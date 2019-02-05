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 Три прихода на Волыни покинули Московский патриархат

Сразу три религиозные общины Локачинского района Волынской области перешли в начале февраля в Православную Церковь Украины (ПЦУ).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на Владимир-Волынскую епархию ПЦУ.

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"3 февраля за переход из УПЦ Московского патриархата в Православную Церковь Украины проголосовали три общины Локачинского района", - говорится в сообщении.

Во время собрания и процедуры голосования единогласно за переход проголосовали жители сел Сирнычки, Семеринское и Зубильное.

Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви. 3 февраля в Софийском соборе Киева состоялась интронизация главы Православной церкви Украины митрополита Епифания.

Дмитриевская религиозная община - первая в Богодуховском районе Харьковщины - совершила переход в поместную Православную церковь Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3109971
 
   
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Краплі по краплі, кожна парафія це плюс Україні і мінус мордві.
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кацапській церкві нічого "нЄ_даЙОт". Кацапська церква втрачає маленьке фінансове джерельце в Україні. І, звісно, не будемо про теологічні нюанси. Три парафії на Волині залишили Московський патріархат - Цензор.НЕТ 9207
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Краплі по краплі, кожна парафія це плюс Україні і мінус мордві.
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Але тепер вони подружилися. Путя зрозумів свою помилку і обіцяв втерти Іцику кожну сльозу!
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..ага...зер гут, Вольдемар! ...к Пасхе в очередь аж бегом станут, расейке -матушке с ее сектой самосвятов, капсдец со скоростью 27 махов летит ...ждем-с... Три парафії на Волині залишили Московський патріархат - Цензор.НЕТ 9463
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