і все це на корист ь нашому вічному сусіду і ворогу--московії-росії. Радив би--нашим горе--патріотам--- якщо ви такі ОБІЗНАНІ, РОЗУМНІ, ПРЦЬОВИТІ--ідіть в структури влади. створюйте свої підприємства (платіть всі податкі), ідіть в депутати (якщо ви достойні і авторитетні) ідіть в поліцію, ЗСУ,а не лийте лайно на державу, народ, владу. Не лийте крокодилі сльози, не пускайте соплі. БО ВЛАДУ МАЄ ТОЙ НАРОД,ЯКОГО ВІН ЗАСЛУГОВУЄ І ЦЯ ВЛАДА ПРИЙШЛА З ВАШОГО МІСТА І СЕЛИЩА, З ВАШОЮ ВУЛИЦІ І ВАШОГО БУДИНКУ. Добра і розуму МІЙ НАРОДЕ!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГБР ожидает результаты экспертиз в производстве по фактам хищения военного имущества в ВСУ, - Варченко
 
 
 
 
 
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