EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Создание Поместной Церкви Убийство Гандзюк Блокада Азовского моря Агрессия России против Украины
 Общество
  2199  9
Все про:охрана (600) расследование (2425) Михайлик Олег (46)

 Активист Михайлик заявил, что с него сняли госохрану: Меня вынуждают просить о политическом убежище в ЕС

Председатель одесской ячейки партии "Сила людей" Олег Михайлик сообщил, что ему не продлили предоставление государственной охраны после 24 января.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Пост искренней "благодарности" украинской Национальной полиции (реформированной). Сначала мне пришлось в Германии перенести на 2 дня запланированную операцию по извлечению пули из легкого, так как следователи Главного следственного управления Национальной полиции оказались не в состоянии за два месяца подготовить документы для немецкой стороны.

Обошлись вручением мне пластикового пакета для сохранения пули", - заявил Михайлик.

Читайте также: Активиста Михайлика выписали из клиники после операции, но он пока останется в Германии

"А потом они сняли предоставленную мне государственную охрану. Вернее, просто не продлили ее предоставление после 24 января. Наверное, уже успешно расследовали покушение на убийство, установили и задержали заказчиков и посредников. Ур-ра! Только мы об этом так ничего и не знаем", - подчеркнул он.

По словам активиста, "создается впечатление, что они намеренно подталкивают, чтобы я попросил политического убежища в одной из Европейских стран. Просто не желая опять попадать под пули наемного убийцы".

Обещаю подумать. И обещаю также уведомить об этом решении Национальной Полиции Украины всех интересующихся моей судьбой друзей и коллег", - добавил Михайлик.

Напомним, 22 сентября 2018 года в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика. Это произошло вечером вблизи его дома в центре Одессы, когда мужчина возвращался домой.

25 сентября стало известно, что уже на второй день после нападения на активиста Олега Михайлика в Одессе задержали троих подозреваемых. Все трое - граждане Грузии. Задержанным уже подготовлены подозрения по ст. 115. Прокурор Одесской области Олег Жученко пообещал, что теперь прокуратура будет обращаться в суд по избранию меры пресечения и искать заказчиков преступления.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Хотим задать вопросы Найему, - на заседание ВСК по убийству Гандзюк пришли сотрудники "Муниципальной стражи", активисты возмущены. ВИДЕО+ФОТО

По словам секретаря комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранной деятельности Антона Геращенко, задержанные неоднократно ездили в Россию, в том числе недавно. Геращенко считает, что целью нападения могло быть расшатывание ситуации в Одессе пророссийскими силами.

27 сентября Киевский районный суд Одессы отправил в следственный изолятор всех трех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика - Торнике Герасина (Нагладзе), Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе.

Впоследствии, суд отпустил под круглосуточный домашний арест инвалида 1-й группы Торнике Герасина (Нагладзе), который отсидел в СИЗО два месяца.

11 января 2019 года Нацполиция сообщила о проведении операции, а также отметила, что подготовила все документы, необходимые для сохранения пули как вещественного доказательства. Они были направлены в Генпрокуратуру 10 января, а сейчас находятся в распоряжении компетентных органов властей Германии.

Активист Михайлик заявил, что с него сняли госохрану: Меня вынуждают просить о политическом убежище в ЕС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3109975
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чому стало? Воно , СБУ , там завжди було. Ловлять тільки тих хто не дає %%% "хозяїну" .
 показать весь комментарий
 
Семочко не в СБУ сейчас - замглавы службы внейшей разведки...
 показать весь комментарий
 
Звісно не буде охорони від держави.... він же ж не сепар. Активісти цій кодлі при владі не потрібні.
 показать весь комментарий
 
 
Не для того стріляли в Михайлика, щоб потім охороняти.
 показать весь комментарий
 
 
так як вони охороняють...надійніше самому себе охороняти. Здоров"я крепкого тобі Олег!!!
 показать весь комментарий
 
 
Доки націоналісти не почнуть стріляти сепарів, таке буде. Переїжджай до Франківська, Тернопіля, Чернівців, хоч вбивцю на місці порвуть.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоАктивист Михайлик заявил, что с него сняли госохрану: Меня вынуждают просить о политическом убежище в ЕС
 
 
 
 
 
 вверх