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Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Политика Украины
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 Допускать к выборам российских наблюдателей было бы смешно, - Пашинский

Принятие законопроекта о невозможности участия наблюдателей из России в украинских президентских и парламентских выборах не повлияет на их признание.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Народный фронт", председатель комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский в комментариях журналистам, комментируя соответствующий законопроект №9524, передает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада Украины, я был инициатором этого закона, признала Россию государством-агрессором и было бы смешно допускать представителей государства-агрессора наблюдателями на наших выборах. Это фейк", - заявил Пашинский.

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"Я полностью поддерживаю эту идею, я поддерживаю президента, который заявил, что если мы не примем этот законопроект, пограничники получат команду не пускать их на выборы. Пусть они своими выборами занимаются и оценивают своего царя Путина", - подчеркнул председатель комитета по нацбезопасности.

Источник: https://censor.net.ua/n3109977
 
   
 Топ комментарии
 
А умолять Россию сохранить транзит их газа по ГТС не смешно?
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Закрийте кордон з кацапами,а не трепайте язиками,з Петрусем разом.
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Пашинский на свободе - вот ето смешно....
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10 % готовы за него голосовать . Это не смешно .
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А умолять Россию сохранить транзит их газа по ГТС не смешно?
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А ФРАКЦИЯ " КРОЛИЧИЙ ФРОНТ " НЕ СМЕШНО?
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Закрийте кордон з кацапами,а не трепайте язиками,з Петрусем разом.
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https://onlynews.media/…/operatsiya-troya-v-set-slili-ogro…/Допускать к выборам российских наблюдателей было бы смешно, - Пашинский - Цензор.НЕТ 6782ONLYNEWS.MEDIAОперация "Троя": в сеть слили огромный архив доказательств агрессии России против Украины (фото)В сети появился доказывающий агрессию России против Украины архив документов, в основном состоящий из переписки, полученной путем хакерского взлома.

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Лисица попросилась на должность птичницы...
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Пашинский на свободе - вот ето смешно....
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Глава комитета по обороне-не смешно,а Винник-глава парламентской комиссии по министрам обороны-не смешно? Допускати до виборів російських спостерігачів було б смішно, - Пашинський - Цензор.НЕТ 9195
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Ну так у нас в списках есть "для смешно" клоун...
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Очень смешно,а не закрыть границу и торговать 5 лет-не смешно?
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Кошерним смешно коли гинуть українці,їм навіть весело й радісно,ця потвора повинна давно гнити в землі разом з усім кагалом.
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Смішно, що Пашинський ще не в тюрмі.
А щодо недопуску цапських спостерігачів, то це і так ясно, без думки цього виродка.
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Допускать к выборам российских наблюдателей было бы смешно, - Пашинский

Згоден. А ще смішно що таке чмо як Пашинський сидить в СНБО.
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Эта мерзкая Плешивая Выхухоль лучше б поделилась впечатлениями, как оно из наградного «Глока» валить безоружных граждан и рассказала бы о последствиях, в смысле - как избежать оных.
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Так это ж оно из за "Глока" и перестраховывается, рашисты ж не украинцы в ответ тоже шмальнуть могут а оно Плешинскому надо?
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Но зато дозволили голосувати сЄпарам з окупованих тереторій.Цікаво ,для чого такий коньок???
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От одних только заявок пашинского становится смешно.
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Тобі пора вже готуватись відповідати на питання стосовно снайперської гвинтівки.
Адже після подолання бариги та нинішньої "влади" розпочнуться справжні розслідування злочинів "майдану", вбивств в Одесі, на Донбасі та інші.
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Блин, а кто же теперь будет на местах контролировать раздачу бабла,
отчеты с галочками в санкционном вайбере, кто этому поверит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДопускать к выборам российских наблюдателей было бы смешно, - Пашинский
 
 
 
 
 
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