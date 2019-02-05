 Допускать к выборам российских наблюдателей было бы смешно, - Пашинский

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в комментариях журналистам, комментируя соответствующий законопроект №9524, передает Цензор.НЕТ.
"Верховная Рада Украины, я был инициатором этого закона, признала Россию государством-агрессором и было бы смешно допускать представителей государства-агрессора наблюдателями на наших выборах. Это фейк", - заявил Пашинский.
"Я полностью поддерживаю эту идею, я поддерживаю президента, который заявил, что если мы не примем этот законопроект, пограничники получат команду не пускать их на выборы. Пусть они своими выборами занимаются и оценивают своего царя Путина", - подчеркнул председатель комитета по нацбезопасности.
А щодо недопуску цапських спостерігачів, то це і так ясно, без думки цього виродка.
Згоден. А ще смішно що таке чмо як Пашинський сидить в СНБО.
Адже після подолання бариги та нинішньої "влади" розпочнуться справжні розслідування злочинів "майдану", вбивств в Одесі, на Донбасі та інші.
отчеты с галочками в санкционном вайбере, кто этому поверит.