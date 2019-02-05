 Почему снят арест с имущества экс-главы МВД Захарченко, - мотивация суда

Как передает "Судебный репортер", об этом говорится в полном тексте решения суда, обнародованном 5 февраля, информирует Цензор.НЕТ

По словам представителя компании, следствие не нашло доказательств в подтверждение связи арестованного имущества и его владельца (фирмы) и подозреваемого Виталия Захарченко. В частности, что имущество является доходом от преступления и продано компании с целью сокрытия преступления и избежания конфискации.

Установлено, что инвестором Фонда является компания с Британских Виргинских островов "Найджелт Брос Холдинг ЛТД" (Nygelt Bros Holding LTD). Бенефициарным владельцем последней является гражданин Украины, но это не Захарченко (имя и фамилия неизвестны). Судья убедился, что доходы владельца компании задекларированы, и это подтверждается справками.

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Суд принял во внимание, что добросовестность приобретения права собственности нидерландской компанией "Фонд Административное бюро LVV" на арестованное имущество также была установлена решением Дарницкого районного суда Киева по гражданскому делу. В рамках этого дела право собственности на имущество оспаривала иностранная компания "Дакс Билдинг ДСС ЛТД".

Поэтому следственный судья, исследуя имеющиеся доказательства, не нашел взаимосвязи между Захарченко и Фондом. Он сделал вывод, что компания-владелец имущества не имеет отношения к деятельности и преступлений, в совершении которых тот подозревается.

Кроме того, учтено, что нидерландский фонд выиграл иск к журналисту о защите чести и достоинства. Ранее суд обязал журналиста опровергнуть информацию о связи с Захарченко.

Решение принял судья Печерского суда Виталий Писанец.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 30 января 2019 года Печерский райсуд Киева снял арест с имущества бывшего главы МВД времен Януковича Виталия Захарченко.

Позднее в судебном реестре был опубликован список активов, с которых решением суда сняли арест.

По мнению народного депутата Сергея Лещенко, снятие ареста с активов является платой за отказ Захарченко от телеканала "112 Украина".