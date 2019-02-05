 Три прихода на Волыни покинули Московский патриархат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на Владимир-Волынскую епархию ПЦУ.

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"3 февраля за переход из УПЦ Московского патриархата в Православную Церковь Украины проголосовали три общины Локачинского района", - говорится в сообщении.

Во время собрания и процедуры голосования единогласно за переход проголосовали жители сел Сирнычки, Семеринское и Зубильное.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви. 3 февраля в Софийском соборе Киева состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Дмитриевская религиозная община - первая в Богодуховском районе Харьковщины - совершила переход в поместную Православную церковь Украины.