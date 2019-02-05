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 Общество
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Все про:валюта (3013) налоговая милиция (1518) махинации (461) ГФС (3076)

 Злоумышленник, обменявший в банках по поддельным документам почти $7,3 млн, предстанет перед судом в Киеве

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в г.Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города направлен в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего жителя столицы, который подозревается в незаконных действиях с документами на перевод денежных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования установлено, что в течение полутора лет указанный гражданин в разных банковских учреждениях г.Киева обменял почти 7,3 миллиона долларов США наличными. При этом в каждом случае сумма превышала установленные постановлением НБУ 150 тысяч, а значит нужно было подтвердить законность происхождения денег. Как подтверждающий документ о происхождении денег им использовался один и тот же поддельный договор банковского депозита. Это позволяло ему обменивать крупные суммы наличной валюты в гривневый эквивалент.

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По заключению проведенной почерковедческой экспертизы, злоумышленник лично подписывал все банковские документы о проведении финансовых операций, также он был опознан кассирами банков, которые проводили эти операции.

Лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.2 ст.200 УК Украины, и материалы с обвинительным актом направлено в суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3109983
 
 
 Топ комментарии
 
чувак просто міняв валюту, не крав, не дерибанив, не відмивав , просто цих 3,14расів не повідомляв.
ПРЄСТУПЛЄНІЄ ВЄКА НА
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При таком потенциале от хапленного, это не он предстанет перед судом, а суд пред ним в надежде урвать свою доляшку Злоумышленник, обменявший в банках по поддельным документам почти $7,3 млн, предстанет перед судом в Киеве - Цензор.НЕТ 8637
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А в чем конкретно состав преступления.?Сдал доллар-получил гривню!Кого ограбил!Украл!Казну обворовал?Занимался коррупцией??Что то в стране происходит не то
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Баксы на гривну? Это "Брилиантовая рука 2"...в первой золото и брюлики в совок завозили...😀
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а скільки там коштувала "стіна" яйценюка?
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чувак просто міняв валюту, не крав, не дерибанив, не відмивав , просто цих 3,14расів не повідомляв.
ПРЄСТУПЛЄНІЄ ВЄКА НА
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Більш того, приносив країні валюту, а брав собі гривню. Причому, сплачував усі встановлені державою збори.
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та нічого він не приносив, найімовірніше це - простий валютчик, який бігав між базаром і обмінним пунктом за 0,25 копійки з долара.

а тут -на бобіку мусара + бутусів
мусарам- галка, бутусіву... - сенсація

І всі роблять морди, ніби зловили вже всіх вбивць, замовників вбивств і топ-перевертнів типу семочок і луценок. тільки валютчики непідполіцейські залишилися.
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Ничего страшного, например Саша Стоматолог через банк одного известного сивочолого рехформатора и подставных лиц обналичивал миллиарды - и как с гуся вода.
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При таком потенциале от хапленного, это не он предстанет перед судом, а суд пред ним в надежде урвать свою доляшку
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Че нельзя любую сумму менять и прочие действия делать с ней? Ах да, не положено ибо скоро очередной кредит получать нуна?
Резервы больше 20млрд., но без 1-млрд. кредита не проживем.... я не экономист, но тут что-то определенно не так. иду помолюсь - все образуется...
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А в чем конкретно состав преступления.?Сдал доллар-получил гривню!Кого ограбил!Украл!Казну обворовал?Занимался коррупцией??Что то в стране происходит не то
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И где тут злой умысел,человек просто обменивал валюту,злой умысел это роттердам,это назначение завбазаром премьер министром.
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даже кассиры партии позавидовали, думают откуда у человека бабло..
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странно, какой перевод ?
мусора порошенки заходят с чёрного хода ?
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глупость какаято. В обменках курс выгоднее чем в банках и не надодокументов, сам себя под статью подвел
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗлоумышленник, обменявший в банках по поддельным документам почти $7,3 млн, предстанет перед судом в Киеве
 
 
 
 
 
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