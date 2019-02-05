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 Политика Украины, Общество
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Все про:МВД (7722) суд (21755) Захарченко Виталий (744) арест имущества (190)

 Суд отменил арест имущества экс-главы МВД Захарченко, так как не нашел связи с ним

Печерский суд Киева отменил арест имущества нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV", которую связывают с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко, потому что не нашел связи с бывшим министром.

Как передает "Судебный репортер", об этом говорится в полном тексте решения суда, обнародованном 5 февраля, информирует Цензор.НЕТ

По словам представителя компании, следствие не нашло доказательств в подтверждение связи арестованного имущества и его владельца (фирмы) и подозреваемого Виталия Захарченко. В частности, что имущество является доходом от преступления и продано компании с целью сокрытия преступления и избежания конфискации.

Установлено, что инвестором Фонда является компания с Британских Виргинских островов "Найджелт Брос Холдинг ЛТД" (Nygelt Bros Holding LTD). Бенефициарным владельцем последней является гражданин Украины, но это не Захарченко (имя и фамилия неизвестны). Судья убедился, что доходы владельца компании задекларированы, и это подтверждается справками.

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Суд принял во внимание, что добросовестность приобретения права собственности нидерландской компанией "Фонд Административное бюро LVV" на арестованное имущество также была установлена решением Дарницкого районного суда Киева по гражданскому делу. В рамках этого дела право собственности на имущество оспаривала иностранная компания "Дакс Билдинг ДСС ЛТД".

Поэтому следственный судья, исследуя имеющиеся доказательства, не нашел взаимосвязи между Захарченко и Фондом. Он сделал вывод, что компания-владелец имущества не имеет отношения к деятельности и преступлений, в совершении которых тот подозревается.

Кроме того, учтено, что нидерландский фонд выиграл иск к журналисту о защите чести и достоинства. Ранее суд обязал журналиста опровергнуть информацию о связи с Захарченко.

Решение принял судья Печерского суда Виталий Писанец.

Читайте также: Список активов беглого экс-министра Захарченко, с которых суд снял арест

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 января 2019 года Печерский райсуд Киева снял арест с имущества бывшего главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко.

Позднее в судебном реестре был опубликован список активов, с которых решением суда сняли арест.

По мнению народного депутата Сергея Лещенко, снятие ареста с активов является платой за отказ Захарченко от телеканала "112 Украина".

Источник: https://censor.net.ua/n3109982
 
 
 Топ комментарии
 
похоже что Петька готовится драпать в россию, а делает все, чтобы его там не разорвали бывшие подельники по кабмину азарова
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Все повязаны...
Поручили дело вести судье из Лугандона, учтите...
И ни одна падла про отвод судье не заявила.
Значит, ждали это решение.
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"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире"...громкие апплодисменты.
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ур-р-ра. тормоз поразил путлера в самый ливер
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Була в мене така рожа, я також в БПП був би. А так не приймають - доводиться працювати ... Суд скасував арешт майна екс-глави МВС Захарченка, оскільки не знайшов доказів зв'язку з ним - Цензор.НЕТ 2420
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похоже что Петька готовится драпать в россию, а делает все, чтобы его там не разорвали бывшие подельники по кабмину азарова
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ага, приготоаился встречать нового президента Тимошенко, через 2 месяца петька уже в липецке будет с захарченко свои чоколядные мемуары писать Суд скасував арешт майна екс-глави МВС Захарченка, оскільки не знайшов доказів зв'язку з ним - Цензор.НЕТ 2774
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Захарченків багато і в більшій мірі підараси.
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А хто тоді ті шо терплять їх?
Жах просто, ... як же хочеться звалити звідси, просто жах))
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Все повязаны...
Поручили дело вести судье из Лугандона, учтите...
И ни одна падла про отвод судье не заявила.
Значит, ждали это решение.
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...судді з "лугандон".
А Ви вважаєте, що десь є кращі? Та ця система створювалася з часів "кучми", дуже послідовно. З ретельним відбором найгірших виродків на посади. Аж поки не переросла в організоване злочинне угрупування. Тому инших суддів там не може бути.
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Часом навіть хочеться подивитись як би ці справи, де напевно і є майно Захарченка, але із дуже хитромудро схованими кінцями розслідувались при іншій владі.

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В Дарницькому суді також справу розглядав суддя із лугандону?

Установлено, что инвестором Фонда является компания с Британских Виргинских островов "Найджелт Брос Холдинг ЛТД" (Nygelt Bros Holding LTD). Бенефициарным владельцем последней является гражданин Украины, но это не Захарченко (имя и фамилия неизвестны). Судья убедился, что доходы владельца компании задекларированы, и это подтверждается справками.

Суд принял во внимание, что добросовестность приобретения права собственности нидерландской компанией "Фонд Административное бюро LVV" на арестованное имущество также была установлена решением Дарницкого районного суда Киева по гражданскому делу.
В рамках этого дела право собственности на имущество оспаривала иностранная компания "Дакс Билдинг ДСС ЛТД".

Источник: https://censor.net.ua/n3109982
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А теперь попробуйте "налюбить" какую-то контору, занимающуюся выдачей субсидий - вас осмеют и пригрозят решеткой. А тут - министр клана, конечно же, напросил себе столько статков у б*га. Ах да, ведь народу надо знать - чем больше бегаешь по храмам, тем быстрей накапливаешь вертолеты, яхты, виллы. просто нужно уметь молиться, а там и глядишь - все завидуют ибо все не умеют просто вот это самое как бы то да, вот так(сказал как это там, "байкер" тот что Задомстанов)
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Теперь захарченко все это быстренько продаст, ведь Украина не без добрых людей.
Вон и яныку два млрд грн вернули.
Такие люди не пропадают
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А на основании чего тогда был наложен арест, в этом и прелесть офшоров, продал фирму и делов. А новый собственник уже и не виноват ни в чем. Для кого вообще нужно законодательство и суды, если все можно держать в офшорах, на которые не распространяется даже арест. Вот так.
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украинский телеканал ньюс уан зарегистрирован на кипре двумя девочками с греческими фамилиями.
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а юрко каже, що знову накладе арешт.... пінг-понг
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Юра добрый человек . Никого не посадил . надя , рубан , ефремов сами попросились .
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Подайте в Суд на Захера,власть по Конституции кому принадлежит? статья №5Суд скасував арешт майна екс-глави МВС Захарченка, оскільки не знайшов доказів зв'язку з ним - Цензор.НЕТ 4960
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Тільки "реформований" офшорними баригами український "суд" може видати таку маячню - "майно є, а зв'язку нема"... Це дно дна кривосуддя...
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Полковник МВД РАБссии Дмитрий Захарченко вымогал бабло с ресторанов и прочих забегаловок.При обыске обнаружено наличкой 9 миллиардов РЖУблей. Суд скасував арешт майна екс-глави МВС Захарченка, оскільки не знайшов доказів зв'язку з ним - Цензор.НЕТ 9607Полковника в Суде защищали 4 адвоката.
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Здарова Крысы плешивого Хмыря РАБссии. Суд скасував арешт майна екс-глави МВС Захарченка, оскільки не знайшов доказів зв'язку з ним - Цензор.НЕТ 1116 Суд скасував арешт майна екс-глави МВС Захарченка, оскільки не знайшов доказів зв'язку з ним - Цензор.НЕТ 1116
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...це все що треба знати про судову рехворму від мальдів...
Суд скасував арешт майна екс-глави МВС Захарченка, оскільки не знайшов доказів зв'язку з ним - Цензор.НЕТ 6869
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Этот арест снимается для того, что-бы активы в этот момент были переписаны на других, и потом ничего не сделать уже
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Они уже давно записаны на других, в статье об этом и написано.
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Эти активы там,где и 1,5млрд.януковича.
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С них сняли арест? Насколько я помню, их конфисковали, что очень возмутило отдельных граждан.
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"...не нашел связи с ним..."
Какую же связь они искали? Неужели половую?
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А вы, дыбилята крикливые, сами можете доказать связь?
Или тока в газетке журналиста почитали и бегом в суд?
Вот такие идиоты только обесценивают само понятие "антикоррупционная деятельность", превращая её в крикливый и безрезультатный цырк.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд отменил арест имущества экс-главы МВД Захарченко, так как не нашел связи с ним
 
 
 
 
 
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