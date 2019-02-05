 Злоумышленник, обменявший в банках по поддельным документам почти $7,3 млн, предстанет перед судом в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования установлено, что в течение полутора лет указанный гражданин в разных банковских учреждениях г.Киева обменял почти 7,3 миллиона долларов США наличными. При этом в каждом случае сумма превышала установленные постановлением НБУ 150 тысяч, а значит нужно было подтвердить законность происхождения денег. Как подтверждающий документ о происхождении денег им использовался один и тот же поддельный договор банковского депозита. Это позволяло ему обменивать крупные суммы наличной валюты в гривневый эквивалент.

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По заключению проведенной почерковедческой экспертизы, злоумышленник лично подписывал все банковские документы о проведении финансовых операций, также он был опознан кассирами банков, которые проводили эти операции.

Лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.200 УК Украины, и материалы с обвинительным актом направлено в суд.