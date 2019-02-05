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 Политика Украины
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 Рада не смогла принять законопроект о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов: Парубий объявил перерыв для консультаций

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил перерыв в заседании парламента на 15 минут для проведения политических консультаций, так как депутатам не хватает голосов для принятия законопроектов.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Парламентарии не смогли принять законопроект №9285 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с созданием территориальных центров комплектования и социальной поддержки на базе военных комиссариатов во втором чтении. Также они дважды не смогли проголосовать за возвращение к его рассмотрению.

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Секретарь комитета ВР по нацбезопасности Иван Винник отметил, что законопроект является важнейшим и его необходимо принять, а вопросы обороны во время войны не должны становится предметом политического торга.

При этом депутаты из фракции "Радикальной партии Олега Ляшко" блокируют трибуну парламента, заявляя, что вернуться к голосованию после рассмотрения их законопроекта о снижении тарифов на газ для населения, введения моратория на поднятие тарифов и увольнения руководства "Нафтогаза".

Спикер Парубий объявил перерыв для политических консультаций с "Радикальной партией". Также он заявил, что рассмотрение законопроекта в силу его важности не закончено и депутаты к нему вернутся.

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Источник: https://censor.net.ua/n3109981
 
 
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А Ляшко просто сказал. Заморозить тарифы на ЖКХ, Уволить руководство "Нафтогазу" и вернуть миллионные премии, которые они себе выписали. Эти требования еще ноября, но Парубий не хочет рассматривать эти вопросы
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тут один клоун утверждал недавно, что найдет 300(!) голосов для смены Конституция в вопросе НАТО и ЕС.
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450 мразей.... спасибо хутину, шо не нападает...
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Обявление звучало так:
вашоны дпрыдута гологошуюя рыпырву на надцяпя нунут.
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привет компании в президенты! короче, до 31 марта толку ждать от них чего-то полезного нет, на первое место выходит популизм...
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Почему то никто не блокировал трибуну, когда повышали себе зарплату, деньги на отпуск,компенсацию на жилье и другие привелегии. Никто не сказал, давайте эти деньги пустим на повышение пенсий или зарплат. А повышать надо людям а не себе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада не смогла принять законопроект о создании территориальных центров комплектования и соцподдержки на базе военкоматов: Парубий объявил перерыв для консультаций
 
 
 
 
 
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